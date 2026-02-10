5 مشاهير فقدوا أكثر من 100 رطل (وصرخوا بها من فوق الأسطح)

إن خسارة 10 أو 20 رطلاً يعد إنجازًا رائعًا. لكن خسارة 100 جنيه؟ هذا تحول كلي يبرر قليلاً من التفاخر. يتطلب الأمر الصبر والثبات والاتساق للقيام بما هو ضروري للتخلص من هذا الوزن الكبير. وهو أمر صعب على الجميع، حتى الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية ويعرفون فوائد الحفاظ على معايير الوزن المرغوبة.

مثال على ذلك، في مقابلة مع TODAY، وصفت طبيبة الطب الباطني الدكتورة إيمي هوسودا كيف خسرت حوالي 100 رطل مرتين. وفي المرة الثانية، كان عمر الطبيبة أكبر من 50 عامًا ووجدت أن عمرها يزيد من التحدي. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت أن العوامل الصحية الشخصية، مثل مرض السكري، الذي ينتشر في عائلتها، تجعل من الصعب للغاية فقدان الوزن، حتى في حالة نقص السعرات الحرارية.

وكما أشارت الدكتورة هوسودا، “سيحصل أي شخص على الجسم المثالي إذا استطاع”، مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء تقديمها المشورة للمرضى الذين يعانون من فقدان الوزن على المستوى الشامل والفردي. على الرغم من هذه الحقائق القاسية، تمكن الكثير من الناس من تغيير أجسادهم بشكل كبير. تضم صفوفهم خمسة من المشاهير الذين أثبتت قصصهم أنها طموحة وملهمة.