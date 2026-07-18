5 محظورات النظافة العامة في المراحيض العامة مذنبون في أول 5 دقائق

هل تتجنب المراحيض العامة؟ وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة جراحة المسالك البولية، اعترفت 26% من المشاركات البالغات بذلك. لكن تجاهل نداء الطبيعة أمر صعب؛ ففي النهاية، أنت لا تريد أن تفسد بنطالك عن طريق الخطأ. لذلك، هناك احتمالات جيدة أنك ربما تواجه وتستخدم المراحيض المشتركة بشكل منتظم. وعندما تفعل ذلك، فمن الأفضل أن تضع في اعتبارك بعض ممارسات النظافة — وربما الأهم من ذلك، ما يجب عليك تجنب القيام به.

عند استخدام الحمام العام، فإنك عادةً ما تفعل ذلك على عجل. قد يجعلك هذا تتخلى عن حذرك وترتكب أخطاء تعرض صحتك للخطر. والأسوأ من ذلك، إذا كنت الشخص المصاب بمرض معدٍ مثل النوروفيروس، فقد ينتهي بك الأمر بنقل جراثيمك أو فيروسك إلى شخص آخر عن غير قصد. إن توخي المزيد من الحذر يمكن أن ينقذ شخصًا آخر من خلل في المعدة أو أعراض النوروفيروس مثل القيء والبراز السائل.

ومع ذلك، فهذه خمسة أخطاء خطيرة (وإن كانت مفهومة) في الحمام ارتكبها رجال ونساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اقرأها قبل أن تتجه إلى الكشك الوحيد الذي يجب أن تستخدمه في الحمام العام.