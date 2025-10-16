5 نجوم روك من عام 1970 يجب أن يظلوا مشهورين حتى اليوم

بعد فترة الستينيات الصعبة والمضطربة، تحول التقويم إلى عام 1970، الذي جلب معه إحساسًا بالتغيير والحداثة. كانت الثقافة الشبابية المضادة في العقد السابق على وشك الجلوس على قمة التيار الثقافي السائد، ورسخت المشهد الموسيقي في العقد: ظهرت موسيقى الهارد روك، والبلوز روك، والباور بوب، والمعدن الأولي، والروك الأنثيمي المملوء بالملاعب باعتبارها الأنماط السائدة في تلك الحقبة. أعطت هذه الأشكال للعالم جيلًا من نجوم الروك المتميزين، مثل جيمي هندريكس، وروبرت بلانت من ليد زيبلين، وروجر دالتري، من بين آخرين.
كان هناك الكثير من نجوم الروك الموهوبين والجذابين والموهوبين للغاية مما أدى إلى ظهورهم في سوق مزدحم. وصلت العديد من الفرق الموسيقية والعروض الفردية إلى القمة ولم تستمتع إلا بفترة قصيرة نسبيًا من الشهرة والثروة والإشادة والتملق. مع مرور الوقت، تلاشى نجوم الروك هؤلاء بشكل أو بآخر من الذاكرة الجماعية، وهذا غير عادل إلى حد ما، لأنهم كان لديهم ما يلزم ليصبحوا من أكبر نجوم الروك عندما كان كونهم واحدًا يعني شيئًا ما حقًا. إليكم نجوم موسيقى الروك الصاعدين في عام 1970 والذين ينبغي أن يظلوا أسماء مألوفة بعد مرور خمسة عقود.
ليزلي ويست أوف ماونتن
كان بإمكان ليزلي ويست أن يفعل الأمرين اللذين غالبًا ما جعلا موسيقي الروك نجمًا لموسيقى الروك في أوائل السبعينيات: يمكنه أن يمزق، ويمكنه أن ينتحب. كان ويست هو المغني الرئيسي وعازف الجيتار في فرقة موسيقى الروك Mountain ذات موسيقى البلوز القوية والثقيلة. ربما لم تكن وودستوك قد حققت ربحًا فعليًا، لكن الحدث الموسيقي الأيقوني المضاد للثقافة ساعد في جعل ماونتن آند ويست محترمًا ومشهورًا. بعد أشهر فقط من عزف الفرقة لمجموعة موسيقية في المهرجان، دخلت أغنيتها المنفردة الأولى “Mississippi Queen” قائمة Hot 100 لموسيقى البوب. شارك في كتابته ويست، وارتفع إلى المركز 21، وعرض مهارات قائد الفرقة، الذي لا يضاهي غناءه القوي والقوي إلا مقطوعات جيتاره الثقيلة.
في حين ظلت أغنية “Mississippi Queen” موجودة إلى الأبد باعتبارها عنصرًا أساسيًا في راديو موسيقى الروك الكلاسيكي، إلا أن Mountain لم تفعل ذلك. أغنيتها المنفردة التالية، “For Yasgur’s Farm” و”The Animal Trainer and the Toad،” لم تصل إلى أي مكان بالقرب من أفضل 40 أغنية، وانفصلت الفرقة بشكل روتيني وأعادت تجميع صفوفها طوال السبعينيات والثمانينيات. لا يزال المشجعون المتشددين يبحثون عن ويست ومشاريعه الفردية، لكنه لم يحقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا. في عام 2011، تطلبت مضاعفات مرض السكري بتر جزئي للساق، وتوفي ويست عن عمر يناهز 75 عامًا في عام 2020.
توم إيفانز وبيت هام من Badfinger
حققت الفرقة الويلزية The Iveys بعض النجاح الطفيف في المملكة المتحدة في أواخر الستينيات، ثم جاءت فرقة البيتلز. كانت فرقة Iveys أول فرقة تم توقيعها على علامة Apple Records الخاصة بالمجموعة. بعد ذلك، غيروا اسمهم إلى “Badfinger” وسجلوا أغنية “Come and Get It” التي كتبها بول مكارتني للموسيقى التصويرية لفيلم زميل فريق البيتلز رينجو ستار عام 1969 “The Magic Christian”. صدر ألبوم “Come and Get It” في يناير 1970، ووصل إلى المراكز العشرة الأولى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبدأت Badfinger في العمل على تسجيل أول ألبوم استديو كامل لها بعنوان No Dice.
تفاخرت الفرقة المكونة من أربع قطع بنجمين متميزين: عازف الجيتار بيت هام وعازف الباص توم إيفانز، الذي تناوب على المهام الصوتية الرئيسية وقام أيضًا بكتابة الأغاني. طلبت المجموعة هذا التنوع ليتناسب مع صوتها المتغير. في عام 1970، أصدر Badfinger أغنية الخشخاش “Come and Get It”، تلاها إصدار أغنية البوب القوية المحملة بالخطاف “No Matter What”، وهي أغنية أخرى من أفضل 10 أغاني. أصبح الألبوم المقطوع “بدونك”، وهي أغنية حب، أكثر شهرة عندما غطاها هاري نيلسون في وقت لاحق من ذلك العام. حققت Badfinger آخر نجاح كبير لها في عام 1972، وهو فيلم “Baby Blue” لهام، والذي ربما يكون معروفًا بشكل أفضل لدى الجماهير الحديثة لأنه تم تضمينه في المشاهد النهائية من “Breaking Bad”.
واجه Badfinger نهاية حزينة بشكل خاص. تلاشت المجموعة مع تقدم السبعينيات، وبعد بعض المعاملات التجارية الفاشلة، والسرقة الإدارية، وقضايا الصحة العقلية، مات هام بالانتحار في عام 1975. وأعاد إيفانز إحياء بادفينجر بسبب تعويذة مشؤومة في أوائل الثمانينيات، وتوفي أيضًا منتحرًا في عام 1983.
نورمان جرينباوم
عندما يرغب مشرفو الموسيقى التصويرية للتلفزيون والأفلام أو المنتجون التجاريون في تأطير حبكة مشروعهم في أوائل السبعينيات، أو استحضار مشاعر الهيبيز في تلك الحقبة، أو إضفاء جو من التدين، فمن المحتمل جدًا أن يرخصوا استخدام “Spirit in the Sky” لنورمان جرينباوم. وقد أعيد اكتشافه في أواخر الثمانينات بعد أن غاب عن الوعي لفترة وتم استخدامه على الشاشة أكثر من 100 مرة. جمع Greenbaum بين نغمة غيتار كهربائي غامضة ومتكررة ومتكررة مع بعض التأثيرات الفضائية وكلمات مبهجة ومفعمة بالأمل حول الذهاب إلى جنة ما بعد الحياة يومًا ما. تصدرت أغنية “Spirit in the Sky” قائمة البوب في المملكة المتحدة وبلغت ذروتها في المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة
من الواضح أن جرينباوم، الأعجوبة التي حققت نجاحًا واحدًا واستحق أكثر من 15 دقيقة من الشهرة، استحوذ على شيء مميز وأنشأه باستخدام “Spirit in the Sky”، وهو النجاح الكبير الذي حققه في مسيرته التسجيلية. لقد تعرض سابقًا لضربة طفيفة في عام 1967 كجزء من برنامج Dr. West’s Medicine Show وفرقة Junk Band مع أغنية “The Eggplant That Ate Chicago” التافهة. لم يصدر Greenbaum أي موسيقى جديدة منذ ألبوم Petaluma عام 1973، واختار بدلاً من ذلك أن يصبح وكيل حجز ومزارع ألبان ويعيش على الإتاوات والرسوم الكبيرة الناتجة عن Spirit in the Sky.
مارك فارنر من شركة Grand Funk للسكك الحديدية
إذا طُلب منك تسمية فرقة الروك الأكثر نجاحًا في أوائل السبعينيات، فمن المحتمل ألا تخطر على بال الكثير من الناس. لكن ثلاثي موسيقى الروك الصاخب من ميشيغان، بقيادة المغني وعازف الجيتار ذو الشخصية الجذابة مارك فارنر، يمكنه المطالبة بهذا التفوق. بين عامي 1969 و1974، سجلت شركة Grand Funk Railroad (والتي تم اختصارها لاحقًا إلى Grand Funk) وأصدرت 10 ألبومات، وحصلت جميعها على رقم قياسي ذهبي أو بلاتيني.
ربما كان عام 1970 هو العام الأكبر للفرقة، عندما كان اثنان من تسجيلاتها، “Closer to Home” و”Live Album”، من بين أفضل 25 ألبومًا مبيعًا لهذا العام. بقدر ما يذهب الفردي، ظهرت كل من “Heartbreaker” و”Closer to Home” و”Mean Mistreater” على مخطط البوب، وهو ما لم يكن شيئًا فعلته فرق الروك كثيرًا في ذلك الوقت. على مدى السنوات القليلة التالية، باعت شركة Grand Funk Railroad عرضها في استاد Shea بنيويورك في ثلاثة أيام وتصدرت المخططات مرتين بأغنيتي “We’re an American Band” و”The Loco-Motion”.
انتهت فرقة Grand Funk بحلول عام 1976، وترك فارنر، الذي كان يعيش حياة الفرقة المتشددة، المجموعة لصالح مهنة فردية. ولكن عندما لم يكن مع زملائه القدامى في الفرقة، لم يكن الجمهور مهتمًا بنفس القدر، وظهرت سلسلة من الألبومات المنفردة في السبعينيات والثمانينيات واختفت.
جيم بيتريك من Ides of March
كانت أغنية البوب رقم 85 على Billboard’s لعام 1970 عبارة عن أغنية صاخبة وهادئة مع تأثيرات البلوز وقسم البوق المتفجر. كانت تلك هي “المركبة” العاطفية والمتوسلة التي سجلتها منتصف شهر مارس. بلغت الأغنية ذروتها في المرتبة الثانية في أوائل عام 1970، وكانت الأغنية المنفردة الأسرع مبيعًا والأعلى تصنيفًا في تاريخ تسجيلات Warner Bros. حتى ذلك الوقت. تشكلت المجموعة في عام 1965، وتم بناؤها بواسطة وحول المغني الرئيسي وعازف الجيتار الرئيسي جيم بيتريك. لم يتم إصدار الألبوم الأول لأفكار مارس، والذي يسمى أيضًا “Vehicle”، حتى عام 1970، وكان بمثابة انتصار لبيتريك، الذي كتب أو شارك في كتابة 11 أغنية من أصل 14 أغنية لـ LP بالإضافة إلى الغناء الرئيسي والمساهمة في نغمات الجيتار. كان بيتريك ورفاقه يعتبرون من أكبر النجوم الصاعدين في موسيقى الروك، وفي عام 1970، قاموا بجولة مع أعمال كبرى مثل ليد زيبلين، وذا جريتفول ديد، وجيمي هندريكس. ومع ذلك، فإن الأغاني الفردية اللاحقة “Superman” و”LA Goodbye” و”Melody” أخفقت بشكل أساسي، وأسقطت شركة Warner Bros. Ides of March من قائمتها.
بدا بيتريك مستعدًا لتحقيق نجاح منفرد، لكن الألبوم الأول الذي سجله باسمه الخاص، عام 1977 بعنوان “لا تحارب هذا الشعور”، لم يلق صدى لدى الجماهير. لقد وجد ثروة عندما تخلى عن الأضواء، وانضم إلى واحدة من أهم فرق الروك في الثمانينيات، Survivor، بصفته عازف لوحة المفاتيح وكاتب الأغاني الرئيسي. قام بيتريك بتأليف أكثر الأغاني التي لا تنسى لهذه الفرقة، بما في ذلك “عين النمر”، و”انتهى البحث”، و”القلب المحترق”.
