5 حيل رفوف من ايكيا للحصول على مساحة تخزين مثالية للحمام

على الرغم من أن معظم اتجاهات الديكور تضيف أشياء جديدة إلى المساحة، إلا أن تصميم حمامك يمكن أن يكون بسيطًا مثل تنظيم طاولاتك والحفاظ على العناصر المفضلة لديك معًا. وإحدى أسهل الطرق لإنشاء حمام نظيف وأنيق هي إضافة المزيد من التخزين بحيث يكون هناك عدد أقل من الأشياء في الأفق ومساحة أكبر لتألق تصميمك الفريد. ايكيا هي أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر بتخزين الحمام: هناك الكثير من حيل الرفوف ذات الأسعار المعقولة والتي من شأنها تحسين تخزين الحمام الخاص بك في وقت قصير.
تمتلك الشركة العشرات من وحدات رفوف الحمامات لمختلف الاستخدامات والتي تتراوح جميعها بين 12 و600 دولار. أدناه، حددنا خمسة حيل رائعة لاستخدام رفوف ايكيا ذات الأسعار المعقولة في حمامك الخاص، من وحدات التخزين فوق المراحيض إلى رفوف المناشف الجديدة إلى خزائن الأدوية التي تناسب حتى المساحات الصغيرة. بهذه الطريقة، يمكنك الاحتفاظ بمستلزمات الحمام ومستلزمات الحمام الخاصة بك في أماكنها الصحيحة، مما يجعل المساحة أكثر انفتاحًا ونظافة.
حوّل رف الأحذية إلى مساحة تخزين صغيرة
لا تقتصر حيل الحمام من ايكيا على المنتجات التي يبيعها المتجر في قسم “الحمام” الخاص به. في الحقيقة، رف الأحذية وخزانة التخزين TRONES الشهير – 39.99 دولارًا أمريكيًا للحزمتين اللتين يتم تكديسهما معًا – هي الطريقة المثالية لإضافة بعض الرفوف الإضافية لمستلزمات النظافة الفائضة دون شغل مساحة كبيرة جدًا للمشي. قامت منشئة المحتوى على YouTube، روزا كريفكور، بتثبيت نموذج TRONES في حمامها الصغير (أعلاه)، لكنها أضافت لمسة خاصة بها تجعله يبدو أكثر دمجًا وتماسكًا مع بقية المساحة.
لتقليد وحدة التخزين المرتفعة من Rosa، قم بتثبيت رف الأحذية النحيف في الحائط الخاص بك وفقًا لتعليمات ايكيا، ثم قم بتبطينه بألواح خشبية طويلة من متجر الأجهزة المحلي لديك. سيؤدي هذا إلى إخفاء المظهر البلاستيكي المميز الذي يعد علامة مميزة للعلامة التجارية. يمكنك بعد ذلك لصق سياج معدني على طول الجزء العلوي من الحامل لإنشاء رف مؤقت. بهذه الطريقة، تكون قد حصلت على رفوف مكشوفة يمكنك تصميمها حسب رغبتك، بالإضافة إلى مساحات مغلقة لتخزين الأشياء التي تفضل إبقائها بعيدًا عن الأنظار. يمكنك أيضًا طلاء الألواح الجانبية لتتناسب مع التركيبات الأخرى في حمامك للحصول على شعور أكثر تماسكًا.
استخدم رفًا دوارًا لسهولة الوصول إليه
تعتبر Lazy Susans أفضل صديق للمطبخ، ولكن حل التخزين العملي هذا لا يجب أن يكون مخصصًا لمنطقة واحدة فقط في منزلك. يمكنك استخدام رف دوار – مثل وحدة ENHET المتوفرة بسعر 15 دولارًا في ايكيا – لتخزين الأشياء في حمامك التي تحتاج إلى الوصول إليها بسهولة. بهذه الطريقة، يمكنك تكديس أرففك بعناصر الاستخدام اليومي مثل المجوهرات والنظارات والاستيلاء على كل منها متى احتجت إليها ببساطة عن طريق تدوير الرف. ناهيك عن أن وحدات EHNET تضيف بُعدًا أنيقًا إلى أنظمة الرفوف البسيطة، مما يضفي مظهرًا أكثر إثارة للاهتمام في حمامك.
الجانب السلبي الوحيد في رف ENHET هو أنه مصنوع مع أخذ بقية المجموعة في الاعتبار، لذلك ليس من المضمون ملاءمته مع الرفوف الأخرى التي قد تكون موجودة بالفعل في حمامك. قال بعض المراجعين عبر الإنترنت إنهم تمكنوا من جعل القطعة الدوارة تعمل مع نماذجهم الخاصة، لكنهم أشاروا إلى أنهم يتمنون لو سمحت ايكيا بإجراء المزيد من التعديلات. أفضل خيار للتركيب السهل هو استخدام بعض إطارات الحائط ENHET، والتي تأتي باللون الأسود والأبيض تمامًا مثل الرفوف الدوارة وهي سهلة التعليق في أي غرفة. بمجرد تركيبها، يمكنك تأمين الوحدة الدوارة وتحميلها بما تريد.
أضف قاعدة إلى خزانة SEKTION
إذا كنت ترغب في إضافة بعض التخزين الإضافي دون الانتقاص من جمالية حمامك، فإن إضافة قاعدة بسيطة يمكن أن تجعل نظام خزانة ايكيا الرخيص يبدو وكأنه جهاز مدمج باهظ الثمن. استخدم منشئ المحتوى على YouTube At Home With Ashley خزائن SEKTION بطول 90 بوصة من ايكيا – بسعر 118 دولارًا – كمساحة لتخزين مستلزمات التنظيف في حمامها. ومع ذلك، لم تكن راضية عن مظهرهم وهم جالسون مباشرة على الأرض وشعرت أنهم لا يتناسبون مع المظهر المصقول لبقية خزانة المياه.
لقد عالجت هذه المشكلة من خلال بناء قاعدة، ويمكنك فعل ذلك أيضًا! ما عليك سوى استخدام الخشب الصلب السميك وقصه بحجم وحدة الخزانة التي تخطط لتثبيتها. باستخدام البراغي وغراء الخشب، اصنع مستطيلًا بسيطًا وألصقه على الحائط (الجدران) حتى لا ينزلق هيكل الحاوية. قم بثقب القطعة على القاعدة المثبتة ببعض البراغي وستحصل على قطعة أثاث جديدة ومرتفعة تبدو وكأنها تنتمي بالفعل إلى تلك القاعدة. يمكنك أيضًا طلاء القاعدة لتتناسب مع الخزانات وحتى إضافة الزخارف لجعلها أكثر زخرفة بحيث تضيف مظهرًا رائعًا لأي جزء من حمامك يحتاج إلى مساحة تخزين إضافية.
تثبيت الرفوف تحت الحوض
إذا كان حمامك يحتوي على حوض عائم أو كنت بحاجة إلى استبدال منضدة التزيين وتريد حلاً أرخص، فهذه الحيلة ستكون صديقك المفضل الجديد. قد يكون من الصعب إضافة رفوف خاصة بك تحت الحوض لأنه لا يمكنك ببساطة اختيار خزانة عشوائية. عليك أن تضع في اعتبارك أنه لا يوجد شيء يعيق أعمال السباكة، وليس لدى الجميع الوقت لقياس الأنابيب أو قطع الثقوب في الأثاث. ومع ذلك، يمكنك التغلب على هذه المشكلة باستخدام رفوف مثلثة لها فتحة طبيعية خاصة بها لتمرير أنابيب الحوض دون أن تمسها.
كما هو موضح في الصورة أعلاه، يمكنك وضعها اثنان من الخيزران من ايكيا RÅGRUND رف زاويةs (التي تباع بالتجزئة بسعر 39.99 دولارًا لكل منها) جنبًا إلى جنب، مع تلامس أطراف المثلثات بحيث تكون هناك مساحة مثلثة كبيرة في الداخل. بمجرد التثبيت، لديك وحدة رفوف أقل من 100 دولار تسمح بمساحة تخزين إضافية عن طريق تحسين جزء من حمامك لن تستخدمه كثيرًا على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيغطي السباكة المكشوفة حتى لا تضطر إلى التحديق في أنابيب الحوض. يمكنك تزيين الرفوف بسلال بسيطة حتى لا تبدو مزدحمة واستخدام هذه المساحة الموجودة أسفل المغسلة لمزيد من الصابون ومنتجات العناية بالبشرة والمناشف والمزيد.
استخدم سلمًا للتخزين النحيف
أرخص اختراق، والذي يعمل على تحسين أصغر قدر من المساحة، يتضمن استخدام قطعة جانبية واحدة فقط من وحدة جانبية IVAR بقيمة 15 دولارًا من ايكيا. قم بطلاء القطعة بأي لون تفضله أو احتفظ بها كما هي للحصول على لمسة خشبية ريفية فاتحة في منزلك. بعد ذلك، قم بوضعه على الحائط في حمامك للحصول على رف مناشف بسيط ورفيع. يمكنك تعليق قطع القماش اليدوية وملابس الغسيل والأقمشة المطوية الأخرى على الرفوف حتى لا تشغل مساحة في أي مكان آخر.
من هنا، يمكنك تثبيت المقابض أو الخطافات بحيث يمكنك بسهولة تعليق الأشياء الأخرى من الوحدة. في الفيديو أعلاه، قامت منشئة المحتوى على YouTube Make It Liveable بحفر مقابض أدراج بسيطة في الجزء الأمامي من الوحدة حتى تتمكن من لف منشفة حولها. يمكنك أيضًا استخدام خطافات رفيعة على شكل حرف S في جانب الألواح، وإدخالها في الفتحات المثبتة مسبقًا بحيث يكون لديك المزيد من الأماكن لتعليق الأشياء منها. يمكن استخدامها كحامل للقلائد، أو خطافات تخزين، وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من تحسين قطعة التخزين الرفيعة قدر الإمكان.