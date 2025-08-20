7 أخطاء شائعة يجب تفاديها عند العناية بالأعشاب العطرية

لا شيء يضاهي متعة إضافة أوراق الريحان الطازج أو بضع عيدان من إكليل الجبل مباشرة من حديقتك إلى الطبق. لكن نجاح زراعة الأعشاب العطرية يحتاج إلى قليل من الانتباه وبعض القواعد الأساسية. كثيرون يقعون في أخطاء بسيطة تجعل نباتاتهم تذبل قبل أن تمنحهم المتعة الكاملة. إليك أبرز الأخطاء التي يقع فيها المبتدئون وحتى بعض الهواة، مع حلول عملية لتفاديها.

الخطأ الأول: تجاهل موسمية الزراعة

لكل عشبة موسمها المثالي. فالريحان مثلًا لا يتحمل البرودة، بينما الزعتر والميرمية أكثر صلابة ويمكن زرعها في الربيع المبكر. الالتزام بالمواسم يضمن نموًا صحيًا ويجنبك خيبة الأمل عندما تضع نباتًا محبًا للشمس في قلب الشتاء.

الخطأ الثاني: الإفراط أو الإهمال في الري

الماء هو الصديق والعدو في آن واحد. الري المبالغ فيه يؤدي إلى تعفن الجذور، بينما قلة الماء تجعل الأوراق صفراء وباهتة. القاعدة الذهبية: اغرس إصبعك في التربة حتى عمق مفصلين، إذا كانت جافة، فهذا وقت الري.

الخطأ الثالث: استخدام أوعية بلا تصريف

زراعة الأعشاب في أصص بلا ثقوب من أكبر الأخطاء. التصريف الجيد يحمي الجذور من ركود الماء ويمنع الأمراض الفطرية. يكفي ثقب صغير في قاع الوعاء لتوفير بيئة صحية للنبات.

الخطأ الرابع: عدم ترك فترة استقرار بعد الزراعة

بعد شراء نبات عطري جديد أو إعادة غرسه، يحتاج إلى أسبوعين تقريبًا ليعتاد على تربته الجديدة. كثيرون يستعجلون قطف أوراقه، لكن الصبر هنا سر النجاح. دع النبات يثبت جذوره قبل أن تبدأ في الاستفادة من أوراقه.

الخطأ الخامس: إهمال التسميد

الأعشاب العطرية تحتاج إلى مغذيات عضوية لتعطي أفضل نكهة. وضع كمية صغيرة من السماد العضوي أو الكومبوست في بداية الموسم يمنح النبات دفعة قوية. الإهمال هنا يعني أوراقًا أقل خضرة ونكهة أضعف.

الخطأ السادس: الخلط بين البذور والعُقَل

هناك فرق واضح بين الزراعة بالبذور والزراعة بالعُقَل (القصاصات). البذور تُزرع غالبًا في الربيع بعد ارتفاع حرارة التربة، بينما العُقَل تُؤخذ في الصيف أو الخريف من نبات ناضج. الفهم الصحيح لهذه العملية يسهل نجاح زراعتك.

الخطأ السابع: إهمال التقليم المنتظم

التقليم لا يُجمل النبات فقط بل يساعده على التنفس والنمو. النباتات المعمرة مثل إكليل الجبل تحتاج إلى تقليم دوري في الربيع لتفادي تراكم الخشب الجاف. أما الأعشاب السنوية مثل الريحان، فقصّ القمم بانتظام يمنعها من الإزهار المبكر ويحفز إنتاج أوراق جديدة.

الخطأ الثامن: شراء نباتات غير عضوية

قد تبدو الأعشاب الجاهزة في المحلات مغرية، لكن إذا لم تكن عضوية فهناك احتمال أن تكون ملوثة بمبيدات لا يمكن التخلص منها بالغسل. ولأننا نستهلك الأوراق مباشرة، من الأفضل دومًا اختيار نباتات أو بذور عضوية آمنة وصحية.