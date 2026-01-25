5 موسيقيين من الثمانينات لن ترغب في مقابلتهم في IRL

هناك قول مأثور عن الشعب الأميركي: لا يميل الناخبون إلى اختيار من يعتقدون أنه الأفضل في إدارة البلاد، بل من يفضلونه شخصياً ويجدونه أكثر ارتباطاً بهم. يطلق عليه سؤال البيرة، بناءً على السؤال “مع من تفضل تناول البيرة؟” الاستعلام الذي يُزعم أنه رفع جورج دبليو بوش على حساب آل جور الذي يبدو أقل متعة. (بطبيعة الحال، مع استمرار الرئيس الحالي في الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية طوال حياته، فإن هذا السؤال يظل موضع نقاش حتى عام 2028).
ولكن ماذا لو طبقنا هذا الفلتر على نجوم الروك في الثمانينات؟ ماذا لو لم نفكر في مدى روعتهم أو مدى روعة موسيقاهم أو كيف كنا نتمنى أن نحصل على شعرنا بهذا الشكل، ولكن كيف سيكون الأمر عندما نجلس معهم لمدة 15 دقيقة ونحاول فقط أن نعلقه؟ مع الموهبة الكبيرة غالبًا ما تأتي الشخصيات الكبيرة، والشهرة، مع فرص ممارسة الجنس والمخدرات والامتيازات والاهتمام الذي يأتي معها، نادرًا ما يكون لها تأثير مهدئ. كانت بعض الأسماء الكبيرة في موسيقى الثمانينيات أيضًا أشخاصًا كاشطين أو عنيفين أو غير منتظمين أو بغيضين، والذين إذا رأيتهم قادمين من الباب الأمامي للحانة، يجب أن يجعلوك تسرع بالخروج من الخلف قبل أن يتكشف الموقف. ومن أجل اللعب النظيف، فإننا نفكر فقط في الأعمال التي اشتهرت بصناعة الموسيقى والتي كانت على الأقل غير محتملة خلال الثمانينيات: الأشخاص الذين تدهورت مصائرهم أو شخصياتهم لاحقًا.
جي جي ألين
مع اسم ميلاد مثل “Jesus Christ Allin”، ربما كان GG Allin متجهًا إلى وقت عصيب. من الصعب بما فيه الكفاية أن تكون هيلين أو ألكساندر ذو وجه عادي لا يقهر حساب التفاضل والتكامل أبدًا، ناهيك عن بلاد فارس، ولكن إذا كان الاسم نفسه له دينه الخاص، فلا بد أن تشعر أنك قد قصرت. ومع ذلك، ارتقى ألين (أو بالأحرى غرق) في مستوى التحدي، حيث ركب الدراجات عبر عدد من الفرق الموسيقية وأصبح واحدًا من أكثر الفنانين المسرحيين إثارة للصدمة في مشهد البانك في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من خلال تصرفاته الغريبة الفاحشة على خشبة المسرح.
كان ألين يتغوط بانتظام على خشبة المسرح، ويقال إنه يتناول أدوية مسهلة مسبقًا للتأكد من أنه سيكون قادرًا على “الأداء”. كما جرح ألين نفسه عمدًا، فكسر النظارات أو الزجاجات وتدحرج على شظاياها، غير مدرك لمخاطر العدوى الواضحة والنزيف بحرية خلال أدائه. كان يعتدي بانتظام على أفراد الجمهور، ويمسك ويضرب أي شخص لم يتراجع بعد هجوم البراز. لم تكن هذه العروض تدور حول الموسيقى بل حول المشهد، حيث كان الجمهور يفر من الصراخ والرائحة الكريهة، وغالبًا ما يقوم تطبيق القانون بتطهير المشهد.
لاحظ أن هذه ليست سوى النقاط البارزة القابلة للطباعة نسبيًا لعرض GG Allin؛ لقد كان يقوم بانتظام بأشياء أسوأ في نفس الأنواع العامة من السوائل والاعتداءات. على الرغم من كونه فظًا وفظًا كما كان على خشبة المسرح، إلا أنه ربما كان يتمتع ببعض الصفات التعويضية خارج المسرح. كتب المراسل الذي أجرى مقابلة معه ذات مرة في The Austin Chronicle أنه خلال تلك المقابلة، كان ألين “ذكيًا، وجيد القراءة، وودودًا، وعلى رأس العمل”. توفي بجرعة زائدة في عام 1993.
تيد نوجنت
لقد كان Ted Nugent دائمًا هو Ted Nugent، وما إذا كنت تعتقد أن هذا أمرًا جيدًا أم سيئًا سيعتمد إلى حد كبير على شخصيتك. يعد نجم الروك اليميني المتشدد مشهدًا غير عادي، لكن لدى Nuge كل الحق في التعبير عن أي رأي يرغب فيه، على الرغم من أن هذا يسير جنبًا إلى جنب مع الالتزام بقبول أي معارضة يواجهها. مهما كانت سياستك ومهما كانت سياستك مع Nugent’s، فإن مغني “Cat Scratch Fever” قد أطلق مشاعر كريهة طوال حياته المهنية.
ولد تيد نوجنت في عام 1948، مما جعله يبلغ من العمر 33 عامًا في عام 1981 عندما أصدر أغنية “Jailbait”، وهي أغنية تتحدث عن الرغبة في إقامة علاقات مع (اقرأ: الاعتداء) يبلغ من العمر 13 عامًا. إجمالي، ولكن ليست كل أغنية تدور حول شيء يفعله الناس بالفعل أو يريدون القيام به، أليس كذلك؟ بالتأكيد! ولكن في حين أن فرقة Boomtown Rats لم تطلق النار على أي شخص مطلقًا ولم تقفز دوللي بارتون أبدًا من فوق الجسر، فقد اتُهم تيد نوجنت بإقامة “علاقات” مع فتيات قاصرات طوال حياته المهنية، وقد ألمح إلى هذه الممارسة في أغاني أخرى. على الرغم من أن نوجنت نفى أنه “تبنى” صديقته البالغة من العمر 17 عامًا عندما كان عمره 30 عامًا في برنامج جو روجان البودكاست، في برنامج Behind the Music على قناة VH1، إلا أن والدتها وقعت الوصاية القانونية عليه. ومهما كانت الجوانب القانونية، لم ينكر نوجنت أبدًا علاقته بمراهق عندما كان عمره أكثر من 30 عامًا.
موتلي كرو
قل ما تريد عن Mötley Crüe (وهذا ما فعله الكثير من الناس)، لكن في السراء والضراء، فهم نجوم موسيقى الروك. الشعر، والسلوك السيئ، وعدم ارتداء القمصان بشكل متقطع، وعلامات تغير الصوت دون سبب، والوشم المتوسط: كلها تضيف إلى صورة العار القاسي الذي ساعد في ولادة ملصقات استشارية للآباء.
قام جميع أعضاء الفرقة بوضع ملائكتهم الحارسة في التمرين، ولكن ربما كان الكروب الأكثر اجتهادًا في مجال العروض هو الشخص المخصص لنيكي سيكس، الذي كاد أن يموت بسبب جرعة زائدة من الهيروين، وتم إحياؤه في المستشفى، وحصل على توصيلة إلى المنزل، واستمر في الاحتفال. حدث هذا بعد ثلاث سنوات من جلوس فينس نيل خلف عجلة القيادة في حادث تصادم أثناء القيادة تحت تأثير الكحول أودى بحياة رازل، عازف الدرامز في فرقة الروك الفنلندية هانوي روكس. في حين أن كل هذه الصدمة الناجمة عن تعاطي المخدرات شجعت الفرقة على التنظيف لفترة كافية على الأقل لتجميع ألبومهم الأكثر نجاحًا تجاريًا، “Dr. Feelgood”، فإن الفوضى وعدم الاهتمام الواضح بالوفيات البشرية التي ظهرت Mötley Crüe خلال هذه الحقبة تعني أنه من الأفضل الاستمتاع بها عن بعد.
ريك جيمس
إنه ريك جيمس، أيها العاهرة، لكن هذا ليس بالضرورة التأييد الذي قد تظنه. في حين أن الإدمان هو مرض حقيقي، إلا أنه أيضًا مرض يمكن أن يكون له آثار سلبية شديدة ليس فقط على المصاب المباشر ولكن على جميع من هم في فلكه. كان جيمس، الذي افتتح الثمانينيات بالنجاح الساحق الذي حققه فيلم “Super Freak”، مشهورًا وناجحًا بما يكفي ليترك شغفه بالمخدرات والنساء، وربما الاهتمام الأكثر فتكًا، يفسد حياته ومسيرته المهنية.
تحدثت تاي ابنة جيمس (التي أحبت والدها وفهمت نقاط ضعفه) عن محاولاتها لمراقبة تدفق المخدرات إلى منزل جيمس واضطرارها حرفيًا إلى تجاوز نساء عشوائيات في بعض الصباح بينما كانت السيدات يغفو حيث خرجن. بسبب مشاكلها، ألقى عليها كأسًا وتزوج من امرأة تبلغ من العمر 17 عامًا في عمر تاي. (كان جيمس في التاسعة والثلاثين من عمره ويجب أن يعرفه).
ساءت سمعة جيمس وسلوكه في التسعينيات، عندما سُجن في سجن فولسوم سيئ السمعة (لكنه تاريخي موسيقيًا) بتهمة الاختطاف والاعتداء. لم تتعاف مسيرته المهنية أبدًا، ولا جسده أيضًا، حيث انهار في عام 2004 عندما كان جيمس يبلغ من العمر 56 عامًا.
موريسي
وبطبيعة الحال، موريسي في هذه القائمة. على عكس الإدخالات الأخرى، موريسي ليس متقلبًا أو خطيرًا أو غير منتظم بشكل خاص. من المحتمل أن تنجو من احتساء الجعة مع موريسي دون التعرض لإصابة جسدية أو حتى التعرض لرائحة كريهة على غير العادة. ولكن في الأساس، هل يمكنك شرب بيرة كاملة مع موريسي دون أن تتوسل إلى الرب ليعيدك إلى المنزل؟ إن نجاح فرقة موريسي سميثز يعني أنه كان مرتاحًا ماليًا وناجحًا مهنيًا لفترة أطول من العديد من الأشخاص الذين قرأوا هذا على قيد الحياة. ومع ذلك، منذ أن قضى في سميثس، وهو يشتكي، ويشكو، ويشكو.
موريسي هو نباتي توبيخ يرفض أحيانًا تعريفه على أنه “نباتي” لأي سبب من الأسباب ويعارض على وجه التحديد اللحوم الكوشر والحلال من حيث أن عددًا كبيرًا من الناس وجدوها عنصرية. موريسي لا يحب موسيقى الرقص. يستمر موريسي في لعب لعبة مملة “أوه ولكن ربما أنا gaaaay” في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، عندما لا يهتم معظم الناس بالمثلية الجنسية بشكل عام ولا مهما كانت علاقته بها؛ نعم، غالبًا ما يكون النشاط الجنسي سلسًا، لكنه في الستينيات من عمره وكان من الممكن أن يكون قدوة جيدة للانفتاح على الكويرية في أي وقت. هناك شيء واحد يبدو واضحًا: إذا تناولت مشروبًا مع موريسي، فستحتاج على الفور إلى كوب آخر.