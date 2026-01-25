5 موسيقيين من الثمانينات لن ترغب في مقابلتهم في IRL

مع اسم ميلاد مثل “Jesus Christ Allin”، ربما كان GG Allin متجهًا إلى وقت عصيب. من الصعب بما فيه الكفاية أن تكون هيلين أو ألكساندر ذو وجه عادي لا يقهر حساب التفاضل والتكامل أبدًا، ناهيك عن بلاد فارس، ولكن إذا كان الاسم نفسه له دينه الخاص، فلا بد أن تشعر أنك قد قصرت. ومع ذلك، ارتقى ألين (أو بالأحرى غرق) في مستوى التحدي، حيث ركب الدراجات عبر عدد من الفرق الموسيقية وأصبح واحدًا من أكثر الفنانين المسرحيين إثارة للصدمة في مشهد البانك في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من خلال تصرفاته الغريبة الفاحشة على خشبة المسرح.

كان ألين يتغوط بانتظام على خشبة المسرح، ويقال إنه يتناول أدوية مسهلة مسبقًا للتأكد من أنه سيكون قادرًا على “الأداء”. كما جرح ألين نفسه عمدًا، فكسر النظارات أو الزجاجات وتدحرج على شظاياها، غير مدرك لمخاطر العدوى الواضحة والنزيف بحرية خلال أدائه. كان يعتدي بانتظام على أفراد الجمهور، ويمسك ويضرب أي شخص لم يتراجع بعد هجوم البراز. لم تكن هذه العروض تدور حول الموسيقى بل حول المشهد، حيث كان الجمهور يفر من الصراخ والرائحة الكريهة، وغالبًا ما يقوم تطبيق القانون بتطهير المشهد.

لاحظ أن هذه ليست سوى النقاط البارزة القابلة للطباعة نسبيًا لعرض GG Allin؛ لقد كان يقوم بانتظام بأشياء أسوأ في نفس الأنواع العامة من السوائل والاعتداءات. على الرغم من كونه فظًا وفظًا كما كان على خشبة المسرح، إلا أنه ربما كان يتمتع ببعض الصفات التعويضية خارج المسرح. كتب المراسل الذي أجرى مقابلة معه ذات مرة في The Austin Chronicle أنه خلال تلك المقابلة، كان ألين “ذكيًا، وجيد القراءة، وودودًا، وعلى رأس العمل”. توفي بجرعة زائدة في عام 1993.