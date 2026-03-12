5 نجوم روك كلاسيكي فازوا بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية

بعد نجاحاتهم الأسطورية في الستينيات والسبعينيات، تحول العديد من الفنانين الأكثر هيمنة في عصر الروك الكلاسيكي إلى كتابة الأغاني للموسيقى التصويرية للأفلام. إلى جانب كتابة ألحان جيدة تلخص أو تتناغم بشكل جيد مع الروايات التي تظهر على الشاشة، ربما استفاد النجوم الكبار من عقود من بناء النوايا الحسنة من اللاعبين الأقوياء في هوليود. بعد كل شيء، أكسبتهم هذه الأغاني ترشيحًا واحدًا على الأقل لأفضل أغنية أصلية – جائزة الأوسكار مخصصة للمقاطع الصوتية التي تم تأليفها خصيصًا لفيلم معين.

كان هناك وقت تم فيه التعامل مع الموسيقى التصويرية للأفلام إلى حد كبير من قبل الثنائيين المدربين مسرحيًا في كتابة الأغاني أو الملحنين غزير الإنتاج، الذين كتبوا الأغاني للأفلام الأكثر تقدمًا من الناحية الموسيقية في العصر الذهبي لهوليوود. لكن في نهاية المطاف، سيطر نجوم البوب ​​والروك على موسيقى الأفلام ببطء. فيما يلي بعض أهم فناني موسيقى الروك الكلاسيكي وأكثرهم مبيعًا والذين انتقلوا من صنع أغاني الروك الملحمية التي لا يزال بإمكانك سماعها على الراديو اليوم إلى إنشاء نغمات سينمائية مؤثرة وساحرة فازت بهم بجائزة الأوسكار – الجائزة الموسيقية الأكثر شهرة في صناعة السينما.