5 عادات صحية لا تحظى بالتقدير الكافي لا تقوم بها بما فيه الكفاية

قد لا تنسى أبدًا تنظيف أسنانك أو إزالة مكياجك ليلاً قبل الذهاب إلى الحقيبة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك لا تهمل بعض عادات النظافة. الحقيقة هي أن معظمنا لديه عدد قليل من الأشياء التي يجب القيام بها فيما يتعلق بالنظافة والتي لا نقوم بها بشكل روتيني. لكن نسيان النظافة في بعض الأحيان لا يمثل لامبالاة أو مقاومة كاملة للنظافة، والتي يمكن أن تكون أعراضًا لبعض اضطرابات الصحة العقلية أو حالات التدهور المعرفي التدريجي. وفي كثير من الأحيان، يكون ذلك نتيجة لحياة مزدحمة تعيق إنجاز “الأشياء الصغيرة”.
بالتأكيد، لا بأس في إغفال أثر نظافتك من حين لآخر. على سبيل المثال، يمكن أن يكون تخطي الاستحمام أمرًا مريحًا إذا كانت بشرتك حساسة وعرضة للتهيج بسبب الماء الساخن أو الصابون. وكما قال طبيب الأمراض الجلدية الدكتور شيلبي خيتاربال لكليفلاند كلينك، “الاستحمام يمكن أن يسبب الجفاف”. كم مرة تحتاج حقا للاستحمام؟ في الواقع، في كثير من الأحيان أقل مما قد تشك فيه. لا بأس من أخذ حمامات إسفنجية سريعة كممارسة صحية عامة والتي ربما لن تكون مشكلة.
ومع ذلك، فإن بعض العادات التي لا تفعلها بشكل كافٍ قد تكون مهمة بما يكفي للتفكير في التحول إلى سلوكيات منتظمة، مثل هذه العادات الخمس التي يمكنك معالجتها هذا الأسبوع.
تعقيم أو استبدال اسفنجة المطبخ بانتظام
يمكنك غسل أسطح العمل الخاصة بك لإبقائها متألقة وخالية من الجراثيم. أنت أيضا تغسل الأطباق الخاصة بك. ولكن ماذا عن اسفنجة المطبخ التي تستخدمها في كل عمليات التنظيف هذه؟ يصبح رديءًا أيضًا ويستحق التنظيف أو الاستبدال من وقت لآخر.
ما مدى إجمالي حجم الإسفنجة المنزلية المتوسطة؟ كشفت دراسة استقصائية أجريت عام 2017 في مجلة Scientific Reports أن الإسفنجة المتوسطة تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا. وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2017 في مجلة حماية الغذاء أن 44% من الإسفنج الذي تم اختباره يحتوي على بكتيريا القولون البرازية، والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص عند تناولها، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).
كم مرة يجب عليك استبدال الاسفنجة الخاصة بك؟ ومع ذلك، لا يتعين عليك استبدال الإسفنجة يوميًا لتجنب توزيع البكتيريا حول مناطق إعداد الطعام وتناول الطعام. كما أوضحت خبيرة سلامة الأغذية جينيفر كوينلان لـ NPR، يمكنك إطالة عمر الإسفنجة الخاصة بك دون تعريض نفسك أو أفراد أسرتك للخطر. ونصيحتها هي وضع إسفنجة مبللة في الميكروويف لمدة دقيقة، مما يقتل أخطر الجراثيم. وتعترف قائلة: “إنها لا تعقم الإسفنجة”، لكنها تضيف أن استخدام الميكروويف يدمر الميكروبات الأكثر إزعاجًا للإنسان.
تنظيف زجاجة الماء المفضلة لديك بعد التمرين
يمكن أن يكون الاحتفاظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام بجانبك أمرًا أساسيًا إذا كنت تحاول البقاء رطبًا. كما أنه يساعد على البيئة من خلال تقليل استخدامك للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. ومع ذلك، قد لا تكون زجاجة الماء الخاصة بك نظيفة تمامًا كما تريد.
وجدت النتائج التي توصلت إليها دراسة أجرتها شركة WaterFilterGuru حول اتساخ زجاجات المياه المعاد استخدامها أن الزجاجات ذات الضغط العلوي تحتوي على جراثيم أكثر من مقعد المرحاض العادي. علاوة على ذلك، اعترف ما يقرب من 15% من المشاركين أنهم يغسلون زجاجات المياه الخاصة بهم من حين لآخر فقط.
وفقا لخبير سلامة الأغذية إيمي جونستون، يجب عليك غسل زجاجة المياه الخاصة بك مرة واحدة يوميا. وأوضح جونستون لشبكة سي بي إس نيوز: “هذا سيمنع أي تراكم للبكتيريا”. وتنصح بأن يشمل الفرك “تلك الزوايا والأركان الصغيرة التي ترغب البكتيريا في الاختباء فيها”. قد ترغب أيضًا في غسله جيدًا بعد انتهاء وقت ممارسة الرياضة، حيث أن تجاهل العرق والبكتيريا التي يمكن أن تتراكم بعد جلسة التمرين هو أحد أخطاء النظافة التي يرتكبها الأشخاص بعد التمرين.
تنظيف شاشة هاتفك بقطعة قماش من الألياف الدقيقة
أنت تحمل هاتفك معك وربما تتلقى مكالمات أو تتجول في الحمام. ولكن هل تنتبه إلى عدد المرات التي تقوم فيها بتنظيف الشاشة التي تلامس يديك ووجهك؟ ربما لا، إذا كنت مثل معظم الناس. وفقًا لشركة YouGov، يقوم 21% فقط من الأشخاص في الولايات المتحدة بتعقيم هواتفهم يوميًا، و7% لا يكلفون أنفسهم عناء تنظيف هواتفهم على الإطلاق.
نشرت خبيرة الصحة والمؤلفة الدكتورة لوري شيميك دعوة صريحة جدًا للعمل على Instagram لأي شخص ليس ضمن فئة الـ 21%. وكتبت: “الهواتف قذرة”، مضيفة أنها أكثر جراثيم من مقاعد المراحيض. الحل لها؟ “امسح شاشتك بقطعة قماش من الألياف الدقيقة والكحول بنسبة 70% أو خليط من الماء والخل الأبيض بنسبة 1:1.”
إذا كنت تريد طرقًا أخرى لجعل هاتفك نظيفًا إلى جانب بروتوكول التنظيف الذي أوصى به الدكتور شيميك، فيمكنك أيضًا تجربة ضوء التعقيم الذي يستخدم تقنية UV-C LED. وجدت دراسة أجريت عام 2023 على أحد منتجات UV-C LED في الكائنات الحية الدقيقة أنه قلل من البكتيريا غير المرغوب فيها على الهواتف بنسبة تصل إلى 94% تقريبًا خلال 48 ساعة. ومع ذلك، فإن جهاز UV-C LED الرخيص لن يعمل؛ ستحتاج إلى طول موجي يتراوح بين 200 و280 نانومتر ليكون فعالاً.
غسل حمالات الصدر بشكل متكرر (أو بعد عدد محدد من الاستخدامات)
بالنسبة للعديد من النساء، يعد غسل حمالة الصدر مهمة أكثر تعقيدًا. غالبًا ما تتطلب حمالات الصدر عناية خاصة مثل غسل اليدين بمنظفات لطيفة للحفاظ على شكلها. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بعدد من النساء إلى تأجيل غسل حمالات الصدر لعدة استخدامات.
ما هي المدة التي يجب أن تنتظرها لتنظيف حمالة الصدر الخاصة بك؟ طبيب الأمراض الجلدية الدكتور ألوك فيج لديه بعض الإجابات. وفي مقابلة مع كليفلاند كلينك، أشار الدكتور فيج إلى أنه من المنطقي تنظيف حمالة الصدر بعد استخدامها ثلاث مرات على الأقل. وأوضح أن “عدم الغسيل بشكل متكرر بما فيه الكفاية يمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع وروائح مستمرة على حمالة الصدر – بالإضافة إلى تهيج الجلد أو الطفح الجلدي أو الالتهابات الجلدية المحلية الناجمة عن الخميرة أو البكتيريا”.
هل أنت غير متأكدة بالضبط من كيفية غسل صدريتك؟ مرة أخرى، قد يكون من الجيد غسل الملابس الداخلية الرقيقة يدويًا. لكن إذا كان من الممكن وضع حمالة الصدر الخاصة بك في الغسيل، يمكنك تجربة حقيبة حمالة الصدر للتأكد من عدم تغير شكلها أو التفافها حول ملابس أخرى. للتجفيف، اختاري الهواء للحفاظ على سلامة نسيج حمالة الصدر وشكلها لفترة أطول.
تنظيف حوض المطبخ جيداً على الأقل مرة واحدة في الأسبوع
يمكنك القيام بعمل رائع للحفاظ على مطبخك نظيفًا. ومع ذلك، ربما تفتقد إحدى أكثر النقاط قذارة في قلعتك: حوض المطبخ. قد يكون الحوض الخاص بك هو المكان الذي تغسل فيه العناصر الأخرى، ولكن هذا هو السبب في أنه يحتاج إلى بعض العناية في شكل فرك منتظم أيضًا. بخلاف ذلك، سوف يصبح متسخًا وقد يشكل خطرًا على صحتك وعلى أفراد أسرتك الآخرين. كشفت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة حماية الغذاء أن 44% من المنازل التي تم اختبارها تحتوي على بكتيريا برازية، تم العثور على الكثير منها في أحواض المطبخ؛ 15% من المنازل كانت بها بكتيريا الإشريكية القولونية (عادة من عينات مصدرها الحوض).
قالت خبيرة التنظيف Leanne Stapf لـ Southern Living إن القاعدة الأساسية الجيدة هي أن تهدف إلى تنظيف الحوض أسبوعيًا، حتى لو كنت تعتقد أنه نظيف. وتوضح قائلة: “يمكن للبكتيريا أن تتراكم من أماكن غير متوقعة مع مرور الوقت، ويمكن أن يستقر الغبار بسهولة في الأماكن غير المستخدمة”. بالطبع، إذا كنت قد عرضت الحوض للحوم النيئة أو الدواجن، فقم بتطهيره عن طريق تنظيفه بخليط مبيض على الفور لتدمير الجراثيم الضارة.
ماذا لو كنت من النوع الذي يقوم بطهي وجبات منزلية كل يوم؟ في هذه الحالة، ينصح محترف التنظيف توبي شولز بتنظيف حوض المطبخ الخاص بك بانتظام (عبر Better Homes and Gardens). “إذا كنت تطبخ أو تستخدم مطبخك كل يوم، فستحتاج أيضًا إلى تنظيف حوض المطبخ كل يوم.” أثناء قيامك بذلك، مارس تنظيف المصرف شهريًا أيضًا.