5 نصائح للسلامة في العلية يجب معرفتها قبل التوجه للأعلى

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على الرغم من أن العديد من المنازل تحتوي على علية، إلا أنها ليست مساحات ترغب في قضاء وقتك فيها. ومع ذلك، فإن العلية الخاصة بك تقوم بأكثر من مجرد تخزين الصناديق القديمة. من وقت لآخر، ستحتاج إلى التوجه إلى العلية، سواء كان ذلك لاستخراج شيء مخزن هناك، أو للتحقق من تسرب السقف، أو للتحقيق في أي انزلاق غامض تسمعه. في هذه اللحظات، من الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة قبل دخول هذا الجزء من منزلك، حيث يوجد احتمال وقوع حوادث أو مغامرات أثناء وجودك هناك.
نظرًا لأن السندرات هي بيئات مختلفة تمامًا عن منزلك، فأنت بحاجة إلى تسليح نفسك بشكل صحيح بالأدوات والمعرفة للبقاء آمنًا أثناء العمل فيها. ومن أجل توفير الوقت والكفاءة، من الحكمة أن تزود نفسك بالأدوات المناسبة قبل صعود السلم؛ كما أنه يساعد على منع السقوط أثناء صعود ونزول السلم الضيق. تتضمن نصائح السلامة الأخرى ارتداء الملابس والأدوات المناسبة لحمايتك من العناصر التي ستتعرض لها في العلية، مثل الحطام والحرارة الزائدة. ستحتاج أيضًا إلى السير بحذر – حرفيًا – لتجنب أي خطأ يرسل قدمك عبر الحوائط الجافة.
اجمع أدواتك مسبقًا – وأحضر الأدوات المناسبة
يمكن أن يكون الصعود والنزول إلى العلية الخاصة بك عملية صعبة؛ نظرًا لأنك على الأرجح تتعامل مع سلم قابل للطي ونقطة دخول صغيرة، فمن الأفضل التفكير مسبقًا، وجمع الأدوات التي قد تحتاجها قبل التسلق. حتى لو كنت تحضر معك عددًا قليلاً من الأدوات أو المستلزمات، فإن ربط حزام الأدوات يعد خطوة ذكية يمكن أن تبقي يديك حرتين. كما أنه يساعدك على تتبع العناصر الخاصة بك حتى لا تنسى شيئًا ما على الأرض عن طريق الخطأ.
تتضمن بعض الأدوات الشائعة التي تستحق الاهتمام بها مصدرًا جيدًا للضوء، والذي يمكن أن يساعدك على رؤية العوائق المحتملة بوضوح، بالإضافة إلى ما تبحث عنه. يعد هاتفك أو الكاميرا عنصرًا جيدًا آخر يمكنك إحضاره معك، حيث يمكن أن يساعدك في توثيق المشكلات التي تواجهها، مثل فضلات القوارض أو تسرب السقف. إذا كنت تشك في وجود تسرب، فإن إحضار دلو صغير لتجميع الماء المتساقط حتى يأتي شخص الإصلاح هو خيار حكيم.
احذر من الحرارة
يمكن أن تصبح العلية ساخنة بشكل خطير خلال اليوم. إذا كنت تخطط للصعود، فإن الاستعداد للحرارة مقدمًا يعد خيارًا ذكيًا. إن الصعود في وقت مبكر من اليوم بدلاً من الفترة الأكثر سخونة في فترة ما بعد الظهر يمكن أن يقلل من بعض الدرجات. بالإضافة إلى التوقيت، يمكن أن يساعد إحضار زجاجة من الماء البارد معك في منع ارتفاع درجة الحرارة أثناء وجودك في هذه المساحة الساخنة. يمكنك أيضًا استخدام الخرق المبللة بوضعها على الجزء الخلفي من رقبتك لمساعدتك على التهدئة إذا كنت تقضي أكثر من بضع دقائق في العلية.
بينما تريد تغطية بشرتك أثناء العمل في العلية، فإن ارتداء الملابس الخفيفة يعد خطوة حكيمة يمكن أن تنقذك من ارتفاع درجة الحرارة. اختر القطن أو المنسوجات الأخرى التي تتنفس بشكل جيد. وأخيرًا، راقب الوقت الذي تقضيه في العلية. في حين أنه من السهل فقدان الوقت عند العمل في مشروع ما، فإن ضبط مؤقت لمدة 15 دقيقة أثناء العمل في علية ساخنة يمكن أن يمنع ارتفاع درجة الحرارة العرضي.
التحرك بحذر
على الرغم من أن العلية هي جزء من منزلك من الناحية الفنية، إلا أنها لا تزال مليئة بالمخاطر والعقبات. يمكن أن تكون العوارض الخشبية والعوازل والعوارض المنخفضة والمسامير والمسامير والأسلاك الكهربائية المكشوفة خطيرة. هناك كل أنواع الطرق التي يمكنك من خلالها الاصطدام أو التعثر أو الانزلاق على شيء ما أثناء العمل في العلية، لكن التحرك بعناية يعد طريقة رائعة لتجنب أي إصابات، كما هو الحال مع التأكد من إضاءة طريقك بالكامل أثناء المشي.
عند المشي، لا تخطو إلا على عدد محدد من الأجزاء الخشبية القوية، نظرًا لأنها أكثر قوة من الناحية الهيكلية من الحوائط الجافة. الألواح العلوية والجمالونات عبارة عن سطحين آمنين بشكل عام للمشي عليهما عندما تكون في العلية، ولكن من الأفضل أن تتعرف على شكلهما قبل الصعود. نظرًا لأن الغبار والعزل يمكن أن يكونا كثيفين في العلية، فقد يحجبان قدرتك على رؤية ما هو ما؛ في هذه الحالة، حاول دفع الغبار جانبًا بحذائك قبل وضع وزن جسمك على السطح.
استخدم الأحذية المناسبة
على الرغم من أنك قد تميل إلى ارتداء زوج من الصنادل أو الصنادل والاندفاع إلى العلية، إلا أن هذا القرار المتسرع قد يتركك في عالم من المشاكل. تكثر المسامير والمسامير وفضلات القوارض وغيرها من المخاطر في العلية، لذا فإن ارتداء الأحذية المناسبة أمر في غاية الأهمية. اختر أحذية العمل أو شيئًا بنعل قوي وسميك حتى لا تخاطر بالثقب من الأدوات الحادة الموجودة على أرضية العلية. ستحتاج أيضًا إلى شيء يتمتع بمقاومة كافية للانزلاق لمساعدتك في الإمساك بالأرض بشكل جيد.
يمكن أن تكون أحذية المشي لمسافات طويلة بديلاً رائعًا إذا كنت تفتقر إلى أحذية العمل، ولكن قبل كل شيء، سترغب في اختيار شيء مغلق من الأمام وملائم بشكل مريح – تذكر ربط أي طول إضافي من الأربطة حتى لا تتعثر بها. إذا كنت تريد أن تكون أفضل في تنظيف العلية الخاصة بك، فإليك بعض النصائح المفيدة، بالإضافة إلى الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها.
ارتداء معدات الحماية
أخيرًا وليس آخرًا، عند العمل في العلية، ستحتاج إلى تسليح نفسك بمعدات ومعدات الحماية المناسبة. نظرًا لأن العلية الخاصة بك مليئة بالغبار والحطام ومصادر التلوث الأخرى، فستتضمن المعدات المناسبة نظارات واقية لحماية عينيك، بالإضافة إلى قناع للوجه لإبعاد العناصر الخطرة عن رئتيك. توخي الحذر الواجب من خلال الحصول على فئة مناسبة من أقنعة الوجه لتصفية البكتيريا الخطيرة التي يمكن العثور عليها في فضلات القوارض؛ يمكن للقناع من طراز N95 أو N100 أن يضمن أنك آمن من الجراثيم وكذلك الغبار العازل. يمكنك بسهولة طلب 10 عبوات من أقنعة BNX N95 على أمازون مقابل 14.99 دولارًا.
يعد ارتداء القفازات المطاطية الواقية ضروريًا أيضًا إذا كنت تلمس أي أسطح قد تتلامس معها القوارض. إذا كنت تعمل على إصلاحات بسيطة، فستحتاج إلى اختيار قفازات عمل أكثر سمكًا يمكن أن تمنع يديك من الإصابة بالشظايا أو تحميك من الاصطدام بالمسامير أو المسامير الصدئة. على الرغم من أنه قد يبدو من السخافة الاستعداد قبل التوجه إلى الطابق العلوي في منزلك، إلا أنه من الأفضل أن تكون آمنًا بدلاً من الندم.