5 مرات شعرت فيها أوبرا وينفري بالخجل وسط معاناتها من فقدان الوزن، ولم تكن تستحق ذلك

بعد أن أمضت أكثر من عقدين من الزمن في تحمل الانتقادات المستمرة بشأن وزنها، قررت أوبرا وينفري أخيرًا أنها اكتفى. في حديثها إلى مجلة People في ديسمبر 2023، عكست قطب الإعلام الأحاديث السلبية المحيطة بجسدها. وقالت: “لقد كانت رياضة عامة أن يسخر مني لمدة 25 عاما”. “الأشياء التي قيلت عني، قيلت لي، من حولي، النكات التي قيلت. لا يمكنك أن تفلت من العقاب بأي شكل من الأشكال اليوم”.

صحيح أن التشهير بالوزن أصبح أقل قبولًا اجتماعيًا بكثير مما كان عليه في التسعينيات. ومع ذلك، فإن حقيقة استمرار وينفري في التعامل مع التشهير بالوزن في يومنا هذا هي شهادة على فكرة أن الناس لا يفهمون تمامًا تأثير كلماتهم القاسية. في مقال نشر في مجلة الجمعية الطبية الكندية، أوضحت أنجيلا ألبيرجا، الأستاذة المساعدة في قسم الصحة وعلم الحركة وعلم وظائف الأعضاء التطبيقي في جامعة كونكورديا، ذات مرة أن الشعور بالخجل من الوزن يمكن أن يتسبب في تدني احترام الشخص لذاته، والقلق، والاكتئاب، واضطرابات الأكل وغرس تجنب ممارسة الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يضطر الشخص الذي يتعامل مع الوزن الزائد إلى الإفراط في تناول الطعام للتعامل مع التوتر. وفي حالة وينفري، كان التشهير بالوزن يمثل أيضًا مشكلة أكبر في المجتمع. وفي محادثة مع جامعة ماكجيل، صرحت جينيفر بارتز، أستاذة علم النفس في المعهد، أن مشاهدة المشاهير وهم يتعرضون للخجل بسبب أوزانهم يمكن أن “تزيد من شعور النساء بأن “النحافة” جيدة و”السمنة” سيئة”. بالنظر إلى الكم الهائل من الخجل الذي تعاملت معه وينفري على مر السنين، فمن المحزن ولكن ليس من المستغرب أيضًا أنها استوعبت بعض هذه المعتقدات الضارة.