6 أشياء يشتريها البستاني الرئيسي من كوستكو

يمكن أن يكون البدء في الحديقة أمرًا مثيرًا، وفي الوقت نفسه، مسعىً ساحقًا. بغض النظر عما إذا كنت جديدًا تمامًا في مجال البستنة أو كنت قديمًا فيها، فهناك بعض النصائح والحيل والمنتجات التي يمكن أن تساعد حديقتك على الازدهار – والتي يمكن العثور على عدد مذهل منها في كوستكو. لتضييق نطاق بعض أفضل العناصر المتاحة، تحدثت House Digest مع Master Gardener وFruit Tree Grower، Josh Gardens، المعروف أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي باسم The Plant Techie، للتعرف على أفضل اختياراته.

تشمل بعض الأشياء المفضلة لدى جوش النباتات الحية، مثل أشجار الفاكهة والشجيرات، والتي يقول إنها يمكن أن تكون اكتشافًا رائعًا بالنسبة لسعرها، خاصة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه. وقال جوش لصحيفة هاوس دايجست: “أميل إلى مراقبة قسم الحدائق الموسمية في كوستكو لأن القيمة يمكن أن تكون قوية بشكل مدهش، خاصة بالنسبة للعناصر الأكبر حجمًا أو السائبة”. إذا كنت من محبي الخضروات، فقد تكون بدايات كوستكو للخضروات بمثابة عملية شراء أخرى تستحق النظر فيها، طالما أنك مستعد لشرائها دون تأخير. وقال جوش: “إن مخزونهم يتحرك بسرعة، لذا من المفيد التحقق بانتظام للعثور على أفضل النباتات ذات الجودة والاختيار”. بعض المنتجات التي يقسمها خبراؤنا هي أيضًا من أساسيات البستنة للمبتدئين.