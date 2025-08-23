5 نوى وعقل يمكن زراعتها بسهولة في منزلك

إذا كنت تبحث عن لمسة طبيعية تُزين بيتك أو شرفتك، فلا داعي للذهاب بعيدًا. بقايا المطبخ مثل النوى والبذور يمكن أن تتحول إلى نباتات جميلة تضيف الخضرة والانتعاش لحياتك اليومية. الأمر لا يحتاج إلا إلى بعض الصبر، القليل من العناية، والكثير من الفضول لمتابعة نموها.

الريحان: العشب المتوسطي المحبوب

لا تكاد تخلو وصفة متوسطية من الريحان الطازج. يمكن إكثاره بسهولة من خلال عُقَل صغيرة بطول 8 إلى 10 سم. بعد إزالة الأوراق السفلية، ضع الساق في كأس ماء حتى تظهر الجذور خلال أسبوعين تقريبًا، ثم انقله إلى أصيص بتربة جيدة. الريحان يحب الضوء غير المباشر والري المنتظم، لكن تجنب بلل أوراقه لتفادي الآفات.

المانجو: لمسة استوائية في بيتك

تُعتبر نواة المانجو بوابة إلى زراعة نبات استوائي مدهش. يكفي نقع النواة ثم وضعها في تربة رطبة ومكان مشمس معتدل. خلال أسابيع، ستبدأ الجذور والأوراق بالظهور. يمكن للمانجو أن ينمو في أصيص داخل المنزل، على أن يُعاد زراعته في وعاء أكبر كل عامين تقريبًا. لا تنتظر ثمارًا إذا لم تكن في مناخ دافئ، لكن الأوراق الكبيرة اللامعة ستكفي لإضفاء طابع استوائي.

شجرة البندق: رمز الصبر والثمار

النَوَيز (البندق) ليس مجرد وجبة خفيفة، بل يمكن أن يصبح شجيرة جميلة في حديقتك. يمكن زراعة عُقَلها في الخريف، وتفضل تربة رطبة وضوءًا جيدًا. في السنوات الأولى قد تزرعها في أصيص، لكن لاحقًا تحتاج إلى أرض مفتوحة لتنمو وتُثمر. بعد 3 إلى 4 سنوات، ستبدأ في إنتاج ثمار غنية بالعناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية المفيدة والمعادن.

البطاطا الحلوة: خضار ملون وسهل الزراعة

يمكنك بدء زراعة البطاطا الحلوة عبر وضعها نصف مغمورة في كأس ماء باستخدام أعواد خشبية لتثبيتها. خلال أيام ستظهر الجذور والسيقان، ويمكنك نقلها إلى التربة في الربيع. هذه النبتة تحتاج إلى شمس مباشرة وري منتظم، وتُعتبر مثالية لمن يملك حديقة صغيرة. عند نهاية الصيف، ستكون جاهزة للحصاد لتُزين موائدك بالشوربات أو الأطباق الغنية.

الليمون: شجرة صغيرة برائحة المتوسط

بذور الليمون يمكن أن تتحول إلى شتلات صغيرة إذا وُضعت أولًا في قطن رطب داخل كيس محكم. بعد إنباتها، تُزرع في تربة خفيفة داخل أصص صغيرة، مع تعريضها للشمس وتوفير ري منتظم. يحتاج الليمون إلى الكثير من الضوء، ويُفضّل إدخاله في مكان دافئ شتاءً. وقد يستغرق 7 إلى 8 سنوات ليُثمر، لكن أوراقه اللامعة ورائحته المنعشة تكفي لتمنحه مكانًا مميزًا في منزلك.