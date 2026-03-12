5 نجوم روك كلاسيكي فازوا بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية

بعد نجاحاتهم الأسطورية في الستينيات والسبعينيات، تحول العديد من الفنانين الأكثر هيمنة في عصر الروك الكلاسيكي إلى كتابة الأغاني للموسيقى التصويرية للأفلام. إلى جانب كتابة ألحان جيدة تلخص أو تتناغم بشكل جيد مع الروايات التي تظهر على الشاشة، ربما استفاد النجوم الكبار من عقود من بناء النوايا الحسنة من اللاعبين الأقوياء في هوليود. بعد كل شيء، أكسبتهم هذه الأغاني ترشيحًا واحدًا على الأقل لأفضل أغنية أصلية – جائزة الأوسكار مخصصة للمقاطع الصوتية التي تم تأليفها خصيصًا لفيلم معين.
كان هناك وقت تم فيه التعامل مع الموسيقى التصويرية للأفلام إلى حد كبير من قبل الثنائيين المدربين مسرحيًا في كتابة الأغاني أو الملحنين غزير الإنتاج، الذين كتبوا الأغاني للأفلام الأكثر تقدمًا من الناحية الموسيقية في العصر الذهبي لهوليوود. لكن في نهاية المطاف، سيطر نجوم البوب والروك على موسيقى الأفلام ببطء. فيما يلي بعض أهم فناني موسيقى الروك الكلاسيكي وأكثرهم مبيعًا والذين انتقلوا من صنع أغاني الروك الملحمية التي لا يزال بإمكانك سماعها على الراديو اليوم إلى إنشاء نغمات سينمائية مؤثرة وساحرة فازت بهم بجائزة الأوسكار – الجائزة الموسيقية الأكثر شهرة في صناعة السينما.
بوب ديلان
ظهر بوب ديلان على الساحة الشعبية في مدينة نيويورك في أوائل الستينيات، وسرعان ما تم الترحيب به باعتباره أحد شعراء التروبادور في العصر الحديث والمتحدث باسم جيل الطفرة السكانية. أصبح ديلان، رمز موسيقى الروك للأغاني الحرة والأغاني الشعرية مثل “Like a Rolling Stone” و”Tangled Up in Blue” و”Lay Lady Lay”، الشخص الوحيد في العالم الذي فاز بجائزة الأوسكار، وجائزة جرامي، وغولدن غلوب، وجائزة بوليتزر، وجائزة نوبل في الأدب. الكتابة للسينما هي عمل نادرًا ما يقوم به ديلان خارج نطاق الفن والأفلام التجريبية، لكنه حصل ذات مرة على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.
تضمنت فئة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2001 العديد من أساطير موسيقى الروك من الماضي والحاضر، ولكن واحدة فقط – الأكثر شهرة على الإطلاق – فازت بجائزة الأوسكار. كتب بوب ديلان موسيقى وكلمات أغنية “Things Have Changed”، والتي لخصت حبكة البروفيسور في فيلم أزمة منتصف العمر “Wonder Boys”. هزم كاتب الأغاني الأسطوري ستينج، المؤدي والكاتب المشارك لأغنية “My Funny Friend and Me” من “The Emperor’s New Groove”؛ راندي نيومان عن أغنية “A Fool in Love” من “Meet the Parents”؛ و”لقد رأيت كل شيء” لبيورك من المسرحية الموسيقية المظلمة “Dancer in the Dark”.
كارلي سيمون
حققت كارلي سايمون، نجمة موسيقى البوب روك في أوائل سبعينيات القرن العشرين بفضل ألحانها المغنية وكاتبة الأغاني المتميزة، المركز الأول في عام 1972 بأغنية “You So Vain” ثم كادت بعد خمس سنوات أن تكرر هذا الإنجاز عندما توقفت أغنية “Nobody Does It Better” في المركز الثاني. وبعد أن تلاشت سيمون من الصدارة، استمتعت بالعودة في عام 1986 عندما أصبح “Comingaround Again / Itsy Bitsy Spider” أول 20 أغنية لها منذ ست سنوات. تم تسجيله للدراما الرومانسية “Heartburn”، وهو يمثل مجالًا جديدًا لسيمون: تأليف الأغاني للأفلام.
تم استخدام أغنية “Nobody Does It Better” لسيمون في فيلم جيمس بوند “The Spy Who Loved Me”، وتم ترشيحها لأفضل أغنية أصلية في عام 1978. لكن سايمون غنت الأغنية فقط، ولم تكن مؤهلة لجائزة الأوسكار لأنها لم تكتبها. عندما كتبت وسجلت لحنًا أصليًا بعنوان “Let the River Run” من الفيلم الكوميدي “Working Girl” عام 1988، فازت بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.
بروس سبرينغستين
يعد بروس سبرينغستين أحد أكثر الشخصيات احترامًا في موسيقى الروك منذ حوالي 50 عامًا. كان محبوبًا لكتابة الأغاني ذات المحتوى الغنائي المؤلم الذي يغنيه بلا كلل بشغف وجدية، وكان من المنطقي للمغني وكاتب الأغاني أن يستخدم مهاراته في تأليف موسيقى للأفلام وإضافة المزيد من المشاعر العاطفية. بينما تم استخدام أغاني سبرينجستين في الموسيقى التصويرية للأفلام والتلفزيون في وقت مبكر من أواخر السبعينيات، لم يبدأ الموسيقي في تقديم المواد الأصلية للشاشة حتى التسعينيات.
في عام 1994، فاز بالفعل بجائزة الأوسكار عن أغنيته الأصلية الأولى لفيلم “شوارع فيلادلفيا”. لقد ابتكر أغنية مؤثرة تعتمد على التأليف الموسيقي حول الوحدة واليأس – وهي أيضًا من أفضل 10 أغاني شعبية – لاستخدامها بشكل صريح في “فيلادلفيا”، وهي دراما تدور حول محامٍ يتعرض للتمييز لأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. في عام 1996، حصل سبرينجستين على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن أغنية “Dead Man Walking” من الدراما المحكوم عليها بالإعدام “Dead Man Walking”.
إلتون جون
كان إلتون جون صانعًا ناجحًا ثابتًا طوال السبعينيات والثمانينيات، وقد كتب أول موسيقى تصويرية لفيلمه في عام 1971 لفيلم “الأصدقاء”. ثم، في التسعينيات، قام بأول محاولة له في صياغة الموسيقى لفيلم رسوم متحركة: فيلم ديزني الرائج “The Lion King”، والذي قام بتأليف خمس أغنيات أصلية له. تم ترشيحها لثلاثة أعمال تعاونية مع الشاعر تيم رايس من فيلم “The Lion King” في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1995، وفازت أغنية “Can You Feel the Love Tonight” – وهي أيضًا من أفضل 5 أغاني في صيف عام 1994 – بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن “Circle of Life” و”Hakuna Matata”.
وبعد خمسة عشر عامًا، عمل جون كمنتج تنفيذي في فيلم Rocketman، وهو فيلم روائي يحكي قصة حياته الموسيقية. كما كتب أغنية توجت أحداث الفيلم، “(سأحبني مرة أخرى).” وقد منح ذلك جون وشاعره الغنائي بيرني توبين جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية مقارنة بلحن آخر من إنتاج شركة ديزني، بعنوان “Into the Unknown” من فيلم “Frozen II”.
راندي نيومان
راندي نيومان، مؤلف موسيقي من الجيل الثالث، هو أحد أفراد العائلة الحائزة على أكبر عدد من ترشيحات جوائز الأوسكار. جاءت معظم إيماءاته بعد أن وجد الشهرة كعازف بيانو ومغني وكاتب أغاني متخصص في الألحان الساخرة والبارعة. أغانيه الأقل تعقيدًا من الناحية اللحنية ولكن الغنائية هي ما جعله مشهورًا، مثل الأغنية رقم 2 عام 1977 بعنوان “Short People” والأغنية المنفردة الساخرة عام 1983 “I Love LA”، وهي أغنية فاشلة في الثمانينيات تحولت إلى نجاح ساحق.
بعد أن تجاهله الناخبون لمدة عقدين من الزمن، فاز نيومان أخيرًا بجائزة الأوسكار. على مر السنين، تم ترشيحه لتأليف مقطوعة موسيقية لـ “Ragtime”، و”The Natural”، و”Avalon”، و”Toy Story”، و”James and the Giant Peach”، و”Pleasantville”، و”A Bug’s Life”، و”Monsters, Inc.” ولأفضل أغنية أصلية للمؤلفات الفردية في “Ragtime”، و”Parenthood”، و”The Paper”، و”Toy Story”، و”Babe: Pig in the City”، و”Toy Story 2″، و”Meet the Parents”. وفي حفل عام 2002، عاد نيومان إلى منزله حاملاً جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن أغنية If I Didn’t Have You، والتي كتبت لـMonsters, Inc. وحصل على نفس جائزة الأوسكار عام 2011 عن فيلم We Belong Together من فيلم Toy Story 3.