7 أشجار سريعة النمو لا تمانع في بداية منتصف العام

بينما تجلس في منزلك البارد والمكيف للهواء وتنظر من النافذة في حديقتك ، تدرك أنه يمكنك الاستفادة من شجرة ظل جديدة جميلة يمكنك أن تبقى عليها خلال هذا الطقس الأكثر دفئًا. أو قد ترغب فقط في شجرة عينة جذابة يمكنك الإعجاب بها لشكلها ولونها. على الرغم من أنك قد تعتقد أنه سيتعين عليك الانتظار حتى يصبح أكثر برودة ، إلا أن هناك بالفعل أشجار سريعة النمو لا تمانع في بداية منتصف العام في حديقتك ، طالما أنك تزودهم بالرعاية المناسبة واختيار الأنواع بحكمة. العديد من هذه الأشجار الظل التي يمكنها التعامل مع درجات حرارة عالية وتبرد في الفناء.
خلال حرارة الصيف ، من الأفضل زيارة حضانتك المحلية أو مركز الحديقة وإلقاء نظرة على الأشجار التي تباع في حاويات أو تلك التي يتم تغليفها وملفوفة ، حيث سيكون لها أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة. عند زراعة شجرتك ، اجعل الفتحة عريضة مرتين مثل الحاوية وماء الشجرة جيدًا قبل إخراجها من وعاءها. بالطبع ، عند إجراء اختيار الأشجار ، تريد التركيز على اختيار الأنواع التي تتحمل الجفاف والتي يمكنها التعامل مع الحرارة. تعد الأصناف سريعة النمو هي أيضًا أفضل خيار لك لأنها ستكون أسرع في تأسيس نفسها قبل البرد في الشتاء ، مما يمنحهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. بعض الخيارات الرائعة تشمل Crepe Myrtles و Southern Magnolias و American Arborvitae.
“الصاروخ الأحمر” كريب ميرتل
من المرجح أن يكون لدى حضانتك المحلية مجموعة مختارة من الكريب (Lagerstroemia spp.) في المخزون خلال الأشهر الأكثر دفئًا من العام ، حيث يزدهر الكثيرون. في حين أن هناك مجموعة واسعة من الأصناف المختلفة للاختيار من بينها ، مع ارتفاع بعضها إلى ارتفاع 20 قدمًا ، فإن “Red Rocket” هي واحدة من أسرع النمو ، مما يضع نموًا مثيرًا للإعجاب من 3 إلى 5 أقدام في السنة. ستعمل بشكل جيد في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 ويتم تحمل الجفاف.
American Arborvitae
American Arborvitae (Thuja Occidentalis) عبارة عن شجرة دائمة الخضرة المذهلة التي يمكن زراعتها في الصيف ، طالما أنك توفر لها الكثير من الرطوبة لمساعدتها على تأسيسها. تنمو هذه الأشجار بشكل جيد في المناطق من 3 إلى 7 ، ويفضل وجود بقعة مشمسة في الفناء. يمكن أن يزرع أحد أصنافهم المعروفين ، المعروف باسم “Green Giant” ، 5 أقدام ضخمة سنويًا ، يبلغ ارتفاعه ناضج يصل إلى 60 قدمًا. كمكافأة ، توفر هذه الأشجار الرائعة مواقع تعشيش لمختلف طيور الأغاني.
“جوهرة صغيرة” ماجنوليا
لا تدع الاسم الهجين “Gem Little” يخدعك لأن هذا ماغنوليا لا يزال بإمكانه الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 20 قدمًا في أول 20 عامًا من النمو. هذه شجرة مذهلة مع أوراق شجر خضراء عميقة وأزهار بيضاء كبيرة وعطرة في الصيف. يمكن أن تنمو في المناطق من 6 إلى 9 ، ولكنها تحب أن تزرع في التربة الرطبة. في الواقع ، من الجيد أن تسقيها عدة مرات في الأسبوع حتى يتم تأسيسها ، وبعد ذلك سيكون يتحمل الجفاف.
hackberry المشتركة
لشجرة هارقة ومتعددة الاستخدامات حقًا ، قد ترغب في تنمية اختراق مشترك (Celtis Occidentalis). تنشئ هذه الشجرة بسرعة ، حتى تتمكن من زرعها في الصيف. سوف ينمو بسعادة في المناطق من 2 إلى 9 ، وإذا أعطيت هذه الشجرة كمية كافية من الماء حتى يتم تسويتها بالكامل ، يمكنك أن تتوقع أن تنمو 8 أقدام رائعة في عام واحد فقط. أثناء نموه ، يتحول Hackberry المشترك إلى شجرة ظل جميلة تتحمل الجفاف. كمكافأة ، هذه واحدة من تلك الأشجار سريعة النمو التي ستجعل ساحة ملاذ الملقح.
‘eMerald Flare’ Tianshan Birch
إذا كنت تبحث عن شجرة عينة جذابة للغاية ، فقد ترغب في النظر في “الزمرد” تيانشان بيرش (بيتولا تاينسشانيكا “إميرداك”). هذه الشجرة لها شكل هرمي رائع وأوراق الشجر الملونة بشكل مذهل في الخريف. إنه أفضل في المناطق من 4 إلى 6 ، وطالما تشتري شجرة محفوظة بوعاء ، يمكن زراعتها في الصيف. على عكس العديد من أنواع البتولا الأخرى ، سيبدأ هذا الصنف المعين في النمو في السنة الأولى بمجرد زرعه ويعتبر وسيلة إلى مزارع سريع.
كاتالبا الشمالية
يتمتع Catalpa Northern Catalpa (Catalpa speciosa) بالطقس الحار ، وعلى الرغم من أن وقت الزراعة المثالي هو أواخر الربيع أو أوائل الصيف ، طالما أنك تعطيه رطوبة كافية واختيار نبات حاويات ، إلا أنه يجب أن يكون جيدًا عند زرع منتصف العام. إنه ينمو بشكل أفضل في المناطق من 4 إلى 8 ويتم تسامحه مع الجفاف بمجرد إنشائه. تنمو شجرة الظل المثيرة للإعجاب بسرعة عندما تكون صغيرة ، لكنها ستتباطأ نموها بمجرد أن تصبح أكثر نضجًا. يمكن أن تصل إلى ارتفاع في نهاية المطاف من 40 إلى 70 قدم. ستجد أن طيور الطنان تحب هذه الشجرة سريعة النمو وكل فوائدها.
الجراد العسل الشائكة
إذا كان لديك ساحة كبيرة وتريد شجرة ظل جميلة ، فقد ترغب في التفكير في الجراد العسل الشوكي (Gleditsia triacanthos var. inermis) ، والتي يمكن أن تنمو من 3 إلى 4 أقدام سنويًا. هاردي في المناطق من 4 إلى 9 ، يمكن أن تصل هذه الشجرة الكبيرة إلى ارتفاع 70 قدمًا مع انتشار مهيب يبلغ 50 قدمًا. إنه نوع هاردي مثالي للزراعة في منتصف العشب لأنه يوفر ظلًا جميلًا وناعمًا ومخففًا مع تاجه المنتشر والمنشورات الصغيرة.