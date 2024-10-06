7 أفكار رائعة لكونترتوب الإيبوكسي لكل نمط تصميم

تعد مشاريع DIY طريقة ممتازة للحصول على مزيد من التخصيص في ديكور منزلك والحصول على نهج عملي أكثر عندما يتعلق الأمر بالتصميم. من تركيب الأرضيات الخاصة بك إلى بناء أسطح العمل، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص في غرفة كبيرة مثل المطبخ حيث ستتمكن من رؤية أعمالك اليدوية كثيرًا. أحد المشاريع التي نحبها هذه الأيام هو عملية تطبيق راتنجات الايبوكسي على أسطح المطبخ. ستحول هذه الأعمال اليدوية المبهرة أسطح العمل الخاصة بك إلى ميزة منزلية فريدة لأنها تمنحك الفرصة لإنشاء التصميم الذي تريده فقط.
باستخدام الإيبوكسي، يمكنك سكبه على سطح عمل موجود مثل الصفائح أو الخرسانة أو الخشب أو السيراميك، أو يمكنك بناء سطح العمل الخاص بك من الصفر. للقيام بذلك بنفسك، احصل على مجموعة إيبوكسي (متوفرة في متاجر الحرف وتجار التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون) واتبع التعليمات. ضع الطبقة السفلية على السطح، واتركها حتى تجف لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم ابدأ في صب الإيبوكسي. يمكنك مزج الألوان التي تريدها في أحواض يمكن التخلص منها وصبها من هناك أو صب الألوان مباشرة على أسطح العمل واستخدام مجرفة سحرية لإنشاء التصميمات أثناء تقدمك. إذا كنت تريد أقل من لون واحد، يمكنك فقط وضع طبقة من ظل آخر ومزجه. عندما يتم تثبيت الإيبوكسي، قم برمل السطح لأسفل، ثم ضع الطبقة العليا لجعله قويًا ومتينًا. اترك كونترتوب لعلاج لمدة أسبوع تقريبا. نظرًا لأن راتنجات الإيبوكسي تجف ببطء شديد، فلن تحتاج إلى الإسراع في الصب ويمكنك أن تأخذ وقتك في تجربة التصميمات. من المهم ملاحظة ذلك لأنه لا يمكن التراجع عن العملية، لذا إذا ارتكبت خطأً فادحًا أو أردت إعادة كل شيء، فستحتاج إلى سطح جديد تمامًا.
تبادل لاطلاق النار للنجوم
إحدى الأفكار هي إعادة إنشاء مظهر المجرة باستخدام أسطح العمل الخاصة بك. ستحتاج إلى ألوان مثل الأزرق والأبيض والأسود، لكن يمكنك أيضًا مزجها مع القليل من اللون الأرجواني و/أو البرتقالي. تتمثل إحدى الطرق في مزجها معًا وسكبها للحصول على طبقة موحدة، ولكن بعد ذلك تصبح أثقل على بعض الأجزاء بلونين أو ثلاثة ألوان. يعد هذا أمرًا جيدًا لموضوع المنزل المستقبلي أو إذا كنت تريد فقط القيام بشيء مختلف. وإذا كنت تريد هذا حقًا ولكنك ترى أنه لن يتناسب مع العناصر الأخرى، فكر في استخدامه لمطبخ خارجي.
أعد إنشاء المحيط في مطبخك
فكرة أخرى هي استخدام أسطح العمل المصنوعة من راتنجات الإيبوكسي لجلب المحيط إلى مطبخك. إذا كان لديك طابع ساحلي أو شاطئي، فقد تكون هذه هي النقطة المحورية في الغرفة. نحن نحب هذه الفكرة لأنها يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة. يمكنك اختيار استخدام بعض الألوان الزرقاء العميقة للحصول على شيء أكثر دراماتيكية وتطورًا، أو بعض الألوان الزرقاء الفاتحة للحصول على شيء أكثر مرحًا وتهوية. الطريقة التي تخلط بها اللون الأبيض ستحدد أيضًا دراما التأثير. على سبيل المثال، سيسمح لك اللون الأبيض أكثر من اللون الأزرق بدمج ألوان أخرى في ديكور مطبخك.
اجعلها معدنية
هذه فكرة رائعة لمساحة صناعية وحديثة ولكن أيضًا لشيء أكثر أناقة وانسيابية. للحصول على مظهر نظيف وحاد، اخلطي الألوان الفضية والذهبية والبيضاء واسكبيها بالتساوي على السطح. تحتوي مجموعة راتنجات الإيبوكسي المعدنية الفضية هذه من EPODEX بالفعل على كلا اللونين ويمكن أن تساعدك في الحصول على المظهر. يكلف أقل بقليل من 100 دولار. إذا أردت، يمكنك عمل عروق وتفصيلات لتقليد الجرانيت أو الكوارتز. للحصول على مظهر أكثر بريقًا، أضف بعض الجليتر إلى المزيج و/أو رش القليل منه على السطح بعد تطبيق المزيج.
جلب بعض الجيولوجيا
كما هو الحال مع النجوم والمحيطات، يمكنك استخدام الإيبوكسي لإعادة إنشاء جانب آخر من الطبيعة (الأرض نفسها). ما عليك سوى إنشاء بعض التصميمات الجيودية بالألوان التي تفضلها، كما أوضح @artisttilldeath على TikTok، وسيكون لديك نقطة محورية لمطبخك. يعد هذا أمرًا رائعًا لمنزل ذو طابع طبيعي أو فني تجريدي. إحدى النصائح هي رش بعض كحول الأيزوبروبيل بعد الصب لإنشاء برك صغيرة تعطي السطح ملمسًا أكثر. شيء آخر يمكنك تجربته لتعزيز التأثير هو بناء جزيرة غير تقليدية تحاكي شكل الصخر.
الحبوب الخشبية
لا تزال على المفهوم الترابي، يمكنك استخدام راتنجات الايبوكسي لتحويل لوح خشبي إلى كونترتوب. يمكن أن تتناسب هذه الميزة الطبيعية مع الكثير من التصميمات الداخلية، من الطراز الريفي إلى المعاصر أو الاسكندنافي إذا كنت تريد تجاوز الحدود قليلاً. ما عليك سوى اختيار لوح خشبي بنمط حبيبي وظلال تفضله، وتطبيق الإيبوكسي الشفاف عليه. يمكنك أيضًا إعادة إنشاء مظهر الحبوب الخشبية على سطح فارغ عن طريق رسم حلقات النمو والعقد الموجودة عادةً في حبيبات الخشب الطبيعي باستخدام الإيبوكسي وعود أسنان أو عصا المصاصة. ستمنح هذه الأسطح الخشبية الدفء الطبيعي للمساحة، لكن لمعان الراتنج سيجعلها تبدو أنيقة.
اجعلها رخامية
وجد استطلاع One House Digest أن الرخام هو أفضل مادة كونترتوب المطبخ العصرية التي يرغب الناس في إضافتها إلى منازلهم. ومع ذلك، فإن الرخام ليس رخيصًا، لذلك من الجيد العثور على بدائل ويمكن أن يكون الإيبوكسي بمثابة اختراق. تحتاج عادةً إلى مزج الإيبوكسي الأبيض والرمادي والشفاف ثم الرسم بعناية على الرخامي والعروق أثناء الصب. إحدى المجموعات التي يجب مراعاتها هي مجموعة TotalBoat Epoxy Marble Effect Countertop Kit والتي تشتمل على الإيبوكسي والمصلب وأدوات الخلط ومسدس الحرارة. تبلغ تكلفة المجموعة المكونة من 2 لتر 110 دولارًا بينما تبلغ تكلفة المجموعة سعة 2 جالون 220 دولارًا (عبر TotalBoat).
حرة ذلك
فكرة أخرى رائعة لكونترتوب الإيبوكسي والتي من المؤكد أنها تناسب أسلوب التصميم الخاص بك هي أسلوب حر جيد. قم بخطوة جريئة باستخدام موجات عمودية كبيرة من الإيبوكسي. يمكنك القيام بذلك عن طريق صب لون واحد أولاً لكريم الأساس ثم استخدام المجرفة التي تحتوي على لون واحد أو أكثر لرسم موجات كبيرة أسفل سطح العمل. يمكنك أيضًا إضافة بعض اللمعان إذا كنت تريد المزيد من البريق. اختر الألوان التي تتناسب بشكل جيد مع بقية المطبخ واستمتع بالرسم الممتع. يمكنك أيضًا توسيع نطاق الإبداع ليشمل سطح الحمام القديم الذي يحتاج إلى ترقية كبيرة.