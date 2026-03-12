5 من المشاهير الذين هاجموا Ozempic وغيرهم من GLP-1s

في نوفمبر 2023، تحدثت شارون أوزبورن بصراحة عن معاناتها بعد أن بدأت Ozempic في ديسمبر 2022 واستمرت في ذلك لفترة طويلة. واعترفت خلال مقابلة حصرية مع صحيفة ديلي ميل: “أعلم أنني أبدو هزيلة وأعرف كل ما يتماشى مع ذلك. وقد فعلت ذلك”. ووفقا لشارون، فقد فقدت 42 رطلا من وزنها قبل أن تقرر في نهاية المطاف التوقف عن تناول الدواء. وكشفت “أنا أقل من 100 رطل ولا أريد أن أكون كذلك”. وأوضحت: “يمكنك أن تفقد الكثير من الوزن ومن السهل أن تصبح مدمنًا على ذلك، وهو أمر خطير للغاية”.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن زوجها الراحل، أوزي أوزبورن، لم يكن معجبًا بتناولها للمخدرات أيضًا. واعترفت خلال ظهورها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في برنامج “Good Morning Britain” قائلة: “إنه لا يحب ذلك”. وأضافت: “إنه خائف من أن يحدث لي شيء ما. يقول: “أنت نحيفة، ثم سيحدث شيء آخر”. تتذكر أنه يفكر دائمًا في الجانب السلبي، وهو أنه أمر جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها. ومع ذلك، كان شارون مصرًا جدًا على أنه لا ينبغي للمراهقين تجربة أدوية إنقاص الوزن. وحذرت في برنامج الإفطار التلفزيوني البريطاني: “أعتقد أنه يجب أن يكون في أيدي كبار السن الذين يدركون تمامًا أنه قد تكون هناك آثار جانبية لهذا”.