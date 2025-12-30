5 رؤساء أبقوا القضايا الصحية طي الكتمان أثناء وجودهم في مناصبهم

في عام 2025، كانت صحة الرئيس دونالد ترامب موضوعًا مهمًا للنقاش. تم تصوير كدمة غامضة على يده لأول مرة في فبراير 2025، وعندما نشرت الصحافة الصور للجمهور، ظهرت مخاوف فورية. ورداً على ذلك، بدا ترامب وكأنه يضع مساحيق التجميل لتغطية الكدمة. في حين أننا لا نعرف ما إذا كان الرئيس يخفي حالة طبية أكثر خطورة، فإن إخفاء المشاكل الصحية لن يكون شيئًا جديدًا على المكتب البيضاوي.
إن أرشيف التستر الطبي الذي حدث تحت سقف البيت الأبيض له جذور عميقة تقريبًا مثل تاريخ الرئاسة نفسها. لعدة قرون، عندما لم تكن الإدارات أو الرؤساء يريدون إثارة الشك أو التقليل من مكانتهم، تم وضع خطة سياسية لإخفاء مرض القائد الأعلى. وفي كثير من الأحيان، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء الآخرين وحتى السكرتير الصحفي، استخدم الرؤساء وسائل شنيعة للحفاظ على صحة الجمهور الأمريكي. ومن أجل إخفاء الإجراءات والأمراض والتشخيصات القاتلة، تم تعريض حياة الناس للخطر، ونشرت الأكاذيب الصارخة، وأقيمت جدران كاملة من الشفافية المصطنعة، كل ذلك باسم الحفاظ على السلطة السياسية.
تشيستر أ. آرثر
في عام 1881، تم تكليف تشيستر أ. آرثر بمنصب رئيس الولايات المتحدة عندما اغتيل جيمس جارفيلد. تطلب موقفه المفاجئ تغييرًا سلوكيًا، وهو التغيير الذي لم يكن على استعداد للقيام به. كان آرثر معروفًا بقدرته المحدودة على التحمل خلال فترة الرئاسة، حيث بدأ الاجتماعات متأخرًا، وأنهىها مبكرًا، وكان مرهقًا باستمرار، ولا يقوم إلا بمحاولات ضعيفة لحشد حزبه الجمهوري. بحلول عام 1882، كان مزاج مواطن فيرجينيا النعاس لا يمكن إنكاره، حتى أن صهره لاحظ حالة آرثر، مما يشير إلى أن المرض قد يؤثر عليه.
وسرعان ما أصبح الجمهور على علم بذلك أيضًا. لقد فقد الكثير من وزنه، وظهرت على وجهه علامات الشيخوخة الكبيرة. لا داعي للقلق، كما قال السكرتير الصحفي للرئيس للصحفيين، فإن الرئيس يعاني من حالة الملاريا – وهو مرض أصيب به من تفشي البعوض الأخير في واشنطن – وهي حالة قابلة للعلاج. الواقع؟ تم تشخيص إصابة آرثر بمرض برايت، وهو مرض في الكلى يسبب توقف الأعضاء. وعملت إدارته على التستر على المرض، ودفعت الرئيس إلى رحلات وطنية وتفاخر بشفاءه. ومع ذلك، تسربت المعلومات إلى الصحافة. نشرت الصحف النتائج التي توصلت إليها قبل أن يتدخل السكرتير الصحفي لآرثر مرة أخرى، مصرًا على أن المرض كان ملاريا وسحق فكرة برايت. ومع ذلك، مع تدهور حالة آرثر، لم يكن هناك أي فائدة. كان الرئيس يحتضر، ولن يتمكن أي قدر من إعادة توجيه وسائل الإعلام من إيقاف ذلك. في عام 1885، تم التصويت لخروج آرثر من منصبه، وبحلول نوفمبر من العام التالي، توفي.
جروفر كليفلاند
تم انتخاب جروفر كليفلاند رئيسًا للمرة الثانية في عام 1893، ولكن بعد فترة وجيزة من عودته إلى منصبه، لاحظ انتفاخًا كبيرًا في سقف فمه. ألقى طبيب كليفلاند نظرة واحدة عليه وقرر أن الورم كان سرطانًا. كان لا بد من إزالة الانتفاخ. لم يكن هناك شك في ذلك. فالسرطان تشخيص خطير، وقد كان رئيساً للولايات المتحدة على أية حال. كان لقبه يعني أيضًا إثارة الخوف والشك لدى الجمهور في حالة ظهور التشخيص علنًا.
لذلك، في القرن التاسع عشر، وضع الرئيس وأطباؤه خطة. لإبقاء حالته الطبية طي الكتمان، لن يتمكن كليفلاند من إجراء الجراحة في الولاية – سيكون هناك الكثير من العيون لرؤيته يدخل ويخرج من المستشفى. وبدلاً من ذلك، كان كليفلاند يملأ يختًا بالجراحين ويتسلل على متنه تحت ستار العطلة. على مدار أربعة أيام، سيتم إجراء الجراحة، وسيتم مراقبة الرئيس أثناء تعافيه، ثم يعود بأعجوبة إلى الشاطئ وكأن شيئًا لم يتغير.
تستغرق الجراحة في القرن الحادي والعشرين، على أرض صلبة، عدة ساعات، لكن أطباء كليفلاند تمكنوا من استئصال الورم السرطاني في 90 دقيقة فقط.. على متن قارب متحرك. وخرج من الورم أيضًا خمسة من أسنان الرئيس وجزء من عظم الفك العلوي، لكن الجمهور لن يكون أكثر حكمة بفضل ندبة الجراحة والأسنان المفقودة، وكلها مخبأة بخبرة تحت شاربه الكبير الكثيف.
وودرو ويلسون
كان من المعروف أن وودرو ويلسون يجهد نفسه في العمل. ولم يفعل توليه منصب الرئيس في عام 1913 سوى القليل لتغيير أخلاقيات العمل هذه. كان ويلسون معروفًا بسفره عبر البلاد لأسابيع متتالية لإلقاء الخطب وزيارة الأراضي والالتقاء بناخبيه، وكان يبدو أنه رجل لا يكل وقد تولى منصب الرئاسة المرموق. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أشخاص يشككون فيه. أدلى الدكتور سيلاس وير ميتشل بتصريح شخصي مفاده أن ويلسون لن يتمكن من اجتياز فترة ولايته الأولى على قيد الحياة. ورغم الشك أكمل ولايته الأولى وانتخب لولاية ثانية. ثابر ويلسون، ولم يتباطأ أبدًا… حتى عندما ظهرت على جسده علامات الفشل.
خلال إحدى رحلاته الطويلة عبر البلاد في عام 1919، لاحظ الرئيس ظهور أعراض مشابهة للسكتة الدماغية: الصداع الشديد، وفقدان الشهية، والغثيان، وارتعاش عضلات الوجه المستمر. وبعد أن أعلن طبيبه علنًا أن الرئيس كان يعاني من بعض التدلي في الجانب الأيسر من وجهه، تم قطع الجولة الوطنية. وتم تقديم الأعذار، حيث تم ذكر الحاجة إلى الراحة واضطراب المعدة كسبب للإلغاء المفاجئ. ولكن بمجرد عودته إلى البيت الأبيض، استيقظ الرئيس مصابًا بشلل جزئي. لعدم رغبتها في إثارة قلق الجمهور أو إفساد إدارة زوجها، تولت إيديث ويلسون إدارة البلاد بنفسها، بينما كانت بجانب سرير ويلسون. لم يتم إخبار الشعب الأمريكي عن حالة رئيسهم إلا بعد انتهاء فترة ولايته الثانية في عام 1921.
فرانكلين ديلانو روزفلت
كانت الفترة التي قضاها فرانكلين دي روزفلت في منصبه أطول بكثير من فترة الإقامة العادية. تم انتخاب الرئيس لأربع فترات، وكان شخصية سياسية محبوبة وموثوقة للغاية في نظر الجمهور الأمريكي. ولكن روزفلت كان مريضاً بشدة، وهو أمر غير معروف في أغلب الأحيان لعامة الناس (أو تم التقليل من أهميته إلى حد كبير). تم تشخيص إصابة روزفلت بشلل الأطفال في عام 1921، ولم يكن محصنًا ضد التأثيرات المسببة للشلل، وعلى الرغم من أنه تعافى في الغالب من المرض، إلا أن ساقيه لم تتعافى.
تم انتخابه رئيسًا في الثلاثينيات، وكان مطلوبًا منه استخدام كرسي متحرك، وهو الأمر الذي حذره مستشاروه السياسيون منه. وقد تؤدي صورة الرئيس وهو جالس على كرسي متحرك إلى حالة من الذعر لدى الجمهور بشأن مدى لياقته لتولي المنصب. لقد نجح روزفلت في تحقيق ذلك. في الأماكن العامة، استخدم دعامات الساق والعصا أو العكازات، وفي خصوصية البيت الأبيض، استخدم كرسيًا متحركًا مصممًا شخصيًا من شأنه أن يستوعب عدم إمكانية الوصول إلى المكتب.
لكن شلله لم يكن هو كل ما أصابه أثناء وجوده في المكتب البيضاوي. عندما جاء انتخابه لولاية رابعة في عام 1944، عن عمر يناهز 62 عامًا، تم تشخيص إصابة روزفلت بقصور جزئي في القلب، والتهاب الشعب الهوائية، والورم الميلانيني. لقد تم تحريف قائمته الطويلة من الأمراض عن قصد للجمهور من خلال تصريحات البيت الأبيض التي شجعت على تقديم صورة للرئيس أكثر صحة من روزفلت في الواقع. خلال فترة ولايته الأخيرة، انتشر السرطان إلى دماغ روزفلت ومعدته، مما تسبب في نهاية المطاف في إصابة الرئيس بسكتة دماغية قاتلة بعد أربعة أشهر فقط من ولايته الرابعة.
دوايت د. أيزنهاور
عندما تم انتخاب دوايت د. أيزنهاور رئيساً عام 1952، لم يكن في أفضل الظروف. خضع أيزنهاور لعملية استئصال الزائدة الدودية في عشرينيات القرن الماضي، والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق لآلام شديدة في البطن عانى منها طوال حياته البالغة. لقد عانى من الألم المزمن عندما هزت حالة طبية طارئة أخرى عالمه. وبعد عامين فقط من ولايته الأولى، أصيب مواطن تكساس بنوبة قلبية أثناء وجوده في كولورادو. وعلى عكس جروفر كليفلاند، لم يكن لدى الرئيس ترف التخطيط المسبق لهروبه؛ ولم يكن أمامه خيار سوى نقله إلى المستشفى. لقد كان الأمر علنيًا، أو قريبًا جدًا منه، قبل أن تتمكن الإدارة من فعل الكثير للتستر عليه، لذلك تحول السكرتير الصحفي لأيزنهاور إلى وضع الصحافة.
وتحدث للصحافة ودعا طبيب الرئيس للإجابة على الأسئلة. إن صياغة كذبة فوق كذبة، كما فعل أسلافنا، أو الاختباء بصراحة، لن ينجح في العصر الحديث. وبدلا من ذلك، غمرت إدارة أيزنهاور الصحافة بالمعلومات حول صحته. من خلال إصدار السجلات الطبية وتواريخ الفحوصات والفحوصات الطبية، قامت الإدارة بعناية ببناء صورة لرئاسة شفافة، وكل ذلك مع إخفاء خطورة الأزمة القلبية التي تعرض لها. ستستمر هذه الممارسة طوال فترة ولاية أيزنهاور، عندما يتم تشخيص إصابة الرئيس بمرض كرون، ويخضع لعملية جراحية، ويصاب بسكتة دماغية. عندما تعافى أيزنهاور، اعتُبر بطلاً لوضوحه في التعافي على الرغم من التعتيم على الحقائق الحقيقية لحالته.