5 من نجوم موسيقى الروك الكلاسيكي الذين تم تجاهلهم لجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار

هناك عدد قليل من النجوم في مجموعة موسيقى الروك الكلاسيكية – العقول والأصوات الموسيقية التي تقف وراء معايير الجيتار في الستينيات والسبعينيات – الذين ظلوا راغبين في الحصول على جائزة الأوسكار، وتجنبهم الناخبون الذين كانوا على استعداد لمنحهم ترشيحًا ولكن لا شيء أكثر من ذلك. لقد كان إنجازًا كبيرًا لمنتجي الأفلام أن يجذبوا فنانين يتمتعون بمثل هذا القدر من التقدير والمكانة العالية، وإقناعهم بتأليف أغنية ثم أداءها لتكملة فيلمهم أو الموسيقى التصويرية له. ربما تبين أنها أغانٍ ناجحة، لكن هناك جائزة واحدة لم يتمكنوا من الحصول عليها لمبدعيها المميزين: جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. لقد وصلت في طريقها جوائز جرامي، والتسجيلات البلاتينية، والأغاني الفردية رقم 1، والشهرة والأوسمة التي لا نهاية لها، ولكن لم يصلها أبدًا هذا التمثال الذهبي.

فيما يلي بعض عمالقة موسيقى الروك الكلاسيكية، جميعهم تم تجنيدهم في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل أحيانًا، والذين وجدوا أنفسهم إلى حد ما بشكل مدهش خالي الوفاض خلال طلقة أو اثنتين في مجد الأوسكار. إليكم خمسة من فناني موسيقى الروك الكلاسيكي الذين تم تجاهلهم لجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار.