5 نباتات عصارية مزهرة ربما لم تكن تدرك بوجودها

عندما تفكر في النباتات العصارية المتفتحة، فمن المؤكد تقريبًا أن نبات الثلج الوردي أو صبار عيد الميلاد هو الذي يتبادر إلى ذهنك. وهذا صحيح، فهي نباتات جميلة. ومع ذلك، فإن بعضًا من أفضل النباتات العصارية التي تنمو في الداخل بعيدة بعض الشيء عن المسار المطروق. من غير المرجح أن تجد هذه النباتات في مشتل عادي، وقد يكون من الصعب العثور على شخص خارج عالم النبات أو جامع النباتات العصارية الذي سمع عنها من قبل. لا يقوم معظم الناس في الواقع بجمع النباتات العصارية من أجل إزهارها، بل من أجل هندستها الهيكلية، مثل الوريدات الضيقة أو دقة ترتيب عمودها الفقري. أعرف بعض البستانيين العصاريين الذين يقومون بإزالة سيقان الزهور بمجرد ظهورها لأنهم يريدون إعادة توجيه الطاقة إلى النبات.

أنا بستاني ماهر أحب المظهر الفوضوي للحديقة المنزلية، لكن الناس أيضًا يقدمون لي في كثير من الأحيان النباتات العصارية. الآن لدي المجموعة تمامًا، وقد أحببت أشكالها. ومع ذلك، أنا بالتأكيد لست الشخص الذي يزيل سيقان الزهور دون داع. بالنسبة للنباتات العصارية، قد يكون الحصول على الزهور أمرًا صعبًا، لأن المزارعين غالبًا ما يكافحون من أجل تكرار الظروف التي تؤدي إلى الإزهار. إذا كنت تريد نباتًا عصاريًا مزهرًا، سواء كان نباتًا مخروطيًا متأخر التفتح أو نباتًا دافعًا جميلًا، عليك أن تتذكر أن النباتات العصارية تطورت في بيئات ذات تناقضات موسمية مثيرة. تستجيب العديد من النباتات العصارية المزهرة لإيقاع موسمي قوي من الضوء ودرجة الحرارة والري، لكن المحفز الدقيق يعتمد على النوع ومناخه الأصلي. ابحث عن بعض النباتات العصارية المثيرة للاهتمام والأقل شيوعًا مثل تلك الموضحة أدناه وحاول جعلها تزدهر. إنه أمر مسبب للإدمان ومرضي للغاية أن ترى نتائج عملك الشاق.