5 جزازات العشب وأدوات تنسيق الحدائق من كوستكو تستحق كل قرش

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت كوستكو أن الشركة قد نمت إلى أكثر من 73 مليون عضو. في المتوسط، يقوم كل عضو بـ 30 رحلة كل عام إلى واحد من أكثر من 600 موقع في الولايات المتحدة. وقال بوب نيلسون، نائب رئيس كوستكو الأول، لشبكة CNBC في مقابلة حول تحويل عملاء الشركة إلى متعصبين: “الشيء المختلف بشكل فريد عنا هو أننا نريد العثور على أفضل العناصر المتوفرة وبيعها لك بالسعر العادل”.
“جزء من خلطتنا السرية هو أن المشترين لدينا يجيدون الخروج والاختيار المسبق لأفضل العناصر.” وهذا بالضبط ما فعلته كوستكو بعد أن أصبحت بائع تجزئة لشركة Greenworks، وهي شركة تصنيع أدوات الطاقة الخارجية الصديقة للبيئة. من أ منفاخًا بدون فرش إلى مجموعة أدوات غسيل الضغط الكهربائي، يشتري العملاء باستمرار جزازات العشب الخمسة وأدوات تنسيق الحدائق من كوستكو التي تستحق كل بنس.
سواء كنت بحاجة إلى أداة تشذيب سلسلة بسيطة أو كنت مستعدًا أخيرًا للقيام باستثمار كبير في المعدات ذات الدوران الصفري نظرًا لأن قص حديقتك له فائدة كبيرة حقًا، يمكنك العثور على منتجات ذات تصنيف عالي في كوستكو والتي تناسب الفاتورة. أثناء البحث عن كل أداة كهربائية خارجية تبيعها كوستكو بتصنيف أربع نجوم أو أعلى، لاحظنا بسرعة أن منتجات Greenworks سيطرت على القائمة التي تضمنت أيضًا Husqvarna وBoss وغيرهما. مكافأة إضافية؟ تعمل معظم اختيارات Greenworks لدينا على بطاريات قابلة لإعادة الشحن بدلاً من الغاز، مما يوفر المزيد من الراحة والأداء الأكثر هدوءًا.
تقطع جزازة العشب هذه ما يصل إلى ثلاثة أفدنة بشحنة واحدة
يختلف عدد المرات التي يجب أن تقوم فيها بقص حديقتك، ولكن لا يوجد جدل كبير حول أن الصيانة المنتظمة تساعدك على نمو العشب الأخضر السميك والمورق. يمكن أن يكون العمل الرتيب أمرًا مزعجًا، خاصة إذا كان لديك حديقة كبيرة تستغرق ساعات لجزها. إذا قمت بذلك، ستكون الجزازة المتنقلة أقل كثافة في العمالة ومن المحتمل أن تكون أسرع من الجزازة الدفعية القياسية. The Greenworks 80V 42 “Crossover Zero Turn Mower With Bagger، تباع في كوستكو مقابل يتم تشغيل 6500 دولار ببطاريات 4AH التي يتم إعادة شحنها خلال 60 دقيقة أو أقل مع أجهزة الشحن السريعة ذات المنفذ المزدوج المضمنة. تحتوي البطاريات على قوة تقول شركة Greenworks إنها أقوى من الغاز، مما يدفع جزازة العشب هذه من Costco إلى سرعة ثمانية أميال في الساعة.
إن القطع عالي السرعة، والذي يعادل قص مساحة تزيد عن ثلاثة أفدنة بشحنة واحدة، ليس الميزة الوحيدة التي يستمتع بها المستخدمون. على الرغم من وجود بعض منحنى التعلم، إلا أن أدوات التحكم بدون دوران والمقاعد المريحة القابلة للتعديل تحصل على درجات عالية من العملاء الراضين. تأتي جزازة العشب Greenworks أيضًا مزودة بمصابيح أمامية LED وشاشة LED كبيرة تتيح لك مراقبة عمر البطارية، إلى جانب أدوات التحكم لضبط سرعة الشفرة. واجه بعض المراجعين مشكلات في التسليم استغرقت وقتًا لحلها، لكن حتى في تلك الأحداث، أعربوا عن تقديرهم للأداء الهادئ وعملية الشتاء البسيطة التي توفرها بطاريات جزازة العشب الكهربائية. يتم تضمين التسليم والتجميع في سعر الشراء، ولكن من المهم ملاحظة أن بعض المستخدمين كانوا غير راضين عن استلام آلات تم تجميعها بشكل غير صحيح ونقص أدلة التعليمات.
يقول عملاء كوستكو إن هذا المنشار الذي يعمل بالبطارية جيد مثل الغاز
نظرًا لأن الظواهر الجوية القاسية أصبحت أكثر تكرارًا، فمن المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تجد فجأة أشجارًا أو أطرافًا متساقطة في حديقتك. هناك الكثير من الطرق للتخلص من الحطام. يمكنك تخصيص مساحة صغيرة في الفناء الخلفي لمنزلك لتكون بمثابة غابة أو حتى استخدام أغصان الأشجار كديكور للمنزل. ولكن بغض النظر عن طريقة التخلص التي تختارها، فإن الحصول على أداة تنسيق الحدائق المناسبة يحدث فرقًا كبيرًا.
يحتوي منشار Greenworks 80V 18 “Gen 2.5 على أكثر من 100 تقييم من فئة الخمس نجوم من عملاء كوستكو الذين يشعرون بسعادة غامرة بأدائها الهادئوالتي يقول الكثيرون إنها جيدة مثل الغاز. نظرًا لأنه يعمل بالبطارية، فإن الجهاز أيضًا أخف وزنًا من العديد من مناشير الغاز المماثلة، حيث يزن أقل بقليل من 10 أرطال. يُباع المنتج كمنشار مستقل مقابل 280 دولارًا أو في مجموعة كاملة مع بطارية Greenworks 80V وشاحن وحقيبة حمل مقابل 420 دولارًا. تتوافق بطارية الشركة بقوة 80 فولت مع أكثر من 75 أداة أخرى لتنسيق الحدائق، بما في ذلك أدوات التشذيب والمنافخ المختلفة.
إلى جانب تشحيم السلسلة الأوتوماتيكي، ومسامير ثني الفولاذ المعالجة بالحرارة، والمقبض الملتف، يأتي المنتج مع سلاسل شبه إزميل وسلاسل إزميل كاملة. قال بعض المراجعين إنهم كانوا نحيفين جدًا، واختار أحدهم استبدالهم ببساطة بسلاسل Stihl. كان عدد قليل فقط من المستخدمين غير راضين عن الطاقة وعمر البطارية.
المئات من عملاء كوستكو يحبون منفاخ الأوراق خفيف الوزن
الآن وقد حل الخريف، أصبحت المروج في جميع أنحاء البلاد مغطاة بأوراق الشجر. تنصح بعض المنظمات، مثل مؤسسة خليج تشيسابيك، بترك تلك الأوراق على الأرض لحماية أنظمة الجذور، والحفاظ على الرطوبة، وتوفير العناصر الغذائية الضرورية طوال فصل الشتاء. ولكن في أوقات أخرى، قد ترغب في إزالة الأوراق، إما لأسباب جمالية أو بسبب متطلبات جمعية أصحاب المنزل. يمكنك أيضًا استخدام منفاخ أوراق الشجر لإجراء بعض أعمال صيانة مزراب المطر هذا الخريف.
يمكن أن يؤدي استخدام أداة مثل Greenworks 80V Gen 3 800CFM Brushless Blower إلى تبسيط أعمال الخريف الشاقة هذه. يقدم هذا المنفاخ ما يصل إلى 60 دقيقة من وقت التشغيل بدون ضوضاء أو تكلفة الغاز، اخفض قليلاً إذا كنت تستخدم مشغل السرعة المتغير أو زر التربو عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لإزالة الأوراق المبللة. سيعيدك شاحن البطارية السريع المرفق إلى العمل خلال ما يزيد قليلاً عن ساعة. لا يتطلب منفاخ الأوراق هذا أي تدوير أو سحب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في إنفاق طاقة أقل لبدء تشغيل أداتهم والمزيد في المهمة التي يقومون بها.
لقد منح أكثر من 300 عميل من عملاء Costco منفاخ أوراق Greenworks تصنيف خمس نجوم. حزام الحزام القابل للتعديل يحصل على علامات عالية لتقليل الضغط على الذراعين والمعصمين. البعض الآخر، مثل مفتاح التشغيل، يمكن تثبيته في موضعه، مما يقلل من إجهاد الأصابع. كما يحب المراجعون باستمرار الإنتاجية التي يحصلون عليها من هذا الجهاز، ويستخدمون كلمات مثل “ممتاز” و”مذهل” و”فائز” لوصف القوة الإجمالية التي يولدها.
تقوم غسالة الضغط الكهربائية هذه بإنجاز المهمة دون متاعب الغاز
إذا أهملت أوراق الشجر أو غيرها من الحطام في الفناء أو الممرات الخرسانية لفترة طويلة، فقد تتسبب في تغير اللون أو نمو الطحالب. يعد تنظيف هذه المساحات طريقة بسيطة لإنشاء فناء مريح للترفيه هذا الخريف. إحدى أسهل الطرق للقيام بذلك هي باستخدام معدات الطاقة الخارجية مثل Greenworks 3000 PSI Electric Pressure Washer Combo Kit، والتي تعد من بين أدوات تنسيق الحدائق الأكثر شيوعًا التي يتم بيعها في كوستكو. منح أكثر من 700 عميل هذا الجهاز تصنيف الخمس نجوم، وذلك بفضل محرك TruBrushless الذي يولد تدفقًا عاليًا للغاية للمياه يمكن أن يصل إلى مناطق أعلى ويوفر شطفًا سريعًا على مجموعة متنوعة من الأسطح.
تم تجهيز غسالة الضغط بـ خرطوم فولاذي مجدول بطول 25 قدمًا يتصل بفوهات التوصيل السريع الأربعة التي تأتي المدرجة. من بينها فوهة توزيع الصابون، وفوهة رش بزاوية 40 درجة مثالية لتنظيف النوافذ والجوانب، وفوهة توربو للبقع الصعبة. تحتوي المجموعة أيضًا على منظف أسطح مقاس 15 بوصة وعصا تمديد مقاس 12 بوصة. تم تصميم الجهاز ليكون جاهزًا للتوصيل والتشغيل، حيث يتم تشغيله بلمسة زر واحدة، مما يزيل الفوضى والمتاعب الناتجة عن الغاز وكل ما يصاحبه. شعر أحد المستخدمين بسعادة غامرة لأنه لم يعد يتعامل مع المرشحات المسدودة والمكربنات القذرة واستبدال شمعات الإشعال التي تتطلبها غسالة الضغط المتقاعدة التي تعمل بالغاز. بسعر 350 دولارًا، كان العديد من المستخدمين أيضًا سعداء جدًا بالسعر مقارنة بالمتاجر الكبيرة.
يقول المستخدمون إنه من السهل إعادة تحميل أداة تشذيب السلسلة هذه في أقل من دقيقة
قد تكون أداة التشذيب ذات السلسلة Greenworks 80V Gen, 3 17 بوصة المزودة ببطارية وشاحن 2.0 أمبير في الساعة هي الأخيرة في قائمتنا، ولكنها بالتأكيد ليست الأقل. بدءًا من جعل صورة الممر الخاص بك مثالية قبل وصول ضيوف العطلة إلى التحكم في الأعشاب الضارة لضمان يزدهر الفناء خلال الأشهر الباردة، كما أن أداة تشذيب الخيوط هي أداة تنسيق حدائق يجب اقتناؤها وتستحق الاستثمار، كما يعد نموذج Greenworks نموذجًا آخر جهاز بدون فرش يعمل بالبطارية يوفر قدرًا كبيرًا من الطاقة مثل مكافئ الغاز. تأتي هذه المجموعة مع حزام قابل للتعديل و15 بكرة من الخطوط المقطوعة مسبقًا التي تناسب “Load N’ Go Trimmer Head” الخاص بالجهاز. تم تصميمه لإعادة التحميل خلال 60 ثانية أو أقل، ويقول المراجعون إن العملية سريعة وسهلة.
البطارية المضمنة قادرة على قطع مسافة تزيد عن ميل بشحنة واحدة، وكان العديد من المستخدمين راضين جدًا عن وقت التشغيل ووقت التوقف عن إعادة الشحن، والذي أفادوا أنه استمر ما بين 30 و40 دقيقة. قال البعض إن وزن هذا الجهاز، الذي يأتي مع عمود من الألومنيوم المقاوم للخدش، كان ثقيلًا واستلزم استخدام الحزام المرفق، بينما رأى آخرون أنه متوازن بشكل جيد وأخف وزنًا بكثير من ماكينة التشذيب التي تعمل بالغاز.
هناك ميزة أخرى لاستخدام هذه الأداة التي تعمل بالبطارية، والتي ذكرها أيضًا مراجعو الأجهزة الأخرى في قائمتنا، وهي أنه إلى جانب الأداء الأكثر هدوءًا الذي لا يوقظ الجيران، فقد أعربوا عن تقديرهم لعدم ظهور رائحة مثل أبخرة الغاز بعد انتهاء العمل من أجل يوم.