في إحدى الليالي، وبينما كنت أقرأ كتابًا على أريكتي الجلدية العتيقة، لاحظتُ بقعًا صغيرة بدأت تُفقدها بريقها. تذكّرت حينها نصيحة صديقي الحرفي: القليل من العناية المنتظمة يُحافظ على جلود الأثاث لأكثر من عشر سنوات.

صابون مرسيليا لتنظيف عميق

أولًا، ابدأ بإزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة. ثم بلّل فوطة قطنية بالماء وافركها على قطعةً من صابون مرسيليا حتى تتكوّن رغوة خفيفة. مرّرها بدوائرٍ لطيفة على الجلد، ولن تُضرِّك المواد الطبيعية فيه. أخيرًا، جفّف السطح بقطعة قماش جافة ليعاد له اللمعان سريعًا.

حليب تنظيف البشرة للمسات ناعمة

جربتُ هذه الحيلة عند زيارة منزل صديقتي؛ بمسحةٍ خفيفةٍ من حليب مزيل المكياج على كرةٍ من القطن، وتنظيف بسيط بمرورٍ دائري، أصبحتُ أرى تجديدًا في لون الجلد. لمزيدٍ من الفعالية، يمكنك إضافة بضع قطراتٍ من الخل الأبيض، لكن تذكّر تجربة المحلول على زاويةٍ خفية أولًا.

اللينيمونت أوليو-كالكير للبقع العنيدة

حين تُصبح الأريكة قديمةً ومتعبة المظهر، يبرع اللينيمونت في استعادة رطوبة الجلد. بلّل قطعة قطنية بالقليل من المزيج، وامسح الأماكن المتشققة أو المتسخّة. ستلاحظ أن الجلد عاد نقياً ومرنًا دون الحاجة لمنتجاتٍ صناعية.

حجر الصلصال الأبيض للمعانٍ خفيف

ذات صباحٍ، استخدمتُ حجر الصلصال الأبيض لتنظيف كرسي الجلدي الصغير وسط المكتب. بكبسةٍ خفيفةٍ على إسفنجةٍ رطبة، انزلقتْ البقع بعيدًا دون فركٍ عنيف، ثم مسحتُ بالماء ورطبتُ بقطنةٍ جافة، فبقي الجلد ناعماً كالجديد.

جلد الغنم (شامواه) للتلميع النهائي

للدَبْغ الأخير، مرّر قطعة جلد غنم مبللة قليلاً على سطح الأثاث الجلدي. ستزيل الغبار برفقٍ شديد وتعيد للجلد ملمسه الحريري، مع حمايةٍ ضد الخدوش الطفيفة.

باتباع هذه الحيل الخمس البسيطة—من صابون مرسيليا حتى جلد الغنم—سيتحوّل تنظيف الأرائك والكراسي الجلدية إلى روتين سريع وفعّال، يحافظ على جمال وراحة أثاثك لسنواتٍ مديدة.