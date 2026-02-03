5 من المشاهير الذين كانوا منفتحين بشأن قضايا الصحة العقلية بعد الولادة

يمكن أن يكون الحمل مخيفًا، وكذلك الأبوة. إنها خطوة إلى فصل جديد في الحياة يترك تغييرًا دائمًا. بالنسبة للأمهات، يأتي هذا التغيير مع التحولات في أجسادهن وكذلك أنماط حياتهن. بعد الولادة، قد تشعر الأم بما يسمى مرحلة ما بعد الولادة. على الرغم من أن هذا المصطلح يقتصر غالبًا على فكرة أجسام ما بعد الولادة، إلا أنه يشير إلى الأسابيع الستة إلى الثمانية الأولى بعد الولادة.
بعد الولادة، قد تشعر المرأة بالتشبع بالهرمونات وحتى استنزاف قوتها العاطفية بسبب شدة الولادة والاستجابة البيولوجية للحمل. كل هذا قد يؤدي إلى حالات صحية عقلية للأمهات الجدد، وغالبًا ما تكون مشاعر الاكتئاب والقلق في طليعة الاستجابة العاطفية.
إن إنشاء مجتمع ورؤية لهذا الموضوع أمر بالغ الأهمية لمساعدة الأمهات على الحصول على الرعاية المناسبة والعلاج الأفضل والأمل في التعافي. لقد تولى بعض المشاهير عباءة التمثيل لحالات الصحة العقلية بعد الولادة. بالتحدث بصراحة وصدق عن تجاربهن الشخصية مع الولادة وما بعد الولادة، فقد أزالن طبقة الخجل والإحراج التي تخفي ظروف الصحة العقلية لتشجيع المحادثة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، فيرجى الاتصال بـ خط نص الأزمة عن طريق إرسال رسالة نصية إلى HOME إلى 741741، اتصل بالرقم التحالف الوطني للأمراض العقلية خط المساعدة على الرقم 1-800-950-NAMI (6264)، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
كايلي كيلسي
كانت كايلي كيلسي، مضيفة البودكاست “Not Gonna Lie with Kylie Kelce”، صادقة للغاية بشأن التحديات، والميزات، والمفاجآت التي تواجهها كونها أمًا لأربع فتيات صغيرات. هذا الصدق هو الذي دفعها إلى الانفتاح على أليسون كوتش من البودكاست “Sunday Sports Club” حول تجاربها في مجال الصحة العقلية بعد الولادة.
على الرغم من أنه لم يتم تشخيص إصابتها رسميًا باكتئاب ما بعد الولادة أو أي حالة صحية عقلية أخرى، أوضحت كيلسي لكوتش، “لقد مررت بفترات من حياتي حيث أعتقد حقًا أنني كنت أعاني من فترة ما بعد الولادة”. بعد أن أنجبت ابنتها الكبرى وايت، تذكرت كيلسي قائلة: “كنت أعرف مع وايت أنني مصابة بالكآبة الشديدة. غادرنا المستشفى، وقلت لنفسي: “هل تخبرني أن هذا ملكي؟”
بعد الترحيب بابنتها الرابعة، قالت كيلسي إن الأمومة جلبت لها فترات شديدة من المشاعر الصعبة وكان عليها أن تتصالح معها. قالت في إحدى حلقات البودكاست الخاصة بها في أبريل 2025: “يمكن أن يكون لديك هذه الأفكار والمشاعر، يمكن أن يكون لديك لحظات القلق، يمكن أن يكون لديك هذا الغضب، أو تجربة هذا النطاق من المشاعر، أو حتى خطوة إلى الأمام، اضطراب مزاجي فعلي بعد الولادة”. “ولكن لا يزال بإمكانك أن تحب طفلك وتكون سعيدًا بوجود طفلك هنا وتكون سعيدًا بكونك أمًا وتكون ممتنًا لهذه التجربة.”
كاردي ب
كاردي بي هي أم فخورة لأربعة أطفال ومغنية راب ناجحة أحدثت ثورة في صناعة الموسيقى. إن طريقتها الصريحة في التحدث وتفردها جعلتها صوتًا صريحًا وقويًا في الموسيقى وعلى الإنترنت.
في سبتمبر 2024، نشرت على X عن تجربة جدية كانت تعيشها بعد الولادة. كشفت مغنية الراب “بلاك آند يلو” أنها عانت من بداية مشاعر اكتئاب غامرة بعد ولادة طفلها الثالث. مع وجود طفلين صغيرين والآن مولود جديد للرعاية، اختارت مغنية الراب عادة صحية للتعامل مع المشاعر التي اجتاحتها. كانت التمارين الرياضية، وهي أداة قيمة لتعزيز صحتك العقلية، هي الحل الأمثل لكاردي.
وتحدثت في منشورها عن ممارسة التمارين الرياضية مرة أخرى بعد الولادة. شاركت مغنية “I Like It” قائلة: “أنا لا أمارس رفع الأثقال، أو شد العضلات، أو وضع القرفصاء في أي من ذلك… فقط تمارين القلب”، مضيفة: “في بعض الأحيان لتجنب اكتئاب ما بعد الولادة، عليك أن تبقي عقلك مشغولًا، وبالنسبة لي هذا هو العمل والبقاء نشيطًا”.
الأميرة ديانا
لم يتم الكشف عن تحدياتها بعد الولادة إلا بعد مرور 10 سنوات على ولادة ديانا، أميرة ويلز، لابنها الأكبر، الأمير ويليام. بعد العمل مع كاتب السيرة الذاتية أندرو مورتون، تم نشر التفاصيل الشخصية الحميمية للملكية المحبوبة في كتابه “ديانا: قصتها الحقيقية”.
وفي قسم من الكتاب يشرح بالتفصيل حياة الأميرة بعد أن أصبحت أماً، أشارت ديانا إلى معاناتها المباشرة بعد إقامتها في المستشفى. وقالت للكاتبة (عبر: “عدت إلى المنزل ثم أصابني اكتئاب ما بعد الولادة بشدة ولم يكن الطفل هو الذي أنتجه، بل كان الطفل هو الذي أثار كل ما كان يدور في ذهني” اشخاص). شاركت ديانا أيضًا أنها شعرت بأنها خارجة عن السيطرة تمامًا. مع حياتها تحت هذا النطاق الواسع من التغطية الإعلامية والقيود الصارمة للتقاليد الملكية البريطانية، لم تتمتع ديانا بالكثير من الخصوصية في الأيام الأولى من حياة ابنها.
كما قامت ديانا بتفصيل مشاعر الذعر والقلق الكبيرة التي من شأنها أن ترسلها إلى نوبات الهلع. كانت مشاعر الرعب العميقة تسكن في معدة الأميرة وتدفعها إلى البكاء، مع الإشارة على وجه التحديد إلى وجود هذه المشاعر تجاه جدول زوجها. كلما منعه عمله من العودة إلى المنزل على الفور، كانت تنفعل عندما تفكر في ما يمكن أن يمنعه من العودة إليها.
بروك شيلدز
أصدرت Brooke Shields فيلمًا وثائقيًا يروي كل شيء في عام 2023 بعنوان “Pretty Baby”. تعمقت هذه المسلسلات الوثائقية في الجوانب المظلمة من مسيرة شيلدز الطويلة أمام الكاميرا، بينما قدمت أيضًا للجماهير فرصة رؤية النجم خلف أبواب مغلقة. وفي إحدى هذه اللحظات المغلقة، كشفت الممثلة عن رد فعل عاطفي تجاه الولادة.
لقد كانت صريحة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك تلك الفترة في سيرتها الذاتية وكذلك في فيلمها الوثائقي. رغبتها في أن تكون صوتًا للصحة العقلية بعد الولادة تأتي من شعور الممثلة بالوحدة عندما واجهت الاكتئاب وجهاً لوجه بعد طفلها الأول. كشفت شيلدز في مقابلة مع WXII 12 News أن حالتها الصحية العقلية كانت “تتلاشى”، مما يجعلها غير قادرة حتى على تهدئة مولودها الجديد خلال الأيام الأولى للأمومة.
بعد العرض الأول للمسلسل، أثار زوج شيلدز نقطة مثيرة للقلق: ابنتهما. بسبب المشاعر المعقدة الناجمة عن اكتئاب ما بعد الولادة، فإنه يمكن أن يسبب الشعور بالذنب لدى الطفل. رفضت شيلدز إزالة المشهد، لكنها تحدثت بدلاً من ذلك مع ابنتها روان عن تلك الفترة في حياة الممثل. قال شيلدز: “لكن النساء بحاجة إلى سماع هذا” سحر. “عليهم أن يعرفوا، لأنه مخيف.”
ريس ويذرسبون
وقالت ريس ويذرسبون لجميلة جميل في برنامج “I Weigh” الخاص بالأخيرة: “كنت في الثالثة والعشرين من عمري عندما أنجبت طفلي الأول ولم يشرح لي أحد أنه عندما تفطمين طفلاً، تذهب هرموناتك إلى المرحاض”. “شعرت بالاكتئاب أكثر مما شعرت به طوال حياتي. لقد كان الأمر مخيفًا.”
كما سلطت ويذرسبون الضوء على التناقض في فترة ما بعد الولادة، مستخدمة تجربتها مع أطفالها الثلاثة كأمثلة. “لقد عانيت من طفل واحد من حالة خفيفة بعد الولادة، وطفل آخر كنت أعاني من حالة شديدة بعد الولادة حيث اضطررت إلى تناول أدوية ثقيلة جدًا لأنني لم أكن أفكر بشكل صحيح على الإطلاق.” واجهت الممثلة “Legally Blonde” جهلًا عندما اقترب موعد حملها من موعد ولادتها. بعد أن تعاملت مع فترة ما بعد الولادة بعد ولادة ابنتها، علق ثقل اكتئاب ما بعد الولادة في الهواء بينما كانت تستعد للترحيب بأطفالها.
وقد أكدت صراحة إجابتها صحة تجربة شبه عالمية تتقاسمها النساء، ولفتت الانتباه إلى التأثير القوي الذي يمكن أن يحدثه الدواء على الصحة العقلية. عادة ما يتم وصم الاستجابات الطبية لحالات الصحة العقلية، مما يمنع الأفراد المتضررين من طلب العلاج.