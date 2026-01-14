5 نجوم روك يحبون أن يكرهوا أغانيهم

على الرغم من أن نجوم الروك قد يكرسون أنفسهم لمهنتهم الموسيقية، إلا أنهم يطلق عليهم أيضًا أغنية أخرى: الشهرة. لكن تملق الجمهور (والإيرادات التي تجلبها مبيعات الألبومات والتذاكر والسلع) يعد حافزًا قويًا، وهو ليس ممتعًا دائمًا. لا، لا يعني ذلك أن الشهرة يمكن أن تأتي بمستويات ساحقة من الاهتمام والضغط، على الرغم من أن هذا عامل بالتأكيد – بل إن النجاحات يمكن أن تعود إليك بالفعل. تخيل أنك نجم موسيقى الروك الشاب الذي يسجل ضربة على الفور. رائع، أليس كذلك؟ بالتأكيد، حتى تضطر إلى عزفها في حفلة موسيقية… بعد حفلة موسيقية… بعد حفلة موسيقية. عندما تصبح أكثر نضجًا من الناحية الفنية، قد تبدأ هذه النغمة العميقة جدًا في الظهور بشكل محرج. أو ربما قمت بكتابة شيء ما فقط لإرضاء المدير التنفيذي للتسجيل أو لإرضاء الجماهير. للأسف، قد تحظى هذه الوظيفة المتسرعة بأكبر قدر من الاهتمام، وتطاردك لبقية حياتك المهنية.
هل هذا مبالغ فيه؟ ربما، ولكن من المؤكد أن هناك نجوم موسيقى الروك ذوي الأسماء الكبيرة الذين وجدوا أنفسهم في مواقف تشبه إلى حد كبير تلك المذكورة أعلاه. سيلعب البعض الأغنية الناجحة بشجاعة ثم ينتقلون إلى الأشياء التي يحبونها حقًا، بينما يبدو أن البعض الآخر يجب أن يتم جرهم وهم يركلون ويصرخون على المسرح كلما ظهرت الأغنية في قائمة الأغاني. يسعد عدد قليل منهم بالتعبير عن نفورهم، وإضفاء نظرة ثاقبة على علاقاتهم المعقدة مع بعض أغانيهم الأكثر شعبية – على الرغم من أن هذا لا يعني أن الناس سيتوقفون عن سؤالهم عنها.
لا تطلب من روبرت بلانت أن يلعب دور Stairway to Heaven
حسنًا، قد يكون “Stairway to Heaven” نشيدًا أسطوريًا لموسيقى الروك في الوقت الحاضر، لكن روبرت بلانت – الذي كان المغني الرئيسي وكاتب الأغاني في فرقة Led Zeppelin لأكثر من عقد من الزمان – لديه علاقة معقدة مع الأغنية. يتعلق الأمر إلى حد كبير بحقيقة أن بلانت قد تغير على مدار حياته المهنية الطويلة والمتنوعة. مع هذا التحول الفني والنضج المتزايد، ربما، جاءت إعادة تقييم واضحة لموسيقى الروك التي، في يدي بلانت، لا تكون ممتعة دائمًا.
قال بلانت في البرنامج الإذاعي Ultimate Classic Rock Nights في عام 2019: “بالطبع، كانت أغنية جيدة”، مع الاحتفاظ بمعظم مديحه للمهارة الموسيقية لجيمي بيج (الذي يبدو أنه مع زملائه الآخرين في الفرقة يحبون بلانت جيدًا أيضًا). وأضاف لاحقًا: “لكنني أقول غنائيًا الآن وحتى صوتيًا: لست متأكدًا من ذلك”. ما هي المشكلة بالتحديد؟ كما قال بلانت لقناة AXS TV، فإن الأغنية متجذرة بقوة في عصر آخر، وبينما لا يزال يكن احترامًا كبيرًا لعمل بيج، فإن كلماته “كانت تخرج من ذهن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا”. وأضاف: “مع مرور الوقت، قد تجد أن فترة أخرى من حياتك أصبحت أكثر أهمية بعض الشيء”، موضحًا: “بقدر ما أحبها، فأنا لست ملتزمًا بهذه الصفقة برمتها الآن”. هل هو نفور صارخ؟ ليس تمامًا، ولكن من الواضح أيضًا أن بلانت جاهز للمضي قدمًا، ولا تحتاج كلماته إلى الاستمرار.
يتمتع بيت تاونسند برؤية قاتمة لساحر الكرة والدبابيس
لم يخجل عازف الجيتار بيت تاونسند من مشاركة آرائه، خاصة عندما يتعلق الأمر ببرنامج Pinball Wizard لفرقة The Who. حتى أنه كتب في ملاحظات الخطوط العريضة لألبوم الأغنية “تومي” أنه يخجل من كلمات الأغاني. كتب (عبر مجلة Far Out): “فكرت، يا إلهي، هذا أمر فظيع، أكثر قطعة كتابية خرقاء قمت بها على الإطلاق”. “يا إلهي، أشعر بالحرج.” مما أثار ارتباكه، والرعب في نهاية المطاف، أن كل شخص آخر في الاستوديو اعتقد أنه كان مثاليًا، وكذلك فعل الجمهور العام أيضًا. في الواقع، أصبحت واحدة من أكبر الأغاني الناجحة للفرقة، حيث وصلت نسخة عام 1969 من الأغنية إلى المرتبة الرابعة في المملكة المتحدة والمرتبة 19 على قائمة بيلبورد هوت 100 في الولايات المتحدة.
إنه أمر سيء للغاية بالنسبة إلى Townshend، الذي أُجبر على لعب “Pinball Wizard” لعقود من الزمن. كما أوضح أيضًا لمجلة Uncut في عام 2004 (عبر Ultimate Classic Rock)، فقد كتب الأغنية جزئيًا على الأقل لإرضاء المراجع، نيك كوهن، الذي أحب حقًا لعب الكرة والدبابيس. “أتذكر أنني قلت له، ربما مع عنصر من السخرية، “لذا، إذا كانت تحتوي على لعبة الكرة والدبابيس، هل ستعطيها مراجعة جيدة؟” يتذكر تاونسند. “لقد قال ،” بالطبع سأفعل ذلك. أي شيء يحتوي على الكرة والدبابيس يعد أمرًا رائعًا. “اعترف تاونسند أنه كتب الأغنية بعد ذلك” على أنها عملية احتيال بحتة “.
أصبحت الروائح مثل Teen Spirit شائعة جدًا بالنسبة لكورت كوبين
لدى Nirvana العديد من الأغاني الرائعة في كتالوجها، لكن أغنية “Smells Like Teen Spirit” غالبًا ما تكون على رأس قائمة الجميع، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالشعبية. ومع ذلك، لم يكن كورت كوبين متحمسًا لنجاح الأغنية. كما قال لمحاور رولينج ستون في عام 1994، أصبح العزف غير مريح على الإطلاق، على الرغم من أن استبعاده من قائمة الأغاني أدى إلى إطلاق صيحات الاستهجان. قال: “لقد ركز الجميع على تلك الأغنية كثيرًا”، مشيرًا إلى تشغيلها الذي لا نهاية له على قناة MTV واعتقاده الشخصي بأنه كتب أغانٍ أفضل بكثير ولكنها أقل شعبية. وقال: “بالكاد، خاصة في ليلة سيئة مثل هذه الليلة، أستطيع أن أتجاوز فيلم Teen Spirit”. “أريد حرفيًا أن أرمي جيتاري أرضًا وأبتعد. لا أستطيع التظاهر بأنني أقضي وقتًا ممتعًا في العزف عليه.”
قال كوبين إن الأغنية تم تصميمها لإرضاء الجماهير من خلال (نوعًا ما) من الفرق الموسيقية الأكثر رسوخًا. لا توجد اتهامات حقيقية بالسرقة الأدبية هنا، لكن كوبين كشف أنه كان مستوحى بشدة من فرقة Pixies وأغنية “Louie, Louie”. لكن صعود الأغنية لتصبح نموذجًا لموسيقى الجرونج في التسعينيات ونجاحًا شعبيًا أدى إلى إفساد أي متعة أولية ربما كانت لدى نيرفانا معها. في الواقع، عندما أُجبر كوبين على عزف أغنية “Smells Like Teen Spirit”، كان معروفًا أنه يخطئ عمدًا، مما يؤكد نفوره من أكثر أغاني نيرفانا نجاحًا تجاريًا. ربما ليس من المستغرب أن تكون آخر أغنية حية لكوبين على الإطلاق هي “صندوق على شكل قلب”.
جيمس هيتفيلد حقًا لا يحب الهروب
إذا كنت تريد أن تجعل جيمس هيتفيلد في حالة مزاجية سيئة، فقد تحقق هدفك من خلال جعله وبقية أعضاء فريق Metallica يلعبون أغنية “Escape”. مقابل ما تستحقه، كانت الأغنية بمثابة إضافة سريعة لألبومهم الثاني، “Ride the Lightning”، والتي تم طرحها عندما طلب الاستوديو أغنية إضافية في اللحظة الأخيرة. صحيح أن ألبوم 1984 كان سيكون متناثرًا جدًا بدونه، لكن مع ذلك فإن الفرقة – بما في ذلك هيتفيلد كمغنيها الرئيسي وأحد مؤلفي الأغاني – ليست مغرمة تمامًا بأغنية “Escape” التي غالبًا ما يتم انتقادها. جزء من المشكلة، إلى جانب الخشونة التي يراها هيتفيلد في بداية مسيرته المهنية، هو أنها موجودة في مفتاح A، وهو ما قال عازف الجيتار كيرك هاميت إنه غير عادي ومحرج بالنسبة للفرقة.
وتحقيقًا لهذه الغاية، نادرًا ما يتم عرض أغنية “Escape” على الهواء مباشرة. قام فريق Metallica بتشغيلها في مهرجان موسيقي عام 2012 (أعلاه)، حيث أعلن هيتفيلد عن حضوره بشكل غير ملهم: “الأغنية التي لم نرغب أبدًا في تشغيلها على الهواء مباشرة أصبحت الآن في قائمة الأغاني (…) وسنبذل قصارى جهدنا. يمكنك الغناء إذا أردت، حسنًا؟ قد يساعد ذلك.” في هذه الأثناء، كان عازف الدرامز لارس أولريش مقيسًا بشكل غير معهود في تقييمه أثناء حديثه إلى Metal Hammer. على الرغم من أنه لا يطلق على “Escape” اسم “Escape” تمامًا ويعترف بأنه مسار جاهز للراديو (وليس على وجه التحديد الشيء المفضل لدى ميتالهيد)، إلا أنه لا يكرهه. وأوضح: “ليس لدي مشكلة خاصة معها، لكنها لم تصبح أبدًا عنصرًا أساسيًا في البث المباشر مثل الأغاني الأخرى المسجلة”.
أحيانًا ما يضرب Shiny Happy People ملاحظة سيئة لمايكل ستيب
هل “الأشخاص السعداء اللامعون” بهذا السوء؟ من المؤكد أن مايكل ستيب، قائد فريق REM، يعتقد ذلك، حتى لو كان رسمًا جيدًا للفرقة ويمكن القول إنه ساعد في دفع ألبومها “Out of Time” لعام 1991 للفوز بجائزة جرامي. ولكن في عام 2016، قال المغني ستيب باستقالته لمضيف بي بي سي أندرو مار إنها “أغنية بوب فاكهية مكتوبة للأطفال”. أعلن قائلاً: “إذا كانت هناك أغنية واحدة تم إرسالها إلى الفضاء الخارجي لتمثيل REM لبقية الوقت، فلن أرغب في أن تكون أغنية Shiny Happy People”. ومع ذلك، فقد قصدها في الأصل أيضًا أن تكون لحظة مشرقة من الفرح وسط متاعب حرب الخليج وغيرها من الأحداث العالمية القاتمة في تلك الحقبة. منذ ذلك الحين، لم يعد الناس متأكدين مما إذا كانت “Shiny Happy People” صادقة أم ساخرة أم أنها في مكان ما بينهما. مما لا يثير الدهشة، نادرًا ما شهدت الأغنية عروضًا حية، حيث لم يخبر ستيب سوى Space Ghost أنه يكره “Shiny Happy People” في ظهوره عام 1995 في “Space Ghost Coast to Coast”.
ستيب ليس دائما بهذه القسوة. قال لصحيفة The Quietus في عام 2011: “لقد كنت دائمًا في سلام معها. إنه أمر محرج بعض الشيء أنها حققت نجاحًا كبيرًا كما فعلت”، والذي، حسنًا، لا يبدو في سلام تمامًا إذا سألتنا. ولكن مهلا، قامت الفرقة بإحيائها باسم “Furry Happy Monsters” في حلقة عام 1999 من برنامج “Sesame Street”، لذلك لا يمكن أن يكون كل شيء سيئًا.