5 مرات من أغاني الروك صنعت مشاهد سينمائية مثيرة للدهشة

السينما ليست مجرد وسيلة بصرية. تأتي بعض أقوى لحظات الفيلم من خلال الاستخدام الاستراتيجي للموسيقى، وبدلاً من المقطوعة الموسيقية الأصلية، غالبًا ما يلجأ المخرجون إلى موسيقى الروك الكلاسيكية لضبط النغمة المثالية أثناء المشاهد المحورية. وكما أصبحنا نربط بعض الأغاني بلحظات خاصة في حياتنا، فقد أصبحت العديد من مقطوعات الروك الخالدة مرتبطة إلى الأبد بالمشاهد الشهيرة في الأفلام الكلاسيكية.
عند اختيار مسارات موسيقى الروك بعناية، يمكن أن يكون لها تأثير مثير على الفيلم. هناك أمثلة لا حصر لها عبر تاريخ السينما، ومن المحتمل أن يكون لديك مشاهد سينمائية مفضلة لديك والتي تربطها بشكل خاص بالموسيقى المستخدمة فيها. لكن دعنا ننشط ذاكرتك. فيما يلي خمس مرات جعلت فيها مقطوعات موسيقى الروك مشاهد الأفلام مبدعة حقًا. في كل حالة، قام المخرج المعني باختيار ملهم، لدرجة أنه أصبح من المستحيل الآن تخيل المشهد المعني مع وضع أي موسيقى تصويرية أخرى في الاعتبار.
الرابسودي البوهيمي – الملكة
تعتبر ملحمة كوينز “Bohemian Rhapsody” عام 1975 واحدة من أعظم الأغاني على الإطلاق، حيث تجمع بين حب فريدي ميركوري المزدوج لموسيقى الروك والأوبرا. ولكن على الرغم من أن المسار كان دائمًا شائعًا، فقد تعزز في أذهان العديد من محبي موسيقى الروك الأصغر سنًا بفضل مشهد لا يُنسى في الكوميديا الكلاسيكية لمايك مايرز “عالم واين”.
يحكي فيلم عام 1992 قصة عشاق موسيقى الروك واين كامبل (مايرز) وجارث ألجار (الذي تلعب دوره دانا كارفي)، الذين يديرون عرضًا عامًا أبله من قبو منزل السابق. في أحد المشاهد، يقود الثنائي سيارة مليئة بأصدقائهما إلى عرض لموسيقى الروك، ويقرران الاستماع إلى شريط كاسيت لأغنية “Bohemian Rhapsody” في الطريق.
المشهد الأكثر شهرة في الفيلم هو رؤية كامبل وأصدقائها وهم يغنون بفرح على طول المقاطع الأوبرالية المنمقة للأغنية قبل الانغماس في بعض الضربات القوية على الرأس، مع حيوية الجزء الداخلي من السيارة فجأة بالشعر المتطاير. عندما يصاب الناس بالجنون تجاه “Bohemian Rhapsody”، فإنهم غالبًا ما يشيرون، بوعي أو بغير وعي، إلى هذا المشهد، ويوجهون إحساس الصداقة الحميمة الذي يمثله.
عالقون معك في المنتصف – عجلة اللصوص
يشتهر كوينتين تارانتينو بحبه للموسيقى واستخدامه الفعال للأغاني الشعبية في جميع أعماله السينمائية. ولكن على الرغم من وجود مشاهد متعددة في Pulp Fiction وJackie Brown وInglourious Basterds التي يمكن أن تصل إلى هذه القائمة بسهولة، إلا أننا نعود إلى فيلم تارانتينو الأول Reservoir Dogs للحظة كلاسيكية خاصة.
يحكي الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1993 قصة مجموعة من المجرمين المحترفين الذين تم جمعهم معًا للقيام بعملية سرقة، والتي سارت بشكل خاطئ على النحو الواجب، مما أدى إلى وصولهم بجنون العظمة والدماء إلى منزلهم الآمن وسط اتهامات بأن أحد المجموعة هو مخبر للشرطة. في أحد المشاهد الشهيرة، يجد السيد بلوند، الذي يلعب دوره مايكل مادسن، نفسه وحيدًا مع شرطي مقيد ومكمم تم اختطافه أثناء عملية السطو.
يتضح بعد ذلك للجمهور أن بلوند هو مختل عقليا سادي – دون الخوض في التفاصيل الرسومية، يبدأ في تعذيب المختطف، ولكن قبل أن يفعل ذلك، يقوم بتشغيل الراديو ويبدأ بالرقص على أنغام أغنية “Stuck in the Middle With You” لفرقة Stealers Wheel. تتناقض الأغنية المتفائلة بشكل مثير للقلق مع العنف الذي يتبعها، في حين تعكس الكلمات بمهارة حالة العجز التي تعيشها ضحية بلوند.
طفل الفودو – تجربة جيمي هندريكس
ستؤدي أغنية جيمي هندريكس دائمًا إلى رفع مستوى الموسيقى التصويرية للفيلم، حيث يوفر أسلوب عازف الجيتار الأسطوري أجواءً رائعة دون عناء بالإضافة إلى رابط حيوي للثقافة المضادة في الستينيات. ليس من المفاجئ إذن أن يلجأ الكاتب والمخرج بروس روبنسون إلى The Jimi Hendrix Experience لفيلمه الكوميدي الكلاسيكي “Withnail and I”. إنها قصة ممثلين عاطلين عن العمل، مدمنين على الكحول والمخدرات، يتغلبان على جنون العظمة المشترك بينهما في عام 1969، ويقرران الهروب من لندن والتوجه إلى منطقة البحيرة في شمال إنجلترا “لتجديد شبابهما”.
يحتوي الفيلم على مشهدين للقيادة، ذهابًا وإيابًا، وكلاهما يضم مسارات هندريكس. في الطريق إلى منطقة البحيرة، مع قيادة بول ماكغان “أنا”، نسمع نسخة الغلاف الشهيرة لهندريكس من “All Along The Watchtower” لبوب ديلان، مع السطر الافتتاحي “يجب أن يكون هناك طريقة ما للخروج من هنا” مما يشير إلى نية الشخصيات للهروب من حياتهم في المدينة الكبيرة. في رحلة العودة، قرر “أنا” أنه بحاجة إلى التوقف والحصول على قسط من النوم. يستيقظ على السيارة تتحرك، ويقودهم ويثنايل المخمور بشكل متقطع على الطريق السريع المؤدي إلى لندن. يقول: “أنا أخصص الوقت”.
عندما يصبح الموقف واضحًا، تبدأ أغنية “Voodoo Child (Slight Return)” لهندريكس، حيث تم استبدال اللعقة الافتتاحية الصامتة بالموسيقى الانقضاضية الضخمة بينما ينحرف ويثنايل عبر حركة المرور. إنها إحدى أكثر اللحظات اضطرابًا في الفيلم، والموسيقى التصويرية تناسب سلوك ويثنايل التخريبي والخطير بشكل مثالي، مما يزيد من الإحساس بالفوضى.
أشعة الشمس من حبك – كريم
اشتهر المخرج مارتن سكورسيزي منذ فترة طويلة باستخدامه الفعال بشكل لا يصدق للموسيقى الشعبية، بدءًا من الاستخدام الذي لا يُنسى لأغنية The Ronettes الكلاسيكية “Be My Baby” لافتتاح فيلمه الرائد عام 1973 “Mean Streets”. لكن سكورسيزي لديه أيضًا ولع بموسيقى الروك، كما يظهر مشهد لا يُنسى في فيلم العصابات “Goodfellas” عام 1990.
المشهد المعني يعرض أغنية كريم “Sunshine of Your Love” لعام 1967، وهي أغنية كلاسيكية مخدرة تقطر بالانحطاط، وترى جيمس كونواي، شخصية روبرت دي نيرو، وهو يدخن سيجارة في حانة بينما يراقب زميله في عصابة السرقة موري كيسلر وهو يمشي وهو يغني لنفسه. على الورق، لا يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، ولكن بين يدي سكورسيزي، جنبًا إلى جنب مع تعبير دي نيرو، فإن تأثير الأغنية مخيف.
كما كتب الأكاديميون أرنولد س. وولف، وتشاك ميلر، وهيذر أودونيل في مقالهم عن الموسيقى الشعبية عام 1999 بعنوان “حول الشعبية الدائمة لأغنية “Sunshine of Your Love” لكريم: Sonic Synecdoche of the ‘Psychedelic 60s'”: “لقد جعل سكورسيزي (D) e Niro لا يفعل شيئًا سوى تدخين “مربع” والنظر – بشكل جليدي – خارج الشاشة بينما تُصدر الموسيقى نمط النغمات العشر. وأنت تعرف ماذا يعني الجمع بين مظهر دي نيرو وتلك الأصوات وهذا الدخان: شخص ما سوف يتعرض للضرب” (عبر JSTOR).
راقصة صغيرة – إلتون جون
لم تكن أغنية “Tiny Dancer” الكلاسيكية لإلتون جون هي النجاح الكبير الذي قد نعتقد أنه كان عندما تم إصدارها لأول مرة كأغنية فردية في عام 1972. ولكن على مر السنين، تطورت أغنية الحب الساحرة لتصبح واحدة من أفضل أغاني جون المحبوبة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استخدامها في مشهد لا يُنسى في فيلم الروك شبه السيرة الذاتية لكاميرون كرو “Almost Famous”.
يحكي الفيلم الذي تم إنتاجه عام 2000 قصة ويليام ميلر، وهو مراهق من محبي موسيقى الروك وصحفي موسيقي ناشئ يجد نفسه يسافر عبر البلاد مع فرقة الروك ستيلووتر. بالإضافة إلى مشاهدة حلم الروك أند رول بشكل مباشر، يرى ميلر صراعًا داخليًا داخل أعضاء الفرقة حيث تتصادم الغرور وتبدأ ضغوط الجولات، مما يؤدي إلى خروج عازف الجيتار راسل هاموند من الفرقة.
يعود هاموند في النهاية خجولًا بعد ليلة مليئة بالمتعة من الحفلات، وكانت الحافلة السياحية متوترة وصامتة. ولكن مع بدء افتتاح أغنية “Tiny Dancer” على الراديو، تبدأ الفرقة وأتباعها في الغناء معًا في انسجام تام، لتذكيرهم بأن ما يهم هو حبهم لموسيقى الروك بعد كل شيء. إنه مشهد لا يزال يرسل قشعريرة في العمود الفقري لأي محب لموسيقى الروك، وقد ساعد في تحويل حالة الأغنية من الفشل إلى نغمة السبعينيات التي يمكن أن يقدرها جيل الشباب.