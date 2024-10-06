5 سلع كوستكو المنزلية التي ستحتاجها في متناول يدك لخريف دافئ ومريح

عندما يكون هناك ارتعاش في الهواء وتتحول الأوراق إلى اللون البني المحمر، فهذا هو موسم لاتيه اليقطين (اقرأ: الخريف) رسميًا ووقت التقاعد من زخارفك الصيفية المشرقة. في حين يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من الأدوات الرائعة التي يمكنك صنعها بنفسك لشجرة الدولار لتجهيز منزلك للخريف، فإن صنع الديكورات الخاصة بك قد لا يكون ممكنًا إذا كنت مشغولًا جدًا بقطف التفاح من بستان أو نحت القرع مع أصدقائك وعائلتك. لكن لا تدع هذا يكون سببًا لعدم تزيين منزلك بديكور مناسب للخريف. احصل على ديكور مستوحى من عيد الهالوين ومستوحى من الخريف من قسم المنتجات المنزلية في كوستكو بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، قبل أن تمسك بالذئب المتحرك الذي يبلغ طوله 7 أقدام والذي تم استشعاره بحركة مع عيون مضيئة لتخويف الخدعة أو الحلوى في ليلة الهالوين، قم بالتدقيق في قسم السلع المنزلية في كوستكو للحصول على جواهر أقل تكلفة، مثل الوسائد المزخرفة، وتنسيقات الأزهار، والرميات المريحة. سيساعدك ذلك على الاستمتاع بأمسيات الخريف الدافئة مع أحبائك. لمساعدتك في اختيار القطع المناسبة، قمنا بفحص موقع كوستكو الإلكتروني (ولم يتم تتبعه سوى بضع عشرات من المرات، لذلك لن تفعل ذلك) لإنشاء قائمة بأفضل العناصر. لقد اخترنا فقط العناصر التي حصلت على تصنيفات تزيد عن 4 نجوم وتبلغ تكلفتها أقل من 100 دولار. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك أفضل خمس اختيارات للسلع المنزلية من كوستكو لفصل الخريف.