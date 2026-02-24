5 نغمات روك قديمة سنكررها حتى يوم وفاتنا

إحدى معجزات موسيقى الروك هي أن بعض الألحان ترفض ببساطة التأريخ. بعد مرور عقود عديدة على تأليفها وتسجيلها لأول مرة – غالبًا باستخدام معدات وتقنيات بدائية للغاية لدرجة أنها ستذهلنا اليوم – لا تزال بعض المقطوعات الموسيقية يتردد صداها مع الطاقة الخام التي تجعل الصخور رائعة.
ولإثبات ذلك، إليك خمسة مسارات لموسيقى الروك أقل شهرة والتي كانت موجودة منذ أكثر من 60 عامًا، ومع ذلك لا تزال تتمتع بقيمة إعادة تشغيل كبيرة للمستمعين اليوم. يعود تاريخها إلى السنوات التكوينية لموسيقى الروك، عندما كان هذا النوع لا يزال ناشئًا من جذوره في موسيقى البلوز والآر آند بي، قبل ظهور موسيقى الروك الصلبة، وروك الملعب، والأنواع الفرعية التي لا تعد ولا تحصى التي تلت ذلك.
ومع ذلك، فإن كل هذه الألحان تتأرجح اليوم بنفس القوة التي كانت عليها عندما تم إصدارها لأول مرة. في هذه القائمة، اخترنا كلاسيكيات أقل شهرة نسبيًا: إما جواهر مخفية لفنانين مشهورين طغت عليها نجاحات أكبر، أو مقطوعات موسيقية لموسيقيين تلاشت شهرتهم، ولكنها مع ذلك ستجعلك تضغط على زر التكرار. يتمتع.
ثلاثي جوني بورنيت – القطار يحافظ على دورانه
يخرج “The Train Kept A-Rollin” من البوابات مع طبول القيادة والباس والغيتار المشوه الذي يتم تشغيله من خلال مكبر صوت تالف عمدًا، والذي بالكاد يسمح بما يقرب من دقيقتين ونصف. في هذه الأثناء، يقدم جوني بورنيت، قائد الفرقة الأمامية، واحدة من أكثر المقاطع الصوتية ثباتًا في عصر موسيقى الروك أند رول، حيث يتغير من خلال التروس ليقدم أداءً صوتيًا ديناميكيًا ينبح يتطلب منك النهوض والرقص. تم تأليف المسار في الأصل كمسار بلوز بواسطة Tiny Bradshaw في عام 1951، لكن نسخة Burnette لعام 1956 قلبته رأسًا على عقب، ووضع الجيتار في وسط الأغنية وجعلها موسيقى الروك حقًا. صعب.
ظهرت أغنية “The Train Kept A-Rollin” مرة أخرى بعد عقد من الزمن بترتيب جديد بواسطة Yardbirds، وأصبحت أغنية غلاف مشهورة من خلال أعمال موسيقى الروك الصلبة. ولكن حتى أسلوب Yardbirds الشهير لا يمكن أن يرقى إلى مستوى إصدار Burnette، الذي يجعله سحره الذي لا هوادة فيه وسحره الخشن من موسيقى الروكابيلي الكلاسيكية التي تظل مسلية للغاية للآذان الحديثة.
جوني “جيتار” واتسون – جيتار الفضاء
كانت فترة الخمسينيات من القرن الماضي هي العصر الذهبي لآلات موسيقى الروك التي تجاوزت الحدود، حيث استطاعت أحدث ابتكارات الجيتار أن تجعل المستمعين منبهرين أثناء استماعهم مرارًا وتكرارًا، فقط للتعرف على هذه الأصوات الجديدة الغريبة. وبالنسبة لأولئك القلائل الذين اشتروا “جيتار الفضاء” المذهل لجوني “جيتار” واتسون في عام 1954، لم يكن من الممكن أن يكون هناك الكثير مثله.
تمر الآلة بعدة مقاطع مميزة، يوضح كل منها أسلوب واتسون في البثرة قبل وقت طويل من أن يصبح مفهوم التقطيع جزءًا من مفردات موسيقى الروك. كان أداءه غارقًا في ردود الفعل والترددات، وهي التأثيرات التي أصبحت أساسية في موسيقى الروك فقط خلال عصر المخدر بعد أكثر من عقد من الزمن. إنه مسار مذهل، كما يوحي عنوانه، كان مثل شيء من الهبوط المستقبلي في منتصف الخمسينيات. إن كون واتسون عازفًا ممتازًا ومبتكرًا يجعل المسار أكثر من مجرد تحفة تاريخية – فهو يكافئ عشاق الجيتار على الاستماع المتكرر، مع قدرات واتسون التي لا تقل عن الإثارة.
وجد واتسون شهرة متجددة في السبعينيات من خلال مقطوعات الفانك التي حددت العصر مثل “Superman Lover” و”A Real Mother For Ya”. لكن “Space Guitar” يُظهر أن موهبته المذهلة تعود إلى زمن بعيد، وأنه كان بمثابة مقدمة غير معلنة لمبتكري الجيتار الآخرين مثل تشاك بيري وجيمي هندريكس.
فينس تايلور وأولاده المستهترون – كاديلاك جديدة تمامًا
اعتبر البعض أن مغني الروك البريطاني المولد فينس تايلور ليس أكثر من مجرد مقلد لإلفيس بريسلي. ولكن على الرغم من أن تايلور لم يكن يتمتع بالصقل الصوتي لـ The King، إلا أن أسلوبه المتعرج أثر في أجيال من الفنانين اللاحقين، بما في ذلك فرقة الروك The Clash، التي غطت أغنية “Brand New Cadillac” لألبوم “London Calling” في عام 1979.
من المؤكد أن النسخة الأصلية لعام 1959 تستحق وقتك. تتمحور أغنية “كاديلاك الجديدة تمامًا” لتايلور تدريجيًا حول نغمة جيتار معدية وراقصة مكونة من أربع نغمات، وتصبح مضطربة بشكل متزايد مع استمرارها. يقدم تايلور أداء حياته، معززًا توسلات الحبيب المهجور لتحقيق تأثير كبير. يحتوي المسار على بعض نقرات الجيتار الرائعة في نهاية كل بيت، بالإضافة إلى عزف منفرد على الجيتار يتم عزفه مرتين لحسن الحظ خلال فترة تشغيل ضيقة مدتها دقيقتان ونصف. بحلول الوقت الذي تأتي فيه الخاتمة للمسار، ستكون مستعدًا لسماع كل شيء مرة أخرى.
ديل هوكينز – سوزي ك
“سوزي كيو” لديل هوكينز هي أغنية كلاسيكية لموسيقى الروك في المستنقعات الجنوبية وصلت إلى ما هو أبعد من جذور موسيقى البلوز وكان لها تأثير كبير على فنانين لاحقين مثل توني جو وايت وكريدنس كليرووتر ريفايفال، مما أدى إلى انتشارها في العقود التالية. يستخدم المسار إيقاعًا مجردًا وأخدودًا مُعديًا فوق المقدمة والآيات لتأثير مبهج، مما يفسح المجال لمقاطع غيتار صلبة متعددة مصحوبة بشيء أكثر من صرخات هوكينز.
لا يمكن إنكار كيمياءها الغريبة، وعلى الرغم من أنها تستغرق ما يزيد قليلاً عن دقيقتين، إلا أنها تسبب الإدمان تمامًا. كان هوكينز يدور حول الإيقاع كمؤدٍ – فقد رفض فكرة الغناء الريفي والغربي ذي الإيقاع المنخفض – وكانت أغنية “Susie Q” مدفوعة بالصفعة الجهير والترتيب الغنائي البارع لهوكينز، والذي، على الرغم من بساطته ومشتق من موسيقى البلوز، إلا أنه يبني التوتر بشكل فعال قبل أن تسمح الفرقة لتلك القيثارات بالنحيب.
ديك ديل ونغمات ديل – ميسيرلو
تُعرف العديد من المستمعين المعاصرين بأنها الموسيقى الافتتاحية لـ “Pulp Fiction” لكوينتين تارانتينو، وهي أغنية “Misirlou” الرائعة لديك ديل، وهي واحدة من أثقل الأغاني التي ستواجهها من فترة ما قبل موسيقى الروك.
كان ديل أسطورة غيتار في كاليفورنيا، وقد جمع عددًا كبيرًا من المتابعين على الساحل الغربي بفضل تقنيات الانتقاء المعقدة التي يستخدمها باستخدام أوتار ثقيلة، بالإضافة إلى عروضه المسرحية الرائعة. في أوائل الستينيات، أصدر سلسلة من الأغاني المنفردة الرائعة، بما في ذلك أغنية “Misirlou” عام 1962 والألبوم الكلاسيكي “Surfer’s Choice”، الذي أنشأ نموذجًا لموسيقى الروك لركوب الأمواج وجعله نجمًا وطنيًا.
كان لدى ديل أصول لبنانية، وعلى الرغم من أن أغنية “Misirlou” كانت أساسية لركوب الأمواج، إلا أنها تعتمد على اللحن الشعبي التقليدي للبحر الأبيض المتوسط، ولكنها عزفت بوتيرة غاضبة حولتها إلى واحدة من أعنف مقطوعات الجيتار في العقد (النسخة الموجودة في “Surfer’s Choice”، والتي تحمل عنوان “Misirlou Twist”، تحتوي على آلات إضافية تكشف بشكل أكثر وضوحًا عن جذور الأغنية). تصمد الكثير من ديسكغرافيا ديل، لكن “Misirlou” هي تحفته الفنية – وهي عرض للنغمات الثقيلة بشكل لا يصدق التي كان بإمكانه استخلاصها من معداته قبل فترة طويلة من الاستخدام الواسع النطاق لدواسات التأثير.