5 جزازات العشب وأدوات تنسيق الحدائق من كوستكو تستحق كل قرش

يختلف عدد المرات التي يجب أن تقوم فيها بقص حديقتك، ولكن لا يوجد جدل كبير حول أن الصيانة المنتظمة تساعدك على نمو العشب الأخضر السميك والمورق. يمكن أن يكون العمل الرتيب أمرًا مزعجًا، خاصة إذا كان لديك حديقة كبيرة تستغرق ساعات لجزها. إذا قمت بذلك، ستكون الجزازة المتنقلة أقل كثافة في العمالة ومن المحتمل أن تكون أسرع من الجزازة الدفعية القياسية. The Greenworks 80V 42 “Crossover Zero Turn Mower With Bagger، تباع في كوستكو مقابل يتم تشغيل 6500 دولار ببطاريات 4AH التي يتم إعادة شحنها خلال 60 دقيقة أو أقل مع أجهزة الشحن السريعة ذات المنفذ المزدوج المضمنة. تحتوي البطاريات على قوة تقول شركة Greenworks إنها أقوى من الغاز، مما يدفع جزازة العشب هذه من Costco إلى سرعة ثمانية أميال في الساعة.

إن القطع عالي السرعة، والذي يعادل قص مساحة تزيد عن ثلاثة أفدنة بشحنة واحدة، ليس الميزة الوحيدة التي يستمتع بها المستخدمون. على الرغم من وجود بعض منحنى التعلم، إلا أن أدوات التحكم بدون دوران والمقاعد المريحة القابلة للتعديل تحصل على درجات عالية من العملاء الراضين. تأتي جزازة العشب Greenworks أيضًا مزودة بمصابيح أمامية LED وشاشة LED كبيرة تتيح لك مراقبة عمر البطارية، إلى جانب أدوات التحكم لضبط سرعة الشفرة. واجه بعض المراجعين مشكلات في التسليم استغرقت وقتًا لحلها، لكن حتى في تلك الأحداث، أعربوا عن تقديرهم للأداء الهادئ وعملية الشتاء البسيطة التي توفرها بطاريات جزازة العشب الكهربائية. يتم تضمين التسليم والتجميع في سعر الشراء، ولكن من المهم ملاحظة أن بعض المستخدمين كانوا غير راضين عن استلام آلات تم تجميعها بشكل غير صحيح ونقص أدلة التعليمات.