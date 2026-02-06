5 مقطوعات شهيرة من فيلم السيرة الذاتية لفرقة البيتلز من الأفضل عدم العبث بها

المخرج سام مينديز لا يقوم بعمل صغير. قرر مخرج أفلام مثل “American Beauty” و”Jarhead” و”Skyfall” أنه بدلاً من تجميع سيرة ذاتية واحدة عن فرقة البيتلز، يخطط لإنتاج أربعة أفلام، حيث يركز كل فيلم على عضو فردي. أفضل جزء؟ سيتم إصدار الأفلام الأربعة جميعها في وقت واحد. يلعب هاريس ديكنسون وبول ميسكال وجوزيف كوين وباري كيوغان دور جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار على التوالي. ومن المتوقع أن يعزف كل منهم على الآلات الموسيقية ويغني في بعض المشاهد.

بالنسبة للجماهير، هناك أمران غير قابلين للتفاوض هنا: أخبر قصة حقيقية عن فرقة البيتلز ولا تعبث بالمسارات الكلاسيكية. كأفلام سيرة ذاتية موسيقية، يجب أن يكون هناك ما يكفي من الوقت المخصص لإعادة تمثيل الأغاني الأكثر تميزًا لفرقة الروك الإنجليزية – ومع الموهبة المرتبطة بالمشاريع، يبدو أن كل شيء في أيدٍ أمينة. ومع ذلك، هذه هي صناعة السينما، بعد كل شيء. عندما يخبرك المنطق المنطقي بالاتجاه إلى اليسار، فإن بعض الناس يرقصون بشكل متعرج ويرقصون في ساحة انتظار السيارات. وغني عن القول أن كل شيء ممكن.

لقد اخترنا خمسة مسارات نعتقد أنها تتمتع بفرصة جيدة لإدراجها في الأفلام، لذلك نحن نقدرها بشكل خاص ونقوم بالممثلين وطاقم العمل بشكل صحيح من خلال الموسيقى والموسيقيين. دعونا نبقي أصابعنا متقاطعة بحيث لا يقوم Mendes and Co. بتدمير الأغاني الشهيرة التالية من المجموعة الأسطورية. إذا فعلوا ذلك، وفقدوا كل الأمل، فإننا نحتفظ بالحق في الإشارة إلى هذا الإصدار من فرقة البيتلز باسم “الصراصير”.