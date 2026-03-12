5 من المشاهير الذين هاجموا Ozempic وغيرهم من GLP-1s

في كل مكان تنظر إليه، يبدو أن هناك المزيد والمزيد من المشاهير الذين يربطون عربتهم بعقار Ozempic والعديد من أدوية إنقاص الوزن الأخرى. من أوبرا وينفري إلى سيرينا ويليامز إلى ريبيل ويلسون، يبدو أن مشاهير هوليوود يغمسون أصابعهم في ينبوع فقدان الوزن الصيدلاني. قالت وينفري لمجلة People في ديسمبر 2023 عن تجربتها الخاصة في تناول GLP-1: “حقيقة وجود وصفة طبية معتمدة لإدارة الوزن والحفاظ على صحة أفضل، في حياتي، تبدو وكأنها ارتياح، مثل الفداء، مثل هدية، وليست شيئًا أختبئ خلفه وأتعرض للسخرية مرة أخرى. لقد انتهيت تمامًا من العار من الآخرين وخاصة نفسي”.
للأسف، بالنسبة للعديد من مشاهير المخدرات المؤيدين لإنقاص الوزن، يبدو أن هناك عددًا متساويًا من كارهي المخدرات لإنقاص الوزن – وهم لا يخشون قول ذلك. ناقش عدد من المشاهير بشكل علني انطباعاتهم الأقل من ممتازة عن Ozempic وغيره من GLP-1s – وفي بعض الأحيان حتى تجربتهم المباشرة معها.
تقول شارون أوزبورن إنها فقدت الكثير من الوزن أثناء تناولها لـ Ozempic
في نوفمبر 2023، تحدثت شارون أوزبورن بصراحة عن معاناتها بعد أن بدأت Ozempic في ديسمبر 2022 واستمرت في ذلك لفترة طويلة. واعترفت خلال مقابلة حصرية مع صحيفة ديلي ميل: “أعلم أنني أبدو هزيلة وأعرف كل ما يتماشى مع ذلك. وقد فعلت ذلك”. ووفقا لشارون، فقد فقدت 42 رطلا من وزنها قبل أن تقرر في نهاية المطاف التوقف عن تناول الدواء. وكشفت “أنا أقل من 100 رطل ولا أريد أن أكون كذلك”. وأوضحت: “يمكنك أن تفقد الكثير من الوزن ومن السهل أن تصبح مدمنًا على ذلك، وهو أمر خطير للغاية”.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن زوجها الراحل، أوزي أوزبورن، لم يكن معجبًا بتناولها للمخدرات أيضًا. واعترفت خلال ظهورها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في برنامج “Good Morning Britain” قائلة: “إنه لا يحب ذلك”. وأضافت: “إنه خائف من أن يحدث لي شيء ما. يقول: “أنت نحيفة، ثم سيحدث شيء آخر”. تتذكر أنه يفكر دائمًا في الجانب السلبي، وهو أنه أمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها. ومع ذلك، كان شارون مصرًا جدًا على أنه لا ينبغي للمراهقين تجربة أدوية إنقاص الوزن. وحذرت في برنامج الإفطار التلفزيوني البريطاني: “أعتقد أنه يجب أن يكون في أيدي كبار السن الذين يدركون تمامًا أنه قد تكون هناك آثار جانبية لهذا”.
قال تشيلسي هاندلر إن تناول أدوية السكري أمر “غير مسؤول للغاية”
تشيلسي هاندلر هو بالتأكيد مناهض لأوزيمبيك. لكن هذا لا يعني أنها لم تجرب الدواء في الماضي دون قصد. في يناير 2023، أثناء ظهورها في برنامج “Call Her Daddy” الخاص بـ Alex Cooper، كشفت هاندلر أنها جربت الدواء عن غير قصد. “لذا، يقوم طبيب مكافحة الشيخوخة بتوزيعه على أي شخص،” قال هاندلر لكوبر (عبر اشخاص). وتذكرت قائلة: “لم أكن أعلم حتى أنني كنت أمارسها. قالت: إذا كنت تريد خسارة خمسة أرطال، فهذا أمر جيد”. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد التحدث مع صديق آخر كان يتناول الدواء بشكل علني، حيث ربط هاندلر النقاط. “هذا أوزيمبيك!” صرخت الصديقة لـ Handler بعد أن شاركت Handler أنها كانت تتناول عقار سيماجلوتايد.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هاندلر لم يعد يتناول الدواء. وقالت مازحة: “هذا أمر غير مسؤول للغاية. أنا متعاطي مخدرات غير مسؤول، لكنني لن أتناول دواء السكري”، في إشارة إلى كيفية تأثير استخدام Ozempic لفقدان الوزن على مرضى السكري. واختتمت كلامها قائلة: “لقد جربت ذلك، ولن أفعل ذلك. هذا ليس مناسبًا لي. هذا ليس مناسبًا لي”.
كيت وينسلت تعتقد أن Ozempic “يبدو فظيعًا”
لم تتلفظ كيت وينسلت بأي كلمات أثناء مناقشة Ozempic خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في مارس 2024. وبينما سارعت وينسلت إلى الاعتراف بأنها لم تكن متأكدة تمامًا من ماهية الدواء، بمجرد أن شرح لها المحاور صرخت: “يا إلهي. هذا يبدو فظيعًا. دعونا نأكل المزيد من الأشياء!” بينما كانت تفرقع بشكل كبير قضمة أخرى من المعجنات في فمها.
ولكن في وقت لاحق، في عام 2025، أصبحت أفكار وينسلت حول أدوية إنقاص الوزن أكثر وضوحًا. “هل يعرفون ما الذي يضعونه؟” لقد تساءلت بصوت عالٍ خلال مقابلة صريحة مع صحيفة التايمز عن المشاهير الآخرين الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن. “إن تجاهل صحة المرء أمر مرعب. إنه يزعجني الآن أكثر من أي وقت مضى. إنها فوضى عارمة هناك.”
من المؤسف أن وينسلت ليست غريبة على ضغوط النحافة. في الواقع، اعترفت لصحيفة نيويورك تايمز بأنها كانت تعاني من اضطراب في الأكل. وقالت: “لم أخبر أحداً بذلك قط”. “لأنك خمن ماذا – الناس في العالم من حولك يقولون: “مرحبًا، أنت تبدو رائعًا! لقد فقدت بعض الوزن!””
تقول Bunnie Xo إنها عانت من آثار جانبية “مخيفة”.
تريد زوجة جيلي رول، بوني إكسو، أن يعرف الجميع عن تجربتها المروعة مع GLP-1s. وفقًا لمضيف البودكاست ومستخدم YouTube، فقد جربت عقارًا غير مسمى لإنقاص الوزن في ديسمبر 2025، وقد أدى ذلك إلى نتائج عكسية بائسة، مما أدى إلى الاكتئاب المنهك وحتى التفكير في الانتحار. واعترفت خلال مقابلة صريحة مع مجلة “بيبول” في فبراير/شباط الماضي: “لقد كانت تلك واحدة من أحلك الأوقات في حياتي، وكانت مخيفة”. وأكدت: “أنا بخير الآن”، قبل أن تؤكد: “كان شهر ديسمبر شهرًا صعبًا، دعني أخبرك”.
وفي حدود المقابلة، كشفت Bunnie Xo أنها اختارت تجربة GLP-1 بسبب استعدادها الوراثي للإصابة بمرض السكري. وقالت: “كان والديّ يعانيان من مرض السكري. لذا فإن مستويات الأنسولين لدي مجنونة للغاية ولا يستطيع جسدي تحملها”. للأسف، يبدو أن جسدها لا يستطيع تحمل GLP1 أيضًا. وأعربت عن أسفها قائلة: “أتمنى أن أكون جزءًا من هذا الحشد الرائع وأن أكون نحيفة وغريبة الأطوار ولا أهتم بالعالم”.
الآن، جعلت Bunnie Xo من مهمتها السماح للآخرين بمعرفة تجربتها الخاصة – الآثار الجانبية المخيفة وكل شيء – بينما تتحدث أيضًا بشكل مباشر إلى أولئك الذين تعاملوا مع الأفكار الانتحارية. وأعلنت “أريد فقط أن يعرف الناس أنك لست وحدك. الجميع يمر بفترات صعود وهبوط وأنت تستحق البقاء هنا. من فضلك ابق… لا تتخذ قرارا دائما بناء على مشاعر مؤقتة لأنها ستختفي”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org
اعترف لوك كومز بأن أدوية إنقاص الوزن “تخيفه”.
كان المغني وكاتب الأغاني الحائز على جوائز لوك كومز دائمًا منفتحًا للغاية ومباشرًا بشأن مشكلاته الخاصة المتعلقة بوزنه على مر السنين. اعترف خلال مقابلة على البودكاست “Popcast” لصحيفة نيويورك تايمز في فبراير 2026: “لقد كنت أعاني دائمًا من وزني. إنه يزعجني كثيرًا لدرجة أنني لا أستطيع اكتشاف ذلك. لا أريد أن تكون حياتي هذه الحياة المليئة بالسهولة والسهولة، كل شيء سهل. أحب عندما تكون الأمور صعبة”.
ومع ذلك، يبدو أن استياء كومز من وزنه لا يكفي لجعله يبدأ في تجربة أدوية إنقاص الوزن. وكشف قائلاً: “على الرغم من أن هذا يبدو غبيًا، إلا أن هذه الأشياء تخيفني أكثر مما أعتقد أنني سأستمتع بفوائدها”. أما بالنسبة لكومز، فهو عازم على القيام بذلك بالطريقة القديمة مع القليل من الجهد المبذول. وقال مازحا: “أحتاج إلى الفوز، كما أحتاج إلى التغلب على نفسي”. ومع ذلك، كان كومز حريصًا على الإشارة إلى أنه لا يوجد أي خطأ في اختيار شخص ما لعقار فقدان الوزن. قال: “هذا أمر شخصي بالنسبة لك”.