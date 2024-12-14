5 مواد تنظيف لا يجب عليك إضافتها أبدًا إلى غسالة الأطباق

هل نفدت أقراص تنظيف غسالة الأطباق؟ على الرغم من أنها مُصممة خصيصًا لتسهيل غسل الأطباق، إلا أن هناك عددًا قليلًا من عوامل التنظيف الطبيعية التي يمكنك استخدامها في حالة الضرورة. الخل الأبيض، وهو بديل شائع، آمن للاستخدام ويساعد في التخلص من الشحوم والبقع. تعد صودا الخبز خيارًا معروفًا آخر، حيث يساعد الملمس الكاشط اللطيف على إزالة جزيئات الطعام والشحوم. بعد تفريغ الأطباق، يمكنك أيضًا إضافة الخل أو صودا الخبز إلى غسالة الأطباق وتشغيل دورة عادية لتنظيفها.

ومع ذلك، ليست جميع منتجات التنظيف فعالة أو آمنة للاستخدام. هناك بعض عوامل التنظيف التي لا يجب عليك أبدًا إضافتها إلى غسالة الأطباق، لأن خواصها الكيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالفولاذ المقاوم للصدأ وتتسبب في فيضان جهازك. ستحتاج أيضًا إلى تجنب خلط بعض المنظفات مع منظفات غسالة الأطباق. العديد منها حمضية، حيث يمكن أن تشكل ردود الفعل الناتجة عن الخلط وتطلق سمومًا ضارة في منزلك والتي تشكل خطورة عند استنشاقها. لذا، قبل أن تبحث عن أدوات التنظيف الخاصة بك، تحقق من عوامل التنظيف الخمسة هذه لتجنب استخدامها في غسالة الأطباق.