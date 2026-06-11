5 نباتات عصارية مزهرة ربما لم تكن تدرك بوجودها

عندما تفكر في النباتات العصارية المتفتحة، فمن المؤكد تقريبًا أن نبات الثلج الوردي أو صبار عيد الميلاد هو الذي يتبادر إلى ذهنك. وهذا صحيح، فهي نباتات جميلة. ومع ذلك، فإن بعضًا من أفضل النباتات العصارية التي تنمو في الداخل بعيدة بعض الشيء عن المسار المطروق. من غير المرجح أن تجد هذه النباتات في مشتل عادي، وقد يكون من الصعب العثور على شخص خارج عالم النبات أو جامع النباتات العصارية الذي سمع عنها من قبل. لا يقوم معظم الناس في الواقع بجمع النباتات العصارية من أجل إزهارها، بل من أجل هندستها الهيكلية، مثل الوريدات الضيقة أو دقة ترتيب عمودها الفقري. أعرف بعض البستانيين العصاريين الذين يقومون بإزالة سيقان الزهور بمجرد ظهورها لأنهم يريدون إعادة توجيه الطاقة إلى النبات.
أنا بستاني ماهر أحب المظهر الفوضوي للحديقة المنزلية، لكن الناس أيضًا يقدمون لي في كثير من الأحيان النباتات العصارية. الآن لدي المجموعة تمامًا، وقد أحببت أشكالها. ومع ذلك، أنا بالتأكيد لست الشخص الذي يزيل سيقان الزهور دون داع. بالنسبة للنباتات العصارية، قد يكون الحصول على الزهور أمرًا صعبًا، لأن المزارعين غالبًا ما يكافحون من أجل تكرار الظروف التي تؤدي إلى الإزهار. إذا كنت تريد نباتًا عصاريًا مزهرًا، سواء كان نباتًا مخروطيًا متأخر التفتح أو نباتًا دافعًا جميلًا، عليك أن تتذكر أن النباتات العصارية تطورت في بيئات ذات تناقضات موسمية مثيرة. تستجيب العديد من النباتات العصارية المزهرة لإيقاع موسمي قوي من الضوء ودرجة الحرارة والري، لكن المحفز الدقيق يعتمد على النوع ومناخه الأصلي. ابحث عن بعض النباتات العصارية المثيرة للاهتمام والأقل شيوعًا مثل تلك الموضحة أدناه وحاول جعلها تزدهر. إنه أمر مسبب للإدمان ومرضي للغاية أن ترى نتائج عملك الشاق.
النباتات المخروطية
يأخذ الكثير من الناس نباتًا مخروطيًا (Conophytum) ويفترضون أنه ميت لأنه لا يظهر أي علامات للحياة خلال النصف الأول من العام. بحلول أواخر الربيع، بدلاً من رؤية نمو جديد، سترى هذا النبات الصغير يتراجع إلى غلاف ورقي جاف يتكون من أوراق الموسم الماضي. يخطئ الكثير من المبتدئين العصاريين في سقيها بشكل متكرر في هذه المرحلة، على أمل أن يتمكنوا من إقناع نباتهم المخروطي بالبدء في النمو. النبات لم يمت، إلا إذا قمت بالطبع بإفراط في سقيه. انها مجرد نائمة.
عندما يصل الخريف أخيرًا، ستلاحظ أن الغلاف الموجود على نباتك المخروطي يبدأ في الانقسام والتقشير، ويظهر نمو جديد. بعد فترة ليست طويلة من رؤية هذه العلامات الأولى للحياة، ستظهر زهرة من الشق المركزي الذي غالبًا ما يكون بعرض النبات نفسه تقريبًا. إنه تأثير رائع ومذهل. يمكن أن تكون الأزهار بيضاء، أو وردية، أو أرجوانية، أو صفراء، أو برتقالية، وهي تشبه زهرة الأقحوان، ولها أسدية كثيفة. يشمل الجنس الأنواع المزهرة في النهار، والمزهرة في الشفق، والأنواع الليلية بالكامل. إنهم لا يزدهرون عندما تتوقع منهم ذلك. احتفظ بها جافة تمامًا من أواخر الربيع طوال الصيف ولا تسقيها حتى ترى أن الغمد يبدأ في الانقسام في أغسطس أو أوائل سبتمبر. لدي صينية ضحلة مليئة بالكونوفيتوم المختلط، وهي نباتات صغيرة مثيرة للاهتمام. تبدو أزهاري مثل الحصى الصغيرة في معظم أيام السنة حتى تنتج تلك الزهور الرائعة التي لا تبدو وكأنها تنتمي إليها حقًا. من الأفضل التعامل مع معظم النباتات المخروطية باعتبارها نباتات عصارية طرية، ومناسبة بشكل عام في الهواء الطلق فقط في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية المعتدلة جدًا حوالي 10 ب إلى 11 ب، أو تزرع في أوعية تحت الحماية في مكان آخر.
ورقة ملموسة
بالنسبة لي، تبدو الورقة الخرسانية (Titanopsis calcarea) من عصور ما قبل التاريخ إلى حد ما وتشبه الحفريات تقريبًا. كل وردة عبارة عن مجموعة منحرفة قليلاً من الأوراق ذات اللون الأزرق والأخضر المغطاة بمطبات وثآليل بيضاء تحاكي بشكل وثيق نسيج الحجر الجيري. يعد مظهره الحجري شكلاً فعالاً من أشكال التمويه، حيث إنه يشبه إلى حد كبير نتوءات الحجر الجيري حيث ينمو محليًا في منطقتي بوشمنلاند وكارو العليا في أفريقيا. يعتبر التمويه فعالاً للغاية لدرجة أنه في بيئته الطبيعية، غالبًا ما لا يتم رصد النبات إلا عندما يكون في حالة إزهار وتكشف عنه الأزهار.
ستحصل على زهرة واحدة من كل وردة في الخريف والشتاء. الزهور ذات لون أصفر فاتح إلى أصفر برتقالي، تشبه زهرة الأقحوان، وعادة ما تتفتح في ضوء جيد من منتصف النهار أو بعد الظهر وليس في الليل. هذه العصارة صغيرة إلى حد ما، يصل عرضها إلى حوالي 4 بوصات فقط. أنها تنمو ببطء في الحصير الكثيفة والمنتشرة. إنها قوية في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 أ إلى 11 ب. خارج مناطقها، هذه نباتات منزلية أو في أفضل الأحوال نباتات حاويات يتم إحضارها إلى الداخل قبل أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 25 درجة فهرنهايت.
زهرة نجم البحر
زهرة نجم البحر (Orbea variegata) هي، في رأيي، واحدة من أغرب النباتات العصارية التي قد تصادفك. ينمو في كتل منخفضة الانتشار من السيقان ذات الزوايا ذات اللون الرمادي والأخضر الخالية من الأوراق والتي يبلغ طولها حوالي 4 بوصات. إنها بالتأكيد بسيطة وغير مثيرة للاهتمام عند النظر إليها. ومع ذلك، فإن هواة الجمع يحبونها لأنه في أواخر الصيف وحتى الخريف، تظهر زهور على شكل نجمة خماسية عند قاعدة السيقان ويصل عرضها إلى 2 بوصة. نبات آخر يشبه عصور ما قبل التاريخ، مع زهور ذات خلفية صفراء مخضرة مغطاة ببقع الشوكولاتة الأرجوانية، وهي مزخرفة ومفصلة، لكنها لا تزال تبدو وكأنها ارتداد قديم. إنها الرائحة التي لا تُنسى حقًا. تعد زهرة نجم البحر أيضًا واحدة من الأنواع العديدة لزهرة الجيف، وتنتج الأزهار رائحة شديدة من اللحوم المتعفنة التي تجذب الذباب لتلقيحها.
ومع ذلك، فإن Orbea variegata هي واحدة من زهور الجيف ذات الرائحة المعتدلة، لذا فإن الرائحة لا يمكن ملاحظتها إلا إذا اقتربت منها واستنشقتها بعمق، وهو ما لا أوصي به. من السهل جدًا أن تنمو هذه النبتة النضرة وتتطلب فقط بعض السماد العصير الجيد التصريف والحد الأدنى من الري. إنها قوية في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 ب إلى 11 ب، وتقوم السيقان بتخزين المياه بكفاءة، وتتحمل فترات الإهمال الكامل والجفاف بشكل أفضل من العديد من العصارة الأخرى.
الطباشير يعيش إلى الأبد
بينما يعتقد معظم الناس أن جنوب أفريقيا أو صحراء سونوران أو جزر الكناري هي الأماكن التي تأتي منها النباتات العصارية، فإن الطباشير الذي يعيش إلى الأبد (Dudleya pulverulenta) يأتي من المنحدرات الصخرية والمنحدرات البحرية في كاليفورنيا. يمكن لهذه النباتات العصارية الصغيرة القاسية أن تستمر على جوانب المنحدرات العارية لعقود من الزمن، كما أنها قادرة على النجاة من الحرارة والجفاف والرياح التي قد تقضي على أي شيء آخر تقريبًا. إن ورداتها المسطحة مغلفة بطبقة سميكة من الشمع الأبيض الطباشيري الذي يتطاير على أصابعك عند التعامل معه. يتكون كل نبات من وردة واحدة تتكون من مجموعات من الأوراق النضرة اللحمية التي تنتهي عند نقطة حادة، ويمكن أن يصل عرضها إلى قدمين. هذا النبات جذاب بشكل رائع حتى بدون الإزهار. في أواخر الربيع وأوائل الصيف، ستشاهد سيقان الزهور المقوسة ترتفع من وسط الوردة. يمكن أن يصل طولها إلى 3 أقدام وتفتح على مجموعات تشبه الشمعدانات من أزهار حمراء وردية أنبوبية تجذب الطيور الطنانة.
إذا كنت تريد هذه النباتات، فيرجى التأكد من حصولك عليها من بائع عصاري حسن السمعة، حيث تم تدمير المجموعات البرية تمامًا بسبب الصيد الجائر على نطاق واسع. وقد تم تجريد مئات الآلاف من هذه العصارة من الأراضي البرية في كاليفورنيا وبيعها في الأسواق السوداء في الخارج. لذلك يرجى التأكد من أنك تشتري فقط من المشاتل التي تتكاثر من البذور أو العقل وليس من النباتات التي يتم حصادها من البرية. إذا لم يتمكن البائع من إخبارك بمكان أو تقديم دليل أو مصدر لعصاراته، فأنا أنصحك بشدة بعدم الطلب منه. هذا النبات بالذات قوي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11 وخارج هذه المناطق، مثل معظم النباتات العصارية، يجب زراعته في الداخل.
مصنع المروحة
أحد أقارب نبات اليشم (Crassula ovata)، نبات المروحة (Crassula falcata)، له أوراق سميكة منجلية اللون ذات لون رمادي-خضراء مرتبة في أبراج من أزواج متقابلة، وتلتف حول ساق منتصب. من الأعلى، يبدو بشكل ملحوظ مثل مروحة الطائرة. كانت هذه واحدة من أوائل النباتات العصارية التي أهديتها وتنمو بالقرب من نباتين اليشم العملاقين. على عكس اليشم، في منتصف الصيف، ينتج نبات المروحة مجموعة كثيفة من الأزهار الحمراء الصغيرة النابضة بالحياة مع مراكز صفراء زاهية. تظهر هذه فوق أوراق الشجر مباشرةً وتستمر لمدة شهر تقريبًا. الزهور مشرقة وجريئة، مع رائحة القرفة اللطيفة التي تفاجئ الناس. هذه الزهور الصغيرة جذابة للغاية للملقحات.
يمكن أن ينمو هذا النبات في الخارج في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 أ إلى 11 ب. مثل اليشم، تفضل Crassula falcata أن تكون مرتبطة بالجذور قليلاً وتميل إلى الازدهار بحماس أكبر عندما تحافظ عليها بهذه الطريقة. لا تميل إلى إعادة الإصيص إلا إذا كان النبات في حاجة إليه بشكل واضح. عندما تفعل ذلك، اتبع نفس الأسلوب الذي اتبعته عند إعادة زراعة نباتات اليشم. استخدم مزيجًا مناسبًا من الأصيص ولا تميل إلى الإفراط في الماء. لمنح نبات المروحة الخاص بك أفضل فرصة للإزهار، عليك التأكد من حصوله على راحة باردة حقًا ولكن مشرقة وجافة من أواخر الخريف وحتى أوائل الربيع. أقضي فصل الشتاء في الحديقة الشتوية غير المدفأة، حيث تظل درجة الحرارة باردة ولكن هناك الكثير من ضوء الشمس الساطع.