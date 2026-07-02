5 قواعد غير معلنة للنظافة في الفندق لا يمكن لمدبرة المنزل أن تتحمل خرقها

معظم الناس لا يفهمون بشكل كامل الخسائر الجسدية والعقلية لكونهم مدبرة منزل. وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في مجلة The Annals of Occupational and Environmental Medicine، فإن المشكلات الرئيسية التي أبلغ أصحاب الفنادق عن شعورهم بها هي التوتر والقلق والاضطرابات العضلية الهيكلية. ومما يزيد الطين بلة، أنه يتعين عليهم التعامل مع نزلاء الفندق الذين لا يتبعون قواعد النظافة غير المعلنة.

في محادثة مع USA Today، قالت آن ماري ستراسل، مديرة الاتصالات في UniteHere، وهي نقابة تمثل أكثر من 100 ألف عامل في الفنادق في الولايات المتحدة وكندا، إن مدبرة المنزل كانت أكثر عرضة للإصابة بنسبة 50٪ من أي عامل فندق آخر. وأوضح ستريسيل: “يمكن أن تتعرض مدبرة المنزل لإصابات منهكة، وتعاني من الألم، بل وتتطلب تدخلًا جراحيًا”. “فكر في تلك الأسرّة الفاخرة ذات الوسائد التي تمتلكها العديد من الفنادق الآن. ربما تقوم مدبرة المنزل برفع 100 رطل فقط لترتيب السرير.” وأشارت أيضًا إلى أن مدبرة المنزل اضطرت إلى وضع ضغط إضافي على ركبها أثناء ركوعها لتنظيف بلاط الحمام. بالإضافة إلى ذلك، قال جاكوب تومسكي، وهو كاتب وعامل فندق مخضرم، إن مدبرة المنزل معرضة أيضًا لخطر الإصابة بالأمراض أثناء تنظيف سوائل الجسم في الحمام.

على موقع Reddit، أكد العديد من مدبرة المنزل بالمثل أن التدبير المنزلي هو عمل مرهق جسديًا ويصادف أنه مرهق للغاية، لأنه من المتوقع منهم ترتيب الغرفة في فترة زمنية محدودة. وقال آخرون إن ضغوط عملهم تتفاقم بسبب ساعات العمل الطويلة والمخاوف المتعلقة بالسلامة. تحدث الكثير من الأشياء السيئة لجسمك عندما تعمل كثيرًا، كما أن ضغوط العمل أسوأ بالنسبة لجسمك مما تعتقد – مثل نوع التوتر الناجم عن الإهمال أو الضيوف غير الصحيين تمامًا.