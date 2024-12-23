5 بدائل لمكنسة دايسون الكهربائية أقل تكلفة وفعالة بنفس القدر

عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأرضيات، تشير قوائم “الأفضل” التي لا تعد ولا تحصى إلى أن مكانس دايسون الكهربائية تستحق كل قرش. بالنسبة لتنظيف المنزل بأكمله وتنظيف البقع، من الصعب التغلب على قوة الشفط والتكنولوجيا بدون أكياس. اليوم، تبيع الشركة مجموعة واسعة من المكانس الكهربائية: اللاسلكية، والمحمولة باليد، والمستقيمة، وحتى الروبوتات التي تنافس Roomba. لا تستطيع شركة Cleantok الاكتفاء من النماذج القوية التي تقوم بعمل قصير من شعر الحيوانات الأليفة الكثيف والسجاد المتسخ. يقول عمال النظافة المحترفون، مثل الخبراء في شركة Cleango، إن ضمان المحرك والأداء الموثوق به يجعل مكانس Dyson الكهربائية خيارًا رائعًا يدوم لسنوات. ولكن نظرًا لأن معظم الموديلات تتراوح أسعارها ما بين 400 دولار إلى 600 دولار، وبعضها يكلف ما يقرب من 1200 دولار، فإن مكنسة دايسون الكهربائية ليست رخيصة الثمن. لحسن الحظ، تقدم العلامات التجارية مثل Eureka، وBlack + Decker، وBissell بدائل مكنسة دايسون الكهربائية الأقل تكلفة والفعالة.
تعد مكانس دايسون الكهربائية باهظة الثمن في المقام الأول بسبب تقنية الشفط المستمر، وترشيح المواد المسببة للحساسية والغبار، والملحقات المضمنة، وميزات الإضاءة. لقد أخذنا في الاعتبار العديد من المكانس الكهربائية الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية لتحديد الميزات التي تحتاجها البدائل الموصى بها من أجل المنافسة. كانت القدرة على تحمل التكاليف عاملاً مهمًا آخر أخذناه في الاعتبار. نظرًا لأنه لا يمكن لأي شخص أو يرغب في الاستثمار في دايسون، فإن المكانس الكهربائية أدناه تبدأ بأقل من 100 دولار وتبلغ الحد الأقصى أقل بقليل من 400 دولار. هناك العديد من الخيارات الممتازة للحصول على سجاد نظيف للغاية إذا كنت مالكًا للحيوانات الأليفة. وكل مكانس كهربائية في قائمتنا حاصلة على تصنيف 4 نجوم أو أعلى، مع آلاف التقييمات الإيجابية من العملاء.
الأفضل بشكل عام: مكنسة Shark Powerdetect المستقيمة
تتمتع المكنسة الكهربائية Shark Powerdetect Upright (395 دولارًا من أمازون) بأقوى شفط من أي فراغ في السوق اليوم. تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية بلفتين من الفرشاة وأجهزة استشعار يمكنها الكشف عن الأوساخ أو الحطام أو شعر الحيوانات الأليفة على السجاد والأرضيات الصلبة، مما يزيد من سرعة الفرشاة والشفط الإجمالي حسب الحاجة. إنه يفعل نفس الشيء عندما تكتشف مستشعرات حافة المكنسة أنك تقوم بالمكنسة الكهربائية بالقرب من الحائط أو اللوح. تعمل الفرش المزدوجة، التي تتكيف وفقًا لاتجاه المكنسة الكهربائية، على التخلص من التفاف الشعر وتشابكه بشكل ميؤوس منه حول فرش المكنسة الكهربائية (شكوى شائعة بين مستخدمي دايسون). على الرغم من أنها مصممة بشكل مستقيم، إلا أنه يمكن استخدام سلة المهملات ورأس الفرشاة المرن بمفردهما كحل محمول يضيء ويصل بسهولة أسفل الأثاث أو الأسرة. مثل مكانس دايسون الكهربائية العمودية، تتجمع الحطام في كوب كبير يسهل إزالته وتفريغه، بينما يعني الختم المضاد للحساسية أن 99% من الغبار محصور بالداخل.
ما يقرب من 10000 مراجع يمنحون مكنسة Shark هذه تصنيف 5 نجوم على أمازون، مشيدين بكل شيء بدءًا من تعدد استخداماتها وحتى أدائها الهادئ بشكل مدهش. ويقول المستخدمون إنه يوفر قوة تنظيف ممتازة وسريعة لكل من السجاد والأرضيات الصلبة، بما في ذلك ألواح بلاط الفينيل الفاخرة. تحصل أيضًا خراطيش تحييد السلك والرائحة الأطول على علامات عالية من العملاء. وجد بعض الأشخاص أن الوزن الإجمالي لهذه المكنسة الكهربائية العمودية ثقيل للغاية، ولم يكن البعض الآخر راضيًا عن الضمان المحدود عندما واجهوا مشكلات تتطلب استبدال قطع الغيار.
أفضل تصميم قابل للتحويل: مكنسة بلاك ديكر Powerseries Extreme اللاسلكية
بسعر 150 دولارًا فقط، تعد المكنسة الكهربائية Black + Decker Powerseries Extreme Cordless Stick للحيوانات الأليفة أحد الخيارات الأقل تكلفة في قائمتنا. ولكن وفقًا لما يقرب من 5000 من مراجعي موقع أمازون الذين أعطوه تصنيف 5 نجوم، فإن ميزات تصميمه خفيف الوزن والقابل للتحويل تجعله ذا قيمة ممتازة مقابل المال. مدعومة ببطارية ليثيوم أيون 20 فولت يمكن شحنها داخل أو خارج المكنسة الكهربائية باستخدام الشاحن المثبت على الحائط المرفق لمدة 55 دقيقة من وقت التشغيل، تعمل المكنسة الكهربائية العصا بشكل جيد بشكل خاص على السجاد والسجاد نتيجة للفرشاة ذات الشعيرات المطاطية شريط يجمع شعر الحيوانات الأليفة. يمكن تحويلها بسهولة إلى مكنسة كهربائية يدوية، كما أنها تأتي مع ملحق شقوق بزاوية يمكن استخدامه لتنظيف السلالم أو غيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها.
المكنسة الكهربائية الأقل تكلفة من دايسون لا تكلف أكثر فحسب. كما أنها أثقل. ووقت تشغيله بالبطارية هو 40 دقيقة فقط. على الرغم من أن بعض موديلات مكنسة دايسون الأحدث توفر وقت تشغيل مماثل، إلا أن سعرها يزيد أيضًا عن أربعة أضعاف. يحب المستخدمون أن المكنسة الكهربائية العصاية Black + Decker ليست سهلة التثبيت معًا بشكل آمن فحسب، بل من السهل أيضًا تفكيكها عند تبديل الملحقات أو تنظيفها. الفلتر المرفق قابل للغسل، على الرغم من أن بعض الأشخاص يقترحون شراء فلتر إضافي وبطارية، خاصة إذا كان لديك منزل كبير تريد تنظيفه بالمكنسة الكهربائية دون التوقف لإعادة الشحن. يحصل الشفط أيضًا على علامات عالية.
الأفضل للبقع الصعبة: مكنسة Bissell AirRam اللاسلكية
تعد الراحة أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند شراء مكنسة كهربائية لاسلكية، وهي أحد الأسباب العديدة التي تجعل المستخدمين يحبون Bissell AirRam (270 دولارًا من Amazon). بالمقارنة مع Dyson V12 Detect Slim، فهو يتميز بمصباح LED يمكنه مساعدتك في رؤية الغبار والحطام وتصميم بسيط يمكن وضعه بسهولة تحت الأثاث. على الرغم من أن طراز بيسيل يزن أكثر قليلاً ويوفر وقت تشغيل أقصر قليلاً، إلا أن أوقات شحن البطارية متشابهة، كما أن صندوق الغبار الخاص به لديه ضعف سعة مكافئ دايسون تقريبًا. يعد التوفير في الأسعار كبيرًا أيضًا، حيث يتم بيع Bissell AirRam للبيع بالتجزئة بسعر يقل بأكثر من 130 دولارًا عن Dyson V12.
حصلت المكنسة الكهربائية اللاسلكية على أكثر من 2600 تصنيف 5 نجوم من العملاء الراضين. يقول المراجعون إن الأداء القوي يقلل وقت التنظيف إلى النصف، سواء كان لديك منزل مليء بالسجاد أو الأرضيات الصلبة المغطاة بنفايات القطط أو فتات المطبخ. إن القدرة على المناورة وقدرة المكنسة الكهربائية على الوضع المسطح تقريبًا للوصول إلى الأماكن الصعبة تحظى أيضًا بإشادة كبيرة. أحد الجوانب السلبية هو عدم وجود ملحقات، وشعر عدد قليل من الناس أن المكنسة الكهربائية لم تعمل بشكل جيد على الألواح أو الحواف. لكن بشكل عام، يقول المستخدمون إن التخلص من الغبار بدون لمس، والشفط القوي، والقدرة على التحرك بسلاسة من السجاد عالي الوبر إلى الأرضيات المبلطة المحززة، تجعل من Bissell AirRam قيمة جيدة مقابل المال.
الأفضل لأصحاب الحيوانات الأليفة: جهاز Levoit اللاسلكي المقاوم للتشابك
يعتبر الكثيرون أن Dyson V15 هو أحد أفضل المكانس الكهربائية في تشكيلة الشركة. ولكن بأسعار تتراوح من 500 دولار إلى 750 دولارًا، يعد هذا استثمارًا جديًا لا يتناسب مع كل ميزانية. بجزء بسيط من السعر، لا يُتوقع أن تتفوق المكنسة الكهربائية اللاسلكية Levoit (150 دولارًا من أمازون) على دايسون في كل المجالات. إنه بنفس الوزن تقريبًا، ولديه قدرة جيدة على المناورة ولكن ليست متطابقة، والشفط ليس بنفس القوة. ولكن عندما تم اختبارها بواسطة مهووسين بالمكنسة الكهربائية، بدءًا من محاصرة الدخان والغبار داخل العلبة المغلقة وحتى التقاط 100% من الحطام من الأرضيات الصلبة، كان أداؤها جيدًا بشكل مدهش. مثل مكانس دايسون الكهربائية، فإن التصميم المضاد للتشابك يمنع شعر الحيوانات الأليفة من انسداد قضيب المحرك. تقف المكنسة الكهربائية اللاسلكية Levoit في وضع مستقيم عند عدم استخدامها، وهو أمر لا تستطيع شركة Dyson ذات الثقل العالي القيام به.
يفسر أدائها الإجمالي سبب تصنيف Levoit باستمرار بين أفضل المكانس الكهربائية اللاسلكية ذات الميزانية المحدودة ولديها أكثر من ضعف عدد تصنيفات 5 نجوم على أمازون مثل Dyson V15 من العملاء الذين يقدرون الحجم الصغير وأدوات الشقوق المضمنة وسهولة الاستخدام. سلة المهملات فارغة. يحب أصحاب الحيوانات الأليفة أداء المكنسة الكهربائية اللاسلكية ضد الفراء الموجود على الأرضيات والأثاث، ويقدرون ضوء LED الذي يساعد على إضاءة الأماكن المفقودة. إنها ليست مشرقة مثل أضواء دايسون، لكن المستخدمين يقولون إن المصابيح الأمامية لا تزال مفيدة للغاية. تحصل المرشحات القابلة للغسل أيضًا على ردود فعل إيجابية لسهولة إزالتها وتنظيفها.
أفضل قيمة: مكنسة Eureka PowerSpeed العمودية بدون اكياس
مع 15000 تصنيف 5 نجوم وسعر أقل من 100 دولار، قد تكون مكنسة Eureka PowerSpeed بدون اكياس العمودية هي أفضل قيمة إجمالية في قائمتنا لبدائل دايسون. إنها مكنسة كهربائية مستقيمة ومزودة بسلك، وهي بديل لنماذج Dyson Ball Animal التي تبلغ تكلفتها حوالي 400 دولار. على الرغم من أن المكنسة الكهربائية اللاسلكية قد توفر راحة لا مثيل لها، إلا أنه في بعض الأحيان يكون من الضروري سحب مكنسة كهربائية أكبر حجمًا. في تلك المناسبات، سيقدر المستخدمون أن Eureka PowerSpeed تزن أقل بمقدار 7 أرطال من Dyson Animal مع توفير ما يقرب من لتر إضافي من المساحة في صندوق الغبار الذي يمكن تفريغه بسهولة. على الرغم من أن سلكه الذي يبلغ طوله 25 قدمًا أقصر من طول دايسون البالغ 45 قدمًا، إلا أن المراجعين يقولون إنه مناسب لتنظيف غرفة بأكملها. مثل دايسون، تم تصميم Eureka لتنظيف جميع أنواع الأرضيات، بدءًا من السجاد السميك وحتى الأخشاب الصلبة الناعمة.
على الرغم من أن موديلات Dyson Animal تتميز بميزة رأس التنظيف ذاتية الضبط، إلا أن بعض العملاء يجدون صعوبة في دفعها على السجاد. يتم تجنب ذلك إلى حد كبير من خلال إعدادات الارتفاع الخمسة في Eureka والتي يمكن تعديلها يدويًا. يحصل نظام الفلتر سهل الاستخدام أيضًا على تعليقات إيجابية من العملاء الذين يقدرون أنه يمكن إزالة المجموعة بأكملها وتنظيفها بسهولة تحت الماء الجاري. الفلتر نفسه قابل للغسل أيضًا. على الرغم من أن قوة الشفط ليست قوية تمامًا مثل نماذج Dyson Animal، إلا أنه وفقًا لمئات المراجعين، قد تجد نفسك مصدومًا من كمية الأوساخ وشعر الحيوانات الأليفة التي يتم سحبها من سجادتك في المرات القليلة الأولى التي تستخدم فيها هذه المكنسة الكهربائية. .