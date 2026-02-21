5 منسية رقم 1 أغاني البيتلز

يبدو من غير البديهي الإشارة إلى أن فرقة البيتلز، الفرقة الأكثر شهرة على الإطلاق، قد نسيت الأغاني، والأكثر من ذلك الإشارة إلى أن المجموعة قد نسيت الأغاني التي احتلت المرتبة الأولى. في الواقع، ظل الاهتمام بفرقة Fab Four مرتفعًا بشكل لا يصدق في العقود التي تلت تفكك الفرقة في عام 1970. ولكن مع مرور السنين، تقلبت شعبية الأغاني الفردية ضمن ديسكغرافيا فرقة البيتلز. إذا نظرنا إلى عدد منصات البث مثل Spotify، يمكننا أن نرى في وقت كتابة هذا التقرير أن بعض الأغاني الفردية الشهيرة للفرقة، مثل “Hey Jude” و”Let It Be” – وكلاهما وصلا إلى المركز الأول في Billboard Hot 100 – يستمران في جذب عدد كبير من المستمعين. ومع ذلك، فإن العديد من أغاني البيتلز الأكثر شعبية لم تكن أغاني منفردة على الإطلاق، بل كانت أغاني ألبومات تقادمت بشكل خاص، مثل “Here Comes the Sun” و”In My Life”.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإننا نعيد النظر في خمسة من أغاني البيتلز العشرين التي تصدرت المخططات في الولايات المتحدة ولكن شعبيتها تضاءلت قليلاً داخل ديسكغرافيا الفرقة. لا تخطئوا: لا تزال هذه الأغاني تحظى بعشرات الملايين من مرات التشغيل على منصات البث المباشر (إنها فرقة البيتلز، بعد كل شيء). لكن الحقيقة هي أنه لم يعد لديهم مقعد على الطاولة العليا من حيث عدد المستمعين، كما هو الحال في أغنية “Come Together” أو “أمس”، وربما تكون قد نسيت أنهم كانوا في المركز الأول في الأغاني الفردية على الإطلاق.