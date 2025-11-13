7 مواد لستائر الدش يجب تجربتها (وأفضل طريقة لتنظيفها)

سواء كنت تخطط لمظهر جديد تمامًا لحمامك أو كنت ترغب فقط في ترقية بعض الملحقات الأساسية، فإن ستارة الدش الجديدة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا. لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بهذه الستارة العملية والزخرفية. صدق أو لا تصدق، هناك أنواع متعددة من الأقمشة لهذه المنتجات، ولكل منها فوائدها الخاصة. تشمل بعض أقمشة ستائر الدش الأكثر شيوعًا البوليستر والفينيل والقطن والكتان. إذا كنت ترغب في اختيار شيء أكثر صداقة للبيئة، فإن الخيزران وPEVA هما أيضًا خياران ممتازان. هناك خيارات ميسورة التكلفة لكل نوع من المواد، لذا يمكنك اختبار العديد منها وتجربتها قبل أن تستقر على ما تفضله.

إذا سبق لك أن واجهت ستارة حمام متعفنة، فأنت تدرك أهمية الحفاظ عليها بشكل جيد أفضل من معظم الأشخاص. وفقًا للخبراء، يجب عليك تنظيف ستارة الحمام بشكل متكرر، في أي مكان من أسبوعين إلى كل ثلاثة أشهر. من الناحية المثالية، يجب عليك استبدالها بأخرى جديدة كل عام. كل قماش ستارة حمام في هذه القائمة، إلى جانب فوائده، له روتين تنظيف خاص به والذي من الضروري التعرف عليه قبل الشراء.