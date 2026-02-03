5 من المشاهير الذين كانوا منفتحين بشأن قضايا الصحة العقلية بعد الولادة

يمكن أن يكون الحمل مخيفًا، وكذلك الأبوة. إنها خطوة إلى فصل جديد في الحياة يترك تغييرًا دائمًا. بالنسبة للأمهات، يأتي هذا التغيير مع التحولات في أجسادهن وكذلك أنماط حياتهن. بعد الولادة، قد تشعر الأم بما يسمى مرحلة ما بعد الولادة. على الرغم من أن هذا المصطلح يقتصر غالبًا على فكرة أجسام ما بعد الولادة، إلا أنه يشير إلى الأسابيع الستة إلى الثمانية الأولى بعد الولادة.

بعد الولادة، قد تشعر المرأة بالتشبع بالهرمونات وحتى استنزاف قوتها العاطفية بسبب شدة الولادة والاستجابة البيولوجية للحمل. كل هذا قد يؤدي إلى حالات صحية عقلية للأمهات الجدد، وغالبًا ما تكون مشاعر الاكتئاب والقلق في طليعة الاستجابة العاطفية.

إن إنشاء مجتمع ورؤية لهذا الموضوع أمر بالغ الأهمية لمساعدة الأمهات على الحصول على الرعاية المناسبة والعلاج الأفضل والأمل في التعافي. لقد تولى بعض المشاهير عباءة التمثيل لحالات الصحة العقلية بعد الولادة. بالتحدث بصراحة وصدق عن تجاربهن الشخصية مع الولادة وما بعد الولادة، فقد أزالن طبقة الخجل والإحراج التي تخفي ظروف الصحة العقلية لتشجيع المحادثة.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.