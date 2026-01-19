5 مشاهير تعرضوا لإصابات غيرت حياتهم أثناء التصوير

وقوع الحوادث. حتى في مواقع تصوير الأفلام، مع وجود فرق إنتاج كبيرة وتدابير السلامة المعمول بها، لا تزال الحوادث تجد طريقة لتعيث فسادًا في طاقم الممثلين وطاقم العمل. على هذا النحو، واجه بعض المشاهير بعض المخاوف الصحية الخطيرة في أماكن عملهم. من الممكن أن يتم تفويت إشارة ما، أو قد يُخفق الهدف، أو قد تتعطل المعدات – وفي غمضة عين، تتغير حياة الممثل.

قائمة غسيل الإصابات هائلة. شارك ريان رينولدز هذا مع مجلة نيوزويك حول أدائه في فيلم “The Hitman’s Bodyguard”: “لقد تعرضت لبعض الإصابات الخطيرة أثناء قيامي بالأعمال المثيرة. لقد كسرت فقرتين في رقبتي. لقد كان الوضع سيئًا.” في هذه الأثناء، كما اعترف بريندان فريزر (عبر جي كيو)، “بحلول الوقت الذي قمت فيه بتصوير فيلم “Mummy” الثالث في الصين، تم تجميعي بشريط لاصق وثلج – فقط، مثل، مهووس حقًا ومهووس بأكياس الثلج.” سواء كانوا يحدقون في الخطر من خلال قبول الأعمال المثيرة الخاصة بهم أو كانوا ببساطة يخضعون لظروف سيئة في موقع التصوير، انضم هؤلاء النجوم إلى الإنتاج فقط مما أدى إلى ظروف غيرت حياتهم أو ندوب تقف كدليل على تجاربهم حتى يومنا هذا.