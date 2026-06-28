5 كليشيهات متداولة عن صحة المشاهير لا يستطيع الناس تحملها على الإطلاق

اعتمادًا على من تسأل، يمكن أن يكون قرار أحد المشاهير بتقديم النصائح الصحية بمثابة نعمة أو نقمة للمجتمع. فمن ناحية، عندما يتحدث اسم كبير عن شيء ساعدهم في رحلتهم الصحية، يمكن أن يلهم الآخرين في نفس القارب لاستكشاف مسارات بديلة. من ناحية أخرى، قد لا تكون النصائح الصحية التي يقدمها أحد المشاهير مدعومة علميًا دائمًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص ليتبعوا طرقًا قد لا تكون مفيدة لصحتهم. علاوة على ذلك، كانت هناك مناسبات وجد فيها الأشخاص على الإنترنت أن النصائح الصحية الخاصة بالمشاهير مبتذلة وخاطئة (واستدعوا المشاهير المذكورين بسببها).

أثناء الدردشة مع مجلة BMJ في مقطع فيديو على موقع يوتيوب عام 2013، شارك ستيفن هوفمان، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة السريرية والإحصاء الحيوي في جامعة ماكماستر، ما اكتشفه بعد إجراء بحث مشترك حول تأثير المشاهير على صحته. وأوضح: “نحن، كبشر، ملتزمون بيولوجيًا ونفسيًا واجتماعيًا بالثقة في النصائح الصحية للمشاهير”. “إن تلك الهالة، وهذا التوهج من المشاهير قوي للغاية لدرجة أننا لا نستطيع مقاومة أنفسنا من مجرد اتباع ما يقولونه.”

ثم أوضح هوفمان أن تأييد أحد المشاهير لممارسة ما يمكن أن يؤدي إلى سلوك القطيع، حيث يشعر المزيد والمزيد من الناس بأنهم مجبرون على اتباع شيء يكتسب شعبية. وفقًا لهوفمان، قد يكون للتكيف الاجتماعي دور أيضًا، حيث قد يشعر الناس بارتباط إيجابي مع أحد المشاهير بعد تجربة شيء أعطوه ختم الموافقة عليه. بالنسبة للبعض، فإن اتباع نصيحة اسم كبير يمكن أن يبدو وكأنه اكتساب رأس مال اجتماعي وتجربة نفس الفوائد التي يتمتعون بها. على مر السنين، رأينا العديد من الأشخاص يتبعون نصائح المشاهير لكل هذه الأسباب وأكثر – ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.