5 رؤساء أبقوا القضايا الصحية طي الكتمان أثناء وجودهم في مناصبهم

في عام 1881، تم تكليف تشيستر أ. آرثر بمنصب رئيس الولايات المتحدة عندما اغتيل جيمس جارفيلد. تطلب موقفه المفاجئ تغييرًا سلوكيًا، وهو التغيير الذي لم يكن على استعداد للقيام به. كان آرثر معروفًا بقدرته المحدودة على التحمل خلال فترة الرئاسة، حيث بدأ الاجتماعات متأخرًا، وأنهىها مبكرًا، وكان مرهقًا باستمرار، ولا يقوم إلا بمحاولات ضعيفة لحشد حزبه الجمهوري. بحلول عام 1882، كان مزاج مواطن فيرجينيا النعاس لا يمكن إنكاره، حتى أن صهره لاحظ حالة آرثر، مما يشير إلى أن المرض قد يؤثر عليه.

وسرعان ما أصبح الجمهور على علم بذلك أيضًا. لقد فقد الكثير من وزنه، وظهرت على وجهه علامات الشيخوخة الكبيرة. لا داعي للقلق، كما قال السكرتير الصحفي للرئيس للصحفيين، فإن الرئيس يعاني من حالة الملاريا – وهو مرض أصيب به من تفشي البعوض الأخير في واشنطن – وهي حالة قابلة للعلاج. الواقع؟ تم تشخيص إصابة آرثر بمرض برايت، وهو مرض في الكلى يسبب توقف الأعضاء. وعملت إدارته على التستر على المرض، ودفعت الرئيس إلى رحلات وطنية وتفاخر بشفاءه. ومع ذلك، تسربت المعلومات إلى الصحافة. نشرت الصحف النتائج التي توصلت إليها قبل أن يتدخل السكرتير الصحفي لآرثر مرة أخرى، مصرًا على أن المرض كان ملاريا وسحق فكرة برايت. ومع ذلك، مع تدهور حالة آرثر، لم يكن هناك أي فائدة. كان الرئيس يحتضر، ولن يتمكن أي قدر من إعادة توجيه وسائل الإعلام من إيقاف ذلك. في عام 1885، تم التصويت لخروج آرثر من منصبه، وبحلول نوفمبر من العام التالي، توفي.