6 طرق عبقرية للتنظيف حول المنزل مع بلورات الصودا

تم توثيق قوة التنظيف من بيكربونات الصوديوم ، المعروفة باسم صودا الخبز ، بشكل جيد. هناك العشرات من اختراقات تنظيف صودا الخبز التي تغطي كل غرفة في منزلك وتمتد إلى ما وراء جدرانه ، لكن بيكربونات الصوديوم لها شقيق لا ينبغي التغاضي عنه: كربونات الصوديوم.
كربونات الصوديوم ، والتي تسمى أيضًا بلورات الغسيل أو الصودا ، هي مركب الصوديوم يجمع بين قاعدة قوية مع حمض ضعيف. من عبواتها ، يمكن أن تخطئ بلورات الصودا وصودا الخبز لبعضها البعض إذا كانت حبيبات بلورات الصودا أصغر قليلاً. غالبًا ما يتم بيع بلورات الصودا الأقل صبية الصالحة للأكل كداعم للغسيل أو عامل تنظيف شاق ، ولكن فائدتها لا تقتصر على إزالة البقع أو كوسيلة لتنظيف المصارف. هنا ستة مختلفة الطرق التي يمكن استخدام بلورات الصودا لتنظيف الفوضى في منزلك وحولها ولماذا يجب عليك دائمًا الاحتفاظ بمربع قريب.
إزالة آلة الغسيل
عند استخدام بلورات الصودا في غرفة الغسيل الخاصة بك كداعم للمنظفات ، قد ترغب في توفير بعض الشيء عندما تكون بين الدورات. بمرور الوقت ، تراب الأوساخ ، العفن ، وأنواع أخرى من المواد الشديدة التي تتراكم داخل الغسالات ويمكن أن تنتقل إلى ملابسك وفي النهاية إلى بشرتك. إن إضافة كوب من البلورات إلى صينية المنظفات وطبل آلة فارغة مرة واحدة في الشهر والسماح لها بالركض في دورة ساخنة ، ستنظف هذا الأمر بعيدًا ويساعد على منعه من البناء في المقام الأول.
استخدم بلورات الصودا لتنظيف وإزالة الروائح الصوفية الخاصة بك
من المحتمل أن تكون البقع وعاء المرحاض هي أكثر البقع إحراجًا ، خاصة إذا كان لديك شركة. استخدام الصودا الغسيل لتنظيف المراحيض الخاصة بك سريع وسهل وفعال للغاية. ما عليك سوى رش البلورات في الوعاء واستخدم عصا المرحاض لفرك الجانبين كما تفعل مع أي منظف آخر. تدفق إلى شطف ، وانتهيت. ضع في اعتبارك ، لا ينصح بهذه الطريقة للاستخدام على مراحيض الألياف الزجاجية أو المباريات الأخرى ، لأن كربونات الصوديوم قد تتلفها.
تعمل بلورات الصودا أيضًا على العجائب على الستائر النافذة
إذا لم يتم بعد استبدال الستائر فينيل في منزلك ، مما يتطلب فقط TLC القليل ، يمكن أن يساعد فرك مع بلورات الصودا والماء. بعد إذابة نصف كوب من كربونات الصوديوم في جالون من الماء ، استخدم قطعة قماش لمسح الأوساخ والغبار. لتنظيف أعمق ، ضعف كمية البلورات وملء الحوض بالماء بحيث يمكن غمر الستائر لمدة نصف ساعة. شنق الستائر حتى يتمكنوا من الهواء الجاف.
فرك شواء الشواء نظيف بدون مواد كيميائية ضارة
من قال إن اختراق التنظيف كانوا يقتصرون على داخل المنزل؟ بعد شواء عائلي أو طهي عطلة ، قم بتنظيف الطعام الزائد باستخدام فرشاة الشواية واترك كل شيء يبرد قبل نقع الأجزاء القابلة للإزالة في حمام من الماء الساخن وكوب من بلورات الصودا لمدة ساعتين. بينما تنقع هذه القطع ، يمكن رش بقية الشواية بنفس الخليط وتنظيفها باستخدام وسادة تجوب. تأكد من شطف كل شيء جيدًا ويسمح له بالتجفيف قبل جلسة الشواء التالية.
قم بإزالة الأطعمة المحروقة والدهون من أدوات الطهي
تشتهر بلورات الصودا بإخراج بقع الشحوم من الملابس ، لكن هل تعلم أنها تعمل أيضًا على الأطباق؟ لإزالة بقايا الطعام الدهنية والاحتراق ، رش البلورات بشكل حر على أدوات الطهي. اسمح له بالجلوس لمدة 15 دقيقة ، ومسحه بعيدًا ، وغسل الطبق كما تفعل عادة مع صخور الطبق أو في غسالة الصحون.
الأكسدة والأوساخ على الفضة الاسترليني لم تقف على الفرصة
يقسم صانعو المجوهرات بلورات الصودا كأفضل طريقة لاستعادة قطع الفضة والذهبية الباهتة والملل ، طالما أنها لا توجد أحجار ثمينة فيها. كربونات الصوديوم تآكل للألمنيوم ، لذلك تجنب استخدامه لتنظيف أواني الألمنيوم ؛ ومع ذلك ، ستحتاج إلى رقائق الألومنيوم لربط صينية لهذا الاختراق التنظيف. يُضاف المجوهرات إلى الدرج ، وصب على البلورات وبعض الماء المغلي. قم بإزالة المجوهرات بعناية بالملقط ، وشطفها ، وامسحها بقطعة قماش تلميع حتى تضيء مثل الجديد.