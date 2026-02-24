5 نغمات روك قديمة سنكررها حتى يوم وفاتنا

إحدى معجزات موسيقى الروك هي أن بعض الألحان ترفض ببساطة التأريخ. بعد مرور عقود عديدة على تأليفها وتسجيلها لأول مرة – غالبًا باستخدام معدات وتقنيات بدائية للغاية لدرجة أنها ستذهلنا اليوم – لا تزال بعض المقطوعات الموسيقية يتردد صداها مع الطاقة الخام التي تجعل الصخور رائعة.

ولإثبات ذلك، إليك خمسة مسارات لموسيقى الروك أقل شهرة والتي كانت موجودة منذ أكثر من 60 عامًا، ومع ذلك لا تزال تتمتع بقيمة إعادة تشغيل كبيرة للمستمعين اليوم. يعود تاريخها إلى السنوات التكوينية لموسيقى الروك، عندما كان هذا النوع لا يزال ناشئًا من جذوره في موسيقى البلوز والآر آند بي، قبل ظهور موسيقى الروك الصلبة، وروك الملعب، والأنواع الفرعية التي لا تعد ولا تحصى التي تلت ذلك.

ومع ذلك، فإن كل هذه الألحان تتأرجح اليوم بنفس القوة التي كانت عليها عندما تم إصدارها لأول مرة. في هذه القائمة، اخترنا كلاسيكيات أقل شهرة نسبيًا: إما جواهر مخفية لفنانين مشهورين طغت عليها نجاحات أكبر، أو مقطوعات موسيقية لموسيقيين تلاشت شهرتهم، ولكنها مع ذلك ستجعلك تضغط على زر التكرار. يتمتع.