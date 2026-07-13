5 موسيقيين منفردين فقدوا الحبكة وهم يطاردون صوتًا جديدًا

يتمتع الموسيقيون المنفردون، غير المقيدين بأعضاء الفرقة والمتعاونين، بمساحة واسعة لإعادة تصور صوتهم ورؤيتهم. وعندما تؤتي ثمارها، تكون النتائج رائعة؛ فكر في أشهر إطلالات ديفيد باوي أو بيونسيه التي تعيد صياغة موسيقى الريف بشكل أساسي على صورتها. لكن هذه التجارب تفشل في كثير من الأحيان. حتى أن بعض الفنانين المنفردين المحبوبين لدينا قد ضلوا طريقهم تمامًا بحثًا عن الإلهام والاتجاهات الإبداعية الجديدة. ما نتج عن ذلك هو بعض الألبومات الأكثر تضليلًا، المؤسفة، ولكنها أيضًا رائعة من مهن الفنانين الأسطوريين.

عاد ستينج إلى العصر الإليزابيثي، ووجه شغفه بالأغنية التقليدية والعود لإنتاج ألبومه المحير “Songs from the Labyrinth”. في لحظة انتقالية في حياته المهنية، أنتج ستيفي وندر رقمًا قياسيًا ساحرًا ولكنه غريب، مستوحى من رياضة ركوب الأمواج. “Half Breed”، محاولة شير لتكريم الثقافة الأمريكية الأصلية، كان مقدرا لها أن تتقدم في السن بشكل سيئ، في حين أن ملحمة الضوضاء المجردة “Metal Machine Music” للو ريد أصبحت أسطورية منذ ذلك الحين. وفي “Trans”، ربما كان نيل يونغ متحمسًا بعض الشيء تجاه آلات المزج وآلات الطبول.

لقد أخطأت هذه الألبومات العلامة إلى حد كبير بسبب المعايير العالية التي كان عليها أن ترقى إليها. يمكن أن تأخذك الرحلة الإبداعية إلى أبعد مما يضعك على الخريطة. ومع ذلك، لو لم يكن هؤلاء الموسيقيون على استعداد لتحمل المخاطر، فربما لم نسمع عنهم أبدًا في المقام الأول. وفي بعض الأحيان، كان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من القصة هو عندما فقد الفنان الحبكة.