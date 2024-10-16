7 طرق بارعة لإعادة استخدام قشور جوز الهند في منزلك وحديقتك

هل تجد نفسك تشتري المزيد والمزيد من جوز الهند الناضج لتناوله في المنزل هذه الأيام؟ سواء كان ذلك أسلوب حياة يعتمد على النباتات أو استخدام جوز الهند المجفف كسماد في حديقتك، هل فكرت فيما يجب فعله بكل تلك الأصداف المتبقية؟ ليست هناك حاجة حقًا إلى رميها في سلة المهملات عندما يمكنك إعادة استخدامها بعدة طرق في منزلك وحديقتك. تتراوح الأفكار من إنشاء أصص إلى صناعة أطباق صابون ذكية، ويمكنك حتى طلاءها إذا كنت تشعر بمزيد من الحرفية والإبداع.

قبل أن تتمكن من صنع شيء ما من قشرة جوز الهند، ستحتاج إلى إزالة الماء واللحم الموجود بداخلها. بعد العثور على العين الناعمة في الجزء العلوي من جوز الهند وثقبها باستخدام سيخ، قم بتصفية ماء جوز الهند في كوب (ونعم، يمكنك شربه!). إذا كنت تريد أن تكون حواف القشرة متساوية، يمكنك قطع جوز الهند بعناية بالمنشار (استخدم منشفة الأطباق لتثبيتها من أجل السلامة). ثم ضعي الأنصاف في الميكروويف لمدة دقيقتين تقريبًا، واتركيها لتبرد، ثم استخرجي اللحم منها. إذا كان ما تصنعه لا يتطلب حوافًا مستوية، يمكنك وضع جوز الهند في الفريزر طوال الليل ثم كسره بالمطرقة. سوف يخرج اللحم بسهولة ويمكنك أن تقرر ما يجب فعله بالأصداف بعد ذلك. هل تحتاج إلى بعض الإلهام؟ فيما يلي سبع أفكار لتبدأ بها.