5 كليشيهات متداولة عن صحة المشاهير لا يستطيع الناس تحملها على الإطلاق

اعتمادًا على من تسأل، يمكن أن يكون قرار أحد المشاهير بتقديم النصائح الصحية بمثابة نعمة أو نقمة للمجتمع. فمن ناحية، عندما يتحدث اسم كبير عن شيء ساعدهم في رحلتهم الصحية، يمكن أن يلهم الآخرين في نفس القارب لاستكشاف مسارات بديلة. من ناحية أخرى، قد لا تكون النصائح الصحية التي يقدمها أحد المشاهير مدعومة علميًا دائمًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص ليتبعوا طرقًا قد لا تكون مفيدة لصحتهم. علاوة على ذلك، كانت هناك مناسبات وجد فيها الأشخاص على الإنترنت أن النصائح الصحية الخاصة بالمشاهير مبتذلة وخاطئة (واستدعوا المشاهير المذكورين بسببها).
أثناء الدردشة مع مجلة BMJ في مقطع فيديو على موقع يوتيوب عام 2013، شارك ستيفن هوفمان، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة السريرية والإحصاء الحيوي في جامعة ماكماستر، ما اكتشفه بعد إجراء بحث مشترك حول تأثير المشاهير على صحته. وأوضح: “نحن، كبشر، ملتزمون بيولوجيًا ونفسيًا واجتماعيًا بالثقة في النصائح الصحية للمشاهير”. “إن تلك الهالة، وهذا التوهج من المشاهير قوي للغاية لدرجة أننا لا نستطيع مقاومة أنفسنا من مجرد اتباع ما يقولونه.”
ثم أوضح هوفمان أن تأييد أحد المشاهير لممارسة ما يمكن أن يؤدي إلى سلوك القطيع، حيث يشعر المزيد والمزيد من الناس بأنهم مجبرون على اتباع شيء يكتسب شعبية. وفقًا لهوفمان، قد يكون للتكيف الاجتماعي دور أيضًا، حيث قد يشعر الناس بارتباط إيجابي مع أحد المشاهير بعد تجربة شيء أعطوه ختم الموافقة عليه. بالنسبة للبعض، فإن اتباع نصيحة اسم كبير يمكن أن يبدو وكأنه اكتساب رأس مال اجتماعي وتجربة نفس الفوائد التي يتمتعون بها. على مر السنين، رأينا العديد من الأشخاص يتبعون نصائح المشاهير لكل هذه الأسباب وأكثر – ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.
لا يبدو أن المشاهير يتخلون عن حمية التخلص من السموم
لقد تسبب النظام الغذائي اليومي لجوينيث بالترو في إثارة الجدل على مر السنين. ومع ذلك، فإن ذلك لم يمنعها من مشاركة خطة التخلص من السموم لمدة 5 أيام على موقع goop في عام 2019. ودعت الخطة إلى التخلص من الكافيين والكحول ومنتجات الألبان والغلوتين والذرة والبهارات والسكريات المكررة والمحار والأرز الأبيض والبيض وفول الصويا. كان الغرض من خطة الخمسة أيام هو “منح أعضاء التخلص من السموم فرصة للراحة والتعافي”.
بالترو ليست وحدها في هذا الأمر، حيث ظلت حمية التخلص من السموم مفضلة لدى المشاهير لعقود من الزمن. في الواقع، خلال ظهورها في برنامج أوبرا وينفري الحواري عام 2006، قالت بيونسيه أيضًا إنها قررت اتباع نظام التطهير الرئيسي لمدة 14 يومًا لإنقاص 20 جنيهًا إسترلينيًا لدورها في فيلم “فتيات الأحلام”. يقيد نظام التطهير الرئيسي تناول الطعام بالسوائل مثل الماء والمياه المالحة وعصير الليمون والشاي. في أحد مواضيع Reddit، اعتبر أحد الأشخاص أن سيد التطهير هو أحد “أكثر الأنظمة الغذائية شهرةً وضررًا للمشاهير”.
لم يتمكن العديد من مستخدمي Redditors من فهم كيف تمكن المغني الشهير من التغلب على الإرهاق الشديد الناجم عن النظام الغذائي لمدة 14 يومًا. ليس من المستغرب أن يكون الإرهاق موضوعًا شائعًا بين متبعي حمية التخلص من السموم بسبب تقييد السعرات الحرارية. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يكون فقدان الوزن الناتج عن تقييد السعرات الحرارية مؤقتًا لأنه كان بسبب فقدان الكربوهيدرات والماء بدلاً من الدهون. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrition & Metabolism أن أنظمة التخلص من السموم لا تفعل الكثير لتطهير الجسم من السموم أيضًا. بالطبع، أجسامنا قادرة بشكل طبيعي على إزالة السموم من تلقاء نفسها من خلال الكبد والإفرازات.
لا يريد الناس أن يسمعوا عن روتين الصباح الشديد لشخص آخر
المشاهير ليسوا غرباء على الروتين الصباحي الشديد. خلال محادثة عام 2017 مع صحيفة التايمز، كشفت فيكتوريا بيكهام أنها استيقظت في الساعة 6 صباحًا وتوجهت على الفور تقريبًا إلى صالة الألعاب الرياضية للحصول على جلسة تمرين لمدة ساعة قبل استيقاظ أطفالها. بعد أن توجه أطفال فرقة سبايس جيرلز السابقة إلى المدرسة، قامت بممارسة تمرين آخر لمدة ساعة قبل الذهاب إلى العمل بنفسها. بالنسبة للبعض، قد تبدو جلسات التدريب الصباحية الخاصة بها مفرطة بعض الشيء. لكن روتين بيكهام لا يضاهي جدول مارك والبيرغ اليومي.
في قصة Instagram لعام 2018 (عبر Business Insider)، كشف نجم “The Martian” أن صباحه يبدأ في الساعة 2:30 صباحًا ويتناول وجبة الإفطار في الساعة 3:15 صباحًا. بعد التمرين والاستحمام، كان يلعب الجولف في الساعة 7:30 صباحًا ويحظى بجلسة تعافي في غرفة التبريد في الساعة 9:30 صباحًا. نظرًا لأن روتين Wahlberg يأخذ مصطلح “المستيقظ المبكر” إلى مستوى جديد تمامًا، فليس من المستغرب أن يكون وقت نومه في الساعة 9:30 صباحًا. 7:30 مساءً
على موقع Reddit، لم يستطع العديد من الأشخاص إلا أن يلفتوا انتباههم إلى عبثية الروتين الشديد، حيث أشار أحد الأشخاص إلى أنهم حصلوا على نفس القدر من النوم الذي حصل عليه Wahlberg من خلال العودة إلى السرير في الساعة 12 والاستيقاظ حوالي الساعة 7. وفي ملاحظة مماثلة، ترك الكثيرون في حيرة من أمرهم بشأن جدول نوم Wahlberg، الذي ترك له نفس عدد الساعات مثل أي شخص آخر. كانت هناك أيضًا مخاوف بشأن كيفية تأثير وقت الاستيقاظ المبكر، مثل وقت والبيرغ، على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.
يجد الناس صعوبة في تصديق أن خل التفاح هو سر صحة المشاهير
على مر السنين، أعطى العديد من المشاهير خل التفاح ختم موافقتهم بطريقة أو بأخرى. بالنسبة الى فوغ، انتقلت فيكتوريا بيكهام إلى Instagram Stories لمشاركة صورة لزجاجة من خل التفاح وكتبت: “أول شيء عندما أستيقظ، بضع ملاعق كبيرة على معدة فارغة كل صباح!” وفي الوقت نفسه، في مقابلة عام 2018 مع E! أخبار، شاركت كورتني كارداشيان أنها شربت خل التفاح مع الماء كل صباح لأنها وجدت أن له “فوائد صحية تؤثر على كل شيء بدءًا من بشرتك وحتى الطريقة التي يعالج بها جسمك العناصر الغذائية”. حتى أن ميراندا كير قالت لمجلة Vogue Australia (عبر E! News) في عام 2014 إنها قامت برش خل التفاح على سلطاتها.
ومع ذلك، اعترض العديد من مستخدمي موقع Redditors على كيفية قيام الأسماء الكبيرة، وخاصة عارضات فيكتوريا سيكريت مثل كير، بإرجاع أجسادهن عن غير قصد أو صراحة إلى الممارسة الصحية. يعتقد أحد مستخدمي Redditor أن الأسماء الكبيرة التي نسبت الفضل إلى خل التفاح في اللياقة البدنية كانت في نفس عالم المشاهير الذين خضعوا لتعديلات تجميلية ثم قاموا بإضفاء مظهر شبابي على المنتجات. علاوة على ذلك، اشتكى العديد من الأشخاص الآخرين من حرقة المعدة بسبب خل التفاح وعدم القدرة على تحملها.
بالنسبة للكثيرين، أثارت قصص المشاهير هذه السؤال: هل يساعدك خل التفاح على إنقاص الوزن؟ وفقًا لمايو كلينيك، من المحتمل ألا يكون المشروب مفيدًا كثيرًا في رحلة فقدان الوزن، حيث أن الدراسات التي تظهر فوائد خل التفاح المفترضة لفقدان الوزن لم تكن كافية. حتى الخبراء لم يعثروا على رابط يشرح كيف يمكن أن يساعد الشخص في رحلة فقدان الوزن.
من الصعب تصديق أن المشاهير ما زالوا يروجون لأنظمة الحمية الغذائية القاسية
خلال الأوقات المتغيرة باستمرار، ظل شيء واحد ثابتًا: المشاهير الذين يروجون لأنظمة غذائية متطرفة باسم العافية. خلال ظهورها عام 2023 في البودكاست “The Art ofbeing Well”، شاركت غوينيث بالترو أنها مارست الصيام المتقطع وعادةً ما تناولت القهوة فقط حتى الظهر للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. لكي تفطر رسميًا، كانت تتناول مرق العظام أو أي شكل آخر من أشكال الحساء. لتناول العشاء، أدرجت بالترو مبادئ باليو “لدعم التخلص من السموم” وملأت طبقها بالخضار.
بعد مشاهدة المقطع، اتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالترو بالترويج لنظام غذائي شديد التقييد للسعرات الحرارية باسم العافية. وفي حديثها مع هيلث لاين، أشارت أليزا ماروجي، وهي أخصائية تغذية مسجلة، إلى أن نظامها الغذائي يفتقر إلى العناصر الأساسية للتغذية مثل الألياف والبروتين والمعادن. تجدر الإشارة إلى أن مؤسس المادة اللزجة شاركت لاحقًا قصة على Instagram توضح أنها لم تأكل مرق العظام والخضروات فحسب، بل كان نظامها الغذائي يركز إلى حد كبير على الأطعمة المضادة للالتهابات بشكل عام.
بالنسبة للكثيرين، فإن طقوس بالترو الصحية تتضاءل بالمقارنة مع النصائح الصحية الغريبة التي قدمتها شايلين وودلي ذات مرة. خلال ظهورها عام 2014 في برنامج The Late Show with David Letterman، شاركت نجمة Divergent أنها تناولت ملعقة صغيرة من الطين يوميًا وصنعت منه معجون أسنان. وقال وودلي (لكل مجلة People): “يرتبط الطين بمواد أخرى في جسمك ويساعد جسمك على إفراز تلك المواد، والتي ليست بالضرورة الأفضل بالنسبة لك”. وبينما أدار موقع Redditors أعينهم على النصائح الصحية، اقترح موقع WebMD بشكل خاص أن الطين قد يمنع امتصاص السموم في المعدة والأمعاء، كما قال وودلي.
يعتقد البعض أن المشاهير بالغوا في تبسيط نصيحة الاستماع إلى جسدك
من المحتمل أن يكون لدى المشاهير نية جيدة عندما يروجون للأكل البديهي. في أغلب الأحيان، الأسماء الكبيرة التي تؤيد طريقة الأكل هي تلك التي تأثرت بمعايير ثقافة النظام الغذائي نفسها. خلال محادثة عام 2024 مع Us Weekly، شاركت كاثرين ماكفي أنها كانت تمارس الأكل البديهي، موضحة: “كان لدي الكثير من المشكلات المتعلقة بالطعام. وكلما زاد الضغط الذي مارسته على نفسي، مثل، “يا إلهي، إنها العطلات. لا تصاب بالجنون. لا يمكنك أكل هذا، كلما زاد جنوني”.
ومن خلال وجهة نظرها الجديدة، يبدو أن ماكفي تعلمت كيف يمكن أن يساعد الاستسلام لرغباتك الشديدة في شفاء علاقتك بالطعام. لذلك، اختارت أن تأكل ما يشتهيه قلبها دون المبالغة في ذلك. وفي ملاحظة مماثلة، قالت ماندي مور إغراء في عام 2019 أنها كانت من أشد المؤيدين للاستماع إلى إشارات جسدها. على موقع Reddit، قال العديد من الأشخاص إن نصيحة “استمع إلى جسدك” تبدو مبسطة بعض الشيء وليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع كما تبدو. ووجد الكثيرون أن الأمر لم يكن جيدًا بالنسبة لهم لأن إشارات الجوع والشبع في أجسادهم كانت متشابكة بعد سنوات من الأكل المضطرب.
تجدر الإشارة إلى أنه في محادثة مع صحيفة الغارديان، قالت ميشيل أليسون، اختصاصية تغذية مسجلة، إن ممارسة الأكل البديهي لم تكن دائمًا فكرة جيدة لأولئك الذين لديهم تاريخ من اضطراب الأكل، لأنه قد يزيد من الخوف والقلق الذي لديهم بالفعل من الطعام المحيط بهم. مع ذلك، يبدو أن إحدى الأساطير العديدة حول الأكل البديهي والتي لا يمكنك التوقف عن تصديقها هي أنه خيار مثالي للجميع.