5 مواد تنظيف لا يجب عليك إضافتها أبدًا إلى غسالة الأطباق

هل نفدت أقراص تنظيف غسالة الأطباق؟ على الرغم من أنها مُصممة خصيصًا لتسهيل غسل الأطباق، إلا أن هناك عددًا قليلًا من عوامل التنظيف الطبيعية التي يمكنك استخدامها في حالة الضرورة. الخل الأبيض، وهو بديل شائع، آمن للاستخدام ويساعد في التخلص من الشحوم والبقع. تعد صودا الخبز خيارًا معروفًا آخر، حيث يساعد الملمس الكاشط اللطيف على إزالة جزيئات الطعام والشحوم. بعد تفريغ الأطباق، يمكنك أيضًا إضافة الخل أو صودا الخبز إلى غسالة الأطباق وتشغيل دورة عادية لتنظيفها.
ومع ذلك، ليست جميع منتجات التنظيف فعالة أو آمنة للاستخدام. هناك بعض عوامل التنظيف التي لا يجب عليك أبدًا إضافتها إلى غسالة الأطباق، لأن خواصها الكيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالفولاذ المقاوم للصدأ وتتسبب في فيضان جهازك. ستحتاج أيضًا إلى تجنب خلط بعض المنظفات مع منظفات غسالة الأطباق. العديد منها حمضية، حيث يمكن أن تشكل ردود الفعل الناتجة عن الخلط وتطلق سمومًا ضارة في منزلك والتي تشكل خطورة عند استنشاقها. لذا، قبل أن تبحث عن أدوات التنظيف الخاصة بك، تحقق من عوامل التنظيف الخمسة هذه لتجنب استخدامها في غسالة الأطباق.
مبيض
هناك الكثير من الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند التنظيف باستخدام مادة التبييض، ولكن أكبرها هو استخدامه في المواقف التي قد يكون فيها خطيرًا أو يسبب ضررًا. على الرغم من أنك قد تكون على دراية بمخاطر التبييض الأكثر شيوعًا، إلا أنك قد لا تعلم أن هذا أحد عوامل التنظيف التي يجب ألا تضيفها أبدًا إلى غسالة الأطباق. قد يؤدي استخدام المبيض إلى إتلاف أجزاء الجهاز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. كما تحتوي مواد التبييض المنزلية على هيبوكلوريت الصوديوم. عند تسخينه، كما هو الحال أثناء دورة غسالة الأطباق، يمكن أن يطلق أبخرة الكلور في منزلك والتي يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي والعينين.
أنت أيضًا لا ترغب في خلط مادة التبييض مع أقراص تنظيف غسالة الأطباق. وتحذر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من هذا الأمر، مشيرة إلى أن القيام بذلك قد يؤدي إلى إطلاق أبخرة ضارة للاستنشاق. على الرغم من أن المبيض يستخدم بشكل شائع في “التنظيف”، إلا أن مركز السيطرة على الأمراض يسلط الضوء على حقيقة أنه ليس منظفًا في الواقع؛ إنه مطهر. لذلك، على الرغم من أنه يمكن أن يقتل الجراثيم الموجودة على الأرضيات والطاولات، فمن الأفضل أن تستخدم الصابون العادي والماء لرفع جزيئات الطعام ومحاربة الشحوم الصعبة.
صابون الأطباق
قد يبدو صابون الأطباق حلاً سهلاً ومن المنطقي استخدامه كبديل لمنظفات غسالة الأطباق. ففي النهاية، فهو ينظف الأطباق، لذا فهو آمن للاستخدام في غسالة الأطباق أيضًا، أليس كذلك؟ ليس تماما. لسوء الحظ، الجهاز غير مصمم لذلك. على عكس منظف غسالة الأطباق، الذي ينظف بالإنزيمات ومصمم ليذوب في الماء، يستخدم صابون الأطباق العادي رغوة الصابون لتنظيف الأطباق. إذا وضعت صابون الأطباق في غسالة الأطباق، فقد يشكل رغوة زائدة أثناء دورة الغسيل، مع احتمال أن يفيض من غسالة الأطباق ويغمر مطبخك.
يحارب صابون الأطباق الشحوم القوية ويمكن أن يساعدك على تنظيف الأطباق يدويًا، ولكنه ليس مصممًا للتعامل مع دورات الحرارة والضغط العالي في غسالة الأطباق. إذا كنت تميل إلى الضغط قليلاً في موزع غسالة الأطباق، ففكر في الضرر الباهظ الذي يمكن أن يحدثه رغوة الصابون المفرطة للجهاز. من السهل تنظيف الفوضى المتصاعدة في حوض الاستحمام، لكنها قد تؤدي إلى إتلاف مكونات غسالة الأطباق والأرضيات المحيطة والسباكة القريبة.
منظفات الغسيل
ربما سمعت عن استخدام منظفات غسالة الأطباق لتنظيف الغسالة، والعكس صحيح. لسوء الحظ، هذا “اختراق” آخر يجب عليك تجنب تجربته. في حين أن الغسالات وغسالات الصحون تتشابه في كيفية عملها، فإن منظف الغسيل مصمم لتنظيف الأقمشة وليس الأطباق. على غرار صابون الأطباق، يتم تصنيع منظفات الغسيل لتكوين الكثير من الرغوة. يمكن أن يفيض هذا من غسالة الأطباق ويسبب فوضى الصابون. كما أن لديها نفس القدرة على التسبب في تلف الجهاز، مثل مضخة ومحرك غسالة الأطباق.
أحد العوامل المهمة التي يجب الانتباه إليها هو ملصق مكونات منظف الغسيل. تحتوي العديد من منظفات الغسيل التقليدية على مواد كيميائية ضارة بالبشر، مثل العطور والمبيضات وحتى مواد التبييض. لقد تعلمت بالفعل مخاطر استخدام مواد التبييض عند إضافتها إلى غسالة الأطباق. تخيل مخاطر عدم شطف هذه المواد الكيميائية بالكامل قبل تحميل أطباقك واستخدامها مع طعامك. لا يستحق المخاطرة.
صابون اليد
قد يبدو الأمر واضحًا، لكنه بالتأكيد يستحق توضيح سبب عدم استخدام صابون اليد في غسالة الأطباق. مثل صابون الأطباق، يعتمد صابون اليد على تكوين رغوة للتنظيف، لكنه مُصمم خصيصًا لاستخدام بشرتك. إذا تم رميه في غسالة الأطباق، يمكن أن تتدفق الرغوة المتكونة من صابون اليد من الجهاز وتلحق الضرر بغسالة الأطباق والأرضيات.
يهدف صابون اليد إلى قتل البكتيريا الموجودة على بشرتك، وليس تفتيت جزيئات الطعام والشحوم مثل منظف غسالة الأطباق. ولهذا السبب، قد ينتهي بك الأمر بأطباق لا تخرج من غسالة الأطباق نظيفة تمامًا. أنت أيضًا لا تريد أن تبقى العطور والمكونات الأخرى التي تضاف عادةً إلى صابون اليد داخل غسالة الأطباق وتصل إلى أطباقك. في بعض الأحيان، يمكن أن تبقى بقايا صابون اليد حتى بعد الغسيل، مما قد “يتسلل” إلى طعامك ويسبب مذاقًا سيئًا. بدلًا من ذلك، احتفظ بصابون اليد ليديك.
كحول الأيزوبروبيل
يُستخدم الكحول، وتحديدًا كحول الأيزوبروبيل، بشكل شائع لإزالة الصدأ من العناصر والأسطح المعدنية، بما في ذلك غسالة الأطباق المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. لكن استخدامه لتنظيف الأطباق أو تطهير الجزء الداخلي من غسالة الأطباق هو قصة مختلفة. أولاً وقبل كل شيء، الكحول شديد الاشتعال. عند تشغيل دورة غسالة الأطباق، يمكن لمستويات الحرارة المرتفعة داخل الجهاز أن تخلق بيئة مثالية لإشعال النار. كما أن الكحول لديه القدرة على إتلاف المطاط والبلاستيك، والذي من المحتمل أن يشمل المكونات الداخلية لغسالة الأطباق.
في حين أنه من المقبول استخدام خليط من الكحول والماء للجزء الخارجي المعدني لغسالة الأطباق وكمطهر، إلا أنه لا يوصى بالتنظيف داخل الجهاز. أنت أيضًا لا تريد خلط الكحول (أو أي شيء من هذا القبيل) مع منظف غسل الأطباق. إذا لم يتبقى لديك أي منظف، فالتزم بغسل اليدين بصابون الأطباق حتى تسوق البقالة التالي. إذا كنت ترغب في تنظيف الجزء الداخلي من غسالة الأطباق بشكل عميق، فإن الخل الأبيض وصودا الخبز هما البدائل الأكثر أمانًا.