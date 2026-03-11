5 من نجوم موسيقى الروك الكلاسيكي الذين تم تجاهلهم لجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار

هناك عدد قليل من النجوم في مجموعة موسيقى الروك الكلاسيكية – العقول والأصوات الموسيقية التي تقف وراء معايير الجيتار في الستينيات والسبعينيات – الذين ظلوا راغبين في الحصول على جائزة الأوسكار، وتجنبهم الناخبون الذين كانوا على استعداد لمنحهم ترشيحًا ولكن لا شيء أكثر من ذلك. لقد كان إنجازًا كبيرًا لمنتجي الأفلام أن يجذبوا فنانين يتمتعون بمثل هذا القدر من التقدير والمكانة العالية، وإقناعهم بتأليف أغنية ثم أداءها لتكملة فيلمهم أو الموسيقى التصويرية له. ربما تبين أنها أغانٍ ناجحة، لكن هناك جائزة واحدة لم يتمكنوا من الحصول عليها لمبدعيها المميزين: جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. لقد وصلت في طريقها جوائز جرامي، والتسجيلات البلاتينية، والأغاني الفردية رقم 1، والشهرة والأوسمة التي لا نهاية لها، ولكن لم يصلها أبدًا هذا التمثال الذهبي.
فيما يلي بعض عمالقة موسيقى الروك الكلاسيكية، جميعهم تم تجنيدهم في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل أحيانًا، والذين وجدوا أنفسهم إلى حد ما بشكل مدهش خالي الوفاض خلال طلقة أو اثنتين في مجد الأوسكار. إليكم خمسة من فناني موسيقى الروك الكلاسيكي الذين تم تجاهلهم لجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
نيل يونج
كتب نيل يونغ وأدى عددًا من الأغاني الشعبية الحماسية وموسيقى الروك الغاضبة، وقد نجح فيلمه الكلاسيكي “Old Man” الصادر عام 1972 في إثبات معنى الحياة. عمله مثير للذكريات أو حتى سينمائي، لذا فهو يتتبع أن جوناثان ديم، المخرج الذي أخرج أفلامًا موسيقية مثل “Stop Make Sense” لـ Talking Heads، سوف يستعين بشخص مثل يونج لاستحضار أغنية لتشغيلها على الاعتمادات النهائية لـ “فيلادلفيا”. اختتمت أغنية يونغ المؤلمة على البيانو، والتي تسمى أيضًا “فيلادلفيا”، الدراما القانونية المأساوية والمؤثرة حول محامٍ مصاب بالإيدز، والتي فاز توم هانكس بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل فيها في عام 1994.
“فيلادلفيا” هو الفيلم النادر الذي يحتوي على أغنيتين مرجعيتين للعنوان. كلاهما كانا من أيقونات موسيقى الروك الأمريكية في السبعينيات، وكلاهما حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. ولكن يمكن أن يفوز واحد فقط، ولم يكن “فيلادلفيا” ليونغ. اختار الناخبون فيلم “شوارع فيلادلفيا” لبروس سبرينغستين بدلاً من ذلك، مما أدى إلى حرمان يونغ من جائزة الأوسكار.
فان موريسون
عاش فان موريسون العديد من الحياة الموسيقية. برز لأول مرة في الستينيات كقائد لفرقة الروك Them، التي اشتهرت بأغاني الروك الكلاسيكية مثل “Gloria” و”Here Comes the Night”. بعد التباهي بأنابيبه الخشنة في أغنية “Brown Eyed Girl” التي حققت أفضل 10 أغاني في عام 1967، أصبح موريسون أكثر من نوع المغني وكاتب الأغاني المتعمق.
نشأ موريسون في بلفاست، وتلقى مكالمة من الكاتب والمخرج كينيث براناغ لتأليف وأداء لحن لفيلمه “بلفاست” لعام 2021، والذي يدور حول نشأته في أيرلندا الشمالية خلال الاضطرابات. في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، تمت مكافأة موريسون على جهوده بترشيحه لأفضل أغنية أصلية عن أغنية “Down to Joy”. كانت المنافسة في هذه الفئة شديدة، مع أغنية بيونسيه من فيلم “King Richard”، وهي نغمة من فيلم الرسوم المتحركة “Encanto” من إنتاج شركة ديزني، والفائز النهائي، “No Time to Die” من فيلم جيمس بوند الذي يحمل هذا الاسم، من تأليف وأداء نجمة البوب الشهيرة بيلي إيليش وشقيقها، فينياس أوكونيل.
بول سيمون
بصفته نصف سيمون وغارفانكيل، كان بول سايمون مسؤولاً عن بعض أغاني الروك الشعبية الأكثر ديمومة في الستينيات بالإضافة إلى واحدة من أبرز الموسيقى التصويرية في العقد. تم دمج أغاني الثنائي في أغنية “The Graduate” عام 1967، بما في ذلك “The Sound of Silence” و”Mrs. Robinson” و”April Come She Will”. لم يحصل هؤلاء على ترشيحات لجوائز الأوسكار لأن سايمون وغارفانكل توصلوا إليها قبل دخول فيلم “The Graduate” إلى مرحلة الإنتاج. (لكي تكون مؤهلاً للحصول على جائزة الأوسكار، يجب أن تكون الأغنية قد كتبت خصيصًا للفيلم الذي استخدمت فيه.)
في عام 1972، أخذ بول سايمون أغنيته “لم شمل الأم والطفل” إلى المرتبة الرابعة في قائمة البوب. لن يحظى المغني وكاتب الأغاني بحظ مماثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2003 بأغنية مماثلة ذات موضوعات وكلمات مماثلة. قام بتأليف وتسجيل أغنية “Father and Daughter” للموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة من سلسلة الرسوم المتحركة Nickelodeon “The Wild Thornberrys”. في مواجهة فئة أفضل أغنية أصلية ضد أغنية “The Hands That Building America” لفرقة U2 لأغنية “Gangs of New York” لمارتن سكورسيزي واللحن المكتوب حديثًا لفيلم مقتبس عن “شيكاغو”، تم التراجع عن أغنية سيمون وجميع الأغاني الأخرى بواسطة أغنية “Lose Yourself” من فيلم السيرة الذاتية الفضفاضة “8 Mile” لإيمينيم، وهي أول أغنية راب تفوز بالجائزة على الإطلاق.
بول مكارتني
من الناحية الفنية، فاز بول مكارتني بجائزة الأوسكار في عام 1971. وفي فئة أفضل موسيقى، والنتيجة الأصلية للأغنية، حصل فيلم البيتلز الوثائقي “Let It Be” على تلك الجائزة. كانت فرقة البيتلز قد انفصلت بالفعل بحلول تلك اللحظة، ولم يحضر أحد، ولا حتى مكارتني، حفل توزيع جوائز الأوسكار لاستلام الكأس. قبل كوينسي جونز الجائزة نيابة عن الفرقة.
وبشكل مستقل عن فرقة البيتلز، تم ترشيح مكارتني لأفضل أغنية أصلية مرتين، ولم يفز في أي من المرتين. في عام 1973، حققت أغنية “Live and Let Die”، التي تُنسب إلى فرقة مكارتني Wings والتي تم إنشاؤها لفيلم جيمس بوند الذي يحمل نفس الاسم، المرتبة الثانية على قائمة البوب. وبعد أقل من عام، تم ترشيح تلك الأغنية، التي نسبت إلى مؤلفي الأغاني بول وليندا مكارتني، لأفضل أغنية أصلية. لقد خسرت في النهاية أمام “The Way We Were” من الدراما الرومانسية لسيدني بولاك، وكلاهما من بطولة باربرا سترايسند. في عام 2002، هُزمت أغنية مكارتني “Vanilla Sky” من قبل زميله الروك الكلاسيكي راندي نيومان بأغنية “If I Didn’t Have You” من Monsters, Inc.
بيتر غابرييل
كان بيتر غابرييل هو رائد فرقة Genesis في مراحلها الأولى والأكثر تجريبية وتقدمية، وقد غادر الفرقة في منتصف السبعينيات ليسجل موسيقى متقلبة المزاج ومستقبلية في كثير من الأحيان تحت اسمه. بالتزامن مع مسيرته الفردية، قام غابرييل بتأليف المقطوعات الموسيقية لعدة أفلام، بما في ذلك “Birdy”، و”Rabbit-Proof Fence”، و”Birds Likes Us”، و”The Last Temptation of Christ”، والتي حصلت على ترشيح وحيد لجائزة الأوسكار للمخرج مارتن سكورسيزي. على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية رفيعة المستوى، لم يتم ترشيح غابرييل لجائزة الأوسكار إلا مرة واحدة.
قام توماس نيومان بتأليف موسيقى فيلم الرسوم المتحركة التأملي البائس “WALL-E” من إنتاج Disney/Pixar، والذي أكسبه ترشيحًا لجائزة الأوسكار. لقد عمل مع فنان الروك التقدمي غابرييل على أغنية تتلاءم مع بقية موسيقى الفيلم، وتم ترشيح تلك المقطوعة “Down to Earth” لأفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2009. لم يكن هناك سوى ثلاثة مرشحين في ذلك العام، وكان فيلم “Down to Earth” هو الفيلم الوحيد الذي لم يكن من فيلم “Slumdog Millionaire”. حصل فيلم “Jai Ho” لهذا الفيلم على الجائزة الكبرى للملحن AR Rahman والشاعر الغنائي Gulzar.