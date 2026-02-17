5 موسيقيين اشتهروا باستخدام كلمات الأغاني ذات الدم البارد كسكين لتدمير حبيباتهم السابقة

في موسيقى البوب، والكانتري، والروك، غالبًا ما تكون العلاقات بمثابة وقود للنار الإبداعية. بالتأكيد، هناك عدد لا يحصى من الأغاني التي تصور الشوق والرومانسية، ولكن هناك أيضًا العديد منها تمثل الوجه الآخر للعملة: النهاية النارية للحب والرماد المرير الذي يتبعها. أكثر من مجرد أغاني انفصال عن وجع القلب، فهي تصور الغضب أو الاستياء من العشاق السابقين أو الأزواج. من الواضح أن هناك خطرًا في مواعدة أو حب كاتب أغاني مشهور؛ إذا حدث خطأ ما، فقد ينتهي بك الأمر في موسيقاهم، ودعنا نقول فقط، قد لا يعجبك ما تجده.
مستوحاة من تداعيات الانفصال أو الطلاق، استخدم موسيقيون متنوعون مثل بوب ديلان وبرنس وألانيس موريسيت الأغنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح. بسبب الاستياء الحقيقي، والإحباط، والحسرة، استخدم هؤلاء الفنانون وغيرهم كلمات الأغاني لتدمير حبيباتهم السابقة. يمكن أن يكون الحب عملاً باردًا ومريرًا. لسوء الحظ بالنسبة لشركائهم أو أزواجهم السابقين، أصبحت الأغاني التي خرجت من بوتقة تلك العلاقات المتدهورة ناجحة وكلاسيكية خالدة. ربما هذا لاذع قليلا.
يمكن لكتاب الأغاني أن يكونوا حذرين بشأن إلهامهم؛ غالبًا لا يذكرون بشكل مباشر موضوع أغانيهم. في غياب دليل قاطع (في بعض الحالات)، بحثنا عن فنانين يمكن الافتراض بشكل معقول أنهم يتعاملون مع تجارب سابقة محددة. أردنا كلمات ذات عمق كبير ولكنها كانت باردة كالثلج: خطوط تكاد تكون سريرية في عمليات الإزالة. أخيرًا، قمنا بتضمين مجموعة من الأساليب الموسيقية لتعكس الطرق العديدة التي تصور بها الموسيقى الشعبية العلاقات المتلاشية. ومن خلال استهداف أولئك الذين ألحقوا الأذى بهم، نجح كل واحد من هؤلاء الموسيقيين في إنتاج أغانٍ أسطورية حقًا لا تُنسى.
بوب ديلان لا ينظر إلى الوراء
إذا كان هناك كاتب أغاني واحد يعرف كيف يضيف انتقادات لاذعة إلى كلماته، فهو الشاعر المتجول لجيل كامل والحائز على جائزة نوبل للأدب بوب ديلان. بفضل عينه الثاقبة وعباراته الذكية، كتب قصائد انفصالية مميزة: “لقد انتهى الأمر الآن، بيبي بلو”، و”إنه ليس أنا يا عزيزتي”، و”متشابك باللون الأزرق”، على سبيل المثال لا الحصر. ولكن مع أغنية “لا تفكر مرتين، لا بأس”، وجه القوة الكاملة لترسانته الغنائية نحو حبيبته السابقة إلى تأثير مدمر تمامًا.
في أوائل الستينيات، واعد بوب ديلان الفنانة والناشطة في مجال الحقوق المدنية، سوز روتولو. إنها المرأة التي تسير نحونا في أحد شوارع Greenwich Village مع ديلان على غلاف ألبوم “The Freewheelin’ Bob Dylan” عام 1963. كانت علاقتهما معًا من عام 1961 إلى عام 1964 متوترة ومتقطعة. تمت كتابة “لا تفكر مرتين، لا بأس” عندما كانت روتولو تأخذ استراحة من بوب وتدرس في إيطاليا عام 1962. وعلى الرغم من أنه لم يؤكد ذلك مطلقًا، يعتقد نقاد ومؤرخو موسيقى الروك أنه يخاطبها.
إذا كانت عبارة “لا تفكر مرتين، لا بأس” تفعل ذلك، فإن روتولو المسكين يصاب ببعض الحروق الحارقة. راوي الأغنية يشعر بالاستياء والرفض لحبيبته السابقة. عبارات مثل “أنت سبب سفري” و”لم نتحدث كثيرًا على أي حال” تسقط مثل قنابل المرارة. تصبح الأمور أكثر انفجارًا في المقطع الأخير، حيث يغني ديلان، “لكن الوداع كلمة جيدة جدًا، يا غال / لذا سأقول لك وداعًا،” مما يؤدي إلى القبلة النهائية: “لقد أهدرت وقتي الثمين نوعًا ما / لكن لا تفكر مرتين، لا بأس.”
ألانيس موريسيت والفوضى التي تركها
قليل من الألبومات تصور العلاقات المنهارة والتداعيات العاطفية التي تتبعها بشكل أفضل من “Jagged Little Pill”. أحد الألبومات التي حددت صوت التسعينيات (وأحد الألبومات الأكثر مبيعًا في العقد)، يبدو أن ألبوم الاستوديو الثالث لمغني الروك وكاتب الأغاني ألانيس موريسيت يتغذى على المشاعر الخام والموضوع. هذا هو الحال بالتأكيد مع الأغنية المنفردة “يجب أن تعرف”، وهي لائحة اتهام قاسية لحبيب سابق ونشيد انتقامي ناري.
متحدث الأغنية هو ملاك منتقم، يعود إلى حياة حبيبه السابق الذي رحل. “هل نسيتني يا سيد ازدواجية؟” إنها تغني، الأمر الذي يؤدي إلى القافية المائلة الحارقة: “لقد كانت صفعة على وجهي مدى سرعة استبدالي”. وبوضع نقطة أدق عليها، فإن البيت الأخير يكاد يكسر الجلد: “وفي كل مرة أخدش فيها أظافري / أسفل ظهر شخص آخر، أتمنى أن تشعر بذلك / الآن هل يمكنك أن تشعر به؟” كلمات تقطر مع الازدراء والسخط.
لم تكشف موريسيت أبدًا عن موضوع الأغنية، وهناك عدة احتمالات. النظرية الأكثر شيوعًا هي أن الممثل ديف كولير (من المسرحية الهزلية “Full House”)، هو الذي واعدته قبل إصدار Jagged Little Pill’s. بعد سماعه لأول مرة، قال لمجلة People: “فكرت، أوه، أعتقد أنني ربما آذيت هذه المرأة حقًا”. وعندما سُئل عن ذلك في حلقة 2019 من برنامج “Watch What Happens Live With Andy Cohen Show” (عبر YouTube)، رفض موريسيت الإجابة، لكنه أضاف: “أنا مفتون بفكرة … أن أكثر من شخص قد حصل على الفضل”.
ترافيس تريت لن يرد على مكالماتها
موسيقى الريف مليئة بالأغاني المريرة للقلوب المكسورة. ومع ذلك، هناك عدد قليل منها مثير للاشمئزاز تمامًا مثل أغنية “Here’s A Quarter (اتصل بشخص يهتم)” لترافيس تريت. هذه الأغنية المنفردة من ألبومه متعدد البلاتين عام 1991، “It’s All About To Change”، تستهدف حبيبته السابقة التي تعرضت للغش، وتندم على الانفصال، وتريد العودة.
العنوان بمثابة لازمة مريرة. “اتصل بشخص يستمع وقد يهتم،” تبدأ الآية الثانية، “ربما إحدى شؤونك الدنيئة / لكن لا تأتي إلى هنا ولا تسلمني أيًا من سطورك.” إن جعل الأمر أكثر قطعًا هو صورة إرسال حبيبك السابق إلى الهاتف العمومي: العلاقة والألم الناتج عنها يتحول إلى عملة معدنية مرمية.
لم يخجل تريت أبدًا من الكشف عن مصدر إلهامه. لقد كتب أغنية “Here’s A Quarter” قبل أن يقتحم موسيقى الريف، حيث كان زواجه الثاني ينهار. أثناء فحص أوراق الطلاق، تلقى مكالمة من زوجته السابقة تتوسل إليه للعودة معًا. يتذكر في كتابه (بالاشتراك مع مايكل باين)، “10 أقدام طويل القامة ومضاد للرصاص،” “لقد مر الكثير من الماء تحت الجسر لذلك … لقد تم الأمر” (عبر كاتب الأغاني الأمريكي). يمكن لأي شخص يستمع إلى الأغنية أن يسمع أن الأذى والغضب حقيقيان حقًا.
الأمير يضع الحب للمحاكمة
لم يغن أحد عن شؤون القلب مثل الأمير. إلى جانب أناشيد الحب الأسطورية والقصائد الشعبية مثل “أريد أن أكون حبيبك” و”أعشق”، فإن بعض أغانيه تثير حزن القلب وحتى الكراهية. ما يجعل أغنية الانفصال “Eye Hate U” مدمرة للغاية هو أنها على الرغم من أنها غير تقليدية ورائعة، إلا أنها تتأرجح بين الازدراء الصريح والشوق لحبيبك السابق. تتجه العبارة الختامية مباشرة إلى جوهر القضية وجوهرها: “أنا أكرهك / لأنني أحبك / لكنني لا أستطيع أن أحبك / لأنني أكرهك”.
لا تغش راوي “Eye Hate U.” تشعر الجوقة بالاستياء من “منحك جسدك لشخص آخر باسم المتعة”، وتكشف كل شيء: “إنه أمر محزن للغاية لكنني أكرهك مثل يوم بدون أشعة الشمس”. في فاصل الكلمة المنطوقة، هناك محاكمة، ويمكننا جميعًا تخمين الحكم. صدرت الأغنية عام 1995 خلال فترة “الفنان المعروف سابقًا باسم الأمير”، وهي تجسد المشاعر المعقدة التي تنبثق من رماد الحب. لكن من؟
في أوائل التسعينيات، وقع برنس على المغنية والراقصة الناشئة كارمن إلكترا في علامة Paisley Park Records الخاصة به، وقام بتأريخها لفترة وجيزة. أخذت الأمور منعطفا؛ على الرغم من وجود عشاق آخرين، إلا أنه شعر بالغيرة عندما ذهبت في موعد مع شخص آخر. في خطوة لم يتمكن سوى برنس من القيام بها، قطع الأمور عن طريق تشغيل الأغنية لها. “لقد بكيت حرفيًا أمامه” ، تذكرت إلكترا لـ Far Out، “أعتقد أنه أراد مني فقط أن أسمع ذلك وأعلم أنه كان منزعجًا حقًا”.
كورتني لوف لا تكتب فقط عن بيلي
ربما تكون الأغنية الأكثر تمزقًا – وبالتأكيد الأعلى والأثقل – المذكورة في هذه القائمة هي أغنية “Violet” لـ Hole، من “Live Through This”، وهي واحدة من العديد من إصدارات موسيقى الروك البديلة الشهيرة لعام 1994. كلمات كورتني لوف هي إدانة وحشية ومؤلمة لحبيب سابق منغمس في نفسه: يحب الحب بدلاً من المانح. كما هو الحال مع “Eye Hate U”، يبدو المتحدث محاصرًا، ويدور بين آلام الغضب والرغبة وكراهية الذات.
“البنفسجي” يصور الآثار الإشعاعية لعلاقة سامة. “عندما يحصلون على ما يريدون / ولا يريدون مرة أخرى أبدًا” تقول الجوقة التمهيدية، مما يجعلنا نتساءل عما قد يكون “هذا”: إساءة؟ حب؟ القيمة الذاتية؟ الجنس؟ انتباه؟ في الجوقة، تكون الكلمات عبارة عن أجزاء متساوية من المقطع والمطالبة: “تابع، خذ كل شيء / خذ كل شيء، أريدك أن تفعل ذلك.” الأمر المثير للقلق والرائع في هذه الأغنية هو أنه بقدر ما تكره المتحدثة هذه الفتاة السابقة، فإنها قد تكره نفسها أكثر.
في عام 1990، قبل أن تكون مع كورت كوبين، واعدت لوف لاعب فريق The Smashing Pumpkins بيلي كورغان، مما أدى إلى ظهور شائعات بأنه كان حبيبه السابق في فيلم Violet. خلال عرض عام 1995 في عرض “لاحقًا … مع Jools Holland”، أضاف الحب الوقود إلى تلك النار؛ قالت إنها “أغنية عن أحمق”، “لقد أزعجته وهو الآن يفقد شعره” (عبر رولينج ستون). وفي حديثها إلى NME في عام 2024، أوضحت: “الأمر لا يتعلق فقط ببيلي كورغان. بل يتعلق بالجلوس على مخرج الحريق في شقته، واحتساء النبيذ الرخيص وتناول الفيكودين (أوه، لكي تكون شابًا!).” غارقة في المرارة، “البنفسج” لا تسكب الشاي فحسب؛ يقرع الدرج بأكمله.