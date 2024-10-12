5 حيل رفوف من ايكيا للحصول على مساحة تخزين مثالية للحمام

على الرغم من أن معظم اتجاهات الديكور تضيف أشياء جديدة إلى المساحة، إلا أن تصميم حمامك يمكن أن يكون بسيطًا مثل تنظيم طاولاتك والحفاظ على العناصر المفضلة لديك معًا. وإحدى أسهل الطرق لإنشاء حمام نظيف وأنيق هي إضافة المزيد من التخزين بحيث يكون هناك عدد أقل من الأشياء في الأفق ومساحة أكبر لتألق تصميمك الفريد. ايكيا هي أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر بتخزين الحمام: هناك الكثير من حيل الرفوف ذات الأسعار المعقولة والتي من شأنها تحسين تخزين الحمام الخاص بك في وقت قصير.

تمتلك الشركة العشرات من وحدات رفوف الحمامات لمختلف الاستخدامات والتي تتراوح جميعها بين 12 و600 دولار. أدناه، حددنا خمسة حيل رائعة لاستخدام رفوف ايكيا ذات الأسعار المعقولة في حمامك الخاص، من وحدات التخزين فوق المراحيض إلى رفوف المناشف الجديدة إلى خزائن الأدوية التي تناسب حتى المساحات الصغيرة. بهذه الطريقة، يمكنك الاحتفاظ بمستلزمات الحمام ومستلزمات الحمام الخاصة بك في أماكنها الصحيحة، مما يجعل المساحة أكثر انفتاحًا ونظافة.