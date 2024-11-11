5 جزازات العشب وأدوات تنسيق الحدائق من كوستكو تستحق كل قرش

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت كوستكو أن الشركة قد نمت إلى أكثر من 73 مليون عضو. في المتوسط، يقوم كل عضو بـ 30 رحلة كل عام إلى واحد من أكثر من 600 موقع في الولايات المتحدة. وقال بوب نيلسون، نائب رئيس كوستكو الأول، لشبكة CNBC في مقابلة حول تحويل عملاء الشركة إلى متعصبين: “الشيء المختلف بشكل فريد عنا هو أننا نريد العثور على أفضل العناصر المتوفرة وبيعها لك بالسعر العادل”.

“جزء من خلطتنا السرية هو أن المشترين لدينا يجيدون الخروج والاختيار المسبق لأفضل العناصر.” وهذا بالضبط ما فعلته كوستكو بعد أن أصبحت بائع تجزئة لشركة Greenworks، وهي شركة تصنيع أدوات الطاقة الخارجية الصديقة للبيئة. من أ منفاخًا بدون فرش إلى مجموعة أدوات غسيل الضغط الكهربائي، يشتري العملاء باستمرار جزازات العشب الخمسة وأدوات تنسيق الحدائق من كوستكو التي تستحق كل بنس.

سواء كنت بحاجة إلى أداة تشذيب سلسلة بسيطة أو كنت مستعدًا أخيرًا للقيام باستثمار كبير في المعدات ذات الدوران الصفري نظرًا لأن قص حديقتك له فائدة كبيرة حقًا، يمكنك العثور على منتجات ذات تصنيف عالي في كوستكو والتي تناسب الفاتورة. أثناء البحث عن كل أداة كهربائية خارجية تبيعها كوستكو بتصنيف أربع نجوم أو أعلى، لاحظنا بسرعة أن منتجات Greenworks سيطرت على القائمة التي تضمنت أيضًا Husqvarna وBoss وغيرهما. مكافأة إضافية؟ تعمل معظم اختيارات Greenworks لدينا على بطاريات قابلة لإعادة الشحن بدلاً من الغاز، مما يوفر المزيد من الراحة والأداء الأكثر هدوءًا.