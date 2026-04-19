5 مرات شعرت فيها أوبرا وينفري بالخجل وسط معاناتها من فقدان الوزن، ولم تكن تستحق ذلك

بعد أن أمضت أكثر من عقدين من الزمن في تحمل الانتقادات المستمرة بشأن وزنها، قررت أوبرا وينفري أخيرًا أنها اكتفى. في حديثها إلى مجلة People في ديسمبر 2023، عكست قطب الإعلام الأحاديث السلبية المحيطة بجسدها. وقالت: “لقد كانت رياضة عامة أن يسخر مني لمدة 25 عاما”. “الأشياء التي قيلت عني، قيلت لي، من حولي، النكات التي قيلت. لا يمكنك أن تفلت من العقاب بأي شكل من الأشكال اليوم”.
صحيح أن التشهير بالوزن أصبح أقل قبولًا اجتماعيًا بكثير مما كان عليه في التسعينيات. ومع ذلك، فإن حقيقة استمرار وينفري في التعامل مع التشهير بالوزن في يومنا هذا هي شهادة على فكرة أن الناس لا يفهمون تمامًا تأثير كلماتهم القاسية. في مقال نشر في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أوضحت أنجيلا ألبيرجا، الأستاذة المساعدة في قسم الصحة وعلم الحركة وعلم وظائف الأعضاء التطبيقي في جامعة كونكورديا، ذات مرة أن الشعور بالخجل من الوزن يمكن أن يتسبب في تدني احترام الشخص لذاته، والقلق، والاكتئاب، واضطرابات الأكل وغرس تجنب ممارسة الرياضة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يضطر الشخص الذي يتعامل مع الوزن الزائد إلى الإفراط في تناول الطعام للتعامل مع التوتر. وفي حالة وينفري، كان التشهير بالوزن يمثل أيضًا مشكلة أكبر في المجتمع. وفي محادثة مع جامعة ماكجيل، صرحت جينيفر بارتز، أستاذة علم النفس في المعهد، أن مشاهدة المشاهير وهم يتعرضون للخجل بسبب أوزانهم يمكن أن “تزيد من شعور النساء بأن “النحافة” جيدة و”السمنة” سيئة”. بالنظر إلى الكم الهائل من الخجل الذي تعاملت معه وينفري على مر السنين، فمن المحزن ولكن ليس من المستغرب أيضًا أنها استوعبت بعض هذه المعتقدات الضارة.
حثتها جوان ريفرز على إنقاص الوزن على شاشة التلفزيون الوطني
عندما ظهرت أوبرا وينفري في برنامج “The Tonight Show with Johnny Carson” عام 1985، تحدثت المضيفة جوان ريفرز عن كيفية فوزها في مسابقة الجمال. عندما ردت وينفري بأن اللحظة حدثت عندما كان وزنها أخف بمقدار 50 رطلاً، سألها ريفرز بشكل تدخلي عن سبب زيادة وزنها. بعد أن أرجعت وينفري غير المريحة بشكل واضح زيادة وزنها إلى الإفراط في تناول الطعام، قالت ريفرز: “لا يجب أن تدع ذلك يحدث لك. (…) أنت فتاة جميلة، وأنت عازبة. يجب أن تفقدي الوزن” (عبر موقع يوتيوب).
خلال ظهورها في برنامج “The View” في يناير 2026، تذكرت قطب الإعلام كيف شعرت بالسعادة بعد دعوتها إلى البرنامج الحواري الشهير في عام 1985، حتى أنها خرجت وأنفقت راتبًا على زوج من الأحذية لارتدائها على الهواء. ومع ذلك، فإن كل سعادتها تلاشت بسرعة عندما أصبح وزنها موضوع المناقشة. تتذكر وينفري: “أتذكر أنني غادرت وأنا أشعر بالحرج، لكنها قالت إنني أستطيع العودة إذا فقدت 15 رطلاً من وزني”. “لم أكن منزعجًا منها حتى. فكرت: “يجب أن أستمر في ذلك، يجب أن أخسر 15 رطلاً”.
وفي كتابها “الغذاء والصحة والسعادة” الصادر عام 2017، قالت وينفري إنها عازمة على التخلص من 15 جنيهًا إسترلينيًا بعد المقابلة لأنها كانت بمثابة وسيلة لها لإرسال رسالة واضحة مفادها أنها “تستحق” نجاحها وحصلت على استحسان الناس. في أعقاب ذلك، حاولت وينفري اتباع نظام غذائي قاسي بعد اتباع نظام غذائي قاسي، وانتهى بها الأمر بالتعامل مع العديد من التقلبات. (يكفي القول، لا ينبغي عليك حتى أن تفكر في اتباع نظام غذائي قاسي).
طلبت منها آنا وينتور أن تتخلص من بعض الجنيهات مقابل غلاف مجلة فوغ
في مقطع غير مقسم من ظهور آنا وينتور في مايو 2009 في برنامج 60 دقيقة، كشفت أنها قدمت “اقتراحًا لطيفًا للغاية” لأوبرا وينفري للتخلص من بضعة جنيهات إسترلينية مقابل غلافها لعام 1998 فوغ (عبر يو ويكلي). وأضافت وينتور: “قلت ببساطة أنك قد تشعر براحة أكبر. لقد كانت جندية!” ثم شارك رئيس تحرير مجلة فوغ السابق أن وينفري تمكنت من خسارة 20 رطلاً من وزنها من خلال نظام صارم.
وتحدثت وينفري عن فقدان وزنها منذ ذلك الوقت في مقابلة مع مجلة بيبول في ديسمبر 2025، قائلة: “كنت أفعل ما كان يفعله بقية العالم”. “اعتقدت أنني أثبتت أن لدي قوة الإرادة.” لذلك، عندما عانت وينفري من تقلبات في الوزن في السنوات التالية، ألقت باللوم على نفسها مرة أخرى بسبب افتقارها إلى قوة الإرادة.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن الانضباط وقوة الإرادة ليسا الحل الأمثل لخسارة الوزن. في محادثة مع TecScience، أعلنت كارولينا سوليس هيريرا، رئيسة قسم الغدد الصماء في جامعة تكساس، أن قوة الإرادة ليست علاجًا سحريًا للسمنة. وأوضحت أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام لأن أجسامهم تفرط في إنتاج هرمون يسمى الجريلين، وهو المسؤول عن آلام الجوع. بالنسبة لهم، لا يمكن لأي قدر من قوة الإرادة أن يعوض عن نقص إشارات الشبع الهرمونية.
في عام 2024، أخبر الدكتور دونالد هنسرود، طبيب Mayo Clinic، شبكة أخبار Mayo Clinic أن هناك العديد من العوامل الدافعة وراء الإفراط في تناول الطعام ونمط الحياة الخامل الذي لا يمكن تغييره ببساطة بقوة الإرادة. كان يعتقد أن الحيلة لإنقاص الوزن تكمن في إنشاء استراتيجيات فعالة ومستدامة.
يبدو أن الناس ينسون أن أوبرا وينفري هي ضحية ثقافة النظام الغذائي أيضًا
في إحدى حلقات برنامجها الحواري عام 1988، أخرجت أوبرا وينفري عربة حمراء تحتوي على 67 رطلاً من الدهون الحيوانية، وهو ما يمثل الوزن الذي فقدته خلال السنوات الثلاث منذ محادثتها السيئة السمعة مع جوان ريفرز. ومع ذلك، فقد حققت قطب الإعلام هذا التحول من خلال نظام Optifast الغذائي، الذي حصرها بـ 400 سعرة حرارية في اليوم (عبر نيويورك تايمز) وتطلب منها استهلاك البروتين السائل فقط لمدة أربعة أشهر.
في عدد أكتوبر 2005 من مجلة O، كشفت أنها استعادت وزنها عندما تحولت إلى نظامها الغذائي المعتاد. خلال حدث البث المباشر لـ WeightWatchers في مايو 2024، اعترفت وينفري بأنها كانت من مؤيدي ثقافة النظام الغذائي واعتذرت على وجه التحديد عن الترويج لنظام غذائي لصيام السوائل كان غير مستدام على الإطلاق. لسوء الحظ، فإن هذا الاعتراف الصريح لم يمنع الناس من الاستمرار في فضح وينفري لمشاركتها في لحظة مهمة في ثقافة النظام الغذائي.
ومع ذلك، يمكن القول إن العديد من هؤلاء النقاد فشلوا في رؤية القدر الهائل من الضغط الذي كانت وينفري تحته في التسعينيات، وهو الوقت الذي أصبح فيه التشهير بالسمنة أمرًا طبيعيًا بشكل كبير. وقد صنفتها إحدى المجلات في ذلك الوقت بـ “Dumpy و Frumpy و Downright Lumpy” (عبر اشخاص). في مقابلة مع People في ديسمبر 2023، شاركت وينفري رد فعلها على العنوان قائلة: “لم أشعر بالغضب. شعرت بالحزن. شعرت بالأذى. لقد ابتلعت العار. قبلت أنه كان خطأي”. لا يمكن إنكار أن وينفري قد قامت بتطبيق معيار غير واقعي في ذلك الوقت، ولكن من المهم أن نتذكر أنها كانت ضحية لهذا المعيار بنفسها.
لقد شعرت بالخجل من تناول دواء GLP-1
منذ أن انضمت أوبرا وينفري إلى صفوف الشخصيات الإعلامية التي أكدت استخدام GLP-1، انتقدها الناس لأنها سلكت “طريقًا مختصرًا” أو “الطريق السهل” لتحقيق أهدافها في إنقاص الوزن. ومع ذلك، فإن هؤلاء النقاد يفشلون في فهم أن ما يفعله الناس لتحقيق أهدافهم الصحية أو الشعور بمزيد من الثقة في بشرتهم هو شأنهم الخاص تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقادات التي أحاطت برحلة وينفري لإنقاص الوزن تمثل مشكلة أكبر: وصم دواء GLP-1.
قارنت دراسة أجريت عام 2026 في المجلة الدولية للسمنة كيف نظر الناس إلى ثلاث مجموعات: الأولى فقدت الوزن من خلال دواء GLP-1، والثانية حققت أهدافها في فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، والثالثة لم تحقق أهدافها. وجدت الدراسة أن الأشخاص ينظرون إلى مستخدمي دواء GLP-1 بأكثر السمات سلبية (مثل “الكسالى، وغير المنضبطين، والانغماس في أنفسهم، وغير النظيفين، وضعفاء الإرادة، والقذرين، وغير الآمنين، والبطيئين”) مقارنة بالمجموعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، كان الأشخاص أقل عرضة للارتباط بمستخدمي أدوية GLP-1 مقارنة بالمجموعتين الأخريين.
خلال ظهورها في برنامج “The Oprah Podcast” في يناير 2025، بددت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أنيا جاستريبوف رواية “الطريق السهل للخروج” من خلال الإشارة إلى أن السمنة مرض وأن الدواء وسيلة لعلاجها على المستوى البيولوجي. في ديسمبر 2023، قالت النجمة، التي خضعت لتحول كبير في فقدان الوزن بعد دخولها الستينيات من عمرها، لمجلة بيبول إنها لن تتسامح مع أي انتقاد بشأن قرارها، قائلة: “لقد انتهيت تمامًا من العار من الآخرين وخاصةً نفسي”.
أدار الناس أعينهم على ادعاءها بـ “جين السمنة”.
خلال مقابلة مع مجلة People في ديسمبر 2025، شاركت أوبرا وينفري اعتقادًا كان بمثابة مفاجأة لها في رحلة فقدان الوزن، قائلة: “إذا كان لديك سمنة في مجموعتك الجينية، أريد أن يعرف الناس أن هذا ليس خطأك (…) توقف عن لوم نفسك على الجينات والبيئة التي لا يمكنك التحكم فيها.” خلال ظهورها في برنامج “The View” في يناير 2026، أعلنت وينفري بالمثل أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام بسبب “جين السمنة” وليس بسبب نقص قوة الإرادة. ووفقا لنظريتها، تم تضخيم ضجيج الطعام بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين لديهم الجين. أدار العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أنظارهم على تعليقها، معتقدين أنه يديم “عذرًا” قديمًا.
ومع ذلك، هناك في الواقع صلة بين السمنة والوراثة. تشير جمعية طب السمنة إلى أن الأسباب الوراثية للسمنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: متعددة الجينات، وأحادية المنشأ، ومتلازمية. تضمنت الفئة متعددة الجينات جينات متعددة، وشملت الفئة أحادية المنشأ جينًا مفردًا، وربطت فئة المتلازمات السمنة بالمتلازمات التي ظهرت عند الولادة.
تحت فئة الجينات المتعددة، جاء الجين FTO (كتلة الدهون والجين المرتبط بالسمنة)، والذي كان موجودًا في 43% من البشر. قد يواجه الأشخاص الذين يحملون هذا الجين وغيره من الجينات المماثلة صعوبة في فقدان الوزن بسبب العوامل الهرمونية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الجوع وانخفاض الشبع. وقد يكونون أكثر عرضة للعيش بأسلوب حياة خامل ويعانون من مستويات أقل من السيطرة على الطعام، وقد تكون أجسادهم ميالة لتخزين المزيد من الدهون.