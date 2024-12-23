5 بدائل لمكنسة دايسون الكهربائية أقل تكلفة وفعالة بنفس القدر

عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأرضيات، تشير قوائم “الأفضل” التي لا تعد ولا تحصى إلى أن مكانس دايسون الكهربائية تستحق كل قرش. بالنسبة لتنظيف المنزل بأكمله وتنظيف البقع، من الصعب التغلب على قوة الشفط والتكنولوجيا بدون أكياس. اليوم، تبيع الشركة مجموعة واسعة من المكانس الكهربائية: اللاسلكية، والمحمولة باليد، والمستقيمة، وحتى الروبوتات التي تنافس Roomba. لا تستطيع شركة Cleantok الاكتفاء من النماذج القوية التي تقوم بعمل قصير من شعر الحيوانات الأليفة الكثيف والسجاد المتسخ. يقول عمال النظافة المحترفون، مثل الخبراء في شركة Cleango، إن ضمان المحرك والأداء الموثوق به يجعل مكانس Dyson الكهربائية خيارًا رائعًا يدوم لسنوات. ولكن نظرًا لأن معظم الموديلات تتراوح أسعارها ما بين 400 دولار إلى 600 دولار، وبعضها يكلف ما يقرب من 1200 دولار، فإن مكنسة دايسون الكهربائية ليست رخيصة الثمن. لحسن الحظ، تقدم العلامات التجارية مثل Eureka، وBlack + Decker، وBissell بدائل مكنسة دايسون الكهربائية الأقل تكلفة والفعالة.

تعد مكانس دايسون الكهربائية باهظة الثمن في المقام الأول بسبب تقنية الشفط المستمر، وترشيح المواد المسببة للحساسية والغبار، والملحقات المضمنة، وميزات الإضاءة. لقد أخذنا في الاعتبار العديد من المكانس الكهربائية الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية لتحديد الميزات التي تحتاجها البدائل الموصى بها من أجل المنافسة. كانت القدرة على تحمل التكاليف عاملاً مهمًا آخر أخذناه في الاعتبار. نظرًا لأنه لا يمكن لأي شخص أو يرغب في الاستثمار في دايسون، فإن المكانس الكهربائية أدناه تبدأ بأقل من 100 دولار وتبلغ الحد الأقصى أقل بقليل من 400 دولار. هناك العديد من الخيارات الممتازة للحصول على سجاد نظيف للغاية إذا كنت مالكًا للحيوانات الأليفة. وكل مكانس كهربائية في قائمتنا حاصلة على تصنيف 4 نجوم أو أعلى، مع آلاف التقييمات الإيجابية من العملاء.