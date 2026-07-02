6 أشياء يشتريها البستاني الرئيسي من كوستكو

يمكن أن يكون البدء في الحديقة أمرًا مثيرًا، وفي الوقت نفسه، مسعىً ساحقًا. بغض النظر عما إذا كنت جديدًا تمامًا في مجال البستنة أو كنت قديمًا فيها، فهناك بعض النصائح والحيل والمنتجات التي يمكن أن تساعد حديقتك على الازدهار – والتي يمكن العثور على عدد مذهل منها في كوستكو. لتضييق نطاق بعض أفضل العناصر المتاحة، تحدثت House Digest مع Master Gardener وFruit Tree Grower، Josh Gardens، المعروف أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي باسم The Plant Techie، للتعرف على أفضل اختياراته.
تشمل بعض الأشياء المفضلة لدى جوش النباتات الحية، مثل أشجار الفاكهة والشجيرات، والتي يقول إنها يمكن أن تكون اكتشافًا رائعًا بالنسبة لسعرها، خاصة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه. وقال جوش لصحيفة هاوس دايجست: “أميل إلى مراقبة قسم الحدائق الموسمية في كوستكو لأن القيمة يمكن أن تكون قوية بشكل مدهش، خاصة بالنسبة للعناصر الأكبر حجمًا أو السائبة”. إذا كنت من محبي الخضروات، فقد تكون بدايات كوستكو للخضروات بمثابة عملية شراء أخرى تستحق النظر فيها، طالما أنك مستعد لشرائها دون تأخير. وقال جوش: “إن مخزونهم يتحرك بسرعة، لذا من المفيد التحقق بانتظام للعثور على أفضل النباتات ذات الجودة والاختيار”. بعض المنتجات التي يقسمها خبراؤنا هي أيضًا من أساسيات البستنة للمبتدئين.
أشجار الفاكهة ذات الجذور العارية
قد لا تكون كوستكو هي المكان الأول الذي يتبادر إلى ذهنك إذا كنت تفكر في إنشاء بستان شجرة الفاكهة الخاص بك، لكن جوش أخبر House Digest أن الأشجار ذات الجذور العارية، مثل Longfield Gardens Bareroot Fruit Collections، هي بعض من اكتشافاته المفضلة في مجال البستنة. وأوضح أنه على الرغم من أن أسعارها معقولة، إلا أنه لا يزال من المهم فحصها للعثور على أفضل مصنع. قال جوش: “ابحث عن الفروع الممتلئة وغير المنكمشة، وكمكافأة، إذا تمكنت من العثور على فرع يدفع بالفعل القليل من النمو الأخضر، فهذه عادةً علامة جيدة حقًا على وجود شجرة صحية وقابلة للحياة”.
نباتات الروزماري
إذا كنت تبحث عن نبات يمكن استخدامه في المطبخ بالإضافة إلى شيء يمكن أن يكون ميزة جذابة للحديقة، فقد أخبرنا جوش أن نباتات إكليل الجبل من كوستكو – مثل Alder & Oak Patio Ready Rosemary (59.99 دولارًا) المتوفرة عبر الإنترنت – هي خيار جيد. وأوضح: “غالبًا ما يتم بيعها على أنها شجيرات كاملة وراسخة بسعر مماثل لنباتات الحضانة الأصغر حجمًا”. بالنسبة للمقيمين في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة، يوصي باختيار شجيرة صحية وكبيرة لأنها يمكن أن تعيش لعدد من السنوات، وذلك بفضل درجات الحرارة الإقليمية المعتدلة.
يبدأ الخضار
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء حديقة نباتية، فإن انتظار إنبات البذور يمكن أن يكون عملية مؤلمة. بدلاً من ذلك، يوصي جوش ببدء منتجات كوستكو بالخضروات، الأمر الذي يمكن أن يسرع الأمور. قال جوش لـ House Digest: “بالنسبة إلى البستانيين الذين يريدون حصادًا أسرع أو يبدأون في وقت لاحق، فإن هذه البداية المبكرة يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا. بالإضافة إلى أنه لا يمكنك التغلب على سعر الحجم”. إذا كنت ترغب في منح بداية خضرواتك الجديدة أفضل فرصة للنجاح، فجرّب الأداة المفيدة التي تمنح الشتلات النامية الدعم الذي تحتاجه.
حزم الأعشاب
بالنسبة إلى البستانيين الذين يحبون الأعشاب الطازجة في المطبخ، فإن حزم الأعشاب الطازجة من كوستكو مثل إكليل الجبل والنعناع والمريمية هي شيء يوصي به جوش. وأضاف جوش: “السعر عادة ما يكون أفضل من الشراء بشكل فردي”. إذا كنت تفكر في زراعة بعض الأعشاب في حديقتك، فإن جوش يحذر من وضع النعناع مباشرة في الأرض – وذلك لأنها عرضة للاستيلاء عليها، لأنها تنتشر تحت الأرض عبر الجذور.
عربة تفريغ الغوريلا
بعض جوانب البستنة أكثر جسدية من غيرها. عندما يتعلق الأمر بنقل الأكياس الثقيلة من المنتج أو الحطام، فأنت بحاجة إلى شيء قوي وقادر على مواجهة التحدي. تمت مراجعة عربة تفريغ Gorilla Heavy Duty Poly Yard (279 دولارًا) بشكل كبير وهي واحدة من أفضل عربات الحدائق التي تجعل العمل بالخارج أسهل من أي وقت مضى. وقال جوش لصحيفة هاوس دايجست: “هذه في الواقع إحدى الأدوات الأكثر استخدامًا في حديقتي”. “إنها متينة وسهلة المناورة ومفيدة بشكل لا يصدق لتحريك التربة أو المهاد أو الحطام، لذلك عندما تظهر بسعر تنافسي في كوستكو، فإنني أوصي بعملية الشراء دون تردد.”
حزم أدوات Fiskars
أخيرًا وليس آخرًا، تقوم كوستكو من وقت لآخر بتخزين أرففها بحزم من أدوات Fiskars التي يمكن أن تكون مفيدة في الحديقة وبسعر رائع. أخبرنا جوش: “سيحملون أحيانًا مجموعات تتضمن أساسيات مثل المقصات أو المقصات أو حتى المناشير، ويمكن أن يجعلها التسعير المجمع طريقة عملية جدًا لإنشاء مجموعة الأدوات الخاصة بك أو ترقيتها مرة واحدة”. يمكنك حاليًا الحصول على مجموعة Fiskars ‘Loppers and Hand Pruners مقابل 29.99 دولارًا في Costco. حصلت هذه المجموعة على تصنيف 4.5 نجوم من أكثر من 600 تقييم.