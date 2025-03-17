5 مجموعات شجرة الفاكهة والشجيرة لا ينبغي أن تنمو بالقرب من بعضها البعض في الفناء الخاص بك

تعتبر أشجار الفاكهة والشجيرات وسيلة مرضية لتنمية طعامك وواحدة من أفضل الطرق لجلب المزيد من التنوع البيولوجي إلى حديقتك. هناك العديد من أصناف القزم وشجيرات التوت المتاحة إذا كانت مساحتك محدودة. في عملي كبستاني محترف ، نصحت بالكثير من العملاء حول زراعة أشجار الفاكهة والكاردات الصغيرة. قبل إضافة نباتات الفاكهة إلى حديقتك ، من الجيد معرفة ظروفها النمو المثلى ، بما في ذلك الموقع. إليك بعض المعلومات حول عدد قليل من أشجار الفاكهة والشجيرات التي يجب أن تتجنب الزراعة معًا عن كثب.
بشكل عام ، تنمو أنواعًا مماثلة من أشجار الفاكهة والتوت معًا بشكل جيد (التفاح والكمثرى ، أو الخوخ والخوخ هي رفاق جيدان). تتطلب بعض الأنواع تنوعًا مختلفًا للتلقيح المتقاطع: إهمال هذا خطأ شائع ارتكبه البستانيين جديدين على أشجار الفاكهة المتنامية. أيضًا ، من المهم معرفة حجم الشجرة أو الشجيرة الناضجة المتمثلة في اختيار أفضل بقعة: يمكن أن تصل الأشجار القياسية إلى 20-25 قدمًا أو أطول بينما يبلغ طول بعض الأصناف القزمي قدمين فقط.
وتشمل العوامل الأخرى التعرض للشمس واحتياجات التربة. تحتاج أشجار الفاكهة إلى أشعة الشمس الكاملة. لقد رأيت التوت البري (مثل التوت البري) تتكيف مع الثمار على حافة الغابة في أشعة الشمس المقطوعة ، لكن التوت المزروع تنمو بشكل أفضل في أشعة الشمس الكاملة. تزدهر معظم أشجار الفاكهة والتوت في التربة المحايدة إلى الحمضية قليلاً ، ولكن هناك استثناءات ملحوظة. العنب البري بحاجة إلى تربة حمضية ، في حين أن أشجار التين وأشجار الكرز تفضل التربة القلوية قليلاً. أخيرًا ، قم ببعض الأبحاث في الآفات والأمراض المحتملة حتى تتمكن من تجنب المشكلات: على سبيل المثال ، من الأفضل زراعة التوت بمفردها بسبب قدرتها على تطوير أمراض فطرية حول جذورها.
أشجار البرقوق والتوت
أشجار البرقوق عبارة عن أشجار فواكه جميلة تنتج أزهارًا خصبًا في الربيع والفواكه اللذيذة التي تنضج في الصيف ، مع أصناف في مجموعة من الألوان من اللون الأخضر إلى الأحمر إلى الأسود. بستان واحد أعرف أن شجرة البرقوق “الغموض” العشوائية تأتي في بستانه ، وكانت الخوخ الوردي العصير مذهلة. أشجار البرقوق قصيرة الأجل إلى حد ما مقارنة بأشجار البستان الأخرى ، على الرغم من أن أقدمها لا تزال توفر موائل الحياة البرية الغنية حتى بعد إبطاء إنتاج الفاكهة. نظرًا لأن الأشجار تبقى صغيرة إلى حد ما ، يمكن أن تكون جزءًا من مجموعة متنوعة من البستان مع الفواكه الحجرية الأخرى أو أشجار التفاح أو الكمثرى أو التوت المختلفة.
ومع ذلك ، يجب أن تتجنب زراعتها بالقرب من العنب البري ، والتي تتطلب تربة حمضية لإنتاج الفاكهة الجيد ، حيث تفضل أشجار البرقوق محايدة إلى التربة القلوية قليلاً. يحب بعض البادرين اختبار درجة الحموضة في التربة من حين لآخر للتأكد من تلبية احتياجات تغذية التربة. إذا كانت أشجار البرقوق تحتاج إلى تربة أكثر حيادية ، أضف القليل من الرماد الخشبي (من الخشب غير المعالج) ، أو قذائف البيض المكسرة ، أو القليل من الجير إلى بعض نهر اللحاء المبشور والطبقة حول قاعدة الأشجار في أوائل الربيع أو منتصف الخريف. لجعل التربة أكثر حمضية بالنسبة للتوت الأزرق ، أضف بعض طحالب الخث ، وإبر الصنوبر المجففة ، و/أو أراضي القهوة إلى مزيج التربة عند الزراعة. أو ، بالنسبة للنباتات القائمة ، قم بخلط هذه التعديلات مع لحاء الصنوبر المبشور لاستخدامه كبليطة في الربيع أو الخريف.
الخوخ والكرز
الفواكه الحجرية (الخوخ ، الخوخ ، المشمش ، النكتارين ، الكرز ، وما إلى ذلك) تنتج أزهارًا رائعة في الربيع والفواكه اللذيذة في الصيف. في حين يمكن زراعة معظم أشجار الفاكهة الحجرية جنبًا إلى جنب ، وسيضع العديد من البستان الخوخ والخوخ والمشمش و/أو صفوف النكتارين بجوار بعضها البعض ، لا تصنع الخوخ والكرز أفضل رفاق البستان. معظم أشجار الفاكهة عبارة عن مغذيات ثقيلة ، لكن الخوخ والكرز على وجه الخصوص تمتص الكثير من النيتروجين من التربة ، مما يجبرها على التنافس على المواد الغذائية للتربة. قد يؤثر هذا على دورة نموهم ، مما يؤدي إلى انخفاض محصول الفاكهة ، من بين مشاكل أخرى.
بالإضافة إلى عدم زراعة الخوخ والكرز بالقرب من بعضها البعض ، من الجيد عمومًا التأكد من أن أشجار الفاكهة الخاصة بك تزرع في التربة التي تحتوي على مغذيات كافية. هناك العديد من الطرق لإضافة النيتروجين إلى تربة الحديقة لجعلها أكثر صحة ، بما في ذلك إضافة تعديلات التربة مثل السماد المسنين ، أو باستخدام سماد غني بالنيتروجين ، أو زراعة محاصيل تثبيت النيتروجين مثل البقوليات أو الحبوب أو البرسيم. من المهم أيضًا تجنب زراعة العشب في مناطق البستان لأن العشب يمكن أن يمتص الكثير من العناصر الغذائية والماء من أشجار الفاكهة. إذا كنت تنمو على حد سواء الخوخ والكرز ، فامنح الأشجار بعض المساحة من بعضها البعض. أيضًا ، أضف خلعًا خفيفًا من السماد المسنين حول قاعدة الأشجار في منتصف الخريف (ليس قريبًا جدًا من الجذع) ، حيث يبدأون في الانتهاء من دورة النمو الموسمية.
العسل والتوت
يُعرف العسل (Lonicera Caerulea var. Edulis) أيضًا باسم Haskaps أو Honeysuckle الأزرق. هذه هي الوافد الجديد النسبي لحديقة مزارعي الفاكهة المنزلية وتصبح بسرعة مفضلة. إنهم مثل العنب البري المطول بألوان وملمس وذوق مماثل ، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، مثل العنب البري. يمكن أن تنمو بشكل جيد إلى جانب شجيرات التوت الأخرى ، مثل التوت أو الكشمش أو التوت. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يزرعوا بالقرب من التوت الأزرق بسبب تفضيلات التربة: كما ذكر أعلاه ، يتطلب التوت الأزرق التربة الحمضية ، ويفعل العسل بشكل أفضل في التربة القلوية المحايدة أو المعتدل. زراعة هذه التوت معًا يجبر النباتات على التنافس على المواد الغذائية.
يتعامل العديد من البستانيين الذين يتمتعون بمتطلبات التوت الأزرق المتنامية مع متطلبات التربة الصعبة إما عن طريق زرعها بعيدًا عن النباتات التي لا تزدهر في التربة الحمضية أو تنموها في الحاويات. هناك العديد من الأصناف الجديدة من التوت الأزرق بأحجام مضغوطة موصى بها لزراعة الحاويات ، لذلك يمكن أن يكون هذا خيارًا جيدًا. تشمل بعض أصناف العنبية الأصغر مناسبة للنمو في الأواني “القبعة العلوية” الباردة للغاية ، و “بوشيل وتوت أصناف” بما في ذلك “الجليد الوردي” و “سلسلة الياقوت”.
السلطعون والتين
كل من أشجار Crabapple و Tig هي أشجار رائعة لا تنمو طويلًا جدًا ، لذلك فهي جيدة لمساحات الحدائق الأصغر. تزدهر بعض أصناف شجرة التين الباردة الباردة ، مثل شيكاغو ، وتركيا البني الإنجليزي المبهجة ، في نفس المنطقة النامية مثل Crabapples (USDA 4-8) مع بعض الحماية في فصل الشتاء. ومع ذلك ، فإن هذه الأشجار لديها احتياجات مختلفة تمامًا للتربة ، لذلك فمن الجيد أن تزرعها بالقرب من بعضها البعض. تكون السلطعون أسعد في التربة الحمضية وتتحمل التربة الحمضية معتدلًا بينما أشجار التين مثل التربة القلوية قليلاً أو محايدة.
تتوفر أيضًا أشجار Crabapple و FIG في أصناف شبه دبانية وقزم. جرب Crabapple شبه المئوية أو Crabapple المدمجة. بالنسبة لأشجار التين الصغيرة ، يمكنك تجربة Celeste ، التي هي في الهواء الطلق في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية 6-9 مع بعض الحماية في فصل الشتاء ، أو “Ruby Little” ، وهي شجرة أصغر يمكن زراعتها في حاوية في الداخل أو في الهواء الطلق-حل لمشكلة درجة الحموضة في التربة. مع وجود أنواع أصغر متوفرة ، إذا كان لديك مساحة صغيرة ، فيمكنك وضع كلا النوعين من الأشجار في حديقتك ، مما يمنحهم بيئات التربة المختلفة التي يحتاجونها إلى الازدهار. تستجيب كل من أشجار Crabapple و FIG جيدًا لطريقة النمو ، وهي وسيلة لتدريب فروعهم على هيكل الدعم مثل الجدار أو السياج ، مما يتيح لك زراعة الفاكهة في مساحة صغيرة.
التوت الحمر
التوت الأحمر هو محصول طعام رائع إذا كان لديك مساحة لهم. هناك العديد من الأصناف ولكن نوعين رئيسيين: الحامل الصيفي الذي يحمل فقط مرة واحدة ويستمر في الثمار على مدار موسم طويل (التراث وسبتمبر أصناف رائعة). من السهل الحفاظ على التوت إلى حد ما: ما عليك سوى خفض العصي كل خريف. لديهم ميل للانتشار ، لكنني أجد أن سحب البراعم الصغيرة في الربيع يساعد في إدارتها. ثم أحصل على إعطاء النباتات للبستانيين الآخرين الذين يريدون التوت. الموقع مهم لأن التوت مثل الشمس والتربة التي يتم تصريفها جيدًا ومساحة لتدفق الهواء.
ومع ذلك ، من المهم عدم زراعة التوت الخاص بك بالقرب من النباتات ذات الصلة مثل التوت الأخرى مع brambles ، وأبرز العليق ، العنب العليق ، والأولاد لأن هذه التوت يمكن أن تنشر الأمراض الفطرية ذهابًا وإيابًا لبعضها البعض. إذا كنت ترغب في زراعة مجموعة متنوعة من التوت ، فستحتاج إلى بعض المساحة لتجنب مشكلة المرض الفطرية المحتملة. أزرع التوت في منطقتهم المنفصلة وأستخدم المخاطر للحفاظ على النباتات منتصبة وسهلة الوصول. إذا لاحظت أن قصب التوت الخاص بك تبدو مريضة ، فيجب عليك قطع العصي المتأثرة (أو سحب المصنع بأكمله) ، والتخلص من هذه الأجزاء النباتية التالفة في حقيبة في الحديقة ، وليس في كومة السماد.