5 مرات شعرت كيت ميدلتون بالخجل وسط صراعاتها الصحية – ولم تستحق ذلك

على عكس الرأي العام الشائع، ليس من السهل أن تكوني أميرة، خاصة عندما تكوني أميرة ويلز، وتتعاملين مع مشكلات صحية خطيرة – وبالتحديد، تشخيص السرطان. منذ اللحظة التي أعلن فيها قصر كنسينغتون في 17 يناير 2024، أن كيت ميدلتون خضعت “لعملية جراحية مخطط لها في البطن”، فقد تعرضت لقدر سخيف من التكهنات والتدقيق المكثف، حتى أنها تعرضت في بعض الأحيان للخجل التام بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع كل ذلك. وللأسف، كل ذلك تكثف عندما كشفت عبر حسابها على إنستغرام في مارس/آذار 2024، عن تشخيص إصابتها بالسرطان، وأنها تخضع “لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي”. انقض الكثيرون على الفور على قرار كيت بالحفاظ على خصوصية معلوماتها الصحية الشخصية – على الرغم من أنها أوضحت في ذلك الوقت أن القرار اتخذ جزئيًا لحماية أطفالهم الثلاثة الصغار. وقالت: “لقد استغرقنا بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام”.
للأسف، حتى الطريقة التي تعاملت بها كيت مع رحلة ما بعد السرطان أصبحت موضوعًا للصحف الشعبية والإنترنت. يبدو أنه لا يوجد شيء محظور على الإطلاق، بدءًا من وزنها وحتى نظريات المؤامرة حول شعرها، واختيارها الامتناع عن تناول الكحول، وحتى مقدار الوقت الذي أخذته في التوقف عن أداء واجباتها الملكية – وهي لا تستحق أيًا من ذلك.
اتهمت كيت ميدلتون بالتهرب من مسؤولياتها الملكية
عندما كشفت كيت ميدلتون لأول مرة عن تشخيص إصابتها بالسرطان في مارس 2024، أوضحت تمامًا أنها تتراجع عن واجباتها الملكية للسماح لنفسها بالراحة والتعافي جسديًا وعقليًا وعاطفيًا. وأوضحت في رسالة الفيديو: “لقد جلب لي عملي دائمًا شعورًا عميقًا بالسعادة وأتطلع إلى العودة عندما أكون قادرًا على ذلك، لكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل”. وفي يونيو/حزيران 2024، وفي خضم علاجها الكيميائي، لاحظت بعناية في منشور رسمي على إنستغرام أنه بينما كانت “تحرز تقدمًا جيدًا”، لا تزال هناك “أيام جيدة وأيام سيئة”. وأضافت: “في الأيام التي أشعر فيها أنني بخير بما فيه الكفاية، يكون من دواعي سروري الانخراط في الحياة المدرسية، وقضاء وقت شخصي في الأشياء التي تمنحني الطاقة والإيجابية، وكذلك البدء في القيام ببعض الأعمال من المنزل”. وأوضحت أيضًا أنها تخطط لحضور عرض عيد ميلاد الملك في نهاية الأسبوع المقبل. ولكن للأسف، لم يمض وقت طويل قبل أن يتهمها الكثيرون بالتهرب من مسؤولياتها الملكية وسط تشخيص إصابتها بالسرطان. (اقرأ ذلك مرة أخرى حتى تتمكن من فهم مدى جنون ذلك الأمر.)
في أغسطس 2025، كتبت كاتبة العمود ليز جونز علنًا مقالة افتتاحية لصحيفة ديلي ميل حيث وبخت كيت بسبب افتقارها إلى الارتباطات الملكية – حتى أنها قامت بإحصاء ارتباطات الأميرة التسع ضد زوجها الأمير ويليام، 71 عامًا؛ والد زوجها الملك تشارلز، 233 عامًا؛ وحتى الملكة الراحلة إليزابيث عام 201 عن عمر يناهز 96 عامًا. ولحسن الحظ، كان الكثيرون في قسم التعليقات يدعمون الأميرة. وكتب أحد المستخدمين: “أي نوع من الأشخاص الفاسدين يكتب قطعة كهذه”. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “باعتباري زميلًا مريضًا بالسرطان، أشعر تجاه كاثرين. السرطان يمتص الطاقة منك مباشرة. امنحها فترة راحة!”
تساءل الناس عن سبب عدم تساقط شعر كيت ميدلتون أثناء العلاج الكيميائي
للأسف، حتى خصلات شعر كيت ميدلتون الداكنة لم تكن محظورة. طوال رحلتها مع السرطان، اتهم الكثيرون أميرة ويلز بتظاهرها بالسرطان لمجرد أن شعرها لم يتساقط. “لا يوجد تساقط للشعر؟ كيف نجت من ذلك؟” سأل أحد المستخدمين في قسم التعليقات عن التحديث الذي صاغته ميدلتون على Instagram في يونيو 2024، إلى جانب صورة لها وهي تقف تحت شجرة وشعرها الداكن الطويل معروض بالكامل. في هذه الأثناء، قالت أخرى عن شعرها أثناء حضورها بطولة ويمبلدون في يوليو 2024: “لا تكوني بهذه السذاجة!!! لا أحد ينمو شعره بهذه الكثافة والطويل بعد 7 أشهر من العلاج الكيميائي وكان شعرها المستعار يناسبها تمامًا؟؟ “لا تشتريه” ، كتب المستخدم (عبر Instagram).
لم يمض وقت طويل حتى ألقت ميدلتون نفسها بعض الضوء على سبب عدم تأثر شعرها بعلاجات العلاج الكيميائي. خلال زيارة إلى مستشفى رويال مارسدن في يناير 2025، قال أحد مرضى السرطان الذي تحدث مع ميدلتون إن الأميرة لم تكن مضطرة إلى استخدام قبعة باردة أثناء علاجها. وقال المريض للناس: “لقد قالت للتو إنها لا تحتاج إلى الحصول عليها”. “بالنسبة لها، فإن فقدان شعرها، وهو أمر مميز للغاية، سيكون أمرًا مروعًا. الجميع يحب شعرها!”
تعرضت كيت ميدلتون لانتقادات بسبب خصلات شعرها الخفيفة
عند الحديث عن بدة كيت ميدلتون السميكة والطويلة، فقد تراكمت لدى الجمهور بشكل خطير أيضًا عندما خرجت في عام 2025، وهي ترتدي ظلًا جديدًا لشعر أفتح بكثير من خصلات شعرها البنية المميزة. في وقت لاحق، أثناء حضورها حفل Royal Variety Performance، ذكرت صحيفة ديلي ميل أنه بعد أن أثنت الممثلة سو بولارد على كيت على لونها الفاتح، أخبرت كيت بولارد أن مظهرها الجديد كان مجرد منتج ثانوي للطبيعة الأم. ونُقل عن الأميرة قولها: “كان لونه بنيًا، لكنه أصبح فاتحًا تحت أشعة الشمس”.
من المؤسف أن المتصيدين عبر الإنترنت لم يكونوا على نفس مستوى بولارد. “الشقراء / الشقراء تجعلها تبدو أكبر سناً. لا تناسبها” ، غرد أحد مستخدمي X. وفي الوقت نفسه، تكهن آخرون أن شعر ميدلتون الجديد كان باروكة. “هذا شعر مستعار يا أخي” ، سخر مستخدم X آخر.
ومع ذلك، في نهاية المطاف، أصبحت المشكلة كبيرة لدرجة أن عالمة النفس كارولين ماير أثرت في الأمر أثناء ظهورها على قناة فوكس نيوز، مذكّرة الجميع بأن المرأة قد تم تشخيص إصابتها بالسرطان للتو. ربما تستعيد قدرتها على الظهور والظهور، وتترك مرضها وراءها”، قال ماير.
تعرضت كيت ميدلتون لانتقادات بسبب وزنها في ويمبلدون
في يوليو 2024، بدت كيت ميدلتون وكأنها في قمة السعادة عندما حضرت أول بطولة لها في ويمبلدون منذ تشخيص إصابتها بالسرطان. “من الرائع أن أعود إلى ويمبلدون! لا يوجد شيء يشبه البطولات تمامًا،” هذا ما قالته على حساب Instagram الرسمي لأمير وأميرة ويلز، بما في ذلك مجموعة من الصور لنفسها وهي تحضر البطولة مرتدية فستانًا مناسبًا.
ولكن من المؤسف أن بعض المتفرجين توجهوا إلى قسم التعليقات لانتقاد إطار كيت النحيف. وكتب أحد مستخدمي إنستغرام: “لقد فقدت الكثير من الوزن”. وفي الوقت نفسه، قال آخر ساخرًا: “أوه، إنها تحتاج إلى وجبة مطبوخة في المنزل”. نظرًا لأن كيت كانت تعاني من السرطان والعلاج الكيميائي، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن النظام الغذائي اليومي لكيت قد تغير على الأرجح، وربما حتى أذواقها لبعض الأطعمة. يكفي أن نقول، إذا كنت تهتم حقًا بصحة كيت، فسوف تتوقف عن الحديث عن وزنها تمامًا. هذا يكفي، بالفعل.
تم تكليف كيت ميدلتون بمهمة الامتناع عن تناول الكحول
في مارس 2026، أثار كشف كيت ميدلتون عن الكحول معركة عامة أخرى حول صحتها. بدأ كل شيء عندما كان أمير وأميرة ويلز يزوران مصنع الجعة كجزء من المشاركة الملكية. عندما سُئلت عما إذا كانت تشرب البيرة، ذكرت ميدلتون عرضًا أنها اختارت الامتناع عن تناول الكحول في ضوء تشخيص إصابتها بالسرطان. وأوضحت (عبر موقع يوتيوب): “منذ تشخيص إصابتي، لم أتناول الكثير من الكحول. وهذا شيء يجب أن أكون أكثر وعياً به الآن”. لا ضرر ولا ضرار، أليس كذلك؟ خطأ.
مثل الساعة، بدأ الناس على الفور في التكدس، موضحين جميع الأسباب التي جعلت الأميرة مخطئة في النطق بمثل هذا الاعتراف علنًا. ومع ذلك، كان أهم ما في الأمر هو مدى تأثير تعليقاتها على مصنع الجعة الذي كانت تزوره. “لماذا ذهبت أصلا إلى مصنع الجعة؟ لتخبر العالم أنهم يبيعون منتجا مسرطنا؟ أو لماذا لا تقبل الكوب وتشرب قليلا فقط؟” كتب أحد مستخدمي Reddit في موضوع. وفي الوقت نفسه، قال آخر ساخرًا في قسم التعليقات: “أعتقد أنها أرادت فقط إثارة مرض السرطان مرة أخرى في محاولة لإلهاء وجذب الانتباه إليها مرة أخرى”.