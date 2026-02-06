5 مقطوعات شهيرة من فيلم السيرة الذاتية لفرقة البيتلز من الأفضل عدم العبث بها

المخرج سام مينديز لا يقوم بعمل صغير. قرر مخرج أفلام مثل “American Beauty” و”Jarhead” و”Skyfall” أنه بدلاً من تجميع سيرة ذاتية واحدة عن فرقة البيتلز، يخطط لإنتاج أربعة أفلام، حيث يركز كل فيلم على عضو فردي. أفضل جزء؟ سيتم إصدار الأفلام الأربعة جميعها في وقت واحد. يلعب هاريس ديكنسون وبول ميسكال وجوزيف كوين وباري كيوغان دور جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار على التوالي. ومن المتوقع أن يعزف كل منهم على الآلات الموسيقية ويغني في بعض المشاهد.
بالنسبة للجماهير، هناك أمران غير قابلين للتفاوض هنا: أخبر قصة حقيقية عن فرقة البيتلز ولا تعبث بالمسارات الكلاسيكية. كأفلام سيرة ذاتية موسيقية، يجب أن يكون هناك ما يكفي من الوقت المخصص لإعادة تمثيل الأغاني الأكثر تميزًا لفرقة الروك الإنجليزية – ومع الموهبة المرتبطة بالمشاريع، يبدو أن كل شيء في أيدٍ أمينة. ومع ذلك، هذه هي صناعة السينما، بعد كل شيء. عندما يخبرك المنطق المنطقي بالاتجاه إلى اليسار، فإن بعض الناس يرقصون بشكل متعرج ويرقصون في ساحة انتظار السيارات. وغني عن القول أن كل شيء ممكن.
لقد اخترنا خمسة مسارات نعتقد أنها تتمتع بفرصة جيدة لإدراجها في الأفلام، لذلك نحن نقدرها بشكل خاص ونقوم بالممثلين وطاقم العمل بشكل صحيح من خلال الموسيقى والموسيقيين. دعونا نبقي أصابعنا متقاطعة بحيث لا يقوم Mendes and Co. بتدمير الأغاني الشهيرة التالية من المجموعة الأسطورية. إذا فعلوا ذلك، وفقدوا كل الأمل، فإننا نحتفظ بالحق في الإشارة إلى هذا الإصدار من فرقة البيتلز باسم “الصراصير”.
أحبني أفعل
قد لا تكون أغنية “Love Me Do” أفضل أغنية لفرقة البيتلز، لكنها أول أغنية منفردة للفرقة منذ عام 1962؛ ولذلك، لا يمكن التقليل من أهميتها في السياق الكبير للقصة الشاملة. وبطبيعة الحال، يعرف الجميع لحن هذه الأغنية، حيث تلعب الهارمونيكا دورا حاسما في العمود الفقري للصوت، فضلا عن الثنائي الديناميكي لبول مكارتني وجون لينون.
على الرغم من أنها ليست أغنية معقدة للغاية، خاصة بالمقارنة مع أغنية مثل “Bohemian Rhapsody” لفرقة Queen أو أغنية “Through the Fire and Flames” لفرقة DragonForce، إلا أن أغنية “Love Me Do” هي أغنية مؤثرة في تاريخ موسيقى الروك أند رول. في الحياة الحقيقية، كان ذلك بمثابة المحطة الأولى في رحلة البيتلز للسيطرة على العالم. على الشاشة، سيكون هذا هو الاختبار النهائي لمعرفة ما إذا كانت تصويرات الممثلين قادرة على إقناع الجمهور.
والخبر السار هو أن بول ميسكال لديه بالفعل خبرة في الغناء السينمائي، حيث قام ببطولة فيلم “كارمن” لعام 2022 وساهم فيه. الآن، يعود الأمر كله إلى الكيمياء بين ميسكال وهاريس ديكنسون في هذا المسار المحوري. هل سيكونان متزامنين بقدر ما كان مكارتني ولينون؟ ونحن بالتأكيد نأمل ذلك. إذا قاموا بالأمر بشكل صحيح، فلا تتفاجأوا برؤيتهم يصبحون ممثلين فازوا بجوائز الأوسكار وهم يلعبون دور موسيقيين حقيقيين.
مرحبًا جود
يمكن القول إن إحدى أشهر أغاني فريق البيتلز، “يا جود”، تتميز بكونها أغنية احتلت المركز الأول لأطول فترة في عام 1968 مع استمرارها لمدة تسعة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها واحدة من أفضل الأغاني على الإطلاق، لذا توقع أن ترى الكثير من الأذنين (والآراء) تنشط عندما يظهر هذا المسار في فيلم سيرة ذاتية.
التحدي هنا لا يقتصر فقط على الممثلين الذين يلعبون دور فرقة البيتلز، ولكن أيضًا ما إذا كان بإمكانهم تشغيل الأغنية معًا. تتميز أغنية “Hey Jude” بعنصر أوركسترالي، بالإضافة إلى غناء مساند من عدة أشخاص للجوقة التي لا لبس فيها والتي تنفجر في الصدر. السؤال هو، هل يحاول فيلم السيرة الذاتية تقديم نسخة مختصرة وحميمة من الأغنية، أم أن يبذل قصارى جهده ويظهر الجودة الجماعية لهذا المسار؟ بصراحة، يجب أن يكون هذا الأخير لإظهار مدى قوة هذه الأغنية كأغنية غنائية للناس في جميع أنحاء العالم.
“Hey Jude” هي أغنية خاصة لمحبي فريق البيتلز، وقد تجاوزت الموسيقى لتصبح ترنيمة يوم المباراة للاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير جود بيلينجهام، لذا فهذه أغنية مميزة لا يمكن لأحد أن يفسدها. إذا قصفت، فلنستبدل الكلمات بـ “كم هو فظ”.
الغواصة الصفراء
من بين جميع أغاني فرقة البيتلز، الأغنية التي نشعر بالفضول لرؤيتها وسماعها في فيلم سيرة ذاتية هي “Yellow Submarine”، وهي من ألبوم “Revolver” لعام 1966 وكانت مصدر إلهام لفيلم الرسوم المتحركة لعام 1968 الذي يحمل نفس الاسم. مرحة ونطاطة، وتشبه نشيدًا غنائيًا للأطفال أكثر من مطرقة الروك أند رول، وهذا جانب مختلف تمامًا من الفرقة.
على نفس القدر من الأهمية، تُعرف أغنية “Yellow Submarine” باسم أغنية Ringo Starr، نظرًا لأن عازف الدرامز يتولى الغناء هنا. غنى رينجو الرصاص في 11 أغنية لفريق البيتلز فقط. لم يكن أبدًا فيل كولينز، بمعنى أن قدرته الصوتية كانت تتناسب مع قرع الطبول؛ ومع ذلك، من المستحيل أن نفتقده عندما يظهر. ينجح هذا المسار لأنه يشغل مقعد القبطان ويقود “الغواصة الصفراء” في طريقه الخاص.
هل سيتمكن Barry Keoghan من التقاط تفرد Ringo Starr في أدائه للمسار إذا تم عرضه في السيرة الذاتية؟ لا تراهن ضده، فقد أثبت هذا الممثل الأيرلندي أنه حرباء على الشاشة. نتذكر كيف غيّر صوته بصفته الجوكر في مشهد محذوف من فيلم The Batman عام 2022. إنه يعرف كيف يمنح المشاهدين التجربة الكاملة للشخصية التي يلعبها.
تعالوا معًا
فكر في أغاني الروك الكلاسيكية من عام 1969، وهناك أغنية تتبادر إلى ذهنك دائمًا على الفور: أغنية “Come Together” لفرقة البيتلز. إنها أغنية أسطورية في تاريخ موسيقى الروك أند رول، وذلك بفضل صوت الجهير المزدهر والإيقاع الرائع الذي يضع الأساس لأغنية مفضلة. نعم، من المفيد أيضًا أن تكون الجوقة بسيطة جدًا وسهلة التذكر بحيث يمكن لأي شخص الانضمام إليها.
قام العديد من الفنانين بتغطية الأغنية على مر السنين، ومن الناحية الفنية، فإن أي أداء في السيرة الذاتية سيكون بمثابة غلاف لها أيضًا. والخبر السار هو أنه نظرًا لأنه مسار مشهور جدًا وقد سمعه معظم الناس مرة واحدة على الأقل في حياتهم، فهناك فرصة أقل لأن يخطئ أي شخص فيه في فيلم كبير.
ومع ذلك، لا تتخلص من الضغط الناتج عن الحصول عليه هنا. إنها أغنية كلاسيكية حسنة النية، تنتمي إلى فرقة البيتلز ونوع موسيقى الروك. لا أحد يريد أن يقوم بعمل فظيع وأن يتم وضعه في نفس فئة الأدغال مثل بعض الاختبارات سيئة السمعة التي شوهدت في “American Idol” أو “The Voice”. سام مينديز، من فضلك لا تدع أحدًا يقول: “سيكون هذا رفضًا مني يا صاح”.
فليكن
تستمر مناقشة الإلهام وراء أغنية “Let It Be” لفرقة البيتلز حتى يومنا هذا. مهما كانت الطريقة التي يريد أي شخص تفسيرها، فإن الأغنية هي المسار الرئيسي للألبوم الأخير للفرقة. ونتيجة لذلك، لا يمكن للمرء أن يتجاهل مزاج الأغنية وتأثيرها، حيث تظهر كمجموعة تقبل الفصل الأخير وأن وقته قد انتهى. إنه أمر حزين، لأنه وداع ولكنه أيضًا تربيتة على الظهر لتقول إن كل شيء سيكون على ما يرام.
أي شخص لديه اهتمام بسيط بالسينما يتصور بالفعل كيف يمكن استخدام “Let It Be” في فيلم. من زوايا الكاميرا إلى وجوه فريق البيتلز، إنه المسار المثالي لعرض نهاية حقبة. كمؤدين، ليس هناك شك في أن بول ميسكال وهاريس ديكنسون وباري كيوغان وجوزيف كوين سيكونون قادرين على التقاط المعنى العاطفي وراء هذا الوقت المضطرب في حياة فرقة البيتلز، لكن هل يمكنهم فعل ذلك؟ و نقل ذلك من خلال الموسيقى؟
يبرز “Let It Be” كمسار تاريخي في تاريخ فرقة البيتلز. إنه يحمل المعنى والعقل الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح أو فشل أي محاولة تكيف لسرد القصة كاملة. من الممكن أن تكون هي القطعة المركزية في قلب السرد في النهاية؛ الجانب الكامل من “لا تبكي لأنه انتهى، ابتسم لأنه حدث”.