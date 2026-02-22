5 مغنيي الروك الذين حطموا الدين المنظم في موسيقاهم – ودفعوا الثمن

نعلم جميعًا أن موسيقى الروك والتمرد يسيران جنبًا إلى جنب، أليس كذلك؟ ليس فقط موسيقى الروك، ولكن جميع أشكال الموسيقى المتطرفة، وخاصة الميتال. سواء أراد الموسيقيون تحدي شيء غامض مثل “النظام”، أو قلب الطائر على الأعراف الاجتماعية، أو معاداة الدين المنظم بشكل مباشر، فإن عازفي الروك يلعبون الدور الذي تشتد الحاجة إليه وهو المتشكك المجتمعي. ومع ذلك، في بعض الأحيان، تهاجم المؤسسات – وخاصة الدينية منها. وفي بعض الحالات، يدفع الروك الثمن.
لكن أولاً، عندما نقول “ادفعوا الثمن”، فإننا لا نعني أن الموسيقيين عانوا من العقاب الإلهي على يد إله كوني. نعني فقط أنهم تكبدوا بعض العواقب في العالم الحقيقي بما يتجاوز التشهير والكلمات الجارحة. على سبيل المثال، إذا أدى النزاع مع الكنيسة إلى إلغاء الحفلات الموسيقية، فقد أثر ذلك سلبًا على معيشة الموسيقي. من الصعب جدًا قياس تأثير الصحافة السيئة، على العكس من ذلك، ما لم يكن هناك تأثير واضح ومثير. في حالة فرقة البيتلز “أكبر من المسيح”، كانت المجموعة أكبر من أن تفشل، وقد سامحها الفاتيكان في عام 2010. وتعرضت فرقة Black Sabbath لانتقادات لكونها “شيطانية” في ذلك الوقت (وأيضًا بسبب لعنة عبدة الشيطان)، لكنها لم تؤثر أبدًا على الحياة المهنية لأي من أعضائها. علاوة على ذلك، في الوقت الحاضر، يعد التعارض مع الكنيسة الكاثوليكية، على وجه التحديد، بمثابة وسام شرف بين بعض دوائر الموسيقى المتطرفة (خاصة موسيقى الميتال السوداء).
لكن في بعض الحالات، كان على الموسيقيين الذين انتقدوا الدين المنظم أن يواجهوا بعض النكسات، حتى ولو بشكل مؤقت. ربما قاموا بالهجوم من خلال كلمات الأغاني، أو الإجراءات في العروض، أو البضائع، أو فقط روحهم العامة. ومن الأمثلة على ذلك مارلين مانسون، الطفل المدلل الشامل لمثل هذه الصراعات، ونيرجال من بيهيموث، الذي حاكمته السلطات البولندية عدة مرات. لدينا أيضًا Slayer وJohnny Rotten وCradle of Filth لإكمال الأمور.
كانت مارلين مانسون هي الطفل المدلل للصراعات بين الموسيقيين والكنيسة
سنبدأ بالشخصيات الموسيقية الأكثر شهرةً والمناهضة للدين (المسيحية، في هذه الحالة)، وأيضًا الأكثر غموضًا بين حالاتنا. بدأ صراع مارلين مانسون مع المسيحية مع ألبوم Antichrist Superstar عام 1996، وهو الألبوم الذي أثار مخاوف أولئك الذين اعتبروه “شيطانيًا” (وأدى أيضًا إلى إلقاء اللوم عليه في حادث إطلاق النار في مدرسة كولومباين عام 1999). بعد عام واحد، في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 1997 (يمكن مشاهدته على موقع YouTube)، ألقى مانسون خطابًا. وقال: “إخواني الأميركيين: لن نظل مضطهدين من قبل فاشية المسيحية بعد الآن”، قبل أن يؤدي أغنية “الشعب الجميل” في فصول بلا حمار. لكن الحدود المعتدلة إلى حد ما لعمله المناهض للمسيحية جاءت في “أغنية القتال” في عام 2000: “لكنني لست عبداً / لإله غير موجود”.
وفي عام 2003، بدأت السلطات السويسرية تحقيقًا جنائيًا مع مانسون بعد اتهامات بالتحريض على العنف الديني في حفل موسيقي، ولكن تم إسقاط التحقيق بعد أسبوعين. في عام 2005، حاول القساوسة الكاثوليك في كرواتيا حظر حفل مانسون لأن “عشاق مانسون حولوا موقع حفلاته إلى سدوم وعمورة”، بحسب بي بي سي. لقد حدث الحفل على أية حال. في عام 2025، طالب رئيس الأساقفة المكسيكي خورخي كافازوس أريزبي من سان لويس بوتوسي بحظر حفل آخر للمغني لأنه يروج لـ “مواقف الشر”، وفقًا لصحيفة كاثوليك ويكلي. مرة أخرى، استمر الحفل على أي حال.
كل هذه الحوادث وأكثر، مجتمعة، طاردت مانسون على مدار حياته المهنية. لقد أصبح بعبعًا عامًا وهدفًا لرد الفعل العام العنيف. ولكن كما قال مانسون لصحيفة الغارديان في عام 2003، “إن الأشخاص الذين يكرهونك يجعلون الأمر يستحق العناء”.
تمت محاكمة Nergal من Behemoth في بولندا
بعد ذلك، لدينا ما هو بالتأكيد أخطر إدخالاتنا، وذلك فقط لأن الموضوع واجه عقوبة السجن الفعلية عدة مرات. نحن نتحدث عن آدم “نيرجال” دارسكي من فرقة بيموث المعدنية البولندية ذات اللون الأسود. تمت محاكمة نيرجال قانونيًا في بولندا وواجه احتمال السجن مرارًا وتكرارًا بسبب رسائل معادية للمسيحية، لكنه تمكن في كل مرة من البقاء حرًا.
المرة الأولى التي اصطدم فيها نيرجال بالحساسيات الدينية في بولندا كانت في عام 2007 عندما مزق الكتاب المقدس على خشبة المسرح ووصف الكنيسة الكاثوليكية بأنها “الطائفة الأكثر دموية على هذا الكوكب” (حسب صحيفة الغارديان). كان هذا قبل أن يصبح عضواً في لجنة تحكيم النسخة البولندية من برنامج “The Voice”، وتجدر الإشارة إلى ذلك بطريقة فكاهية. وفي وقت لاحق، في عام 2018، نشر صورة عبر الإنترنت ليسوع منتصبًا على الصليب، وفي عام 2019، التقط صورة لنفسه وهو يدوس على صورة مريم العذراء، مما أدى إلى فرض غرامة فورية قدرها 3340 يورو. ومع ذلك، لم تؤد أي من هذه الحالات إلى السجن. وفي حال كان القارئ يتساءل، نعم، فإن كلمات بهيموث تهاجم الكنيسة، بدءًا من الشعرية غير المباشرة (“حطم إرادتك (يسوع) / تتلاشى سيطرتك الشاحبة”) إلى الشعرية الصريحة (“أكل جسدي، اشرب دمي، أنا الله القذر”).
يأتي الكثير من مشاكل نيرجال من التطبيق الصارم لقوانين التجديف التي قد يتم تجاهلها في بلد غير بولندا. ولكن كما نقلت صحيفة الغارديان عن نيرغال فيما يتعلق بدوافعه الخاصة، “أنا جزء من هذا المد المناهض للحكومة، تلك الموجة الهائلة من الناس الذين يقولون: ‘تباً لا. لن تجعلونا عبيداً لأجندتك. لن تجعلها دولة كاثوليكية'”.
تم القبض على عازف الجيتار في Cradle of Filth بسبب قميص
نأتي الآن إلى حكاية أسطورية بين دوائر موسيقى الميتال ولكنها غير معروفة على نطاق واسع خارجها – إلا إذا كنت أحد المعتقلين. تسأل لماذا اعتقل؟ لأبشع جريمة على الإطلاق: ارتداء قميص.
الفرقة المعنية هي Cradle of Filth، وهي مجموعة تمزج بين العناصر السمفونية والمعدنية السوداء، بقيادة المغني والشاعر الغنائي والمؤسس داني فيلث. كما وصف لمجلة رولينج ستون، كان أعضاء الفرقة الإنجليزية يجلسون حول طاولة في الأيام الأولى من حياتهم المهنية في عام 1993، ويفكرون في تصميمات السلع قبل الخروج في جولة مع أساطير الميتال الأسود الإمبراطور. كما تتذكر القذارة، نصب أحدهم عبارة “الاستمناء فيستال” وسط ضحك الضحك. عازمة على إثارة الجدل في تلك الأيام، عارضت هذه الفكرة. خلال ظهوره في البرنامج الإذاعي “Stoke The Fire”، وصف دوافعه: “من الذي يمكنك وخزه بالعصا أكثر من أي شخص آخر، ويكون لها تأثير شامل؟” ومن هنا جاء القميص سيئ السمعة الذي يحمل شعار “يسوع هو ac***” والذي يظهر فيه راهبة عاريات الصدر تمارس العادة السرية.
بعد أن تمت طباعة القميص، تم القبض على عازف طبول كرادل نيكولاس باركر لارتدائه بتهمة الإخلال بالنظام العام ومقاومة الاعتقال ولكن تم إطلاق سراحه في غضون ساعتين. أعقب هذه الرحلة الهزيلة نسبيًا اعتقال رجل من فلوريدا لارتدائه القميص في عام 1997 وتمت تبرئته لاحقًا – ووصفته الرابطة الكاثوليكية بأنه “انتصار للمرضى”. تم القبض على شخص آخر يرتدي قميصًا إنجليزيًا في عام 2004 ودفع غرامة قدرها 150 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تم القبض على آخر في عام 2005 ودفع 40 جنيهًا إسترلينيًا بالإضافة إلى 80 ساعة من خدمة المجتمع. بغض النظر عن الآثار السلبية للقميص، ذكرت Loudwire أن الفرقة لخصت التجربة بالقول: “أي دعاية هي دعاية جيدة”.
لم يتمكن جوني روتين من المشاركة في تأكيد شقيقه
مهم، وكلاسيك روك يقتبس من أسطورة البانك جوني روتين من The Sex Pistols: “الدين المنظم هو تلوث شرير. طفيلي على طبيعتنا الطيبة يهدئنا إلى شعور زائف بالأمان ويمنعنا من التفكير بأنفسنا. تمامًا مثل السياسة اليسارية أو اليمينية.” حسنا، هذا هو الحال. لكن في إحدى المرات، على الأقل، أثبتت مثل هذه المشاعر أنها أكثر من مجرد كلمات وتسببت في مشاكل حقيقية لروتن.
Rotten، واسمه الحقيقي John Lydon، ليس غريبًا على التسبب في الأذى وتجاهل السلطات، سواء كانت حكومية أو مجتمعية أو دينية أو أي شيء آخر. بعد كل شيء، هذا هو ما يدور حوله البانك. من دون أدنى شك، أثبتت فرقة “Sex Pistols” الشهيرة، والتي تسخر من التاج البريطاني “God Save the Queen”، من الألبوم الاستوديو الوحيد للمجموعة، “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols” عام 1977، أنها أكثر أعمالها إثارة للجدل. ولكن عندما انفصلت شركة Pistols وأسست شركة Rotten شركة Public Image Ltd.، كتب مسار الكلمات المنطوقة، “الدين”، الذي استهدف فيه الكنيسة الكاثوليكية. تتضمن كلمات الأغنية الأكثر ترويضًا ما يلي: “كاهن الخنزير السمين / الابتسامات المقدسة / يأخذ المال ، وأنت تأخذ الأكاذيب.” في وقت لاحق من عام 2010، على خشبة المسرح في مهرجان الموسيقى الأيرلندية Electric Picnic، قال Rotten بصراحة، “البابا يحمي المتحرشين بالأطفال” (لكل Quietus).
ليس أيضًا، فقد حدث الكثير لروتن بسبب آرائه وكلماته، لكن الكنيسة لم تسمح له بالمشاركة في تثبيت أخيه مارتن (سر وطقوس كاثوليكية). وكما قال ليدون لصحيفة التلغراف في عام 2008، “لقد رفضت الكنيسة رفضًا قاطعًا. لم يتمكنوا من جعل جوني روتين، المناهض للمسيح، يسير في الممر. كيف يجرؤون على إصدار حكم أخلاقي عليّ”.
تم حظر Slayer في الهند بسبب غلاف الألبوم
لا يمكننا أن نترك المجانين القاتلين خارج هذه القائمة، أليس كذلك؟ استهدفت أغنية “Jesus Saves”، من ألبوم المجموعة “Reign in Blood” عام 1986، الكنيسة الكاثوليكية، لكنها كانت أكثر رثاء لكيفية ضلال المؤسسة: “لقد تحولت أبواب اللؤلؤ إلى ذهب / يبدو أنك ضللت طريقك”. ولكن بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى “وهم المسيح” لعام 2006، لم يستهدف الألبوم الكنيسة بمسدس، بل بقذيفة نووية.
تتضمن عينات من كلمات الأغاني المختلفة في “وهم المسيح”، “الوباء هو يسوع المسيح / لم تكن هناك تضحية أبدًا … احذر عبادة النقاء / الحماقة المعدية”، “الاعتراف يجد الطفل الوحيد / الله يفترس الضعيف،” “لقد ضمر إيمانك / وتعفن في ملجأ الجحيم،” والمزيد. كنت تعتقد أن كلمات مثل هذه هي ما تسبب الجدل، ولكن لا. لقد كان غلاف ألبوم “Christ Illusion” هو الذي يصور يسوع مع تاج من الشوك على رأسه والدم يقطر (ويرتدي رقعة عين) – يشبه إلى حد كبير ما تراه على الصلبان بالحجم الطبيعي في الكنائس. ولم يسبب ذلك مشكلة حتى في البلدان ذات الأغلبية المسيحية مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ولكن في الهند، حيث لا يتجاوز عدد المسيحيين 4.9%، وفقًا لتقرير عام 2023 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
تمت إزالة “وهم المسيح” من التداول مباشرة بعد احتجاجات المنتدى العلماني الكاثوليكي في الهند. حتى أن المؤسسة دافعت عن المسلمين وقالت إن أغنية الألبوم “جهاد” ستسيء إليهم أيضًا. ردًا على ذلك، قامت شركة تسجيلات Slayer بإعادة تصميم الغلاف بشعار Slayer الملصق أعلى الصورة الأصلية. في حين أن الفرقة ربما عانت من بعض مشاكل المبيعات بسبب هذا الحادث، إلا أننا لسنا متأكدين تمامًا من حجم عدد معجبي Slayer في الهند.