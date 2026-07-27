5 قواعد غير معلنة بشأن نظافة الطائرة لا يمكن للمضيفات أن يتحملن خرقها

في بعض الأحيان، “السماء الودية” ليست ودية للغاية بعد كل شيء، خاصة بالنسبة للمضيفات. بالإضافة إلى جميع واجباتهم الأخرى، يتعين عليهم التعامل مع الممارسات غير الصحية للمسافرين.
من المؤكد أن مضيفي الطيران يدركون أنه ليس كل ما يتعلق بالنظافة في الطائرة أو ما يحدث لجسمك أثناء السفر هو تحت سيطرتك تمامًا. خذ القيء، على سبيل المثال؛ يحدث دوار الجو لحوالي 0.5% من الركاب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2000 في مجال الطيران والفضاء والطب البيئي. ولحسن الحظ، فإن هذا يجعل القيء الفعلي نادرًا. يفهم المضيفون ذلك، ويبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من هذه الأنواع من الأحداث غير السارة، حتى لو لم يعجبهم النتائج بشكل خاص. كما ذكرت إحدى المضيفات لـ Thrillist، كانت الرحلة التي عملت عليها تضم راكبًا تسبب تقيؤه في تأثير الدومينو. وأشارت إلى أن “الصفين الأخيرين من الركاب كانوا يتقيؤون”.
ومع ذلك، إليك خمس قواعد غير معلن عنها بشأن النظافة على متن الطائرة، والتي يمكنك (ويجب عليك) اتباعها في رحلتك القادمة.
القاعدة رقم 1: نظف نفسك
إنه أمر رائع أن تحصل على هدايا مجانية مثل عبوات المكسرات والمعجنات أثناء رحلتك. ومع ذلك، تأكد من التخلص من كل سلة المهملات بشكل صحيح. بالتأكيد، سيحدث الفتات. لكن تحويل مقعدك إلى مكب النفايات؟ خيار سيء – وهو خيار قد يؤدي على الأرجح إلى إصابة شخص آخر بالمرض.
على سبيل المثال، شاركت مضيفة طيران مقطع فيديو على إنستغرام تنصح فيه الأشخاص بالتوقف عن ترك مناديل الوجه القذرة والمستعملة. وكما أوضحت: “في كل يوم نجد مناديل محشوة في جيوب المقاعد، ومتروكة على المقاعد، ومثبتة في أماكن لا تنتمي إليها بالتأكيد”. وبالمثل، صرخ أحد موظفي تنظيف الطائرات على تطبيق TikTok غير المتاح الآن (عبر New York Post): “لماذا وجدت حفاضة تحت المقعد؟”
إن تعريض الآخرين للأنسجة والحفاضات المتسخة قد يعرضهم للأذى. على سبيل المثال، يمكن أن تنتشر الفيروسات عبر الأسطح القذرة التي تحتوي على سوائل الجسم، مثل تصريف الأنف. وينطبق الشيء نفسه على احتمال انتشار الفيروسات أو البكتيريا على الحفاضات المتسخة، خاصة إذا لم يغسل الناس أيديهم بعد لمسها. في الأساس، عندما تكون في شك، خذ القمامة معك وتخلص منها بشكل مناسب في المحطة.
القاعدة رقم 2: الحفاظ على عادات العناية الشخصية عندما لا تكون على متن الطائرة
ممارسات النظافة الشخصية مثل قص أظافرك، ونتف حواجبك، وتنظيف أسنانك بالخيط لا ينبغي أن تحدث على متن الطائرة. نعم، تشعر بالملل لأنك تجلس لساعات. لكن ضجرك لا يمنحك الحق في تعريض الآخرين لعاداتك في التبرج.
ومن المثير للدهشة أن هذا النوع من الأحداث يحدث بشكل متكرر أكثر مما تتخيل، وفقًا للمضيفات عبر الإنترنت. توجهت إحدى المضيفات إلى تطبيق TikTok للشكوى في مقطع فيديو غير متوفر الآن يظهر قطعًا من أظافر القدم متناثرة على الأرض. بالنسبة الى نائب، أوضح منشئ الفيديو أن “الراكب قام بقص أظافر قدميه في منتصف الرحلة وتركها”.
هل من الجيد أن تجلس في مقعد الطائرة؟ أخبرت خبيرة الآداب ديان جوتسمان The Points Guy أن الاستمالة عادةً ليست أمرًا بالغ الأهمية، لذا لا يجب عليك القيام بذلك أثناء رحلتك. وكما تشرح: “لا تنظف أذنيك، أو تستخدم ماكينة الحلاقة التي تعمل بالبطارية، أو تضع كريم تسمير بدون التعرض لأشعة الشمس في مقصورة الطائرة. أنت لست في المنزل”. ولعل أحد المضيفات قال ذلك بشكل أفضل: “الطائرة ليست صالون تجميل”.
القاعدة رقم 3: استخدام الحمام بطريقة فعالة
ما لم تكن تعاني من مشاكل في المسالك البولية أو الأمعاء، فإن البقاء في حمام الطائرة لفترة طويلة غير مقبول. في الواقع، قد تجعل طاقم الطائرة يتساءلون عما إذا كنت لا تزال في حالة تأهب.
كم من الوقت طويل جدا؟ أخبرت مضيفة طيران سابقة مجلة تايم أنه يجب عليك أن تستهدف 10 دقائق كحد أقصى، وأن تطلب علبة من القهوة المطحونة لامتصاص الروائح إذا كنت تعلم أنك ستتسبب في ظهور رائحة كريهة في الحمام الضيق. أثناء قيامك بذلك، تجنب خلع حذائك في المرحاض. توضح إحدى المضيفات على إنستغرام: “أرضية مرحاض الطائرة ليست مكانًا يجب أن تلمسه أقدامك العارية”، مضيفة أن “السائل الذي تراه على تلك الأرضية ليس دائمًا ماء”. بشكل عام، لا ينبغي عليك المشي حافي القدمين داخل الطائرة أو حتى في المطار (الذي، كما تعلم، تم الكشف عن أنه من عادات النظافة العامة لروبرت إف كينيدي جونيور).
بشكل عام، عندما يتعين عليك الذهاب، ادخل وقم بعملك ثم غادر. وبدلاً من تنظيف أسنانك على متن الطائرة، انتظر حتى نزولك. بخلاف ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى تناثر الماء في كل مكان، بالإضافة إلى ترك معجون الأسنان على المرآة.
القاعدة الرابعة: عدم رش العطور أثناء وجودك على متن الطائرة
قال أحد صحفيي السفر إن العطور والطائرات لا يختلطان. وعلقت في مقطع فيديو على إنستغرام قائلة: “على ارتفاع 30 ألف قدم في هواء المقصورة المعاد تدويره، يصبح (عطرك) سحابة لا يمكن لأحد الهروب منها”. ووافق العديد من المتابعين على ذلك، حيث أشار أحدهم إلى أنها تحملت رحلة طيران مدتها ساعتين مما أدى إلى إصابتها بصداع بعد ذلك بسبب عطر شخص ما. في الواقع، قد يواجه ما يقرب من ثلث السكان مشكلات تتعلق بحساسية العطر، وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في جودة الهواء والغلاف الجوي والصحة. عندما يتم إثارة حساسيتهم أو حساسيتهم، قد يواجهون استجابات صحية غير مريحة، بما في ذلك الصداع ومشاكل في الجهاز التنفسي.
مضيفة طيران تحدثت مع مجلة نيوزويك نقلت موضوع “الرش بالعطر” إلى مستوى أكثر فلسفية. على وجه التحديد، شعرت أن غمر نفسك بالعطر في منطقة مغلقة في أي مكان – وليس فقط على متن الطائرة – يظهر عدم اهتمام رهيب. قال المضيف: “أنا أؤمن بشدة أنه عندما تفعل شيئًا ما، يجب أن تضع نفسك مكان شخص آخر وترى ما إذا كانت هذه هي الطريقة التي ترغب في معاملتك بها”.
ما الذي يمكن أن يفعله المضيفون عندما يقوم الركاب بدهن المرطبات المعطرة أو العطور؟ وفقا لأحد المضيفات الذي تحدث إلى Fodor’s Travel، قد تكون خياراتهم محدودة. ومع ذلك، قد يتمكن المضيفون من إبعاد الراكب عن الشخص الذي لديه رائحة قوية، خاصة قبل مغادرة الرحلة. ولكن بشكل عام، يمكنهم العمل بشكل أساسي كوسطاء.
القاعدة رقم 5: إظهار الحذر عند تغيير الحفاضات أثناء الرحلة
يعرف الآباء أنه سيتعين عليهم في بعض الأحيان تغيير حفاضات أطفالهم أثناء الرحلة. ومع ذلك، يأمل المضيفون أن يكونوا متحفظين. لسوء الحظ، تعاملت مضيفة طيران واحدة على الأقل مع الأمهات والآباء الذين يتعاملون مع الدرج المنسدل كمنطقة لتغيير الحفاضات. وتتذكر قائلة: “أنا لا أقدر ما يحدث في الوقت الحالي”. كما أنها تذكر الجميع بوجود طاولة لتغيير ملابس الأطفال في الحمام، ومن خلال تجربتها، في مكان آخر على متن الطائرة (عبر شبكة ماتادور).
من المحتمل أن يكون هذا أحد السلوكيات غير الصحية لجميع ركاب الطائرة، لأن الصينية القابلة للسحب هي سطح يستخدمه الناس لحفظ طعامهم. ويصادف أن هذا السطح أيضًا هو من أقذر الأسطح على متن الطائرة. وجدت دراسة بتكليف من شركة Travelmath أن صواني المقاعد القابلة للسحب تحتوي على بكتيريا أكثر مما ستجده في أزرار تدفق مراحيض الطائرة، وفتحات الهواء، وأحزمة الأمان. (هناك سبب آخر للتأكد من عدم غسل يديك لمدة تقل عن 20 ثانية بعد التعرض لأي سطح.)
عند الحديث عن تغيير الحفاضات، يجب دائمًا مراعاة ذلك عند التخلص من الحفاضات المتسخة. ربما لا يكون تسليمها إلى مضيفة الطيران هو الحل الأفضل، خاصة إذا لم تكن قد حاولت حتى تغليفها في حقيبة.