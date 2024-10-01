7 علامات تحذيرية للإصابة بسرطان العظام يجب ألا تتجاهلها

على الرغم من ندرته، إلا أن سرطان العظام يمثل مشكلة صحية خطيرة تؤثر على آلاف الأشخاص سنويًا. في عام 2024 وحده، كان هناك 3970 تشخيصًا جديدًا بين البالغين والأطفال في الولايات المتحدة (حسب جمعية السرطان الأمريكية). تمثل الأشكال الأولية لهذا المرض التي تنشأ في العظام نفسها أقل من 1% من الحالات. يعاني المرضى بشكل رئيسي من ورم خبيث في العظام، والذي يتطور عندما تهاجر الخلايا السرطانية إلى العظام من موقع مصاب آخر.
هناك ثلاثة أنواع شائعة من سرطان العظام، وفقًا لمايو كلينيك: الساركوما العظمية، وساركوما إيوينج، والساركوما الغضروفية. الأول هو الأكثر تشخيصًا، وعلى الرغم من أنه يصيب عادةً البالغين الأصغر سنًا، إلا أنه قد يحدث أيضًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، عادةً كسرطان ثانوي. عادةً ما يتضمن تشخيص أي نوع من سرطان العظام كلاً من التصوير والخزعات. وبما أن أعراض سرطان العظام يمكن أن تحاكي في بعض الأحيان أعراض الحالات الأقل خطورة، فإن هذه الاختبارات يمكن أن تستبعد تلك الأعراض.
قد يعاني المرضى من مجموعة متنوعة من الأعراض، وكثير منها قد لا يعني بالضرورة شيئًا خطيرًا مثل السرطان. الألم المستمر، والحنان، والإرهاق كلها آثار شائعة. وفقا لجمعية السرطان الأمريكية، “يتم اكتشاف معظم حالات سرطان العظام في مرحلة مبكرة”. تزداد احتمالية الإصابة بالمرض مبكرًا إذا كنت على دراية بسبع علامات تحذيرية رئيسية قد تشير إلى وجود السرطان. إن التعرف على هذه الأمور واتخاذ إجراءات سريعة لتلقي التشخيص والعلاج اللاحق قد يحدث فرقًا كبيرًا في تشخيصك.
الألم هو أكثر أعراض سرطان العظام شيوعًا
يمكن أن يكون الألم من أي نوع مؤلمًا، ولكنه لا يؤدي عادةً إلى الشك في الإصابة بسرطان العظام. ومع ذلك، من الجيد أن تكون على دراية بالألم الذي يستمر في منطقة واحدة ولا يتحسن بمرور الوقت. وأوضح سليل باتكار، طبيب الأورام في مستشفى فورتيس هيرانانداني، لموقع Only My Health، أن فهم الفرق بين الألم “العادي” والألم السرطاني أمر مهم. “عادةً ما ينشأ ألم العظام الطبيعي من إصابات طفيفة أو الإفراط في الاستخدام ويتحسن مع الراحة والوقت. ومع ذلك، قد يستمر ألم العظام المرتبط بالسرطان أو يتفاقم أو يحدث أثناء الراحة. ويمكن أن يكون شديدًا، وغالبًا ما يوقظ الشخص من النوم.”
وفقًا لمركز هارتفورد للرعاية الصحية في مركز سانت فنسنت الطبي، قد يتقلب الألم قبل أن يتطور إلى شيء أكثر استمرارًا. قال آدم ليندسي، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أورام العظام وجراح في مستشفى هارتفورد، إن معظم تشخيصات سرطان العظام تكون منتشرة وأن احتمال كون الألم وحده نوعًا من سرطان العظام ضئيل. وأشار إلى أنه “نقوم بتشخيص 5000 حالة أو أقل من حالات سرطان العظام الأولية في الولايات المتحدة سنويا، مما يجعلها واحدة من أندر أنواع السرطان التي نعالجها”.
ألم ذلك يكون المرتبطة بسرطان العظام قد تظهر أيضًا مع أعراض أخرى، مثل وجود ورم في المنطقة المصابة والالتهاب. قد يصاب العظم بكسر لأنه يصبح أضعف. إنها ليست فكرة سيئة أبدًا أن تقوم بالفحص، حيث يمكن لطبيب الرعاية الأولية الخاص بك أن يرسلك لإجراء مزيد من الاختبارات إذا اشتبه في وجود سبب لاستبعاد سرطان العظام.
صعوبة الحركة قد تشير إلى سرطان العظام
يمكن أن تجعل الحركة المحدودة أداء المهام العادية أمرًا صعبًا. عادةً ما تكون صعوبة الحركة نتيجة لإصابة أو آثار الشيخوخة. هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تؤثر على الحركة، بدءًا من التهاب المفاصل وحتى اضطرابات الحركة مثل مرض باركنسون وخرف أجسام ليوي، وفقًا لعيادة كليفلاند.
ومع ذلك، إذا انتشر السرطان، فقد يضعف العظام المصابة، مما يؤدي إلى هشاشة وإضعاف القدرة على الحركة. إذا تقدم المرض إلى المرحلة 4، فإنه لم يعد موضعيا. ومع انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يؤدي أيضًا إلى انخفاض كبير في القدرة على الحركة (حسب Medical News Today). مع نمو أورام العظام، يمكنها غزو الأنسجة المحيطة بها، مما يؤدي إلى زيادة الألم وبالتالي زيادة ضعف العظام المصابة. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر أيضًا على الحركة.
وفقا للمعالج الطبيعي كريستال فيندريل من مركز بانر إم دي أندرسون للسرطان، حتى علاجات سرطان العظام الأولية قد يكون لها تأثير. وقالت: “الآثار الجانبية الجراحية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نطاق الحركة، وانخفاض المرونة، وضعف العضلات، وانخفاض التوازن، وصعوبة المشي وصعوبة أنشطة الحياة اليومية”.
المرضى الذين لديهم سرطان أولي آخر انتشر إلى عظامهم قد يواجهون أيضًا صعوبة في الحركة. يمكن أن تؤدي النقائل العظمية إلى إضعاف السلامة الهيكلية للعظام، مما يسبب أعراض مثل الألم وزيادة خطر الإصابة بالكسور. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نطاق محدود من الحركة أو تقليل القدرة على الحركة تمامًا، خاصة إذا تطورت النقيلة في جزء يحمل الوزن من الجسم، مثل العمود الفقري أو الساقين أو الحوض.
قد يكون التورم علامة مبكرة لسرطان العظام
يمكن أن يكون الألم والتورم من أعراض سرطان العظام، الذي يتطور في موقع الورم. يمكن أن تتقلب المنطقة المتورمة مع الألم الذي يزداد سوءًا تدريجيًا مع نمو الخلايا السرطانية في العظام. وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب مستمر وكتلة مرئية تتشكل في المنطقة المصابة. في حين أن التورم قد لا يلاحظه أحد في البداية، خاصة إذا حدث عميقًا في العظام، إلا أنه قد يزداد تهيجًا مع نمو الورم نفسه ويؤثر على الأنسجة والعضلات المحيطة. يمكن أن يؤدي التورم أيضًا إلى تيبس المنطقة، مما يؤثر على حركتك وراحتك بشكل عام.
وفي بعض الحالات، يصاحب التورم ألم. قد يتفاقم هذا مع النشاط أو في الليل. قد تكون الأعراض ملحوظة بشكل خاص إذا كان الورم يقع بالقرب من المفصل، حيث أن الضغط يمكن أن يجعل الحركة أكثر صعوبة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تورم الساقين أو الذراعين إلى إعاقة نطاق الحركة بشدة ويجعل من الصعب أداء المهام اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرطان العظام الذي يؤثر على تلك العظام القريبة من سطح الجلد، وهو شكل غير شائع من المرض يسمى “ساركوما العظام السطحية”، قد يؤدي أيضًا إلى تورم أكثر بروزًا.
لسوء الحظ، يمكن أحيانًا الخلط بين التورم المرتبط بسرطان العظام وحالات أخرى، مثل التهاب المفاصل أو الإصابة الرياضية. يمكن أن يؤدي هذا إلى تأخير التشخيص، ولهذا السبب من المهم مراجعة مقدم الرعاية الطبية الخاص بك إذا كنت تعاني من تورم — خاصة إذا كان مصحوبًا بألم مستمر لا يختفي بمرور الوقت.
سرطان العظام قد يسبب لك الشعور بالتعب
التعب هو أحد الأعراض الشائعة لجميع أنواع السرطان، مما يؤدي إلى آثار مثل الإرهاق المزمن ونقص عام في الطاقة. في بعض الأحيان يكون هذا التعب بسبب علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة (وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية). ومع ذلك، يمكن أن يكون التعب أيضًا أحد أعراض سرطان العظام نفسه – ولهذا السبب من المهم رؤية الطبيب لاستبعاده إذا استمر الإرهاق دون تفسير.
وقالت ألكسندرا أوليفييه، المديرة السريرية المساعدة في عيادات بوبا الصحية، لصحيفة “إندبندنت”: “هناك العديد من الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب التعب، ولكنها قد تكون أحد أعراض السرطان. إذا لاحظت أنك تشعر باستمرار بالتعب” مرهقًا ويمنعك من العمل أو القيام بأنشطتك اليومية، يجب أن تذكر ذلك لطبيبك العام، الذي قد يفكر في إجراء مزيد من التحقيقات.
اعتمادًا على موقع وشدة سرطان العظام، قد يسبب ذلك تعبًا كبيرًا، لدرجة أن أداء المهام الروتينية – مثل الاستحمام أو ارتداء الملابس أو إعداد وجبة خفيفة – يمكن أن يكون مرهقًا بشكل خاص. وفقا لـ Verywell Health، لا يمكن عادة حل التعب المرتبط بسرطان العظام بمجرد أخذ قسط من الراحة. وفقا للمعهد الوطني للسرطان، يتغذى السرطان على العناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي تستخدمها عادة لتغذية يومك. من المفترض أن إطلاق السيتوكينات الزائدة، وهي البروتينات التي تدير الالتهاب عادة، قد يؤدي أيضًا إلى هذا الشعور بالتعب الذي لا يمكن السيطرة عليه.
قد يحدث كسر مع سرطان العظام
على الرغم من أنه نادر، إلا أن بعض مرضى سرطان العظام قد يصابون بما يعرف باسم “الكسر المرضي”. يتطور هذا النوع من العظام المكسورة عندما يرتبط السبب بحالة كامنة من نوع ما. وهذا على النقيض من الكسور “التقليدية” التي قد تحدث نتيجة لإصابة رياضية أو حادث، على سبيل المثال. يمكن لسرطان العظام أن يضعف العظام بشكل كبير لدرجة أنها قد تنكسر حتى عند تعرضها لشيء يبدو خفيفًا مثل ضغط وزن الجسم، وفقًا لقسم جراحة المخ والأعصاب في مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا.
عادة، يتم العثور على الكسور المرضية في المرضى الذين انتشر السرطان لديهم إلى العظام. في الواقع، قد يكون هذا أحد الأعراض الأولية لورم خبيث. وجدت الأبحاث التي نشرت عام 2015 في مجلة Bone Cancer أنه من بين 1800 مريضة، 8٪ تعرضوا لكسور مرضية، وكان نصف هذه الحالات ناجمة عن سرطان الثدي. في حين أن الكسور يمكن أن تتطور في أي مكان، فمن المرجح أن تؤثر على الحوض والعمود الفقري والذراعين والساقين، وتسبب قدرًا كبيرًا من الألم. وفقًا لكليفلاند كلينيك، فإن الكسور التي تؤثر على الأطراف ستمنع الحركة.
وبطبيعة الحال، يمكن أن يؤثر كسر العظم بشكل كبير على نوعية الحياة، وذلك بسبب محدودية الحركة والانزعاج الشديد. يختار الأطباء بشكل عام تدابير العلاج المحافظة، مثل الأدوية وتقوية العظام المصابة. ومع ذلك، قد يستفيد بعض مرضى السرطان من حقن الأسمنت العظمي. يقوم هذا المحلول بملء الفجوات الموجودة في العظام لتحسين سلامتها الهيكلية.
قد يشير فقدان الوزن (نادرًا) إلى سرطان العظام
قد يكون فقدان الوزن غير المبرر مؤشرًا على إصابة الشخص بسرطان العظام. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون مسؤولة عن هذا. قد يكون أحدها أن وجود الخلايا السرطانية يؤدي إلى “زيادة معدل الأيض” (لكل أخبار طبية اليوم). كلما زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص، زادت صعوبة الحفاظ على وزن طبيعي. قد يعاني الأفراد المصابون بسرطان العظام أيضًا من فقدان الشهية مع تكاثر الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث الأقدم عام 2001 المنشورة في PNAS أن الألم نفسه قد يقلل أيضًا من الشهية.
هناك أيضًا أدلة على أن علاج سرطان العظام قد يؤثر على شهية الشخص. على سبيل المثال، يمكن للعلاج الكيميائي الذي يتم استخدامه لعلاج الساركوما العظمية أن يغير طريقة مذاق الأطعمة ويمنع الهضم الطبيعي للمغذيات. يمكن أن يكون لذلك تأثير طويل المدى على شهية المريض، حيث أن نقص النكهة يمكن أن يؤثر على رغبة المريض في تناول الطعام.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمجموعة سرطان الأطفال وسرطان الدم (CCLG)، يتطلب انخفاض وزن الجسم من الأطباء إدارة علاج كيميائي أقل – مما قد يؤثر بدوره على جودة العلاج وفعاليته. ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل أكبر على الشهية.
يمكن أن تكون دورة محبطة لمرضى السرطان وعائلاتهم. لتوفير بعض الراحة وتحسين تغذية المريض، قد يختار الأطباء في بعض الحالات استخدام أنبوب التغذية لتوصيل التغذية عبر الأنف مباشرة إلى المعدة.
ارتفاع درجات الحرارة يشير في بعض الأحيان إلى سرطان العظام
قد يصاب بعض المرضى المصابين بسرطان العظام بأثر جانبي يعرف باسم “الحمى الورمية”. هذه هي الحمى التي تنتج على وجه التحديد عن وجود الخلايا السرطانية. من الأعراض الرئيسية للحمى هو التعرق، وهو استجابة الجسم الطبيعية للارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة – يتطور العرق في محاولة لتبريد الجسم.
في بعض الأحيان قد يصاب المرضى أيضًا بالتعرق الليلي. في حين أن التعرق الليلي يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب، مثل انقطاع الطمث أو فرط التعرق (وهي حالة تسبب التعرق الزائد)، فإن الأشخاص المصابين بسرطان العظام قد يعانون من كمية كبيرة من التعرق الليلي. وفقا للوقاية، فهو أكثر إزعاجا بكثير من التعرق “العادي” الذي قد يحدث في الليل. قد يعاني الشخص المصاب بسرطان العظام من التعرق الليلي الذي ينقع في ملابسه، على سبيل المثال، مما يتركه غارقًا في الرطوبة.
ومع ذلك، هناك تحذير. وقالت أريانا شولز دوغلاس، طبيبة أمراض النساء، إن الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من التعرق الليلي عادة ما تكون مصحوبة بأعراض مميزة أخرى لدى الأشخاص المصابين بسرطان العظام، “مثل الحمى وفقدان الوزن غير المبرر”. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه ليست كل أنواع الحمى تسبب التعرق. إذا كان المريض يعاني من حمى العدلات (حمى مصحوبة بانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء)، فقد لا يكون هناك العديد من الأعراض مثل الحمى التقليدية، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.