5 مشاهير تعرضوا لإصابات غيرت حياتهم أثناء التصوير

وقوع الحوادث. حتى في مواقع تصوير الأفلام، مع وجود فرق إنتاج كبيرة وتدابير السلامة المعمول بها، لا تزال الحوادث تجد طريقة لتعيث فسادًا في طاقم الممثلين وطاقم العمل. على هذا النحو، واجه بعض المشاهير بعض المخاوف الصحية الخطيرة في أماكن عملهم. من الممكن أن يتم تفويت إشارة ما، أو قد يُخفق الهدف، أو قد تتعطل المعدات – وفي غمضة عين، تتغير حياة الممثل.
قائمة غسيل الإصابات هائلة. شارك ريان رينولدز هذا مع مجلة نيوزويك حول أدائه في فيلم “The Hitman’s Bodyguard”: “لقد تعرضت لبعض الإصابات الخطيرة أثناء قيامي بالأعمال المثيرة. لقد كسرت فقرتين في رقبتي. لقد كان الوضع سيئًا.” في هذه الأثناء، كما اعترف بريندان فريزر (عبر جي كيو)، “بحلول الوقت الذي قمت فيه بتصوير فيلم “Mummy” الثالث في الصين، تم تجميعي بشريط لاصق وثلج – فقط، مثل، مهووس حقًا ومهووس بأكياس الثلج.” سواء كانوا يحدقون في الخطر من خلال قبول الأعمال المثيرة الخاصة بهم أو كانوا ببساطة يخضعون لظروف سيئة في موقع التصوير، انضم هؤلاء النجوم إلى الإنتاج فقط مما أدى إلى ظروف غيرت حياتهم أو ندوب تقف كدليل على تجاربهم حتى يومنا هذا.
لقد ضحى جاكي شان بجسده من أجل أدواره مرارًا وتكرارًا
من المعروف أن جاكي شان يقوم بأعماله المثيرة، مما أدى إلى تعريض صحته للخطر بشكل متكرر بسبب أدواره السينمائية. مع تاريخه الحافل باعتباره أستاذًا في الفنون القتالية، ربما يكون ممثل “Rush Hour” واحدًا من أفضل الممثلين تدريبًا على أداء العروض المثيرة.
لقد كسر تشان عدة عظام (بما في ذلك كاحله وعظم القص) وأصيب بأكثر من بضع ارتجاجات على مدار سنوات من التصوير. ناهيك عن الوقت الذي أصيب فيه الممثل بحروق من الدرجة الثانية في يديه أثناء تصوير فيلم “قصة الشرطة”، مما أدى أيضًا إلى تأثر الحوض وإصابة العمود الفقري. من بين أخطر إصاباته المرتبطة بالإنتاج حدثت أثناء أداء عرض مثير في موقع تصوير “Crime Story”. تم تعليق الممثل عن طريق الخطأ بين سيارتين أثناء أدائه، مما أدى إلى سحق ساقيه.
حتى وهو في عمر 71 عامًا – أي بعد مرور 32 عامًا على “قصة الجريمة” – لا يزال تشان يؤدي أعماله المثيرة (ويعاني من كدمات أثناء الإنتاج لإثبات ذلك). كما شارك في مقابلة عام 2025 (عبر لورين): “أتمنى أن أتمكن من استخدام CGI، لكن الجمهور لا يحبون ذلك. إنهم يريدون رؤية جاكي شان يفعل الأشياء الحقيقية، لذلك يجب أن أفعل الأشياء الحقيقية.”
أصيبت زازي بيتز بشظية خلال تبادل لإطلاق النار في فيلم Deadpool 2.
يقال إن زازي بيتز كانت متحمسة عندما ألقيت دور دومينو في فيلم Deadpool 2. ومع ذلك، واجه بيتز إصابة خطيرة أثناء تصوير فيلم البطل الخارق. نظرًا لطبيعة امتياز الفيلم، كانت Beetz في الكثير من الحركة وتسلسلات القتال والانفجارات، والتي اعترفت جزئيًا بأنها كانت على علم بها عندما حصلت على الدور. خلال مقابلة إذاعية، كشفت الممثلة عن حادثة وقعت في موقع التصوير تسببت في فقدانها الوعي. وقال بيتز: “إنهم يريدون مني أن أكون قوياً بما يكفي للقيام بكل الأنشطة البدنية، وهو أمر كثير”. “كما لو كان هناك مشهد واحد حيث كنا نتقاتل أنا وجوش (برولين) وأنا حرفيًا – في منتصف المشهد – فقدت الوعي”.
حقيقة أن الممثلة اضطرت إلى ارتداء بدلة ضيقة كجزء من زي شخصيتها لم تساعد في قدرة بيتز على التنفس أثناء أداء تسلسل القتال المتقن في الفيلم. لكن سقوطها المفاجئ لم يكن آخر إصاباتها. أثناء تسلسل إطلاق النار، أصيبت بيتز بشظية، مما ترك ندبة دائمة على جسدها. على الرغم من العلامة الدائمة، إلا أن بيتز لا يزال يشيد بالإنتاج، حيث قال لـ Refinery 29، “إن القدرة على إنشاء نسخة حية لشخصية ما هو شرف خاص جدًا.”
عانت ليندا بلير من إصابة في الظهر لدرجة أنها أصيبت بالجنف
في كثير من الأحيان، يسمع المرء شائعات حول وجود مجموعة من أفلام الرعب مسكونة بالأشباح، ولم تكن مجموعة فيلم “The Exorcist” استثناءً. بصرف النظر عن العديد من الأحداث التي وقعت في موقع التصوير والتي تضمنت أحداثًا غير قابلة للتفسير وإصابات مؤلمة، تعرضت ليندا بلير، التي كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط في ذلك الوقت، أيضًا لإصابة خطيرة في الظهر.
وفي ما يمكن اعتباره المشهد الأكثر شهرة من فيلم الرعب الكلاسيكي، تظهر شخصية بلير، وهي فتاة صغيرة تعاني من ظاهرة مرعبة، ممسوسة بشيطان يتطلب طارد أرواح. الطفلة المقيدة إلى سريرها، تهزها مرتبة تهتز بعنف. تم تنفيذ هذه الحيلة من خلال هيكل سرير يتم التحكم فيه عن بعد وحزام يبقي الطفل الصغير في مكانه على السرير.
وقال بلير في برنامج “الأفلام الملعونة”: “أنا أبكي، أنا أصرخ، يعتقدون أنني أمثل عاصفة”.“ مسلسلات وثائقية، توضح أنه في خضم إلقاءها على المرتبة، أدى دفع قوي بشكل خاص إلى كسر عظمة في عمودها الفقري (عبر الكتاب المقدس LAD). وبحسب ما ورد لم يطلب الطاقم رعاية طبية لها، وأكد بلير أن الحادث “هو اللقطات الموجودة في الفيلم”. بعد تعافيها من كسر في العمود الفقري، أصيبت بلير بالجنف.
واجه طاقم فيلم “ساحر أوز” العديد من الإصابات التي غيرت حياتهم أثناء تصوير الفيلم الكلاسيكي عام 1939
على الرغم من أنه لم يكن فيلم رعب، إلا أن مجموعة أفلام “ساحر أوز” عام 1939 شهدت نوعًا خاصًا من الرعب مع سلسلة من الإصابات في موقع التصوير. أصيبت مارغريت هاميلتون، التي لعبت دور الساحرة الشريرة، بحروق بعد تعرضها لحادث مؤسف يتعلق بألعاب نارية. روى جون فريك، مؤلف كتاب “ساحر أوز، التاريخ المصور للذكرى الخمسين الرسمية” والذي نصب نفسه خبيرًا في “ساحر أوز”، قصة الحادث للناس، قائلًا إنه خلال التسلسل، اشتعلت النيران في الشاش الذي يغطي زي الممثل. “كانت قش المكنسة بجانب وجهها وبالقرب من يدها اليمنى. وكانت النتيجة أنها أصيبت بحروق من الدرجة الثانية على وجهها، وحروق من الدرجة الثالثة على يدها حيث كان المكياج الأخضر”.
لكن هاملتون لم يكن الممثل الوحيد الذي عانى من الإنتاج. تم تحقيق مظهر Tin Man الخاص بـ Buddy Ebsen من خلال طلاء الألمنيوم النقي. وعانى الممثل من رد فعل شديد تجاهها؛ تم نقله إلى المستشفى وقضى أسبوعين في خيمة أكسجين. واجه نجمه راي بولجر، الفزاعة، مشاكل مع زيه الخاص. القناع الذي صنعوه يمنع جلد الممثل من التنفس. وحتى بعد الإنتاج، ظلت علاماته دائمة بسبب المادة المضغوطة على جلده.
إصابة راشيل بروسناهان المرتبطة بالمشد تركتها في حالة قاسية
قبل أن تلعب دور لويس لين في فيلم “سوبرمان” لعام 2025، لعبت راشيل بروسناهان دور السيدة ميريام مايزل في مسلسل أمازون الحائز على جوائز “The Marvelous Mrs. Maisel”. تدور أحداث الفيلم في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، وكان من المتوقع أن يرتدي بروسناهان الملابس المناسبة للعصر لعرض الفترة الزمنية للعرض. على هذا النحو، كانت الممثلة تضغط في كثير من الأحيان على الكورسيهات الضيقة والمقيدة كجزء من دورها. وبفضل أسلوب الكتابة السريع الذي اتبعته مديرة العرض وكاتبة السيناريو إيمي شيرمان بالادينو، والذي ذاع صيته في برنامجها “Gilmore Girls” في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تكن بروسناهان تدردش بوتيرة عادية فحسب، بل كانت تتحدث بمعدل ميل في الدقيقة. أجبرت الوتيرة السريعة لحوار العرض الممزوجة بالمشد، ممثلة “سوبرمان” على تحسين التحكم في أنفاسها، ولكن بعد 5 مواسم، أخذ مشد الخصر آثاره على جسد الممثلة.
في حلقة يناير 2020 من برنامج “The Late Late Show with James Corden”، كشفت بروسناهان أن التركيبة الخطيرة أدت إلى اندماج بعض أضلاعها معًا. وقد منعت هذه الحالة منذ ذلك الحين الممثل من القدرة على أخذ نفس عميق. تعاملت بروسناهان مع الألم بخطوة، وطمأنت المعجبين بأنها بخير، قائلة: “الأمر جيد حقًا يا رفاق. مشاكل الشمبانيا”. على الرغم من أن الممثل كان قادرًا على التعامل مع الحالة منذ انتهاء التصوير، إلا أن بروسناهان يقف كدليل على سبب عدم ارتداء ملابس داخلية كل يوم.