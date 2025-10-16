5 نجوم روك من عام 1970 يجب أن يظلوا مشهورين حتى اليوم

بعد فترة الستينيات الصعبة والمضطربة، تحول التقويم إلى عام 1970، الذي جلب معه إحساسًا بالتغيير والحداثة. كانت الثقافة الشبابية المضادة في العقد السابق على وشك الجلوس على قمة التيار الثقافي السائد، ورسخت المشهد الموسيقي في العقد: ظهرت موسيقى الهارد روك، والبلوز روك، والباور بوب، والمعدن الأولي، والروك الأنثيمي المملوء بالملاعب باعتبارها الأنماط السائدة في تلك الحقبة. أعطت هذه الأشكال للعالم جيلًا من نجوم الروك المتميزين، مثل جيمي هندريكس، وروبرت بلانت من ليد زيبلين، وروجر دالتري، من بين آخرين.

كان هناك الكثير من نجوم الروك الموهوبين والجذابين والموهوبين للغاية مما أدى إلى ظهورهم في سوق مزدحم. وصلت العديد من الفرق الموسيقية والعروض الفردية إلى القمة ولم تستمتع إلا بفترة قصيرة نسبيًا من الشهرة والثروة والإشادة والتملق. مع مرور الوقت، تلاشى نجوم الروك هؤلاء بشكل أو بآخر من الذاكرة الجماعية، وهذا غير عادل إلى حد ما، لأنهم كان لديهم ما يلزم ليصبحوا من أكبر نجوم الروك عندما كان كونهم واحدًا يعني شيئًا ما حقًا. إليكم نجوم موسيقى الروك الصاعدين في عام 1970 والذين ينبغي أن يظلوا أسماء مألوفة بعد مرور خمسة عقود.