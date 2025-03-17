5 مجموعات شجرة الفاكهة والشجيرة لا ينبغي أن تنمو بالقرب من بعضها البعض في الفناء الخاص بك

تعتبر أشجار الفاكهة والشجيرات وسيلة مرضية لتنمية طعامك وواحدة من أفضل الطرق لجلب المزيد من التنوع البيولوجي إلى حديقتك. هناك العديد من أصناف القزم وشجيرات التوت المتاحة إذا كانت مساحتك محدودة. في عملي كبستاني محترف ، نصحت بالكثير من العملاء حول زراعة أشجار الفاكهة والكاردات الصغيرة. قبل إضافة نباتات الفاكهة إلى حديقتك ، من الجيد معرفة ظروفها النمو المثلى ، بما في ذلك الموقع. إليك بعض المعلومات حول عدد قليل من أشجار الفاكهة والشجيرات التي يجب أن تتجنب الزراعة معًا عن كثب.

بشكل عام ، تنمو أنواعًا مماثلة من أشجار الفاكهة والتوت معًا بشكل جيد (التفاح والكمثرى ، أو الخوخ والخوخ هي رفاق جيدان). تتطلب بعض الأنواع تنوعًا مختلفًا للتلقيح المتقاطع: إهمال هذا خطأ شائع ارتكبه البستانيين جديدين على أشجار الفاكهة المتنامية. أيضًا ، من المهم معرفة حجم الشجرة أو الشجيرة الناضجة المتمثلة في اختيار أفضل بقعة: يمكن أن تصل الأشجار القياسية إلى 20-25 قدمًا أو أطول بينما يبلغ طول بعض الأصناف القزمي قدمين فقط.

وتشمل العوامل الأخرى التعرض للشمس واحتياجات التربة. تحتاج أشجار الفاكهة إلى أشعة الشمس الكاملة. لقد رأيت التوت البري (مثل التوت البري) تتكيف مع الثمار على حافة الغابة في أشعة الشمس المقطوعة ، لكن التوت المزروع تنمو بشكل أفضل في أشعة الشمس الكاملة. تزدهر معظم أشجار الفاكهة والتوت في التربة المحايدة إلى الحمضية قليلاً ، ولكن هناك استثناءات ملحوظة. العنب البري بحاجة إلى تربة حمضية ، في حين أن أشجار التين وأشجار الكرز تفضل التربة القلوية قليلاً. أخيرًا ، قم ببعض الأبحاث في الآفات والأمراض المحتملة حتى تتمكن من تجنب المشكلات: على سبيل المثال ، من الأفضل زراعة التوت بمفردها بسبب قدرتها على تطوير أمراض فطرية حول جذورها.