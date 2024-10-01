7 علامات تحذيرية للإصابة بسرطان العظام يجب ألا تتجاهلها

على الرغم من ندرته، إلا أن سرطان العظام يمثل مشكلة صحية خطيرة تؤثر على آلاف الأشخاص سنويًا. في عام 2024 وحده، كان هناك 3970 تشخيصًا جديدًا بين البالغين والأطفال في الولايات المتحدة (حسب جمعية السرطان الأمريكية). تمثل الأشكال الأولية لهذا المرض التي تنشأ في العظام نفسها أقل من 1% من الحالات. يعاني المرضى بشكل رئيسي من ورم خبيث في العظام، والذي يتطور عندما تهاجر الخلايا السرطانية إلى العظام من موقع مصاب آخر.

هناك ثلاثة أنواع شائعة من سرطان العظام، وفقًا لمايو كلينيك: الساركوما العظمية، وساركوما إيوينج، والساركوما الغضروفية. الأول هو الأكثر تشخيصًا، وعلى الرغم من أنه يصيب عادةً البالغين الأصغر سنًا، إلا أنه قد يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، عادةً كسرطان ثانوي. عادةً ما يتضمن تشخيص أي نوع من سرطان العظام كلاً من التصوير والخزعات. وبما أن أعراض سرطان العظام يمكن أن تحاكي في بعض الأحيان أعراض الحالات الأقل خطورة، فإن هذه الاختبارات يمكن أن تستبعد تلك الأعراض.

قد يعاني المرضى من مجموعة متنوعة من الأعراض، وكثير منها قد لا يعني بالضرورة شيئًا خطيرًا مثل السرطان. الألم المستمر، والحنان، والإرهاق كلها آثار شائعة. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، “يتم اكتشاف معظم حالات سرطان العظام في مرحلة مبكرة”. تزداد احتمالية الإصابة بالمرض مبكرًا إذا كنت على دراية بسبع علامات تحذيرية رئيسية قد تشير إلى وجود السرطان. إن التعرف على هذه الأمور واتخاذ إجراءات سريعة لتلقي التشخيص والعلاج اللاحق قد يحدث فرقًا كبيرًا في تشخيصك.