5 مصابيح حددت منازل الثمانينات

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في الثمانينيات، كان الديكور النموذجي جريئًا وصاخبًا، وتعد خيارات الإضاءة من ذلك العقد مثالًا مثاليًا على تلك الجمالية. على الرغم من أن الثمانينيات لم تكن محددة بجمالية واحدة شاملة، إلا أن الموضوع العام كان مشرقًا وألوانًا مشبعة وتصميمات فريدة. تتضمن بعض عناصر وميزات ديكور المنزل التي لم ترها إلا في الثمانينيات قطع أثاث هندسية وعناصر زخرفية معدنية نحاسية ولافتات نيون. تعود بعض اتجاهات التصميم البارزة جدًا إلى الثمانينيات، وهو أمر ليس مفاجئًا لفترة زمنية يطلق عليها “عقد المصمم”.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصابيح التي ميزت منازل الثمانينيات، فإن بعضًا من أكثرها شهرة كانت من حركة إحياء آرت ديكو واتجاه تصميم ممفيس. أعطى هذان الأسلوبان للمنازل مظهرين جديدين ومختلفين تمامًا. ركزت تصميمات المصابيح الأخرى على التقنيات الجديدة، مثل الألياف الضوئية والمواد الحساسة للمس. كانت هذه الأنواع من المصابيح رائجة في ذلك الوقت ولا تزال من الممكن أن تكون خيارًا ممتعًا للديكور لمنزلك في الوقت الحاضر. سواء كنت تريد إضافة المزيد من ديكورات الثمانينات إلى مساحتك الخاصة أو ترغب ببساطة في استعادة أيام المجد، فهذه بعض المصابيح التي حددت معالم العقد.