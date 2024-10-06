5 سلع كوستكو المنزلية التي ستحتاجها في متناول يدك لخريف دافئ ومريح

عندما يكون هناك ارتعاش في الهواء وتتحول الأوراق إلى اللون البني المحمر، فهذا هو موسم لاتيه اليقطين (اقرأ: الخريف) رسميًا ووقت التقاعد من زخارفك الصيفية المشرقة. في حين يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من الأدوات الرائعة التي يمكنك صنعها بنفسك لشجرة الدولار لتجهيز منزلك للخريف، فإن صنع الديكورات الخاصة بك قد لا يكون ممكنًا إذا كنت مشغولًا جدًا بقطف التفاح من بستان أو نحت القرع مع أصدقائك وعائلتك. لكن لا تدع هذا يكون سببًا لعدم تزيين منزلك بديكور مناسب للخريف. احصل على ديكور مستوحى من عيد الهالوين ومستوحى من الخريف من قسم المنتجات المنزلية في كوستكو بدلاً من ذلك.
ومع ذلك، قبل أن تمسك بالذئب المتحرك الذي يبلغ طوله 7 أقدام والذي تم استشعاره بحركة مع عيون مضيئة لتخويف الخدعة أو الحلوى في ليلة الهالوين، قم بالتدقيق في قسم السلع المنزلية في كوستكو للحصول على جواهر أقل تكلفة، مثل الوسائد المزخرفة، وتنسيقات الأزهار، والرميات المريحة. سيساعدك ذلك على الاستمتاع بأمسيات الخريف الدافئة مع أحبائك. لمساعدتك في اختيار القطع المناسبة، قمنا بفحص موقع كوستكو الإلكتروني (ولم يتم تتبعه سوى بضع عشرات من المرات، لذلك لن تفعل ذلك) لإنشاء قائمة بأفضل العناصر. لقد اخترنا فقط العناصر التي حصلت على تصنيفات تزيد عن 4 نجوم وتبلغ تكلفتها أقل من 100 دولار. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك أفضل خمس اختيارات للسلع المنزلية من كوستكو لفصل الخريف.
وسائد مزخرفة بطابع الهالوين ومستوحاة من الخريف
الوسائد المزخرفة هي إحدى أسهل الطرق لتغيير مظهر منزلك من الصيف إلى الخريف. بعد كل شيء، ليس عليك بذل أي جهد وستبدو تصميماتك الداخلية جاهزة لاستضافة تجمعات الخريف وحفلات الهالوين. لكن الحصول على الوسائد المناسبة أمر مهم وإلا ستضيع رسالتك المتعلقة بالديكور في الترجمة. إذا كنت تبحث عن وسائد مستوحاة من الخريف أو ذات طابع عيد الهالوين لإضافة بعض الإثارة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، فاطلع على الوسائد المزخرفة التي تحمل عنوان Brentwood Originals Halloween Harvest من Costco والتي تباع بسعر 19.99 دولارًا لكل منها عبر الإنترنت. مع تصنيف 5 نجوم تقريبًا، يعد هذا منتجًا منزليًا واحدًا يجب عليك شراؤه من كوستكو.
والأفضل من ذلك، أنه يمكنك الاختيار من بين أربعة أنواع مختلفة: Batty Moon، وPumpkin، وScottish Harvest، وGhost. في حين أن الخفافيش المرعبة على القمر والوسائد الخاصة بالحصاد تتميز بتصميمات رائعة، فإن اليقطين والأشباح تبدو تمامًا مثل الاسم نفسه وستضيف عنصرًا ممتعًا إلى ديكورك. هذه الوسائد المصنوعة من البوليستر هي OEKO-TEX® معتمد من STANDARD 100، مما يعني أنه تم اختباره بدقة لأكثر من 350 مادة سامة يمكن أن تضر بصحتك. التحذير الوحيد؟ لن تتمكن من رمي الوسائد في الغسالة بمجرد اتساخها. يجب تنظيفها بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة. لا يُنصح باستخدام المجففات أيضًا، لذلك سيتعين عليك تجفيفها بالهواء.
سطع منزلك مع تنسيقات زهور الخريف المذهلة
تساعد الزهور على إضفاء البهجة على الديكورات الداخلية الخاصة بك، وإذا قمت بتبديلها وفقًا للموسم، فيمكن أن تكون طريقة رائعة للحفاظ على ديكور منزلك على قدم المساواة مع التغيرات الدورية. لذا، استبدل أزهار الصيف بأزهار الخريف، مثل زهور البتونيا، ونبات رعي الحمام، واللانتانا، والكاميليا، وشقائق النعمان اليابانية، والأقحوان، والكمان، والزهور الثالوث. ومع ذلك، إذا كان نفاد الزهور المتدلية وتغييرها بانتظام يبدو وكأنه يتطلب الكثير من العمل، فاحصل على الترتيبات الخريفية التي يتم تسليمها مباشرة إلى عتبة داركم. يتكلف ترتيب Bonfire Fall Floral من Costco 54.99 دولارًا مع مزهرية و 49.99 دولارًا بدون مزهرية.
يتكون الترتيب من 27 سيقان، بما في ذلك الستريميريا الوردية الداكنة، وغروب سفاري بورجوندي، والورود الوردية الداكنة، والخوخ والأمهات الحمراء، والأوكالبتوس الأخضر، والزنبق الآسيوي البرتقالي، وأغصان الصنوبر الخضراء. نظرًا للساعة الزمنية الصامتة التي تدق على حياة الأزهار، توفر كوستكو خيار اختيار تاريخ التسليم عند الخروج. لاحظ أن الزهور يتم تسليمها فقط بين الثلاثاء والجمعة، لذا انتبه إلى التاريخ الذي تريد تسليم الزهور فيه. علاوة على ذلك، لا يمكن طلب الترتيب إلا حتى 22 نوفمبر ولا يمكن إلغاء الطلبات إلا بحلول 11 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، لن تجدها في المتجر لأنها متاحة عبر الإنترنت فقط.
جهز منزلك لاستقبال عيد الهالوين مع تحيات اليقطين الودودة
هل تحتاج إلى شيء مثير للاهتمام بصريًا لالتقاط صور لضيوفك وزوارك بمجرد دخولهم من الباب الأمامي؟ احصل على تحية عيد الهالوين المكدسة من كوستكو. يبلغ سعر الزخرفة التي يبلغ طولها 24 بوصة 39.97 دولارًا ولها تصنيف 5 نجوم تقريبًا. تتميز المجموعة المرسومة يدويًا بشبح وخفاش وقرعة لقضاء وقت ممتع. وهذا يجعله خيارًا جيدًا للعائلات التي لديها أطفال صغار. إنه مصنوع من الراتنج ويزن 7.27 رطلاً. ضع في اعتبارك أيضًا أنه مصنوع للاستخدام الداخلي فقط.
من ناحية أخرى، إذا كنت تريد تحية عبارة عن مزيج من الحلو والمخيف، فإن كوستكو لديها أيضًا Disney Halloween Mickey و Minnie Pumpkin Greeter. في حين أن ميكي وميني ماوس الرائعين يضيفان إلى المظهر المحبوب للمرحب، فإن فانوس جاك الشرير يغطي الجزء الغريب. بالإضافة إلى ذلك، ينبض اليقطين بالحياة بالضوء والصوت، مما يجعله أكثر إثارة للاهتمام من الناحية البصرية. ضع في اعتبارك أنه يحتاج إلى ثلاث بطاريات من النوع C لتشغيله (يتم تضمينها مع جهاز الاستقبال). بتكلفة 99.99 دولارًا أمريكيًا، حصل المُرحِّب على تصنيف 5 نجوم تقريبًا أيضًا. مثل ابن عمه، لا يمكن تركيبه إلا في الداخل. ومع ذلك، فهو يزن 12.7 رطلاً، لذا تأكد من وجود شخص يساعدك على حمله بالداخل.
أضئ أمسياتك بمجموعة اليقطين المضيئة
على الرغم من أن موسم الخريف يدور حول الميل إلى الجانب المظلم من الأشياء، إلا أن أقدامك وأطفالك وحيواناتك الأليفة المعرضة للحوادث ستقدر مصدرًا ثابتًا للضوء لإضاءة طريقهم بعد الغسق. ميزة إضافية: الأشباح الكامنة في الظل في انتظار اللحظة المناسبة للصراخ “بوو” سيتعين عليها إعادة التفكير في استراتيجيتها. إذا كنت تفضل عدم تشغيل جميع الأضواء في منزلك، فاحصل على مجموعة Desert Steel Pumpkin Luminary من Costco بدلاً من ذلك. القرع مصنوع من الفولاذ ويتميز بلمسة نهائية مطلية بالمسحوق. بسعر 86.99 دولارًا، تتمتع المجموعة بتصنيف 4.5 نجوم تقريبًا.
لكن الجزء الأفضل؟ يمكنك استخدامه في الداخل والخارج لأنه مقاوم للصدأ ولن يبهت تحت أشعة الشمس الساطعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المجموعة على قرع طويل وقرفصاء وتأتي في خيارين من الألوان، مما يتيح لك خيارات متنوعة. يمكنك اختيار اللون البرتقالي التقليدي أو استخدام اللون الأبيض لإضفاء السطوع على زخارف الخريف. هل تريد ضبط جو متقلب المزاج؟ احصل على مجموعة Pumpkin Luminary المطلية بالمسحوق باللونين الأسود والأبيض العتيق بنفس السعر. العيب الوحيد لهذه الخيارات؟ سيكون عليك أن تنطلق للحصول على شموع صغيرة أو شموع عديمة اللهب، نظرًا لعدم تضمين مصادر الضوء. بالإضافة إلى ذلك، المجموعة متاحة فقط عبر الإنترنت، لذا لا تبحث عنها في المتجر.
قم برمي غطاء مريح على أريكة غرفة المعيشة الخاصة بك
يمكنك تشغيل فيلم “The Birds” للمخرج ألفريد هيتشكوك أو إعادة مشاهدة فيلم “The Haunting of Hill House” من Netflix مرة أخرى، وتجهيز حوض الفشار الخاص بك، وتحضير الحلوى، وتعتيم الأضواء لتشعر بالقشعريرة. لكنك لا تزال تفتقد شيئًا ما: بطانية رمي. يعد ذلك ضروريًا لإبعاد القشعريرة أثناء مخاوف القفز وللحفاظ على دفء نفسك على الرغم من النوافذ المعرضة للتيارات العاتية. يمكن للبطانية أيضًا أن تجعل أريكتك تبدو أكثر ترحيبًا عند عدم استخدامها. إذا كنت تبحث عن بطانية بلون محايد مع بعض الملمس، فإن House & Home’s Luxe Throws متاحة على موقع Costco الإلكتروني مقابل 19.99 دولارًا. تتوفر هذه البطانيات المصنوعة من البوليستر مقاس 60 بوصة × 70 بوصة، والتي تتميز بملمس شمبانيا ومغطاة بالفراء الصناعي، باللون الأبيض والرمادي والبني الفاتح والداكن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتع بتصنيف 5 نجوم تقريبًا ويمكن غسلها وتجفيفها في الغسالة. كما أنها مكونة من طبقتين، مما يعني أنها قد تكون أكثر دفئًا وراحة من الخيارات الأخرى.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الألوان إلى منزلك، فاطلع على Pendleton’s Plush Throws، المتاح مقابل 16.99 دولارًا في كوستكو. مع متوسط تقييم أعلى من 4.5 نجوم، هذه الأغطية مصنوعة من البوليستر بنسبة 100% ولها أربعة أنواع مختلفة في الأنماط والألوان المختلفة. الأغطية مقاس 50 بوصة × 70 بوصة قابلة للغسل في الغسالة وناعمة الملمس. ومع ذلك، من المحتمل ألا تبقيك هذه البطانيات دافئًا مثل خيار House & Home.