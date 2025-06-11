7 أشجار سريعة النمو لا تمانع في بداية منتصف العام

بينما تجلس في منزلك البارد والمكيف للهواء وتنظر من النافذة في حديقتك ، تدرك أنه يمكنك الاستفادة من شجرة ظل جديدة جميلة يمكنك أن تبقى عليها خلال هذا الطقس الأكثر دفئًا. أو قد ترغب فقط في شجرة عينة جذابة يمكنك الإعجاب بها لشكلها ولونها. على الرغم من أنك قد تعتقد أنه سيتعين عليك الانتظار حتى يصبح أكثر برودة ، إلا أن هناك بالفعل أشجار سريعة النمو لا تمانع في بداية منتصف العام في حديقتك ، طالما أنك تزودهم بالرعاية المناسبة واختيار الأنواع بحكمة. العديد من هذه الأشجار الظل التي يمكنها التعامل مع درجات حرارة عالية وتبرد في الفناء.

خلال حرارة الصيف ، من الأفضل زيارة حضانتك المحلية أو مركز الحديقة وإلقاء نظرة على الأشجار التي تباع في حاويات أو تلك التي يتم تغليفها وملفوفة ، حيث سيكون لها أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة. عند زراعة شجرتك ، اجعل الفتحة عريضة مرتين مثل الحاوية وماء الشجرة جيدًا قبل إخراجها من وعاءها. بالطبع ، عند إجراء اختيار الأشجار ، تريد التركيز على اختيار الأنواع التي تتحمل الجفاف والتي يمكنها التعامل مع الحرارة. تعد الأصناف سريعة النمو هي أيضًا أفضل خيار لك لأنها ستكون أسرع في تأسيس نفسها قبل البرد في الشتاء ، مما يمنحهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. بعض الخيارات الرائعة تشمل Crepe Myrtles و Southern Magnolias و American Arborvitae.