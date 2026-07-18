5 محظورات النظافة العامة في المراحيض العامة مذنبون في أول 5 دقائق

هل تتجنب المراحيض العامة؟ وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة جراحة المسالك البولية، اعترفت 26% من المشاركات البالغات بذلك. لكن تجاهل نداء الطبيعة أمر صعب؛ ففي النهاية، أنت لا تريد أن تفسد بنطالك عن طريق الخطأ. لذلك، هناك احتمالات جيدة أنك ربما تواجه وتستخدم المراحيض المشتركة بشكل منتظم. وعندما تفعل ذلك، فمن الأفضل أن تضع في اعتبارك بعض ممارسات النظافة — وربما الأهم من ذلك، ما يجب عليك تجنب القيام به.
عند استخدام الحمام العام، فإنك عادةً ما تفعل ذلك على عجل. قد يجعلك هذا تتخلى عن حذرك وترتكب أخطاء تعرض صحتك للخطر. والأسوأ من ذلك، إذا كنت الشخص المصاب بمرض معدٍ مثل النوروفيروس، فقد ينتهي بك الأمر بنقل جراثيمك أو فيروسك إلى شخص آخر عن غير قصد. إن توخي المزيد من الحذر يمكن أن ينقذ شخصًا آخر من خلل في المعدة أو أعراض النوروفيروس مثل القيء والبراز السائل.
ومع ذلك، فهذه خمسة أخطاء خطيرة (وإن كانت مفهومة) في الحمام ارتكبها رجال ونساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اقرأها قبل أن تتجه إلى الكشك الوحيد الذي يجب أن تستخدمه في الحمام العام.
لمس فلوشيرس وقمم الحوض
إذا قمت باستطلاع آراء أصدقائك المقربين حول أسوأ مكان في الحمامات العامة، فقد يقولون مقعد المرحاض. بعد كل شيء، يبدو الأمر وكأنه لا يحتاج إلى تفكير. ومن المفارقات أنهم سيكونون مخطئين. وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في مجلة Hygiene، فإن أكثر الأماكن قذارة في الحمام هي أسطح العمل والمقابض المتدفقة. هذا لأنهم يتلامسون مع الكثير من الأوساخ، كما أوضح خبير الأمراض المعدية الدكتور نيدهي غيلدايال لصحيفة The Healthy. وعلى وجه التحديد، أشار الدكتور غيلدايال إلى ظاهرة “استخدام الأفراد لأقدامهم بدلاً من أيديهم للتنظيف”، لأن “الأرضية والجزء السفلي من حذائك عادة ما تكون من أكثر الأجزاء قذارة في الحمام”.
فيما يتعلق بأسطح العمل، فهي منطقة عالية اللمس تجمع الجراثيم التي لا تزال قائمة، وفقًا لعالم البيئة الميكروبية جاك جيلبرت (عبر NPR). يشير جيلبرت إلى أن بكتيريا المكورات العنقودية (التي يمكن أن تسبب العدوى لدى بعض الأشخاص) هي “ناجية حقيقية” وستبقى على قيد الحياة على أسطح الحمامات لفترة أطول من الأنواع الأخرى من سلالات البكتيريا.
كيف يمكنك تجنب لمس كل تلك النقاط الساخنة؟ يمكنك استخدام المناديل والمناشف الورقية ومناديل الوجه لتغطية يدك عند التنقل في طريقك عبر المرحاض العام. هل تفكر في استخدام كمك؟ وحذرت خبيرة الصحة جيسيكا بيتيت صحيفة The Healthy من أنه “في اللحظة التي تلامس فيها يديك الملابس، ستصبح ملوثة”.
وضع الأغراض الشخصية على الأرض
نفس الدراسة التي أجريت عام 2025 في مجلة Hygiene والتي كشفت عن مدى امتلاء أجهزة التنظيف وأسطح العمل ببكتيريا الإشريكية القولونية، وجدت أيضًا أن أرضية الحمام كانت مغطاة بالبكتيريا والجراثيم. وهذا مهم إذا كنت شخصًا يميل إلى وضع حقيبتك أو محفظتك أو حتى هاتفك الخلوي ومفاتيحك على الأرض.
هل يوجد حقًا الكثير من الأشخاص الذين يضعون حقائبهم وحقائبهم على أرضية الحمام؟ نعم. في موضوع على موقع /AskWomen subreddit، يستشهد مستخدمو Redditors باستخدام الأرضية لعدة أسباب (على سبيل المثال، “ليست كارهة للجراثيم (هكذا)،” “لا يوجد خطاف على الباب،” “يمكن للناس بسهولة سرقة محفظتك فوق الجزء العلوي من الباب من هذا الخطاف.”) وبالتالي، هل من المفاجئ أن عالم الأحياء الدقيقة تشارلز جيربا أوضح لصحيفة USA Today أنه وجد نظافة حقائب اليد موضع شك؟ وأشار إلى أن “نحو ثلثها (المحافظ) عليها بكتيريا برازية”.
تذكر أنك ستلمس لاحقًا محفظتك وحقائبك، بالإضافة إلى وضعها على الأسطح المختلفة داخل مكان عملك أو سيارتك أو منزلك. لذلك، استخدم الخطافات في الحمامات العامة كلما استطعت. إذا لم تجد خطافًا، فكر في ما إذا كان بإمكانك الإمساك بممتلكاتك الشخصية بدلًا من وضعها على الأرض.
غسل اليدين بسرعة كبيرة (أو نسيان الغسيل على الإطلاق)
عشرين ثانية. هذا هو الحد الأدنى الموصى به لغسل يديك عندما تكون متسخة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وإليك السبب: يستغرق الصابون 20 ثانية كاملة لإزالة الأوساخ والجراثيم والملوثات الأخرى غير المرغوب فيها من يديك (عبر مركز السيطرة على الأمراض). بشكل أساسي، يتم احتجاز الأوساخ في المذيلات، وهي جيوب تتشكل في الرغوة وتساعد على تنظيف بشرتك. إذا غسلت يديك تحت الماء الجاري لمدة خمس ثوانٍ فقط، فستظل قادرًا على إزالة 90% من الأوساخ، وفقًا لمراجعة عام 2021 في المجلة الدولية للأبحاث البيئية والصحة العامة. ومع ذلك، أوصت المراجعة بـ 20 ثانية كأفضل ممارسة لغسل اليدين.
لسوء الحظ، فإن العديد من مستخدمي المراحيض العامة لا يلتزمون بقاعدة غسل اليدين لمدة 20 ثانية – أو لا يكلفون أنفسهم عناء غسل أيديهم في المقام الأول. أظهر استطلاع أجرته الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في عام 2000 أنه على الرغم من أن جميع الناس تقريبًا يصرحون بأنهم يغسلون أيديهم بعد الذهاب إلى الحمام في الأماكن العامة، إلا أن حوالي الثلثين فقط يفعلون ذلك بالفعل. يمكن أن يكون هذا قرارًا محفوفًا بالمخاطر، كما يقول الدكتور روبرت إتش. هوبكنز الابن، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية. وأشار إلى أنه “بالنظر إلى أهمية غسل اليدين في الوقاية من الأمراض المعدية، فإن المخاطر كبيرة – فتحسين نظافة اليدين يمكن أن يساعد في تحسين الصحة للجميع”.
التنظيف قبل أن تكون مستعدًا لمغادرة الكشك
قد تعتقد أنه من الحكمة أن تتدفق بمجرد انتهائك من استخدام الحمام العام، حتى لو لم تكن مزرّرًا ومضغوطًا بعد. لكنها إحدى تلك العادات التي تنشر جراثيم أكثر مما تدرك. وإليك السبب: أظهرت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Scientific Reports أن الرذاذ المنبعث من المرحاض المتدفق يمكن أن ينشر البكتيريا. وقال المؤلف الرئيسي جون كريمالدي من جامعة كولورادو بولدر: “كنا نتوقع أن تطفو جزيئات الهباء الجوي هذه، لكنها خرجت مثل الصاروخ”. وبالتالي، قد ينتهي بك الأمر مغطى بالجراثيم إذا لم تكن حريصًا على الهروب بسرعة.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو كان هناك مقعد يمكنك وضعه جانبًا، فلا يزال من الممكن أن يصل الرذاذ إلى منطقة المرحاض الصغيرة عن طريق التحرك جانبيًا. مع وضع ذلك في الاعتبار، قم بإغلاق أزرارك وسحابها وتسويتها قبل التنظيف حتى لا تتسكع في تجربة ما بعد التنظيف. وهناك سبب آخر للضياع: اكتشفت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة الصحة البيئية أن بقايا البكتيريا تظل موجودة في مراحيض المراحيض لمدة تصل إلى 24 مرة. بمعنى آخر، يمكن أن تكون ملوثًا بجراثيم الآخرين بعد فترة طويلة من إخلائهم للكشك.
استخدام هاتفك الذكي في الحمام
إن استخدام هاتفك في الحمام يهيئك لاكتساب جراثيم جديدة على جهازك، وهو أمر فظيع بالفعل ما لم تقم بتنظيفه بانتظام. وكما أوضحت خبيرة الصحة العامة إميلي مارتن في مقابلة مع معهد سياسات الرعاية الصحية والابتكار بجامعة ميشيغان: “إن أخذ الهاتف الخليوي إلى الحمام ثم الخروج به يشبه الدخول، وليس غسل يديك ثم العودة إليه”.
تكمن المشكلة في أنك إذا لمست هاتفك المحمول بأيدٍ غير مغسولة أو وضعته على أي سطح، فإنك تضيف المزيد من الأوساخ إليه. بالطبع، بعض الأشخاص لا يهتمون: فقد كشف استطلاع أجرته شركة QS Supply أن 88% من الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون هواتفهم في الحمام، وأن ربعهم فقط ينظفون شاشاتهم بانتظام. ربما لا عجب أن واحدًا من كل ستة هواتف يحتوي على براز.