5 نصائح للسلامة في العلية يجب معرفتها قبل التوجه للأعلى

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على الرغم من أن العديد من المنازل تحتوي على علية، إلا أنها ليست مساحات ترغب في قضاء وقتك فيها. ومع ذلك، فإن العلية الخاصة بك تقوم بأكثر من مجرد تخزين الصناديق القديمة. من وقت لآخر، ستحتاج إلى التوجه إلى العلية، سواء كان ذلك لاستخراج شيء مخزن هناك، أو للتحقق من تسرب السقف، أو للتحقيق في أي انزلاق غامض تسمعه. في هذه اللحظات، من الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل دخول هذا الجزء من منزلك، حيث يوجد احتمال وقوع حوادث أو مغامرات أثناء وجودك هناك.

نظرًا لأن السندرات هي بيئات مختلفة تمامًا عن منزلك، فأنت بحاجة إلى تسليح نفسك بشكل صحيح بالأدوات والمعرفة للبقاء آمنًا أثناء العمل فيها. ومن أجل توفير الوقت والكفاءة، من الحكمة أن تزود نفسك بالأدوات المناسبة قبل صعود السلم؛ كما أنه يساعد على منع السقوط أثناء صعود ونزول السلم الضيق. تتضمن نصائح السلامة الأخرى ارتداء الملابس والأدوات المناسبة لحمايتك من العناصر التي ستتعرض لها في العلية، مثل الحطام والحرارة الزائدة. ستحتاج أيضًا إلى السير بحذر – حرفيًا – لتجنب أي خطأ يرسل قدمك عبر الحوائط الجافة.