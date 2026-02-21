5 فرق روك كلاسيكية أصبحت أكثر شهرة من الفرق التي افتتحت لها

من المفترض أن يؤدي العرض الافتتاحي إلى حشد الدعم للفرقة الرئيسية، وليس جعل نفسها أكثر شهرة وشهرة – ولكن هذا ما يحدث أحيانًا. في معظم حفلات الروك، المجموعة التي جاء الجمهور لمشاهدتها تعزف فقط بعد بضعة عروض أخرى أقل شهرة. وهذا من الناحية النظرية يجعل المشجعين يستعدون ويستعدون للانطلاق عندما يبدأ الحدث الرئيسي. تدفع الفرق الأحدث مستحقاتها عن طريق تقديم عرض افتتاحي، وقد تتمكن فقط من تشغيل عدد قليل من الأغاني أمام جمهور غير مهتم، ولكنه عرض جيد.

ومع ذلك، بين الحين والآخر، لا يمكن إنكار الانفجار الموسيقي للفصل الافتتاحي. مقدر جدًا للشهرة، وقادر جدًا على سحر الجماهير، وينتهي به الأمر إلى أن يطغى تمامًا على العناوين الرئيسية. إنها نوعًا ما مثل قصة سندريلا، الطريقة التي تنتقل بها بعض الفرق الموسيقية من الغموض النسبي إلى النجومية الضخمة تقريبًا، فقط مع المزيد من التقطيع والنحيب. فيما يلي خمس من أهم فرق الروك الكلاسيكية التي حصلت على فرصة كبيرة للموسيقيين الآخرين، والذين تفوقوا عليها فيما بعد من حيث الشهرة.