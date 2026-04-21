5 مرات شعرت كيت ميدلتون بالخجل وسط صراعاتها الصحية – ولم تستحق ذلك

على عكس الرأي العام الشائع، ليس من السهل أن تكوني أميرة، خاصة عندما تكوني أميرة ويلز، وتتعاملين مع مشكلات صحية خطيرة – وبالتحديد، تشخيص السرطان. منذ اللحظة التي أعلن فيها قصر كنسينغتون في 17 يناير 2024، أن كيت ميدلتون خضعت “لعملية جراحية مخطط لها في البطن”، فقد تعرضت لقدر سخيف من التكهنات والتدقيق المكثف، حتى أنها تعرضت في بعض الأحيان للخجل التام بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع كل ذلك. وللأسف، كل ذلك تكثف عندما كشفت عبر حسابها على إنستغرام في مارس/آذار 2024، عن تشخيص إصابتها بالسرطان، وأنها تخضع “لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي”. انقض الكثيرون على الفور على قرار كيت بالحفاظ على خصوصية معلوماتها الصحية الشخصية – على الرغم من أنها أوضحت في ذلك الوقت أن القرار اتخذ جزئيًا لحماية أطفالهم الثلاثة الصغار. وقالت: “لقد استغرقنا بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام”.

للأسف، حتى الطريقة التي تعاملت بها كيت مع رحلة ما بعد السرطان أصبحت موضوعًا للصحف الشعبية والإنترنت. يبدو أنه لا يوجد شيء محظور على الإطلاق، بدءًا من وزنها وحتى نظريات المؤامرة حول شعرها، واختيارها الامتناع عن تناول الكحول، وحتى مقدار الوقت الذي أخذته في التوقف عن أداء واجباتها الملكية – وهي لا تستحق أيًا من ذلك.