6 أطعمة لا يجب أبدًا حفظها في علب بلاستيكية

كثيرًا ما نستخدم العلب البلاستيكية في تخزين الطعام سواء في الثلاجة أو على الرفوف، فهي عملية وخفيفة وسهلة النقل. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن بعض الأطعمة تتأثر سلبًا عند وضعها في هذه العلب، سواء من حيث النكهة أو القيمة الغذائية أو حتى السلامة الصحية. بعض هذه الأطعمة يفسد أسرع في البلاستيك، وبعضها قد يصبح بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا.

الخضروات الطازجة

إذا قطّعت الخضروات أو أعددتها كسلطة أو أضفت إليها التوابل، فحفظها في علبة بلاستيكية ليس فكرة جيدة. الخس، الطماطم، الجزر وغيرها ستفقد قرمشتها وتذبل بسرعة مضاعفة، مما يحول سلطتك الطازجة إلى مكونات باهتة خلال ساعات قليلة. الأفضل هو الحفظ في وعاء زجاجي، وترك التتبيل حتى اللحظة الأخيرة قبل التقديم.

الفواكه

تمامًا مثل الخضروات، لا تحب الفواكه أن تُحجز داخل البلاستيك. التفاح، العنب أو حتى سلطة الفواكه ستفقد طعمها الطازج وقيمتها الغذائية بسرعة. إذا كنت مضطرًا لحفظها، فاستخدم برطمان زجاجي أو حتى وعاء من السيراميك، واحرص على تخزينها في مكان بارد أو في سلة فواكه مفتوحة التهوية.

الأجبان

الجبن لذيذ لكنه حساس للغاية. وضعه في علبة بلاستيكية مغلقة يسرّع نمو العفن ويشجع البكتيريا على التكاثر حتى قبل أن تلاحظ ذلك. وعند فتح العلبة، قد تتعرض لخطر التسمم الغذائي. الأفضل هو حفظ الجبن في حاويات زجاجية محكمة الإغلاق، التي تحافظ على النكهة وتمنع انتشار الرائحة في الثلاجة.

البيض الطازج أو المطبوخ

سواء كان البيض طازجًا أو مسلوقًا أو مفصول الصفار عن البياض، لا يُنصح أبدًا بوضعه في البلاستيك. البيض بطبيعته قد يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، وعند حفظه في بيئة بلاستيكية مغلقة تتضاعف فرص تكاثرها، بل وقد تنتقل أيضًا بكتيريا E. coli. من الأفضل حفظه في كرتونته الأصلية أو في وعاء نظيف وآمن مخصص لذلك.

الشوربات والمشروبات الساخنة

إذا كان لديك حساء ساخن أو مشروب مثل الشاي وتريد وضعه في الثلاجة، لا تصبه مباشرة في وعاء بلاستيكي وهو ساخن. الحرارة قد تساعد على سرعة نمو البكتيريا وتؤثر على سلامة الطعام. اتركه ليبرد قليلًا، ثم ضعه في إناء زجاجي أو ستيل مخصص للطعام. هذه الخطوة تحافظ على الطعم وتطيل عمره في التخزين.

السلمون المدخن

السلمون المدخن من الأطعمة الفاخرة التي يجب التعامل معها بحرص. وضعه في البلاستيك يجعله يفسد بسرعة ويتغير لونه إلى البني. أفضل طريقة لحفظه هي لفه في ورق ألومنيوم أو ورق مخصص لحفظ الأطعمة، مما يحميه من الهواء ويحافظ على طراوته ونكهته.