5 عادات صحية لا تحظى بالتقدير الكافي لا تقوم بها بما فيه الكفاية

قد لا تنسى أبدًا تنظيف أسنانك أو إزالة مكياجك ليلاً قبل الذهاب إلى الحقيبة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك لا تهمل بعض عادات النظافة. الحقيقة هي أن معظمنا لديه عدد قليل من الأشياء التي يجب القيام بها فيما يتعلق بالنظافة والتي لا نقوم بها بشكل روتيني. لكن نسيان النظافة في بعض الأحيان لا يمثل لامبالاة أو مقاومة كاملة للنظافة، والتي يمكن أن تكون أعراضًا لبعض اضطرابات الصحة العقلية أو حالات التدهور المعرفي التدريجي. وفي كثير من الأحيان، يكون ذلك نتيجة لحياة مزدحمة تعيق إنجاز “الأشياء الصغيرة”.

بالتأكيد، لا بأس في إغفال أثر نظافتك من حين لآخر. على سبيل المثال، يمكن أن يكون تخطي الاستحمام أمرًا مريحًا إذا كانت بشرتك حساسة وعرضة للتهيج بسبب الماء الساخن أو الصابون. وكما قال طبيب الأمراض الجلدية الدكتور شيلبي خيتاربال لكليفلاند كلينك، “الاستحمام يمكن أن يسبب الجفاف”. كم مرة تحتاج حقا للاستحمام؟ في الواقع، في كثير من الأحيان أقل مما قد تشك فيه. لا بأس من أخذ حمامات إسفنجية سريعة كممارسة صحية عامة والتي ربما لن تكون مشكلة.

ومع ذلك، فإن بعض العادات التي لا تفعلها بشكل كافٍ قد تكون مهمة بما يكفي للتفكير في التحول إلى سلوكيات منتظمة، مثل هذه العادات الخمس التي يمكنك معالجتها هذا الأسبوع.