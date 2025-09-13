5 كلمات فقط تنهي معاناتك مع المكالمات المزعجة

المكالمات غير المرغوب فيها أصبحت كابوسًا يوميًا للكثيرين. رنين الهاتف المتكرر، الأصوات المجهولة التي تحاول إقناعك بعرض “لا يُفوّت”، والحوارات الطويلة التي يصعب الخروج منها بلباقة… كل هذا يجعل التسويق الهاتفي واحدًا من أكثر الأمور التي تستهلك أعصابنا. ورغم أن القوانين حاولت ضبط هذه الظاهرة، إلا أن الاتصالات المزعجة ما زالت تجد طريقها إلينا.

لكن ما قد يدهشك أن جملة قصيرة – من خمس كلمات فقط – قادرة على إنهاء هذه المعاناة فورًا.

استياء عام من التسويق الهاتفي

كلنا تقريبًا مررنا بتجربة مشابهة: مكالمة تعرض عليك تركيب عزل حراري، أو أخرى تقترح تغيير مزود الطاقة، وربما ثالثة تريد بيع تأمين صحي جديد. أحيانًا تبدأ المكالمة بعبارة ودودة، لكنها تنتهي بحوار طويل لا مفر منه.

أتذكر أحد أصدقائي الذي ظل عالقًا مع موظف مركز اتصال لأكثر من 15 دقيقة، فقط لأنه لم يعرف كيف يرفض بأدب. الحل الوحيد الذي وجده هو أن يختلق عذرًا ويغلق الخط بسرعة. هذه التجربة تتكرر يوميًا لآلاف الأشخاص، لأن ممثلي هذه الشركات مُدرَّبون على إبقاء الطرف الآخر في الحديث حتى يسمع كلمة “لا” واضحة وصريحة.

فكيف يمكن إذًا التخلص من هذه المواقف دون الحاجة إلى المقاطعة الفجّة؟

القوانين موجودة… لكن لا أحد يلتزم دائمًا

منذ مارس 2023، ووفقًا لما ورد على المنصة الرسمية signal.conso.gouv.fr، أصبح هناك قيود واضحة على أوقات الاتصال التسويقي. يُسمح بهذه المكالمات فقط من الإثنين إلى الجمعة بين الساعة العاشرة صباحًا والواحدة ظهرًا، ثم من الثانية حتى الثامنة مساءً. أما أيام الأحد والعطل الرسمية، فهي محظورة تمامًا.

إضافة إلى ذلك، صار لزامًا على الشركات استخدام أرقام تبدأ بسلاسل محددة يمكن التعرف عليها بسهولة، مثل: 0162 أو 0270 أو 0949. الهدف هو أن يدرك المستهلك منذ اللحظة الأولى أن المتصل ليس صديقًا قديمًا، بل مندوب مبيعات يحاول تسويق خدمة ما.

ورغم وضوح هذه القواعد، إلا أن الكثيرين يشتكون من استمرار المكالمات في أوقات غير مناسبة، بل وأحيانًا من أرقام يصعب تمييزها.

السؤال الذي يغيّر كل شيء

قد تتساءل الآن: ما هي تلك الجملة السحرية؟ ببساطة، عليك أن تسأل: “من أين حصلتم على رقمي؟”

قد تبدو العبارة عادية، لكنها كفيلة بإرباك موظف التسويق الذي يعتمد على نصوص جاهزة. في معظم الحالات، لن يجد إجابة مقنعة، وقد يفضّل إنهاء المكالمة سريعًا بدلاً من الدخول في جدل غير مريح.

أحد القراء شاركني تجربته مؤخرًا: بمجرد أن طرح هذا السؤال على متصل حاول إقناعه بتغيير عقد الإنترنت، توقف الأخير لبرهة، ثم اعتذر وأنهى الاتصال فورًا. تجربة صغيرة لكنها توضح أن القوة في الكلمة المناسبة.

خلاصة

بين القوانين التي تنظّم هذه المكالمات والوعي الشخصي بكيفية التعامل معها، لم يعد المستهلك بلا حيلة. في المرة المقبلة التي يرن فيها هاتفك بمكالمة مشبوهة، تذكّر أن خمس كلمات فقط – “من أين حصلتم على رقمي؟” – قد تكون كافية لإنهاء الإزعاج بلمح البصر.