5 قواعد غير معلنة بشأن نظافة الطائرة لا يمكن للمضيفات أن يتحملن خرقها

في بعض الأحيان، “السماء الودية” ليست ودية للغاية بعد كل شيء، خاصة بالنسبة للمضيفات. بالإضافة إلى جميع واجباتهم الأخرى، يتعين عليهم التعامل مع الممارسات غير الصحية للمسافرين.

من المؤكد أن مضيفي الطيران يدركون أنه ليس كل ما يتعلق بالنظافة في الطائرة أو ما يحدث لجسمك أثناء السفر هو تحت سيطرتك تمامًا. خذ القيء، على سبيل المثال؛ يحدث دوار الجو لحوالي 0.5% من الركاب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2000 في مجال الطيران والفضاء والطب البيئي. ولحسن الحظ، فإن هذا يجعل القيء الفعلي نادرًا. يفهم المضيفون ذلك، ويبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من هذه الأنواع من الأحداث غير السارة، حتى لو لم يعجبهم النتائج بشكل خاص. كما ذكرت إحدى المضيفات لـ Thrillist، كانت الرحلة التي عملت عليها تضم ​​راكبًا تسبب تقيؤه في تأثير الدومينو. وأشارت إلى أن “الصفين الأخيرين من الركاب كانوا يتقيؤون”.

ومع ذلك، إليك خمس قواعد غير معلن عنها بشأن النظافة على متن الطائرة، والتي يمكنك (ويجب عليك) اتباعها في رحلتك القادمة.