5 فرق روك كلاسيكية أصبحت أكثر شهرة من الفرق التي افتتحت لها

من المفترض أن يؤدي العرض الافتتاحي إلى حشد الدعم للفرقة الرئيسية، وليس جعل نفسها أكثر شهرة وشهرة – ولكن هذا ما يحدث أحيانًا. في معظم حفلات الروك، المجموعة التي جاء الجمهور لمشاهدتها تعزف فقط بعد بضعة عروض أخرى أقل شهرة. وهذا من الناحية النظرية يجعل المشجعين يستعدون ويستعدون للانطلاق عندما يبدأ الحدث الرئيسي. تدفع الفرق الأحدث مستحقاتها عن طريق تقديم عرض افتتاحي، وقد تتمكن فقط من تشغيل عدد قليل من الأغاني أمام جمهور غير مهتم، ولكنه عرض جيد.
ومع ذلك، بين الحين والآخر، لا يمكن إنكار الانفجار الموسيقي للفصل الافتتاحي. مقدر جدًا للشهرة، وقادر جدًا على سحر الجماهير، وينتهي به الأمر إلى أن يطغى تمامًا على العناوين الرئيسية. إنها نوعًا ما مثل قصة سندريلا، الطريقة التي تنتقل بها بعض الفرق الموسيقية من الغموض النسبي إلى النجومية الضخمة تقريبًا، فقط مع المزيد من التقطيع والنحيب. فيما يلي خمس من أهم فرق الروك الكلاسيكية التي حصلت على فرصة كبيرة للموسيقيين الآخرين، والذين تفوقوا عليها فيما بعد من حيث الشهرة.
ليد زيبلين
مما لا شك فيه أن فرقة ليد زيبلين كانت واحدة من أصعب وأثقل الفرق الموسيقية في السبعينيات، وهيمنت على موسيقى الروك من خلال موسيقى الميتال الأولية المتأثرة بالبلوز. ولكن قبل أن تتمكن الفرقة من ملء المقاعد بمفردها، كان عليها أن تدفع مستحقاتها من خلال الانطلاق على الطريق كفصل افتتاحي لواحدة من أصعب وأثقل الفرق الموسيقية في أواخر الستينيات: الفراشة الحديدية. حددت الأغنية الأكثر شهرة للمجموعة وأثرت في عصر موسيقى الروك المخدر، والتي من خلالها سيلتقط ليد زيبلين العصا التي يضرب بها المثل. “In-A-Gadda-Da-Vida” هي رحلة ملحمية مشوشة ومخدرة لأغنية. يبلغ طول النسخة الكاملة 17 دقيقة، وتحتوي على ومضات لما سيحاوله ليد زيبلين لاحقًا.
تطابق Led Zeppelin وIron Butterfly في الصوت والحيوية، وكانت الفرقة السابقة الأحدث بمثابة الافتتاحية الأقدم والأخيرة لعدد قليل من العروض في أوائل عام 1969، بما في ذلك سلسلة لمدة ليلتين في فيلمور إيست في مدينة نيويورك. لعب العمل الداعم كلاسيكيات مستقبلية مثل “Dazed and Confused” و”Babe I’m Gonna leave You” في الحفلة، والتي حدثت مباشرة عندما تم تصنيف LP لأول مرة لـ Led Zeppelin في قائمة أفضل 20 ألبومًا. على مدار عمر Led Zeppelin، باعت الفرقة حوالي 94 مليون ألبوم في الولايات المتحدة وحدها. في هذه الأثناء، الفراشة الحديدية لم تحقق نجاحًا آخر بعد أغنية In-A-Gadda-Da-Vida.
تيار متردد/تيار مستمر
في عام 1975، غادر عازف الجيتار ريتشي بلاكمور شركة ديب بيربل لفترة من الوقت ليتعاون مع المغني روني جيمس ديو في المشروع الجانبي الطموح ذي الميول المعدنية قوس قزح ريتشي بلاكمور، والذي عُرف لاحقًا باسم قوس قزح فقط. في خريف عام 1976، انطلقت المجموعة في جولة أوروبية، وعزفت في أماكن مليئة بمشجعي فرقتي بلاكمور. ولكن قبل أن تصعد فرقة Rainbow على المسرح كل ليلة، تفتتح فرقة أخرى حفلها – وهو عمل غير معروف خارج قاعدتها الأسترالية الرئيسية يسمى AC/DC، للترويج لألبومها العالمي الأول “Highvoltage”. قال عازف لوحة المفاتيح في قوس قزح توني كاري لاحقًا لموسيقى الروك الكلاسيكية: “كنا نعلم أنهم كانوا مثيرين في أستراليا وسيساعدوننا في بيع التذاكر”.
أثارت موسيقى الروك AC/DC الصاخبة للغاية، ولكن الواضحة، والتي لا معنى لها، إعجاب الجماهير والفرقة التي دعت المجموعة للقيام بجولة. قال ديو لموسيقى الروك الكلاسيكية: “أعتقد أنهم أخرجونا من المسرح كل ليلة”. “لقد كانوا مثيرين، ومنعشين، وأثاروا حماس الجماهير حقًا.” تلقى AC/DC تكرارًا روتينيًا، وهو علامة على نجاحهم المستقبلي على المدى الطويل. بحلول عام 1979، وصلت ألبومات الفرقة إلى أعلى المخططات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أما بالنسبة لقوس قزح، فقد ظلت مفضلة لدى الجميع قبل أن تنقسم في منتصف الثمانينيات.
الأبواب
وصلت فرقة Them، إحدى فرق British Invasion الأكثر حداثة وصرامة، إلى الولايات المتحدة في عام 1966 لحضور سلسلة من الحفلات الموسيقية لتوعية الأمريكيين بألبومها الثاني، “Them Again”. في تلك المرحلة، وصلوا إلى قائمة أفضل 40 أغنية في الولايات المتحدة بأغنيتين بسيطتين، “Here Comes the Night” و”Mystic Eyes”، والأخيرة كتبها المهاجم فان موريسون. توجهت الفرقة إلى نادي الروك الأسطوري في ويست هوليود Whisky a Go Go، حيث تصدرت عددًا كبيرًا من العروض. كانت الافتتاحية غير الرسمية هي فرقة بيت النادي، التي تم تعيينها قبل أسبوع واحد فقط – وهي فرقة محلية في لوس أنجلوس ولكنها لا تزال غير معروفة وغير مسجلة تسمى The Doors. الفرقة الأولى التي لعبت معها المجموعة كانت هم. “لقد انشغلنا خلال المجموعة الأخيرة من الليل” ، يتذكر عازف لوحة المفاتيح The Doors راي مانزاريك لوحة.
بعد حوالي عام، أصدرت The Doors ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، والذي سيستمر في بيع 4 ملايين نسخة. سرعان ما أصبحت The Doors فرقة تأسيسية للمشهد المخدر وعصر الثقافة المضادة. حققت أغنيتا “Light My Fire” و”Hello, I Love You” المرتبة الأولى على قائمة البوب، وأصبح جيم موريسون أحد أكثر الشخصيات شهرة وعبادة في تاريخ موسيقى الروك. لم يسجلوا أي أغنية ناجحة أخرى في الولايات المتحدة، لكن فان موريسون أصبح عملاً منفردًا ناجحًا، اشتهر بأغنيته الكلاسيكية “Brown Eyed Girl”.
ملكة
على الأقل في المملكة المتحدة، جاء النجاح التجاري لفرقة Queen مع ألبومها الثالث Sheer Heart Attack، الذي حقق المركز الثاني. لكن الفرقة كانت لا تزال غامضة نسبيًا في الولايات المتحدة، حيث لم يسبق لها أن حققت أي أغنية ناجحة هناك. كان اقتحام السوق الأمريكية سببًا كبيرًا وراء توجه كوين في عام 1974 إلى الولايات المتحدة لحضور سلسلة من العروض كالفصل الافتتاحي لصانع الأغاني البريطاني المتكرر Mott the Hoople، المعروف في المقام الأول في الولايات المتحدة بأغنيته التي حققت أعلى 40 أغنية في عام 1972 بعنوان “All the Young Dudes”.
كانت العروض مع Mott the Hoople، بقيادة إيان هانتر، هي المرة الوحيدة التي كانت فيها Queen بمثابة العمل الداعم لفرقة أخرى على المسرح الأمريكي. بحلول نهاية عام 1974، كشفت الجولة الترويجية عن فرقة كوين لأمريكا، وبحلول عام 1976، كانت الفرقة تتصدر الحفلات الموسيقية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مستفيدة من قوة الأغاني الناجحة مثل “Killer Queen” و”Bohemian Rhapsody” (أكبر أغنية ناجحة للملكة على الإطلاق، على الرغم من توقع إلتون جون أنها ستفشل)، تمكنت الفرقة من ملء الساحات في منصات متعددة الليالي في نفس المدن الأمريكية الكبيرة التي لعبت فيها كعمل داعم.
البيتلز
ربما تكون قد سمعت عن فرقة البيتلز – عندما أصبحت فرقة فاب فور من ليفربول قوة موسيقية شاملة والفرقة الأكثر مبيعًا على الإطلاق في الولايات المتحدة. لكن إحدى الأساطير التي لا يمكنك التوقف عن تصديقها حول فرقة البيتلز هي أن هذا التعصب بدأ بعد أن لعبت المجموعة في “عرض إد سوليفان” في عام 1964. في الواقع، حدث الانفجار المثير لفرقة البيتلز بالفعل في عام 1963، في المملكة المتحدة، في خضم جولة.
إلى جانب أعمال مثل Gerry and the Pacemakers وDavid MacBeth وLouise Cordet، كانت فرقة البيتلز مجرد واحدة من العديد من الأعمال الداعمة في أول جولة في المملكة المتحدة لروي أوربيسون، المغني الأمريكي الرائع والعاطفي الذي اشتهر في ذلك الوقت بأغانيه الناجحة مثل “Only the Lonely” و”Running Scared” و”Crying”. كانت مكانة كل من Orbison و The Beatles في ارتفاع، ولكن بحلول نهاية الجولة، تجاوزت شهرة فرقة البيتلز شهرة أحد الأصنام المعلنة لأعضاء المجموعة. أثناء انتشارها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تمت ترقية فرقة البيتلز إلى عناوين رئيسية مشتركة.