5 طرق غير متوقعة يمكنك من خلالها استخدام WD-40 في الطابق السفلي الخاص بك

هناك العديد من الطرق العبقرية لاستخدام WD-40 في منزلك، وهي أكثر من مجرد حل لمفصلة الباب التي تصدر صوتًا حادًا. في الحقيقة، إن الأدوات المنزلية هي منتج متعدد الاستخدامات وله بعض الأغراض الخادعة، ولكنها مريحة بشكل لا يصدق، بدءًا من صيانة السيارات إلى الحفاظ على المعدات الرياضية. تم اختراع منتج WD-40 في الأصل لإزاحة الماء في عام 1953 (وهو اختصار لعبارة “إزاحة الماء، الصيغة الأربعين”) ليصبح مادة محببة عالميًا، ورائعة لحماية أو تشحيم الأسطح المنزلية في أي غرفة يمكن تخيلها.
هناك طرق رائعة لاستخدام WD-40 في المرآب الخاص بك، ولكن المكان غير المتوقع لاستخدام WD-40 هو في الواقع الطابق السفلي الخاص بك. في حين أن هناك بالتأكيد أوجه تشابه بين استخدام هذا الرذاذ في الطابق السفلي الخاص بك كما هو الحال في المرآب الخاص بك، أو غيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المنزل المخصصة للعمل النفعي، إلا أن هناك بعض الطرق الرئيسية لاستخدام الرذاذ الذي يبدو منطقيًا جدًا للمساحات الجوفية . بدءًا من صيانة الأدوات وحتى أفكار التنظيف، ومع وضع طبيعة الاستخدام المتعدد للطابق السفلي في الاعتبار، إليك بعض أفضل الطرق غير المتوقعة التي يمكنك من خلالها استخدام WD-40 في تلك المساحات التي ستساعد في الحفاظ على الطابق السفلي الخاص بك ليس شديد الصرير، ولكن أوه نظيفة جدا.
قم بحماية أدواتك والحفاظ عليها في مخزن الطابق السفلي
في حالة عدم وجود سقيفة أو مرآب، فمن المنطقي تخزين أدواتك في الطابق السفلي. ولمنح تلك الأدوات المخزنة عمرًا إضافيًا قليلًا، استخدم WD-40 لحمايتها وصيانتها. بالنسبة لأدواتك المعدنية، على وجه الخصوص، يمكن لـ WD-40 أن يمنع الصدأ من التراكم على سطح المعدن؛ رش طبقة على المناشير والمجارف والمسجات والمكابس كإجراء وقائي ضد التآكل. يمكنك أيضًا طلاء مفصلات ونوابض أدواتك باستخدام القليل من WD-40 لإبقائها مشحمة وعملية أيضًا.
بالنسبة للأدوات ذات المكونات الخشبية، يمكن أن يساعد WD-40 أيضًا في منع تشقق الخشب وانقسامه، وخاصة المقابض الخشبية. قد يجعل الخشب المشقوق أو المتشقق الأيدي عرضة للشظايا عند حمل الأدوات، لذلك من مصلحة الجميع محاولة منع ذلك. رش كميات كبيرة من WD-40 على المقابض وافركها على سطح الخشب لمنع جفاف الخشب. إن إغلاقها بهذه الطريقة يساعد على منع أي تشقق أو انقسام. باستخدام هذه النصائح، ستعيش أدواتك لفترة أطول بكثير عند تخزينها في الطابق السفلي الخاص بك. فقط تذكر، بالنسبة لهذه الخدعة وغيرها، تأكد من ارتداء قناع عند الرش، خاصة إذا كان الطابق السفلي الخاص بك لا يتمتع بالتهوية الأكثر كفاءة.
حافظ على طوابق الطابق السفلي خالية من البقع
يمكن أن يساعد WD-40 في تنظيف مجموعة كاملة من مواد الأرضيات المختلفة أو صيانتها، لذا سواء كانت لديك أرضيات خرسانية في قبو غير مكتمل أو أرضيات مغطاة بالسجاد في غرفة عائلية في الطابق السفلي محولة بالكامل، فقد يكون WD-40 مجرد نعمة التوفير عندما يتعلق الأمر للبقع. إذا واجهت انسكابًا زيتيًا أو دهنيًا على الأرضيات الخرسانية، قم برش WD-40 على المنطقة الملطخة واتركه لمدة دقيقتين. بعد ذلك، افرك البقعة المرشوشة باستخدام مكنسة أو فرشاة ذات شعيرات قاسية. وأخيرا، رش المنطقة المصابة بالماء، وتجفيف الأرض.
بالنسبة للبقع الموجودة على السجاد، قم أيضًا برش WD-40 على البقعة وانتظر لمدة دقيقة أو نحو ذلك قبل استخدام منظف السجاد العادي. بدلًا من ذلك، يمكنك أيضًا شطف الرذاذ بالماء الدافئ والصابون واستخدام إسفنجة حتى تختفي البقعة. يمكن أيضًا أن يكون WD-40 بمثابة اختراق لتنظيف أرضيات البلاط أيضًا. ما عليك سوى رش أي بلاط مخدوش به، ثم مسح العلامات بمنشفة من الألياف الدقيقة. يجب أن تتلاشى الخدوش، وستكون أرضياتك نظيفة مرة أخرى. بالطبع، هذا الاختراق لا يقتصر على الطوابق السفلية، ولكن WD-40 عالمي بشكل فريد عندما يتعلق الأمر بتنظيف البقع من الأرضيات التي تحتوي عليها الطوابق السفلية عادةً.
تنظيف الآلات باستخدام WD-40
إذا كانت غسالة الملابس موجودة في الطابق السفلي، فقد تكون عرضة للأوساخ وتراكم الصدأ. في الطابق السفلي غير المكتمل، قد يحدث هذا عادةً حول الجوانب وفي الجزء الخلفي من الماكينة، ولكن بشكل عام، بما أن الطوابق السفلية يمكن أن تكون عرضة للرطوبة، الأمر الذي يتفاقم فقط بسبب وجود الغسالة والمجفف المنتج للرطوبة، هناك مشكلة فرصة أكبر للآلات التي تعاني من التآكل من نوع ما. إذا لم تحافظ على بيئة خالية من الرطوبة، ولم تراقب أو تعالج التآكل والأوساخ المشتبه بها، ففي النهاية، يمكن أن تؤدي الرطوبة والرطوبة إلى تدهور مكونات جهازك.
إذا كان الأمر كذلك، فكر في استخدام WD-40 لتنظيف أجهزتك. أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لـ WD-40 هو معالجة الأسطح المعدنية وحمايتها، مما يعني أنها طريقة رائعة لتنظيف الآلات وأيضًا لمنع الصدأ والتآكل. إذا مر وقت طويل منذ أن قمت بتنظيف آلات الغسيل الخاصة بك، فهناك تركيبة أكثر صلابة ومتخصصة لإزالة الشحوم WD-40 للمساعدة في اختراق التراكمات العنيدة. يتميز بمكونات رغوية تساعد على تحطيم الأوساخ والصدأ، خاصة على الآلات. يتميز المنتج بتركيبة خالية من التلوث، مما يجعله آمنًا للاستخدام على الأجهزة، وهو الأداة المثالية للتأكد من استمرار عمل الغسالة لسنوات طويلة.
حماية نوافذ الطابق السفلي الخاص بك من تراكم الثلوج
من بين جميع غرف منزلك، تكون الطوابق السفلية معرضة بشكل خاص للرطوبة، وذلك بسبب موقعها تحت الأرض، حيث تكون محاطة بالرطوبة والأوساخ والتربة. ينجذب الهواء الأكثر دفئًا ورطوبة أيضًا إلى درجات الحرارة الباردة في الطابق السفلي أيضًا، لذلك عندما ينتقل هذا الهواء الدافئ إلى الأسفل ويلتقي بالبيئة الأكثر برودة، فمن الممكن أن تتجسد قطرات الماء، وبالتالي الرطوبة، في الطابق السفلي الخاص بك. مع كل ما قيل، هناك في الواقع عدة طرق يمكن أن تشق بها المياه طريقها إلى هذه المساحات، بدءًا من مشاكل الأنابيب وحتى الأساسات الضعيفة.
لذلك، إنها فكرة رائعة أن تحاول منع أي رطوبة غير مرغوب فيها من الوصول إلى الطابق السفلي بأي طريقة ممكنة. أحد أسباب الرطوبة الكبيرة في فصل الشتاء هو تراكم الثلوج على نوافذ الطابق السفلي أو المداخل الخارجية. ومع ذلك، يمكن أن يساعد WD-40 في التخلص من هذا المصدر المحتمل للمياه الزائدة، مع الاهتمام بطريقة واحدة على الأقل تسبب مشكلة وصول الرطوبة إلى الطابق السفلي. ما عليك سوى رش الجزء الخارجي من نوافذك قبل أن يبدأ تساقط الثلوج، ولن يلتصق الثلج أو يتراكم على الإطارات الزجاجية أو المعدنية. تعمل هذه الخدعة أيضًا على مجارف الثلج لمنع التصاق الثلج وتراكمه على أدواتك.
صد الحشرات غير المرغوب فيها
هناك بعض أنواع الحشرات التي تزدهر تمامًا في بيئات الطابق السفلي، لأنها تحب الأماكن المظلمة والرطبة. بعض هذه الآفات، مثل النمل الأبيض، يمكن أن تخلق مشاكل كبيرة عندما تغزو المنازل، في حين أن البعض الآخر مثل بق الخنزير والديدان الألفية هم مجرد زوار بغيضين للغاية. نظرًا لقرب الطابق السفلي من التربة والأوساخ المحيطة، يمكن لهذه الزواحف غير المرغوب فيها أن تشق طريقها بسهولة داخل منزلك، لكن رش WD-40 يمكن أن يساعد في منع بعض الحشرات من الدخول بنجاح إلى الداخل.
قم برش نوافذ الطابق السفلي والأبواب الخارجية بطبقة من WD-40 لإنشاء حاجز ضد دخول أي حشرات. تعمل تركيبة إزاحة الماء بمثابة طارد، مما يؤدي في النهاية إلى إبعاد تلك الحشرات الزاحفة لفترة من الوقت. يعتقد بعض عشاق المنزل أيضًا أن WD-40 هو قاتل فوري للصراصير في المنزل. يعتقد البعض الآخر أن WD-40 يمكنه أيضًا منع الدبابير والنحل من صنع أعشاش في جدرانك أو خارج نوافذ الطابق السفلي مباشرةً.