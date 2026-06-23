5 مصابيح حددت منازل الثمانينات

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في الثمانينيات، كان الديكور النموذجي جريئًا وصاخبًا، وتعد خيارات الإضاءة من ذلك العقد مثالًا مثاليًا على تلك الجمالية. على الرغم من أن الثمانينيات لم تكن محددة بجمالية واحدة شاملة، إلا أن الموضوع العام كان مشرقًا وألوانًا مشبعة وتصميمات فريدة. تتضمن بعض عناصر وميزات ديكور المنزل التي لم ترها إلا في الثمانينيات قطع أثاث هندسية وعناصر زخرفية معدنية نحاسية ولافتات نيون. تعود بعض اتجاهات التصميم البارزة جدًا إلى الثمانينيات، وهو أمر ليس مفاجئًا لفترة زمنية يطلق عليها “عقد المصمم”.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصابيح التي ميزت منازل الثمانينيات، فإن بعضًا من أكثرها شهرة كانت من حركة إحياء آرت ديكو واتجاه تصميم ممفيس. أعطى هذان الأسلوبان للمنازل مظهرين جديدين ومختلفين تمامًا. ركزت تصميمات المصابيح الأخرى على التقنيات الجديدة، مثل الألياف الضوئية والمواد الحساسة للمس. كانت هذه الأنواع من المصابيح رائجة في ذلك الوقت ولا تزال من الممكن أن تكون خيارًا ممتعًا للديكور لمنزلك في الوقت الحاضر. سواء كنت تريد إضافة المزيد من ديكورات الثمانينات إلى مساحتك الخاصة أو ترغب ببساطة في استعادة أيام المجد، فهذه بعض المصابيح التي حددت معالم العقد.
مصابيح الألياف الضوئية
كان الجميع يمتلكون مصابيح ألياف بصرية في الثمانينات، والآن يمكنك العثور عليها في متجر التوفير. تعمل مصابيح الألياف الضوئية باستخدام خيوط من مادة الألياف الزجاجية التي تضيء عند تشغيلها بدلاً من المصباح الكهربائي. من أبرز مميزات مصابيح الألياف الضوئية في الثمانينات قدرتها على تغيير الألوان. تم أيضًا تدوير العديد من مصابيح الألياف الضوئية الشهيرة على قاعدة لخلق تجربة تفاعلية ومسلية.
أحد أكثر أنواع مصابيح الألياف الضوئية شهرة هو مصابيح الطاولة المصنوعة من الألياف الزجاجية المصنوعة من الألياف الزجاجية، والتي تم إنتاجها بداية من السبعينيات. ظلت هذه المصابيح المتقنة شائعة في الثمانينيات، مع إنشاء أنواع مختلفة على مر السنين. جاء المظهر الأساسي بقاعدة سوداء مع ترتيب زهور من الألياف الزجاجية تستقر في الأعلى داخل غطاء بلاستيكي شفاف يعمل كنافذة. يمكن لكل مصباح تغيير الألوان لعرض الضوء وعادةً ما يبلغ ارتفاعه ما يزيد قليلاً عن قدم واحدة.
مصابيح إحياء آرت ديكو
الأشكال الجميلة والمواد الساحرة هي التي حددت معالم إحياء فن الآرت ديكو في الثمانينات. سعى أحد أهداف حركة التصميم هذه إلى إبراز أناقة عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. لقد ارتبط بموضوعات الثروة والمكانة والجمال، كلها مجتمعة في موضوع واحد. وتميزت بعض هذه المصابيح بتصميمات ذات تشطيبات نحاسية أو ذهبية لتضيف إلى فكرة الفخامة والسحر.
بعض المصابيح الأكثر شهرة في هذا النمط الخاص لها تصميمات محددة للغاية، مثل مصابيح Pink Flame Art Deco. كانت هذه المصابيح تشبه جناح طائر متوهج أو لهب يصل نحو السماء مع كرة كبيرة منحنية في المنتصف تذكرنا بالبطلينوس. إن المنحنيات الشرسة والمكررة هي ما يميز هذه المصابيح حقًا عن غيرها. عند التوفير، ابقِ عينيك مفتوحتين للمصابيح ذات القواعد الخزفية التي تتميز بالانقلابات الأنيقة والأنماط المتناظرة المتعمدة. وتشمل التفاصيل الرئيسية الأخرى المواد الفاخرة والتشطيبات ذات اللون الذهبي.
مصابيح على طراز ممفيس ما بعد الحداثة
نشأ تصميم ممفيس في إيطاليا، وأحدث ضجة كبيرة في التصميم الداخلي في الثمانينيات. كانت هذه الحركة ما بعد الحداثة للغاية، وتضمنت العديد من الأنماط والألوان والأشكال الجريئة غير المتوقعة. عندما يتعلق الأمر بالمصابيح، فإن العديد من الأشكال الهندسية الفريدة والأشكال غير المتماثلة في الثمانينيات جاءت من هذه الحركة. تشمل الأمثلة المصابيح المجردة مثل تصميم تاهيتي لإيتوري سوتساس، الذي بدا وكأنه لعبة تحولت إلى مصباح بألوان جريئة مشبعة.
كانت المصابيح المنتجة على طراز ممفيس دائمًا مرحة ومتميزة عن الباقي. لقد تجاوزت معظم التصميمات ما تتوقعه عادة من تصميم المصابيح، مما يجعلها لا تزال حداثة رائعة للتصميم الداخلي المعاصر. يعد استخدام مصباح على طراز ممفيس العتيق في منزلك طريقة رائعة لدمج تصميم ممفيس في مساحتك الخاصة. إذا عثرت على مصباح ممفيس أصلي، فيمكن أن يكون قطعة مميزة أينما تستخدمه.
مصابيح مستوحاة من الصناعة
كانت المصابيح التي تتضمن موضوعات صناعية أو تكنولوجية، خاصة تلك التي تستخدم المواد المعدنية والزجاجية ذات التصميمات المستقبلية، شائعة في الثمانينيات. كانت بعض التصميمات بسيطة للغاية، بما في ذلك تلك التي تتميز بمصابيح مكشوفة وأطر معدنية معقدة. كانت العديد من تصميمات المصابيح الصناعية من طراز باوهاوس، مع ظلال جريئة على شكل فطر مع مظهر غامض يشبه الجسم الغريب. مع دخول العالم فترة من التكنولوجيا المحسنة، تطابقت هذه الأنواع من خيارات الديكور مع التحرك نحو عصر الكمبيوتر.
عندما تفكر في المصابيح الصناعية من الثمانينيات، تخيل الكثير من الكروم والفولاذ المقاوم للصدأ بخطوط نظيفة وأنيقة بدلاً من المنحنيات اللطيفة لأسلوب آرت ديكو ريفايفال. أحد الأمثلة المناسبة بشكل خاص على اختيار التصميم هذا هو مصباح إليز، الذي صممه بابلو باردو. هذا المصباح الطويل هو شكل طويل أسطواني بقاعدة من الألومنيوم مع ناشر أكريليك بلوري حيث يخرج الضوء. لا يزال هذا الطراز يُباع حتى يومنا هذا ويأتي بأحجام مختلفة، بما في ذلك تصميم سطح الطاولة والأرضية.
مصابيح اللمس
يعود تاريخ إنشاء المصابيح الحساسة للمس إلى ما قبل الثمانينيات، لكنها أصبحت شائعة حقًا في ذلك العقد بفضل القدرة التكنولوجية المحسنة. بدلاً من الاعتماد على زر أو مفتاح مشترك، ما عليك سوى النقر على قاعدة الضوء لتشغيله. جاءت المصابيح التي تعمل باللمس في مجموعة متنوعة من الأساليب، بدءًا من الأشكال الهندسية البسيطة مع ظلال الفطر إلى اختيارات إحياء هوليوود ريجنسي المزخرفة مع أنماط الأزهار. بشكل عام، كانت القوة الدافعة الرئيسية وراء شعبية مصابيح اللمس هي الرغبة في الراحة.
في الثمانينيات، تم استخدام المصابيح التي تعمل باللمس لجعل المصباح الموجود على سطح المكتب أو بجانب السرير أكثر عملية. بينما لا يزال بإمكانك شراء المصابيح التي تعمل باللمس والتي تم إنشاؤها في السوق المعاصرة، يمكن العثور على العديد من الخيارات التي تتميز بأجواء الثمانينات المميزة في متاجر التوفير أو في متجر إعادة البيع القديم. تسمح لك العديد من المصابيح التي تعمل باللمس بضبط سطوعها من خلال العديد من خيارات التعتيم لتمنحك الإضاءة المثالية في جميع الأوقات.