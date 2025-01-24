6 طرق عبقرية للتنظيف حول المنزل مع بلورات الصودا

تم توثيق قوة التنظيف من بيكربونات الصوديوم ، المعروفة باسم صودا الخبز ، بشكل جيد. هناك العشرات من اختراقات تنظيف صودا الخبز التي تغطي كل غرفة في منزلك وتمتد إلى ما وراء جدرانه ، لكن بيكربونات الصوديوم لها شقيق لا ينبغي التغاضي عنه: كربونات الصوديوم.

كربونات الصوديوم ، والتي تسمى أيضًا بلورات الغسيل أو الصودا ، هي مركب الصوديوم يجمع بين قاعدة قوية مع حمض ضعيف. من عبواتها ، يمكن أن تخطئ بلورات الصودا وصودا الخبز لبعضها البعض إذا كانت حبيبات بلورات الصودا أصغر قليلاً. غالبًا ما يتم بيع بلورات الصودا الأقل صبية الصالحة للأكل كداعم للغسيل أو عامل تنظيف شاق ، ولكن فائدتها لا تقتصر على إزالة البقع أو كوسيلة لتنظيف المصارف. هنا ستة مختلفة الطرق التي يمكن استخدام بلورات الصودا لتنظيف الفوضى في منزلك وحولها ولماذا يجب عليك دائمًا الاحتفاظ بمربع قريب.