6 من أفضل كاشفات الدخان الذكية لمنزلك

إذا كنت بحاجة إلى استبدال كاشفات الدخان الخاصة بك ، فقد ترغب في التفكير في الخيارات الذكية. توفر أجهزة الكشف عن الدخان فوائد لإنقاذ الحياة ، وبفضل التكنولوجيا المتغيرة باستمرار ، يمكنك الآن الاستمتاع بالعديد من الإنذارات المتقدمة التي تحتوي على ميزات لا حصر لها من النوع القياسي. واحدة من أعظم فوائد كاشفات الدخان الذكية هي أنها تستخدم شبكة Wi-Fi لتنبيهك إذا كان هناك حريق في منزلك ، حتى لو كنت على بعد 100 ميل. فكيف تختار أفضل واحدة لك؟ حسنًا ، قدم أصحاب المنازل الذين اشتروا كاشفًا ذكيًا للدخان ملاحظاتهم الإيجابية عبر الإنترنت ، مع إشارات من Google Nest Protect و First Alert و X-Sense ، من بين أمور أخرى.
على الرغم من أن كاشفات الدخان الذكية تكلف عادة أكثر من إنذار الدخان العادي (بعضها ، أكثر من ذلك بكثير) ، يجد العديد من المشترين الفوائد التي تستحق السعر الضخم. توفر هذه الأجهزة طبقة إضافية من الحماية تمنح مالكي المنازل راحة البال أكثر عندما يكونون بعيدًا عن المنزل. يوفر البعض مزايا إضافية مثل القدرة على فتح الأبواب عندما ينطلق المنبه وإسكات مريح قائم على التطبيق وتعطيل مؤقت ، مما يلغي الحاجة إلى أن تكون بالقرب من الجهاز. فيما يلي ستة أجهزة كاشف للدخان الذكية التي تلقت أعلى تصنيفات العملاء من المتسوقين عبر الإنترنت.
X-sense Wi-Fi Smart Smoke Dector XS01-WX
يستخدم XS01-WX من XS01-WX مقابل 19.99 دولارًا فقط واي فاي وتطبيق أمن المنزل X-Sense لإنشاء إشعارات في الوقت الفعلي لأجهزة إنذار الدخان ، وبطارية منخفضة ، وخلل في الجهاز. يتيح لك التطبيق مشاركة هذه الإخطارات مع ما يصل إلى 12 مستخدمًا آخرين في التطبيق ، مما يزيد من احتمالات الاستجابة البشرية إذا تم تشغيل إنذار. أعطى أكثر من 70 ٪ من المتسوقين في Amazon الجهاز مراجعة 5 نجوم ، مما ساهم في متوسط تصنيف 4.4 نجوم. أشاد الكثيرون بعمر البطارية الطويل ، وظائفه ، وسهولة التثبيت.
Google Nest Protect
يعد Nest Protect (المتوفر في متجر Google مقابل 149 دولارًا) من الناشئ عن خط شهير من منتجات المنازل الذكية ، وهو عبارة عن إنذار صلب يكتشف كل من أول أكسيد الدخان وأول أكسيد الكربون. إنه يرسل تنبيهات مباشرة إلى هاتفك ، بما في ذلك الإخطارات المنخفضة. ما عليك سوى تنزيل تطبيق NEST وتأكد من توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في منزلك. يتميز هذا الكاشف أيضًا باختبار مستشعر ليلي للبطاريات والمستشعرات. لقد حصل على تصنيف 5 نجوم تقريبًا على Walmart مع أكثر من 4500 مراجعة ، مع معظم التعليقات المتعلقة بسهولة التثبيت والضوء المنشط للحركة وراحة التطبيق.
Kidde Smart Hardwired Smoke وكاشف أول أكسيد الكربون
الدخان والنار وأول أكسيد الكربون ليسوا الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تخلق خطرًا في منزلك ؛ يمكن أن تكون جودة الهواء الرديئة خطرة أيضًا. إن إنذار Kidde Smart Home Safety هو جهاز مدرج في قائمة UL ، وسلحفه ، والذي يحمي المخاطر الثلاثة. بالإضافة إلى إرسال تنبيهات للدخان وأول أكسيد الكربون عبر تطبيق Kidde ، فإنه يراقب جودة الهواء الداخلي. يبرز العملاء إمكانية الوصول إلى التطبيق والنسخ الاحتياطي للبطارية لمدة 10 سنوات ، على الرغم من أن البعض يشكو من الإنذارات الخاطئة. حصل على تصنيف 3.8 نجوم مع أكثر من 150 مراجعة مقدمة على Home Depot (65.90 دولار).
أول تنبيه دخان وإنذار أول أكسيد الكربون
أول إنذار لاسلكي في حالة تأهب (تم بيعه بواسطة Ring مقابل 39.99 دولارًا) يرسل تحذيرات إلى جهازك المحمول عندما يكتشف الدخان أو أول أكسيد الكربون في منزلك. مع توافق الموجة Z ، يعمل الإنذار مع نظام أمان إنذار الحلقة ويوفر تجربة مباشرة داخل التطبيق. شارك ما يقرب من 600 من مشتري Best Buy أفكارهم عن المنتج على موقع التجزئة الإلكترونيات الإلكتروني ، مع 95 ٪ يقولون إنهم يوصون به لصديق. أعطاها أكثر من 80 ٪ مراجعة 5 نجوم ، إلى جانب مجد بسعر معقول ، والتوافق مع الحلقة ، والتركيب الخالي من المتاعب.
كاشف الدخان الذكي X-Sense مع تنبيهات صوتية و 17 موقعًا
على عكس إنذارات الدخان الذكية الأخرى ، يوفر كاشف الدخان الذكي X-Sense تنبيهات صوتية تحدد موقع النار في منزلك ، مع خيار ما يصل إلى 17 موقعًا/غرفة. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأطفال الذين قد لا يعرفون كيفية الاستجابة عند سماع صوت إنذار الدخان التقليدي. كما يوفر تحديثات مسموعة فيما يتعلق بحالة الجهاز ، بما في ذلك انخفاض البطارية والتعطل. وبالطبع ، فإنه ينبهك إلى التدخين عبر هاتفك. يمكنك شرائه مقابل 27.99 دولارًا من Amazon ، حيث تلقى تصنيفًا 4.5 نجوم.
كاشف أول أكسيد الدخان والكربون البسيط
هل سبق لك أن انطلق منبه الدخان أثناء الطهي؟ هذا كاشف الدخان البسيط والكربون أول أكسيد يزيل هذه المشكلة. يمكن أن يميز بين الدخان عن الطعام المعزول والحرق والنار المتزايد ، لذلك لن يبدو الأمر إذا كنت بطريق الخطأ فوق لحم الخنزير المقدد. عند استخدامها بالاقتران مع تطبيق Simplisafe ، فإنه يكتشف أيضًا أول أكسيد الكربون ويرسل تنبيهات متنقلة. كطبقة إضافية من الحماية ، يقدم هذا الكاشف مراقبة مهنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع خيار استجابة أفراد الطوارئ. تبيع 68.99 دولار على Amazon ، حيث حصلت على تصنيف 4.7 نجوم.