5 منسية رقم 1 أغاني البيتلز

يبدو من غير البديهي الإشارة إلى أن فرقة البيتلز، الفرقة الأكثر شهرة على الإطلاق، قد نسيت الأغاني، والأكثر من ذلك الإشارة إلى أن المجموعة قد نسيت الأغاني التي احتلت المرتبة الأولى. في الواقع، ظل الاهتمام بفرقة Fab Four مرتفعًا بشكل لا يصدق في العقود التي تلت تفكك الفرقة في عام 1970. ولكن مع مرور السنين، تقلبت شعبية الأغاني الفردية ضمن ديسكغرافيا فرقة البيتلز. إذا نظرنا إلى عدد منصات البث مثل Spotify، يمكننا أن نرى في وقت كتابة هذا التقرير أن بعض الأغاني الفردية الشهيرة للفرقة، مثل “Hey Jude” و”Let It Be” – وكلاهما وصلا إلى المركز الأول في Billboard Hot 100 – يستمران في جذب عدد كبير من المستمعين. ومع ذلك، فإن العديد من أغاني البيتلز الأكثر شعبية لم تكن أغاني منفردة على الإطلاق، بل كانت أغاني ألبومات تقادمت بشكل خاص، مثل “Here Comes the Sun” و”In My Life”.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإننا نعيد النظر في خمسة من أغاني البيتلز العشرين التي تصدرت المخططات في الولايات المتحدة ولكن شعبيتها تضاءلت قليلاً داخل ديسكغرافيا الفرقة. لا تخطئوا: لا تزال هذه الأغاني تحظى بعشرات الملايين من مرات التشغيل على منصات البث المباشر (إنها فرقة البيتلز، بعد كل شيء). لكن الحقيقة هي أنه لم يعد لديهم مقعد على الطاولة العليا من حيث عدد المستمعين، كما هو الحال في أغنية “Come Together” أو “أمس”، وربما تكون قد نسيت أنهم كانوا في المركز الأول في الأغاني الفردية على الإطلاق.
أحبني أفعل
تظل أغنية “Love Me Do” معروفة على الفور باعتبارها إحدى أغاني البيتلز الكلاسيكية المبكرة، ولكن إذا كنا صادقين، فهناك الكثير مما يبرر عدم اهتمام المستمعين المعاصرين بالأغنية. على عكس الأغاني الناجحة الأخرى مثل “She Loves You” و”Can’t Buy Me Love”، فإن وتيرة احتلال المركز الأول في الولايات المتحدة عام 1964 كانت بطيئة وليست متفجرة. كما أن كلمات الأغاني بسيطة للغاية، حتى وفقًا لمعايير أغاني البيتلز المبكرة.
الأغنية الأكثر تشابهًا بين الأغنيات الأولى هي “أريد أن أمسك يدك”، أغنية فرقة البيتلز الرائعة في أمريكا، والتي يمكن القول إنها تتفوق على أغنية “Love Me Do” في جميع المقاييس تقريبًا. لكن الحقيقة هي أن أغنية “Love Me Do” هي التي بدأت كل شيء – حسنًا، في المملكة المتحدة على الأقل، حيث كانت أول أغنية منفردة لفرقة البيتلز. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المسار قد يبدو غير مؤذٍ تمامًا الآن، في سياق أوائل الستينيات، فقد كان بمثابة قنبلة: أغنية حب مجردة تتميز بأغاني خام، والتي عندما تستمع إليها بالفعل، تكون مغرية بمهارة.
كانت أغنية “Love Me Do” واحدة من أولى مجموعات الأغاني التي جلبتها فرقة البيتلز الموقعة حديثًا إلى المنتج جورج مارتن في عام 1962، والذي صنفها أعلى من جهود جون لينون وبول مكارتني الأخرى في كتابة الأغاني في ذلك الوقت. ربما لم يكن يعلم أن مكارتني قد توصل إلى أساسيات الأغنية قبل سنوات، عندما كان عمره 16 عامًا فقط. يمكننا أن نشكر مارتن لتشجيع لينون على التخلي عن بعض الواجبات الصوتية لصالح عضو الفم، الذي يوفر بعضًا من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الأغنية.
أشعر بخير
إن الوتيرة التي كانت فرقة البيتلز تنتج بها مقطوعات موسيقية ناجحة في سنواتها الأولى مع نمو ثقة جون لينون وبول مكارتني كمؤلفي الأغاني كانت مذهلة. تعتبر أغنية “I Feel Fine”، التي تم تسجيلها في أكتوبر 1964 وتم إصدارها كأغنية منفردة تتصدر المخططات بعد شهرين، مثالاً على ذلك. يبدو أنه تم كتابته أثناء جلسة التسجيل لـ “Eight Days a Week” (رقم 1 آخر في الولايات المتحدة) حول نغمة جيتار جون لينون، يحتوي المسار على إيقاع R & B مملوء باللاتينية ولحن صوتي قوي جعله يدخل المخططات في المرتبة الأولى. باعت الأغنية مليون نسخة في غضون شهر من الإصدار.
على الرغم من أن الأغنية قد تبدو وكأنها مجرد واحدة من العديد من ديدان الأذن لفريق البيتلز من عام 1964، إلا أن لينون كان فخورًا بشكل خاص بردود الفعل اللطيفة على الجيتار في بداية الأغنية. لقد ابتكره باستخدام بيك اب كهربائي على جهاز شبه صوتي والانحناء إلى مضخم الصوت الخاص به دون إطفاء الكهرباء. قرر فريق Fab Four المثير تقديم التماس إلى جورج مارتن للاحتفاظ بالصوت في الأغنية، على الرغم من حظر Parlophone صراحةً للاستخدام المتعمد للتعليقات في ذلك الوقت. لقد أصبحت واحدة من أكثر مقدمات فرقة البيتلز شهرة، على غرار الوتر الافتتاحي لأغنية “A Hard Day’s Night”.
كما قال جون لينون لديفيد شيف في إحدى مقابلاته الثاقبة في “بلاي بوي”: “أتحدى أي شخص أن يجد أسطوانة – ما لم تكن أسطوانة قديمة لموسيقى البلوز في عام 1922 – تستخدم ردود الفعل بهذه الطريقة. أعني أن الجميع لعبوا بالتغذية الراجعة على المسرح، وكانت أشياء جيمي هندريكس مستمرة منذ فترة طويلة. في الواقع، فإن موسيقى البانك الآن هي فقط ما كان يفعله الناس في النوادي. لذلك أطالب بها لفرقة البيتلز. قبل هندريكس، وقبل فرقة The Who، وقبل ذلك أي شخص هو التعليق الأول على أي سجل.”
يمكننا حل المشكلة
على الرغم من تسجيل “We Can Work It Out” في 20 أكتوبر 1965، في مقطعين فقط، فقد استغرق الأمر في الواقع مئات الدقائق في حجرة التسجيل لإتقان الدبلجة الصوتية على المسار الذي يستغرق دقيقتين. شهدت الأغنية إضافة فرقة البيتلز عناصر جديدة من التعقيد إلى تأليف أغانيهم المتقن في ذلك الوقت، بترتيب غير عادي وتناغم صوتي طموح. هل هو خيار واضح لشخص واحد؟ ربما لا، نظرًا لأن الأغنية تتحول إلى رقصة الفالس للثمانية الوسطى، مكتملة بكلمات أكثر قتامة تذكرنا بأن “الحياة قصيرة جدًا”. لكن الجمهور تناولها وقضت ثلاثة أسابيع في الجزء العلوي من Billboard Hot 100 في يناير 1966 باعتبارها المسار الأكثر شعبية على الجانب المزدوج مع “Day Tripper” بقيادة جون لينون.
تمت كتابة الأغنية بشكل أساسي بواسطة بول مكارتني على الغيتار الصوتي في المنزل في شيشاير، المملكة المتحدة، الذي اشتراه لوالده، وتعكس الكلمات الصعوبات المتزايدة التي كان يواجهها في علاقته مع صديقته جين آشر. بالمقارنة مع العديد من أغاني الروك الأخرى في منتصف الستينيات، تُظهر أغنية “We Can Work It Out” قدرًا ملحوظًا من التوازن والنضج العاطفي في استكشافها الغنائي للمصالحة داخل العلاقات. يكفي أن تجعلك تشعر بالتأمل في أي عمر.
كاتب غلاف ورقي
اشتهر بول مكارتني بتبني صورته ككاتب للأناشيد الرومانسية المحبوبة عالميًا من خلال أغنيته المنفردة الرائعة “Silly Love Songs” التي صدرت مع فرقته Wings في عام 1976. ولكن في الأيام الأولى لفرقة البيتلز، سعى بنشاط إلى توسيع نطاق الموضوع في كتاباته. في الواقع، وفقًا للأسطورة، تحدته عمته ليل لكتابة أغنية لا تتعلق بالحب بطريقة ما. وكانت النتيجة “كاتب الغلاف الورقي” الذي احتل المرتبة الأولى في يونيو 1966.
تم تسجيله في الوقت الذي كان فيه فريق Fab Four يدخل ذروة قوته خلال جلسات “Revolver”، واستلهم مكارتني مقالًا عن كاتب طموح قرأه في الصحيفة وهو في طريقه إلى جلسة تسجيل مع جون لينون. يأخذ شكل خطاب استعلام رسمي، يبدأ بـ “سيدي العزيز أو سيدتي”، ويرتد على طول وتر واحد، والذي يتخلله فواصل التناغم الصوتي الشهيرة ولعق الجيتار.
على الرغم من أن هذه الميزات قد تكون هي ما برز في البداية في أغنية “Paperback Writer”، إلا أن الأغنية تتميز أيضًا بتجاوز حدود كيفية صوت الجيتار المسجل. يتذكر المهندس جيف إيمريك (عبر “جلسات تسجيل البيتلز”): “كانت أغنية “Paperback Writer” هي المرة الأولى التي يُسمع فيها صوت الجهير بكل حماسته. … لعب بول صوتًا جهيرًا مختلفًا، ريكنباكر. ثم عززناه بشكل أكبر باستخدام مكبر الصوت كميكروفون. وضعناه مباشرة أمام مكبر الصوت الجهير وقام الحجاب الحاجز المتحرك للسماعة الثانية بإصدار التيار الكهربائي.” والنتيجة هي قسم إيقاعي واضح وقوي رفع “كاتب الغلاف الورقي” إلى أعلى المخططات.
مرحبا وداعا
بحلول الوقت الذي كتبت فيه فرقة البيتلز وسجلت أغنية “Hello, Goodbye”، كان أعضاؤها قد دخلوا بقوة في عصر المخدر. تم تحديد هذه الفترة من خلال إصدار “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band،” والتي أوصلت الفرقة إلى مستويات أعلى من الإشادة من النقاد. على سطحه، “Hello، Goodbye” عبارة عن مسار مخدر مرح “po-tay-to، po-tah-to” كان من الممكن أن يكون ناجحًا مع فرق أخرى في تلك الفترة ، مثل The Monkees على سبيل المثال.
ومع ذلك، فإن كلماتها التي تبدو غير منطقية تكشف أيضًا شيئًا عن تجربة كونك عضوًا في فرقة البيتلز في عام 1967. لأنه على الرغم من أن الفرقة كانت على قمة العالم، إلا أن الأمور بدأت في الانهيار مع الوفاة المأساوية للمدير بريان إبستين. كما ذكر بول مكارتني في “The Lyrics: 1956 to the Present”: “الشيء المثير للاهتمام حول هذه الأغنية، خاصة في سياق الوقت، هو أنها تتلاعب أيضًا باليقين: نعم ولا، توقف وانطلق – هناك القليل من الغموض في تلك الكلمات. تمت كتابة الأغنية في وقت فقدنا فيه للتو مديرنا ونجمنا المرشد، براين إبستاين، بسبب جرعة زائدة عرضية. فجأة أصبح هناك الكثير من عدم اليقين في حياتنا.”
علاوة على ذلك، يقترح مكارتني أن الأغنية ربما تعكس أيضًا “التوتر الثنائي” في علاقة العمل مع شريكه في كتابة الأغاني جون لينون. على الرغم من أن الرابطة بينهما كانت في معظمها حيوية لما جعل فرقة البيتلز عظيمة، فمن الصحيح أيضًا أنه بعد فترة وجيزة من ذلك، وجد الثنائي الشهير نفسيهما يتباعدان. في الواقع، ورد أن لينون كان منزعجًا من اختيار أغنية “Hello, Goodbye” لتكون الجانب A للأغنية المنفردة بدلاً من أغنية I Am The Walrus، والتي كانت الجانب B. على الرغم من أنهم سيواصلون تحقيق المزيد من النجاحات – والمركز الأول – من هنا، إلا أن فرقة البيتلز لن تعود كما كانت مرة أخرى أبدًا.