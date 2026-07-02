5 قواعد غير معلنة للنظافة في الفندق لا يمكن لمدبرة المنزل أن تتحمل خرقها

معظم الناس لا يفهمون بشكل كامل الخسائر الجسدية والعقلية لكونهم مدبرة منزل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في مجلة The Annals of Occupational and Environmental Medicine، فإن المشكلات الرئيسية التي أبلغ أصحاب الفنادق عن شعورهم بها هي التوتر والقلق والاضطرابات العضلية الهيكلية. ومما يزيد الطين بلة، أنه يتعين عليهم التعامل مع نزلاء الفندق الذين لا يتبعون قواعد النظافة غير المعلنة.
في محادثة مع USA Today، قالت آن ماري ستراسل، مديرة الاتصالات في UniteHere، وهي نقابة تمثل أكثر من 100 ألف عامل في الفنادق في الولايات المتحدة وكندا، إن مدبرة المنزل كانت أكثر عرضة للإصابة بنسبة 50٪ من أي عامل فندق آخر. وأوضح ستريسيل: “يمكن أن تتعرض مدبرة المنزل لإصابات منهكة، وتعاني من الألم، بل وتتطلب تدخلًا جراحيًا”. “فكر في تلك الأسرّة الفاخرة ذات الوسائد التي تمتلكها العديد من الفنادق الآن. ربما تقوم مدبرة المنزل برفع 100 رطل فقط لترتيب السرير.” وأشارت أيضًا إلى أن مدبرة المنزل اضطرت إلى وضع ضغط إضافي على ركبها أثناء ركوعها لتنظيف بلاط الحمام. بالإضافة إلى ذلك، قال جاكوب تومسكي، وهو كاتب وعامل فندق مخضرم، إن مدبرة المنزل معرضة أيضًا لخطر الإصابة بالأمراض أثناء تنظيف سوائل الجسم في الحمام.
على موقع Reddit، أكد العديد من مدبرة المنزل بالمثل أن التدبير المنزلي هو عمل مرهق جسديًا ويصادف أنه مرهق للغاية، لأنه من المتوقع منهم ترتيب الغرفة في فترة زمنية محدودة. وقال آخرون إن ضغوط عملهم تتفاقم بسبب ساعات العمل الطويلة والمخاوف المتعلقة بالسلامة. تحدث الكثير من الأشياء السيئة لجسمك عندما تعمل كثيرًا، كما أن ضغوط العمل أسوأ بالنسبة لجسمك مما تعتقد – مثل نوع التوتر الناجم عن الإهمال أو الضيوف غير الصحيين تمامًا.
يترك بعض الضيوف القمامة في جميع أنحاء الأرض
واحدة من أكبر الأشياء التي تضايق الحيوانات الأليفة على موقع Reddit مع الضيوف هي أنهم يتركون القمامة منتشرة في جميع أنحاء الغرفة بدلاً من رميها في سلة المهملات. شعرت العديد من مدبرة المنزل بالاستياء من العثور على الواقي الذكري المستعمل ملقى على الأرض.
وفي محادثة مع إنديان إكسبريس، أوضح الدكتور براشانت جاين، المدير المساعد لقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى PSRI، سبب ضرورة التخلص من الواقي الذكري المستعمل بشكل صحيح، قائلاً: “إذا كان شخص ما على اتصال مباشر به، فهناك خطر الإصابة بالعدوى”. وبينما أكد الدكتور جاين أن احتمالات الإصابة بعدوى خطيرة من خلال اتصال قصير كانت منخفضة، إلا أنه لا يزال هناك احتمال للإصابة بالأمراض التي تنتشر عبر سوائل الجسم. ويكفي أن نقول إن كلا من مدبرة المنزل والخبراء يفضلون أن يتم عقد الواقي الذكري المستخدم أولاً من الأعلى لمنع الانسكاب ثم لفه في مناديل ورقية لتقليل مخاطر التلامس بشكل أكبر.
لسوء الحظ، هذا ليس العنصر الوحيد غير الصحي الذي اكتشفته مدبرة المنزل، حيث قالت إحدى مدبرة المنزل على موقع Reddit إنها لامست ذات مرة إبرة مستعملة تخلص منها شخص ما في سلة مهملات غرفة الفندق. وتذكروا أيضًا كيف اضطروا إلى الخضوع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية بسبب الحادث وشعروا بالقلق حتى جاءت نتائجهم سلبية. وفقًا لموقع Better Health Victoria، فإن ملامسة الإبرة المستعملة يشكل أيضًا خطر الإصابة بالتهاب الكبد B (HBV) والتهاب الكبد C (HCV). توصي GoodRX بالتخلص من الإبر المستخدمة في حاوية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء لمنع خطر انتشار العدوى.
بعض الضيوف لا يقومون بتنظيف برازهم
على موقع Reddit، قال العديد من مدبرة المنزل إن أحد أكبر الأشياء التي تزعج حيواناتهم الأليفة هو الاضطرار إلى تنظيف الفضلات البشرية، بما في ذلك البول والبراز والدم والقيء. ومما زاد الطين بلة أن الكثيرين قالوا إنهم اكتشفوا هذه الفضلات في أماكن غير متوقعة. بصرف النظر عن كونه أمرًا فظيعًا، فإن تنظيف براز الآخرين يمكن أن يشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا لصحة المنظف. يمكن أن يشكل الدم خطرًا لأنه يمكن أن يحتوي على مسببات الأمراض المنقولة بالدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وفيروس التهاب الكبد B (HBV)، وفيروس التهاب الكبد C (HCV).
ومن الجدير بالذكر أن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال التعرض المهني منخفض. في المقابل، من الممكن الإصابة بالتهاب الكبد B عن طريق ملامسة الدم الجاف الموجود على أشياء مثل الملقط. وحتى التهاب الكبد الوبائي C يمكن أن ينتقل بالمثل من خلال ملامسة الدم الجاف. ومع ذلك، يمكن تقليل خطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد C إلى حد كبير من خلال ارتداء الحماية المناسبة من المخاطر البيولوجية واتباع البروتوكول أثناء عمليات التنظيف.
وفقا لوزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس، هناك أيضا خطر الإصابة بمرض من تنظيف البراز والقيء لأنه يمكن أن يحتوي على فيروسات التهاب المعدة والأمعاء. يمكن لجزيئات الفيروس المحمولة جواً من هذه البراز أن تعيش بشكل خاص على الأسطح مثل المراحيض والدرابزين والسجاد والهواتف لمدة تتراوح من 12 إلى 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي البراز على مسببات الأمراض الضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والنوروفيروس والطفيليات الأخرى. في بعض الحالات، يمكن أن يمرض عامل التنظيف بمجرد استنشاق الجزيئات المحمولة بالهواء الناتجة عن تحريك النفايات.
يترك بعض الضيوف قصاصات أظافر وشعرًا طائشًا في جميع أنحاء الغرفة
لقد انزعج العديد من مدبرة المنزل على موقع Reddit أثناء التفكير في عدد المرات التي اضطروا فيها إلى تنظيف قصاصات أظافر القدم من جميع أنحاء الغرفة. على غرار العديد من الحيوانات الأليفة الأخرى التي تزعج مدبرة المنزل، فإن عادة النظافة السيئة هذه ليست مجرد مقززة؛ كما أنها ليست جيدة للصحة. في حديثه مع Health Digest، أوضح الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين في One Oak Medical Group، لماذا يمكن أن تشكل قصاصات الأظافر خطرًا على الصحة، قائلًا: “إن قصاصات الأظافر المهملة بحد ذاتها تصبح مخاطر بيولوجية، لأنها يمكن أن تؤوي أبواغ فطرية تبقى على قيد الحياة لعدة أشهر وتنتقل إلى الآخرين الذين يتعاملون معها”.
الحل الواضح لهذه المشكلة غير الصحية هو وضع قصاصات أظافرك في سلة المهملات. ومع ذلك، يمكنك أيضًا بذل جهد إضافي ولف قصاصات أظافر القدم في مناديل ورقية لتقليل خطر التلامس. بالطبع، قصاصات الأظافر ليست هي الشيء الوحيد الذي تركه نزيل الفندق وراءه والذي جعل مدبرة المنزل تشعر بالإحباط، كما ذكر العديد من مستخدمي Redditors الآخرين كيف اضطروا إلى تنظيف جميع أنواع الشعر من جميع أنحاء الغرفة.
أوضح موضوع آخر على Reddit أن المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الشعور المؤلم، حيث يتطلب تنظيف الشعر الكثير من العمل. في بعض الأحيان، يتعين على مدبرة المنزل تنظيف المكان أولاً ثم الدخول بقطعة قماش مبللة لالتقاط أجزاء الشعر الصغيرة التي لم يتم امتصاصها. والأسوأ من ذلك، لم يكن هناك حل للشعر المبلل سوى مجرد الإمساك به بمنشفة ورقية. قالت إحدى مدبرة المنزل إنها تفضل كثيرًا أن يشطف الناس شعرهم المتناثر في البالوعة قبل المغادرة.
يمارس بعض الضيوف سوء النظافة في الحمام
على موقع Reddit، اعترفت العديد من مدبرة المنزل بأنهن يشعرن بالغثيان عندما يضطررن إلى التخلص من قطعة الصابون المستعملة. وغني عن القول أن تحفظاتهم صحيحة تماما. وفي محادثة مع Everyday Health، أكدت الدكتورة كيلي رينولدز، أستاذة الصحة العامة وعلوم البيئة في جامعة أريزونا، أن قطع الصابون تحتوي على الكثير من الجراثيم. وفقًا لرينولدز، يمكنك العثور على كل شيء بدءًا من بكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا والشيغيلا وحتى النوروفيروس والفيروس العجلي والمكورات العنقودية على سطح قالب الصابون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دراسة أجريت عام 1988 في علم الأوبئة والعدوى وجدت أن البكتيريا الموجودة على الصابون من غير المرجح أن تنتقل مع غسل اليدين، ناهيك عن التعامل معها لفترة وجيزة. حتى مع وضع خطر العدوى جانبًا، فمن المفهوم لماذا لا يرغب شخص ما في الاتصال بشيء يحتوي على كل هذه البكتيريا. في نهاية المطاف، تفضل مدبرة المنزل أن يقوم الضيوف بإلقاء قطع الصابون المستخدمة في سلة المهملات. لسوء الحظ، هذه ليست الممارسة غير الصحية الوحيدة التي يتعين عليهم التعامل معها.
قالت إحدى مدبرة المنزل على موقع Reddit أن أحد الضيوف الذين أقاموا في إحدى غرفهم غادروا دون تصريف مياه الاستحمام وتركوهم للوصول إلى الماء لسحب القابس لتصريفه. من الواضح أن ماء الاستحمام ليس هو الشيء الأكثر نظافة الذي يمكنك وضع يدك فيه. وفي حديثه مع Everyday Health، قال الدكتور تشارلز جيربا، أستاذ علم الأحياء البيئي في جامعة أريزونا، إن ماء الاستحمام يمكن أن يحتوي على مادة برازية تقع بشكل طبيعي على أجسام الناس. وأضاف: “وجدنا في مياه الاستحمام حوالي 100 ألف بكتيريا برازية لكل كوب ماء”.
لا يتم الترحيب بجميع بقايا الطعام من قبل مدبرة المنزل
ليس من غير المألوف أن يعتقد نزلاء الفندق أنهم طيبون من خلال ترك بقايا الطعام في الثلاجة ليأخذها موظفو الفندق إلى المنزل. وإلى حد ما، فإنهم على حق. في أحد مواضيع Reddit، شارك أحد الأشخاص أنهم رأوا مدبرات المنزل مبتهجين من الأذن إلى الأذن عندما أخذوا إلى المنزل عناصر البقالة المختومة التي تركها شخص ما وراءه.
ومع ذلك، لا تسمح بعض الفنادق لموظفيها بأخذ الطعام الذي تركه الضيوف إلى المنزل، ربما بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. لذلك، في بعض الأحيان لا يكون لدى موظفي التدبير المنزلي خيار سوى رمي الطعام في سلة المهملات على أي حال. يوضح أحد منشورات Redditor سبب وضع هذه القاعدة موضع التنفيذ، حيث كشفوا عن وجود حالات تسمم فيها موظفو التدبير المنزلي بسبب تناول بقايا طعام الضيوف. وزعموا أنه في إحدى المرات كان لا بد من استدعاء سيارة إسعاف إلى الفندق الذي يقيمون فيه لأن أحد موظفي الفندق تناول فطائر تركها أحد الضيوف وراءه، والتي تبين فيما بعد أنها فطائر القنب.
وعلى نفس المنوال، فإن بعض الناس لا يراعون الآخرين تمامًا ويتركون وراءهم مواد البقالة غير المغلقة وبقايا الطعام نصف المأكولة من المطاعم. مما لا يثير الدهشة، أن موظفي التدبير المنزلي يميلون إلى الشعور بعدم اليقين بشأن استخدام مواد البقالة الغذائية غير المغلقة لأنهم غير متأكدين من المدة التي مضت منذ فتحها. في بعض الأحيان، قد يتطور العفن في بقايا الطعام. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، من الآمن أن نقول إن مدبرة المنزل تفضل أن يترك الناس وراءهم فقط مواد البقالة المغلقة. ولمزيد من الاهتمام، يمكن للضيوف الابتعاد عن ترك جميع الأطعمة التي لا يجب عليك تناولها أبدًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.