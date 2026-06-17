5 لحظات على السجادة الحمراء لجوان كولينز تثبت أن التسعينات لم تعد كما كانت من قبل

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قد يكون من الشائع القول إن 40 عامًا هو 20 أو 30 عامًا، لكن الممثلة الأسطورية السيدة جوان كولينز تثبت أن 90 قد يكون 60 عامًا جديدًا. على عكس العديد من الأشخاص الآخرين الذين يبلغون من العمر 90 عامًا، حافظت كولينز، 93 عامًا، على مظهرها الشبابي وموقفها بطريقة تبهر الجمهور.
ما هو سر كولينز في التغلب على الآثار الجسدية والعقلية المتوقعة للشيخوخة؟ في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت، قالت إنها تعطي الأولوية للحصول على نوم جيد والبقاء رطبًا. بالإضافة إلى أنها تحتضن جمال كل يوم. قال النجم: “أنا فقط أحب الحياة”.
يواكب كولينز أيضًا نظام اللياقة البدنية من خلال ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية مع مدرب (عبر الصفحة السادسة). ومع ذلك، فهي لا تتجاهل الوراثة. كما ورد أنها قالت التلغراف، فهي تعتقد أن جيناتها تلعب دورًا في قدرتها على عيش حياة نابضة بالحياة مثل غير المسنين (عبر المرأة والمنزل).
هل سينتهي الأمر بكولينز في قائمة كل المشاهير الذين يبلغون من العمر حاليًا 100 عام أو أكثر في السنوات القليلة المقبلة؟ لا يمكن للعالم إلا أن يتمنى لها أن تحتفل لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، إليك خمس من لحظاتها التي لا تنسى على السجادة الحمراء والتي تثبت حقًا أن العمر ليس أكثر من مجرد رقم.
الأزيز الساخنة باللون الأبيض في سن 92
ولطالما كان مهرجان كان السينمائي معقلاً لقوة النجوم، وتألقت كولينز بفستان أبيض مبهر وقفازات سوداء طويلة ومجوهرات أنيقة. وكما قالت الكاتبة في غرازيا، فإن كولينز “لم تحضر الحدث فحسب. بل امتلكته بالكامل”.
في الواقع، بدا ظهور كولينز المذهل في مهرجان كان بعمر 92 عامًا (والذي جعل الجميع يعيدون النظر في نصائحها الصحية الواضحة) مصممًا لتوضيح الجمال الذي يأتي من كونك على طبيعتك. Entertainment Now ضربت المسمار في رأسها بقولها إنها “حملت نفسها بنوع من الثقة الهادئة التي تأتي فقط من ستة عقود في قمة الصناعة.”
من وجهة نظر علمية، يمكن للثقة أن تساعد الأشخاص بالتأكيد على تقبل أجسامهم المتقدمة في السن. وجدت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة Cureus أن ارتفاع احترام الذات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعور بالرضا تجاه التقدم في السن، بدلاً من السماح له بإحداث خسائر عاطفية واجتماعية.
ضرب وضعية الفتاة الذهبية في عمر 93
في أعقاب إطلالتها الأنيقة في مهرجان كان، ظهرت كولينز على السجادة الحمراء بشكل مذهل لحدث Woman of Power في يونيو 2026. مرتديةً قميصًا ذهبيًا ساحرًا وتنورة سوداء أنيقة، وقفت بشكل مثير للمصورين. أحد جوانب ملابس كولينز التي يمكن التغاضي عنها بسهولة: كعبها الأسود. على الرغم من أنها لم تكن عالية بشكل مثير للصدمة، إلا أنها كانت إشارة هادئة إليها باعتبارها ملكة الكعب.
إذا لم تكن قد تابعت مسيرة كولينز المهنية، فقد لا تدرك مدى ارتباطها بارتداء الكعب العالي. في حلقة 2023 من برنامج The Graham Norton Show، اعترفت كولينز (التي كان عمرها حوالي 90 عامًا) بأنها قامت بتقسيم كعبها ذات مرة أثناء الرقص أثناء مشروع برنامج تلفزيوني. ما يجعل هذه القصة أكثر روعة (ويسلط الضوء على شخصية كولينز الفريدة) هو أن العديد من النساء يتوقفن عن ارتداء الكعب العالي عند دخولهن في منتصف العمر.
قتله في العرض الأول للفيلم في 92
لعبت كولينز أمام الكاميرات أثناء إزاحة الستار عن فيلم A Murder Between Friends في يناير 2026. هذه المرة، تخلت عن الفساتين والتنانير واستبدلت بقميص أسود بالكامل وسراويل تزينها سترة سوداء مطرزة بالترتر. وبطبيعة الحال، عززت إطلالتها بقلادات لامعة.
ورافق كولينز في العرض زوجها بيرسي جيبسون. على الرغم من أن الثنائي يعد واحدًا من العديد من الأزواج المشاهير الذين لديهم فجوات عمرية كبيرة، فقد أوضح كولينز أن زواجهما لا يتأثر بحقيقة أنهما من أجيال مختلفة. وذكرت صحيفة نيويورك بوست في عام 2023 أن كولينز كانت واضحة في مذكراتها أنها لا تفتقر إلى الطاقة، رغم أنها كانت أكبر من جيبسون بـ 32 عامًا. “يعترف بيرسي في كثير من الأحيان أنني أستطيع أن أتعبه!” كتبت. (اطلع على المزيد من المشاهير الذين يقولون إن علاقات الفجوة العمرية لديهم تزيد من صحتهم.)
تتألق كنجمة جليدية في حفل إيمي في التسعين من عمرها
في حفل توزيع جوائز إيمي 2024، ظهرت كولينز بفستان خفيف ومبهر لفت الأضواء و(مرة أخرى) عزز مكانتها كنجمة. ومع ذلك، لم ينبهر المعجبون بالملابس المستوحاة من الطراز القديم فحسب. لقد استلهموا مظهرها الجسدي وحيويتها. على سبيل المثال، انتقل أحد المؤيدين إلى X وقام بالتغريد، “إذا كان هذا هو الشكل الذي تبدو عليه التسعينات، فمن الأفضل لنا جميعًا أن نذهب ونحصل على أحد كتب الصحة والجمال الخاصة بالسيدة جوان”.
جوان كولينز ستقدم حفل توزيع جوائز إيمي الليلة! إذا كان هذا هو ما يبدو عليه التسعين، فمن الأفضل لنا جميعًا أن نذهب ونحصل على أحد كتب الصحة والجمال الخاصة بالسيدة جوان! @Joancollinsdbe @TheEmmys #جميل #خالد pic.twitter.com/JDw6Eko6c0
– كريسبين هاسكينز (@ CrispinHaskins) 16 يناير 2024
وهذا يطرح سؤالاً عظيماً: ما الذي فعله كولينز ليبدو جميلاً بشكل طبيعي بعد سن التسعين؟ من ناحية، لم تخضع لأي علاجات تجميلية لأنها، كما شاركت في مقابلة عام 2023 مع صحيفة الغارديان، كانت تخشى بشدة من الإبر. وأضافت أن سرها للحصول على بشرة صحية ومشرقة يكمن في ترطيب البشرة واستخدام كريم الليل.
مما تسبب في تحول المتفرجين الذين لم يبلغوا التسعين من العمر إلى اللون الأخضر بسبب الحسد
في احتفال Variety Fair لعام 2024 لجوائز الأوسكار لذلك العام، حكم كولينز مرة أخرى كملوك السجادة الحمراء. نظرًا لأن بكرة Hello Magazine Instagram مهدت ، فقد تميز مظهرها بطول الأرضية بـ “ثوب مارك زونينو باللون الأخضر الزمردي المطرز”.
ليس من المستغرب أن المعلقين على Instagram لم يتمكنوا من كبح مديحهم لأيقونة الشاشة الكبيرة والصغيرة. ولم يقتصر الثناء على جاذبيتها الجسدية، إذ قال أحدهم إنهم “يحبون نظرتها إلى الحياة”، ووصفها آخر بأنها “سيدة راقية”.
بالطبع، من الصعب تحديد ما الذي يجعل كولينز تبدو متطورة للغاية – وكيف يمكن للمرأة العادية أن تفعل الشيء نفسه؟ ولعل أفضل إجابة تأتي من مذكراتها، “العالم وفقًا لجوان”، كما نقلت عنها صحيفة The Gloss: “مع الملابس الكلاسيكية، والعناية الممتازة، والشعور القوي بالذات، يمكن لأي امرأة أن تصبح، إن لم تكن إلهة هوليوود الكاريزمية، جذابة وتستحق الإعجاب وبعض الحسد”.