7 أفكار رائعة لكونترتوب الإيبوكسي لكل نمط تصميم

تعد مشاريع DIY طريقة ممتازة للحصول على مزيد من التخصيص في ديكور منزلك والحصول على نهج عملي أكثر عندما يتعلق الأمر بالتصميم. من تركيب الأرضيات الخاصة بك إلى بناء أسطح العمل، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص في غرفة كبيرة مثل المطبخ حيث ستتمكن من رؤية أعمالك اليدوية كثيرًا. أحد المشاريع التي نحبها هذه الأيام هو عملية تطبيق راتنجات الايبوكسي على أسطح المطبخ. ستحول هذه الأعمال اليدوية المبهرة أسطح العمل الخاصة بك إلى ميزة منزلية فريدة لأنها تمنحك الفرصة لإنشاء التصميم الذي تريده فقط.

باستخدام الإيبوكسي، يمكنك سكبه على سطح عمل موجود مثل الصفائح أو الخرسانة أو الخشب أو السيراميك، أو يمكنك بناء سطح العمل الخاص بك من الصفر. للقيام بذلك بنفسك، احصل على مجموعة إيبوكسي (متوفرة في متاجر الحرف وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون) واتبع التعليمات. ضع الطبقة السفلية على السطح، واتركها حتى تجف لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم ابدأ في صب الإيبوكسي. يمكنك مزج الألوان التي تريدها في أحواض يمكن التخلص منها وصبها من هناك أو صب الألوان مباشرة على أسطح العمل واستخدام مجرفة سحرية لإنشاء التصميمات أثناء تقدمك. إذا كنت تريد أقل من لون واحد، يمكنك فقط وضع طبقة من ظل آخر ومزجه. عندما يتم تثبيت الإيبوكسي، قم برمل السطح لأسفل، ثم ضع الطبقة العليا لجعله قويًا ومتينًا. اترك كونترتوب لعلاج لمدة أسبوع تقريبا. نظرًا لأن راتنجات الإيبوكسي تجف ببطء شديد، فلن تحتاج إلى الإسراع في الصب ويمكنك أن تأخذ وقتك في تجربة التصميمات. من المهم ملاحظة ذلك لأنه لا يمكن التراجع عن العملية، لذا إذا ارتكبت خطأً فادحًا أو أردت إعادة كل شيء، فستحتاج إلى سطح جديد تمامًا.