إن خسارة 10 أو 20 رطلاً يعد إنجازًا رائعًا. لكن خسارة 100 جنيه؟ هذا تحول كلي يبرر قليلاً من التفاخر. يتطلب الأمر الصبر والثبات والاتساق للقيام بما هو ضروري للتخلص من هذا الوزن الكبير. وهو أمر صعب على الجميع، حتى الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية ويعرفون فوائد الحفاظ على معايير الوزن المرغوبة.
مثال على ذلك، في مقابلة مع TODAY، وصفت طبيبة الطب الباطني الدكتورة إيمي هوسودا كيف خسرت حوالي 100 رطل مرتين. وفي المرة الثانية، كان عمر الطبيبة أكبر من 50 عامًا ووجدت أن عمرها يزيد من التحدي. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت أن العوامل الصحية الشخصية، مثل مرض السكري، الذي ينتشر في عائلتها، تجعل من الصعب للغاية فقدان الوزن، حتى في حالة نقص السعرات الحرارية.
وكما أشارت الدكتورة هوسودا، “سيحصل أي شخص على الجسم المثالي إذا استطاع”، مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء تقديمها المشورة للمرضى الذين يعانون من فقدان الوزن على المستوى الشامل والفردي. على الرغم من هذه الحقائق القاسية، تمكن الكثير من الناس من تغيير أجسادهم بشكل كبير. تضم صفوفهم خمسة من المشاهير الذين أثبتت قصصهم أنها طموحة وملهمة.
جيلي رول
لم يكن جيلي رول متأكداً من وزنه عند أعلى نقطة له. وقدر أنه كان بسهولة أكثر من 500 جنيه، ولكن المقياس ذهب إلى هذا الحد فقط. على الرغم من أن مسيرة الموسيقي كانت في ارتفاع، إلا أن صحته – وخاصة صحة قلبه – لم تكن كذلك. خلال ظهوره عام 2026 في برنامج “The Joe Rogan Experience”، اعترف الفائز بجائزة جرامي بحزن قائلاً: “كنت أشعر بنفسي أموت”.
في مواجهة احتمال أن عاداته الغذائية تقصر من عمره، بدأت جيلي رول العمل مع معالج نفسي. وأكد لمجلة صحة الرجل: “بمجرد أن بدأت التعامل مع الطعام كإدمان، بدأ يغير كل شيء بالنسبة لي”. من خلال التعامل مع علاقته بالطعام مثل مشكلاته السابقة مع المخدرات (والتي تغلب عليها)، تمكن صانع الأغاني “ابن الآثم” من تغيير الطريقة التي يشعر بها تجاه تناول الطعام بشكل منهجي.
وبما أن جيلي رول فقد المزيد من الوزن واكتسب المزيد من القدرة على الحركة، بدأ في تجربة تمارين مختلفة، بما في ذلك الفنون القتالية المختلطة. بحلول عام 2026، كان جيلي رول قد خسر حوالي 300 رطل.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
بحيرة ريكي
قضى ريكي ليك، الفنان المراهق السابق ومضيف البرامج الحوارية الأسطوري، سنوات في صنع مهنة من خلال لعب شخصيات نسائية محبوبة ولكنها تعاني من زيادة الوزن. في الواقع، كما قالت بكل فخر لشبكة ABC News، “إن كونك سمينًا قد نجح”. ولكن في التسعينيات، قررت ليك إعادة اختراع نفسها من خلال التخلص من الوزن الزائد على هيكلها. في أعلى مستوياتها، كان وزن نجمة “Hairspray” 260 رطلاً. ولكن، ببساطة من خلال اتباع نظام غذائي أكثر تركيزًا وبرنامج تمارين مخصص، تمكنت في النهاية من خسارة 140 رطلاً بشكل لا يصدق، وانتقلت من مقاس 24 إلى مقاس 6 بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي السنوات التي تلت ذلك، أبقت ليك هذا الأمر بعيدًا أيضًا. ومع ذلك، أدركت في الخمسينيات من عمرها أنها اكتسبت بعض الوزن الزائد. وكما فعلت من قبل، تراجعت الشخصية التلفزيونية وبدأت في ممارسة المزيد من التمارين مع زوجها. لقد ذهبوا في نزهات يومية وثقتها ليك على موقع Instagram الخاص بها. وأضافت النجمة التلفزيونية في منشورها أن “هذه هي الطريقة الأكثر صحة لفقدان الوزن طوال سنوات حياتي” وأشارت إلى أنها لم تتناول أي دواء لتحقيق النجاح (لكنها حرصت على عدم إلقاء أي ظلال على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأدوية لمساعدتهم على التمتع بصحة أفضل).
جون جودمان
في التسعينيات، كان جون جودمان نجمًا تلفزيونيًا محبوبًا معروفًا بإطاره العريض ولياقته البدنية المستديرة. ولكن، في عام 2007، قرر الممثل الموقر إعادة صياغة عاداته الغذائية وزيادة ممارسة التمارين الرياضية. بدأ غودمان بمعالجة إدمانه للكحول، والذي اعترف خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان بأنه بدأ يقتله. بعد أن أصبح نظيفًا في مركز إعادة التأهيل، بدأ بعد ذلك في تغيير الطريقة التي يأكل بها ويعمل مع مدرب (تعرف على المزيد حول اضطراب تعاطي الكحول كما تشرحه المجلات الطبية).
ومن التكتيكات التي اعتمدت عليها نجمة “روزان” بشكل خاص، هو التخلي عن السكر. تعمل هذه الطريقة على فقدان الوزن لدى العديد من الأشخاص الذين قد يستهلكون الكثير من “السعرات الحرارية الفارغة” في اليوم. ومن بين الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعها جودمان هو اعتماد نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط، والذي تم وصفه على أنه نظام غذائي صحي قوي من قبل المتخصصين الطبيين مثل الدكتور هيثم أحمد من جامعة جونز هوبكنز الطبية. قام الدكتور أحمد بدراسة فوائد النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، قائلاً: “مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن وتجنب التدخين، تمكن الآلاف من المشاركين لدينا من العيش لفترة أطول وخاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية.”
يظل جودمان ملتزمًا بالحفاظ على لياقته البدنية في الوقت الحاضر أيضًا. على الرغم من أنه استعاد بعض الوزن على مدى العقدين الماضيين، فقد فقد الممثل المحبوب أكثر من 200 رطل بحلول عام 2023 ويبدو أنه حافظ على الوزن من العودة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
جاز جينينغز
جلب تلفزيون الواقع شهرة لجاز جينينغز، لكن ما لم يدركه الجمهور هو المعركة التي واجهتها مع الأكل المضطرب خلف الكواليس. وكشفت الشخصية التلفزيونية على إنستغرام في عام 2021 أنها تعاني من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام، وهي حالة تسببت في تناول جينينغز كميات كبيرة من الطعام بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وفقا لجونز هوبكنز ميديسن، فإن ما يصل إلى اثنين في المئة من الأفراد يعانون من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام. وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الدولية لاضطرابات الأكل أن الأفراد المتحولين جنسيًا مثل جينينغز يظهرون درجة أعلى من المتوسط من اضطراب الأكل بشكل عام.
ومع تدهور حالة نجمة تلفزيون الواقع، ارتفع وزنها باستمرار وهبط في النهاية إلى أكثر من 200 رطل. ومع ذلك، في أغسطس 2024، كشفت جينينغز للعالم عن جسدها وموقفها الجديد تجاه كل من الطعام وممارسة الرياضة عبر مقطع فيديو لها وهي تجري. وبعد أن خسرت ما يقرب من 100 رطل، أوضحت على إنستغرام: “الصحة الجيدة ليست شهادة تعرضها، بل هي جهد متواصل!” بحلول عام 2025، كانت قد فقدت المزيد من الوزن وتوجهت مرة أخرى إلى إنستغرام لتظهر لمتابعيها شكلها النحيف بشكل مثير للإعجاب.
كاثي بيتس
قد يرتبط فقدان كميات كبيرة من الوزن بالبالغين الأصغر سنًا. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا تقليل حجم أجسامهم بنجاح أيضًا. من المؤكد أن هذه كانت تجربة الممثلة الشهيرة كاثي بيتس، التي كانت في السبعينيات من عمرها عندما بدأت رحلة هائلة لخسارة الوزن استغرقت سبع سنوات. دفع تشخيص مرض السكري بيتس إلى الجدية بشأن تقليص حجمها، خاصة أنها رأت مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه ذلك مع أفراد عائلتها.
وأوضح بيتس خلال مقابلة عام 2025 مع مجلة فارايتي: “لقد حصلت على هذا التشخيص بشأن مرض السكري – توفي والدي بسببه، وتوفيت والدته بسببه، وإحدى شقيقاتي في خطر”. ونتيجة لذلك، أخذت مستقبلها بين يديها وغيرت أسلوب حياتها بالكامل. لكن لا تتهم نجم “البؤس” بالاعتماد على GLP-1. على الرغم من أنها استخدمت أدوية جديدة علنًا في المراحل الأخيرة من إنقاص وزنها، إلا أن بيتس خفضت السعرات الحرارية وزادت من تمارينها الرياضية لإنقاص معظم الوزن الذي فقدته.
وبالنسبة لأي رافض يدعي خلاف ذلك، فإن الفائز بجائزة الأوسكار يسارع إلى استخدام بعض ردود NSFW الملونة للغاية لرفض آرائهم غير المرغوب فيها بسرعة.