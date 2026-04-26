5 مرات من أغاني الروك صنعت مشاهد سينمائية مثيرة للدهشة

تعتبر ملحمة كوينز “Bohemian Rhapsody” عام 1975 واحدة من أعظم الأغاني على الإطلاق، حيث تجمع بين حب فريدي ميركوري المزدوج لموسيقى الروك والأوبرا. ولكن على الرغم من أن المسار كان دائمًا شائعًا، فقد تعزز في أذهان العديد من محبي موسيقى الروك الأصغر سنًا بفضل مشهد لا يُنسى في الكوميديا ​​​​الكلاسيكية لمايك مايرز “عالم واين”.

يحكي فيلم عام 1992 قصة عشاق موسيقى الروك واين كامبل (مايرز) وجارث ألجار (الذي تلعب دوره دانا كارفي)، الذين يديرون عرضًا عامًا أبله من قبو منزل السابق. في أحد المشاهد، يقود الثنائي سيارة مليئة بأصدقائهما إلى عرض لموسيقى الروك، ويقرران الاستماع إلى شريط كاسيت لأغنية “Bohemian Rhapsody” في الطريق.

المشهد الأكثر شهرة في الفيلم هو رؤية كامبل وأصدقائها وهم يغنون بفرح على طول المقاطع الأوبرالية المنمقة للأغنية قبل الانغماس في بعض الضربات القوية على الرأس، مع حيوية الجزء الداخلي من السيارة فجأة بالشعر المتطاير. عندما يصاب الناس بالجنون تجاه “Bohemian Rhapsody”، فإنهم غالبًا ما يشيرون، بوعي أو بغير وعي، إلى هذا المشهد، ويوجهون إحساس الصداقة الحميمة الذي يمثله.