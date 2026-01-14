5 نجوم روك يحبون أن يكرهوا أغانيهم

على الرغم من أن نجوم الروك قد يكرسون أنفسهم لمهنتهم الموسيقية، إلا أنهم يطلق عليهم أيضًا أغنية أخرى: الشهرة. لكن تملق الجمهور (والإيرادات التي تجلبها مبيعات الألبومات والتذاكر والسلع) يعد حافزًا قويًا، وهو ليس ممتعًا دائمًا. لا، لا يعني ذلك أن الشهرة يمكن أن تأتي بمستويات ساحقة من الاهتمام والضغط، على الرغم من أن هذا عامل بالتأكيد – بل إن النجاحات يمكن أن تعود إليك بالفعل. تخيل أنك نجم موسيقى الروك الشاب الذي يسجل ضربة على الفور. رائع، أليس كذلك؟ بالتأكيد، حتى تضطر إلى عزفها في حفلة موسيقية… بعد حفلة موسيقية… بعد حفلة موسيقية. عندما تصبح أكثر نضجًا من الناحية الفنية، قد تبدأ هذه النغمة العميقة جدًا في الظهور بشكل محرج. أو ربما قمت بكتابة شيء ما فقط لإرضاء المدير التنفيذي للتسجيل أو لإرضاء الجماهير. للأسف، قد تحظى هذه الوظيفة المتسرعة بأكبر قدر من الاهتمام، وتطاردك لبقية حياتك المهنية.

هل هذا مبالغ فيه؟ ربما، ولكن من المؤكد أن هناك نجوم موسيقى الروك ذوي الأسماء الكبيرة الذين وجدوا أنفسهم في مواقف تشبه إلى حد كبير تلك المذكورة أعلاه. سيلعب البعض الأغنية الناجحة بشجاعة ثم ينتقلون إلى الأشياء التي يحبونها حقًا، بينما يبدو أن البعض الآخر يجب أن يتم جرهم وهم يركلون ويصرخون على المسرح كلما ظهرت الأغنية في قائمة الأغاني. يسعد عدد قليل منهم بالتعبير عن نفورهم، وإضفاء نظرة ثاقبة على علاقاتهم المعقدة مع بعض أغانيهم الأكثر شعبية – على الرغم من أن هذا لا يعني أن الناس سيتوقفون عن سؤالهم عنها.