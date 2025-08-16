6 وصفات تقليدية لتنظيف الوسادة واستعادة بياضها الناصع

مع مرور الوقت، قد تتحول الوسادة التي كانت بيضاء ناصعة إلى لون أصفر مزعج، نتيجة تراكم العرق والزيوت الطبيعية وخلايا الجلد الميتة. لكن لا داعي للتفكير في استبدالها فورًا، فهناك طرق طبيعية وبسيطة يمكنها أن تعيد لها إشراقتها وكأنها جديدة، باستخدام مكونات موجودة في مطبخك.

كيفية تبييض الوسادة باستخدام الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم

يُعتبر الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم من أكثر المكونات فاعلية في التنظيف الطبيعي. اخلط نصف كوب من الخل الأبيض مع نصف كوب من البيكربونات في حوض مملوء بماء مغلي، ثم ضع الوسادة فيه لمدة ساعة. بعد ذلك، اغسلها في الغسالة على برنامج لطيف، وستلاحظ الفرق في اللون والرائحة.

تنظيف الوسادة بالحليب

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الحليب يتمتع بقدرة طبيعية على التبييض. اسكب لترًا من الحليب في الحوض وأضف إليه 15 غرامًا من البيكربونات، ثم انقع الوسادة لمدة ساعة. اشطفها جيدًا واغسلها في الغسالة، ثم جففها في الهواء الطلق لتحصل على نتيجة ناعمة ومنتعشة.

استخدام عصير الليمون لإزالة الاصفرار

عصير الليمون مثالي لإزالة بقع العرق الصفراء. هناك طريقتان:

أضف عصير الليمون مع مسحوق الغسيل في درج الغسالة، واضبط درجة الحرارة على 90 مئوية، ثم جفف في الهواء.

أو اغْلِ 2.5 لتر ماء مع عصير 6 ليمونات، ثم انقع الوسادة فيه لمدة ساعتين قبل غسلها في الغسالة.

مزج الليمون مع ماء الأكسجين

إذا كانت البقع عنيدة، امزج 125 مل من عصير الليمون مع 250 مل من ماء الأكسجين في ماء ساخن. ضع الوسادة في المحلول لمدة ساعة، ثم اشطفها وجففها جيدًا. هذه الطريقة فعّالة وتُحافظ على ألياف الوسادة.

التبييض باستخدام الخميرة الكيميائية

الخميرة الكيميائية ليست للمخبوزات فقط، بل يمكنها المساعدة في تنظيف الوسادة. رش كيسًا من الخميرة على البقع، وافركها بفرشاة مبللة، ثم اغسل الوسادة يدويًا. ستلاحظ اختفاء الاصفرار بسرعة.

لماذا تتحول الوسائد إلى اللون الأصفر؟

السبب الرئيسي هو امتصاص الوسادة للزيوت الطبيعية والعرق وخلايا الجلد الميتة. مع الوقت، قد تساهم الأتربة والعث والبكتيريا في تفاقم المشكلة. لذلك، يُنصح بغسل الوسادة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وضمان تجفيفها جيدًا قبل الاستخدام، خاصةً إذا كانت محشوة بالريش أو الزغب.

كيف تختار الوسادة المناسبة لك؟

إذا كنت تنام على بطنك، اختر وسادة مسطحة نسبيًا لتجنب آلام الرقبة والظهر.

إذا كنت تنام على جانبك، اختر وسادة تدعم المسافة بين الكتف والرأس.

إذا كنت تنام على ظهرك، لديك حرية اختيار السماكة، لكن احرص على دعم الرقبة جيدًا.

أما من حيث الملمس، فإن محبي الوسائد الناعمة يفضلون الريش أو الزغب، بينما من يبحثون عن الثبات يختارون الوسائد الإسفنجية عالية الكثافة. ويُنصح بمراعاة شكل الجسم: النحيفون يناسبهم وسادة رقيقة، بينما أصحاب البنية العريضة يحتاجون وسادة أكثر سماكة وصلابة.