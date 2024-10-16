7 طرق بارعة لإعادة استخدام قشور جوز الهند في منزلك وحديقتك

هل تجد نفسك تشتري المزيد والمزيد من جوز الهند الناضج لتناوله في المنزل هذه الأيام؟ سواء كان ذلك أسلوب حياة يعتمد على النباتات أو استخدام جوز الهند المجفف كسماد في حديقتك، هل فكرت فيما يجب فعله بكل تلك الأصداف المتبقية؟ ليست هناك حاجة حقًا إلى رميها في سلة المهملات عندما يمكنك إعادة استخدامها بعدة طرق في منزلك وحديقتك. تتراوح الأفكار من إنشاء أصص إلى صناعة أطباق صابون ذكية، ويمكنك حتى طلاءها إذا كنت تشعر بمزيد من الحرفية والإبداع.
قبل أن تتمكن من صنع شيء ما من قشرة جوز الهند، ستحتاج إلى إزالة الماء واللحم الموجود بداخلها. بعد العثور على العين الناعمة في الجزء العلوي من جوز الهند وثقبها باستخدام سيخ، قم بتصفية ماء جوز الهند في كوب (ونعم، يمكنك شربه!). إذا كنت تريد أن تكون حواف القشرة متساوية، يمكنك قطع جوز الهند بعناية بالمنشار (استخدم منشفة الأطباق لتثبيتها من أجل السلامة). ثم ضعي الأنصاف في الميكروويف لمدة دقيقتين تقريبًا، واتركيها لتبرد، ثم استخرجي اللحم منها. إذا كان ما تصنعه لا يتطلب حوافًا مستوية، يمكنك وضع جوز الهند في الفريزر طوال الليل ثم كسره بالمطرقة. سوف يخرج اللحم بسهولة ويمكنك أن تقرر ما يجب فعله بالأصداف بعد ذلك. هل تحتاج إلى بعض الإلهام؟ فيما يلي سبع أفكار لتبدأ بها.
اصنعي أوعية جوز الهند
نصف قشرة جوز الهند هو الحجم والشكل المثاليان للوعاء. إذا كنت تقوم بإعداد طبق لوضع شيء ما على مقعد البستنة الخاص بك وتريد الحصول على مظهر طبيعي، فقد تقرر تركه بمظهر خشن. من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدمه كقطعة شاملة أو لأشياء صغيرة مثل المجوهرات، فقد ترغب في طلائه أو على الأقل صقله قليلًا. إن صناعة الأوعية التي يمكنك استخدامها لتناول كل شيء من الفاكهة إلى الآيس كريم عادة ما تتطلب عملاً تحضيريًا كبيرًا من حيث الصنفرة، لأنك تريد أن تتمتع بلمسة نهائية طبيعية جميلة يمكن أن تكون مقاومة للماء أو مطلية للاستخدام المتكرر.
إنشاء مزارع معلقة
ربما سمعت عن حيلة جوز الهند التي يمكن أن تنقذ زهرة أوركيد من الهلاك، ولكن يمكنك بالفعل صنع أصص معلقة لجميع أنواع النباتات باستخدام قشور جوز الهند. يمكن قصها بشكل مثالي أو خشنة لإضفاء لمسة بوهيمية. يمكنك حفر أو قطع الثقوب أو الأنماط فيها أو تركها تبدو أكثر طبيعية. يمكن ربط قطع من الحبل أو الخيوط بالزارع أو ضمها لتثبيتها. ضعها في الداخل أو الخارج في الفناء الخاص بك بعد ملئها بالقليل من النباتات الخضراء مثل العصارة أو الإصدارات الصغيرة من النباتات المزهرة المفضلة لديك.
استخدامها كأوعية شمعة
هل فكرت يومًا في صنع شموع الصويا باستخدام روائحك المفضلة؟ ليس من الصعب القيام بذلك عند استخدام بعض قشور جوز الهند التي قمت بحفظها من مكب النفايات كحاويات. كل ما تحتاجه بخلاف قشور جوز الهند هو الفتائل (إما الخشب أو القطن)، والزيوت الأساسية المفضلة لديك، ورطل من الشمع مثل رقائق شمع الصويا البيضاء النقية من TooGet على أمازون. لتكون أكثر أمانًا مع الشموع المصنوعة من قشرة جوز الهند، ضعها دائمًا على سطح قوي غير قابل للاشتعال لحرقها ثم نفخها عندما يبقى حوالي نصف بوصة من الشمع في الأسفل لتجنب التشقق.
طلاء المزارعون غريب الاطوار
إذا كنت ترغب في تحويل قذائف جوز الهند إلى مزارعات غريبة الأطوار، قم أولاً بتنظيفها بالكامل وصقلها من الخشونة. يمكنك بعد ذلك الإبداع باستخدام دهاناتك وفرشاة. الثلاثي الذي لا أرى شرًا، ولا أسمع شرًا، ولا أتكلم، القرود الشريرة هي فكرة رائعة جدًا يمكنك تجربتها. تشمل المشاريع الغريبة الأخرى للمزارعين الملونين الأشخاص والفواكه والحشرات مثل الفراشات أو الخنافس. تبدو هذه الأشياء رائعة عند وضعها على حافة النافذة لوضع نباتات صغيرة في أصص داخل منزلك. تأكد من استخدام اللمسات الزخرفية المقاومة للعوامل الجوية والسماح بتصريف النبات بشكل مناسب في حالة وضعها في الخارج.
تزيين حوض السمك الخاص بك
إذا كان لديك حوض للأسماك أو كنت تفكر في الحصول على واحد، فإليك الطريقة التي يمكنك من خلالها ذلك استخدمي قشرة جوز الهند لإضافة عنصر طبيعي آخر إلى الديكور. من خلال قطع ثقب في الصدفة وتنظيفها وغليها لإزالة البكتيريا، يمكنك إنشاء مكان اختباء رائع لأسماكك. لقد رأينا أيضًا نباتات مائية تنمو فوق قشور جوز الهند مباشرةً، لذا فهذا استخدام آخر يجب أخذه في الاعتبار. حتى أن بعض أصحاب الخزانات يصنعون أكواخًا صغيرة من قشور جوز الهند لاستخدامها ككهوف لتربية أنواع معينة من الأسماك أيضًا.
الموضة في طبق الصابون
يمكن أن تتخذ أطباق صابون قشرة جوز الهند عدة أشكال مختلفة اعتمادًا على كيفية فتح جوز الهند. إذا كانت صدفتك ذات حواف غير مستوية، فيمكنك تنعيم النقاط لإنشاء حدود صدفية جميلة أو شكل ورقة شجر. إذا كنت تريد صحن صابون مستديرًا، فستحتاج إلى قطع قشرة جوز الهند بشكل أكثر تناسقًا. وفي كلتا الحالتين، سيتعين عليك إزالة الطبقة الخارجية الخشنة من القشرة واستخدام ورق الصنفرة لتنعيم السطح. يمكن حفر فتحات التصريف في الأسفل أو قطعها بالمنشار، اعتمادًا على الشكل الذي تفضله. وأخيرًا، ما عليك سوى وضعه بجوار الحوض ووضع قطعة الصابون بداخله.
اصنع وحدة تغذية للطيور
وأخيرًا، يمكنك أيضًا صنع وحدة تغذية للطيور من قشور جوز الهند. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك اتباعها لصنع وحدة تغذية الطيور من جوز الهند، اعتمادًا على النمط الذي تفضله. يستخدم البعض مادة من الثقوب المقطوعة في الصدفة لتشكيل مجاثم لأصدقائك ذوي الريش، بينما يتطلب البعض الآخر قطع جوز الهند إلى نصفين وتعليق الجزء السفلي من الأعلى بخيوط للتعليق. يمكنك أيضًا ترك جوز الهند خشنًا أو تنعيم السطح، اعتمادًا على مدى الصقل الذي تريد أن تبدو عليه وحدة التغذية الخاصة بك. بمجرد الانتهاء، املأها بالبذور وقم بتعليقها في حديقتك.