5 لحظات على السجادة الحمراء لجوان كولينز تثبت أن التسعينات لم تعد كما كانت من قبل

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قد يكون من الشائع القول إن 40 عامًا هو 20 أو 30 عامًا، لكن الممثلة الأسطورية السيدة جوان كولينز تثبت أن 90 قد يكون 60 عامًا جديدًا. على عكس العديد من الأشخاص الآخرين الذين يبلغون من العمر 90 عامًا، حافظت كولينز، 93 عامًا، على مظهرها الشبابي وموقفها بطريقة تبهر الجمهور.

ما هو سر كولينز في التغلب على الآثار الجسدية والعقلية المتوقعة للشيخوخة؟ في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت، قالت إنها تعطي الأولوية للحصول على نوم جيد والبقاء رطبًا. بالإضافة إلى أنها تحتضن جمال كل يوم. قال النجم: “أنا فقط أحب الحياة”.

يواكب كولينز أيضًا نظام اللياقة البدنية من خلال ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية مع مدرب (عبر الصفحة السادسة). ومع ذلك، فهي لا تتجاهل الوراثة. كما ورد أنها قالت التلغراف، فهي تعتقد أن جيناتها تلعب دورًا في قدرتها على عيش حياة نابضة بالحياة مثل غير المسنين (عبر المرأة والمنزل).

هل سينتهي الأمر بكولينز في قائمة كل المشاهير الذين يبلغون من العمر حاليًا 100 عام أو أكثر في السنوات القليلة المقبلة؟ لا يمكن للعالم إلا أن يتمنى لها أن تحتفل لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، إليك خمس من لحظاتها التي لا تنسى على السجادة الحمراء والتي تثبت حقًا أن العمر ليس أكثر من مجرد رقم.