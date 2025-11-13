7 مواد لستائر الدش يجب تجربتها (وأفضل طريقة لتنظيفها)

سواء كنت تخطط لمظهر جديد تمامًا لحمامك أو كنت ترغب فقط في ترقية بعض الملحقات الأساسية، فإن ستارة الدش الجديدة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا. لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بهذه الستارة العملية والزخرفية. صدق أو لا تصدق، هناك أنواع متعددة من الأقمشة لهذه المنتجات، ولكل منها فوائدها الخاصة. تشمل بعض أقمشة ستائر الدش الأكثر شيوعًا البوليستر والفينيل والقطن والكتان. إذا كنت ترغب في اختيار شيء أكثر صداقة للبيئة، فإن الخيزران وPEVA هما أيضًا خياران ممتازان. هناك خيارات ميسورة التكلفة لكل نوع من المواد، لذا يمكنك اختبار العديد منها وتجربتها قبل أن تستقر على ما تفضله.
إذا سبق لك أن واجهت ستارة حمام متعفنة، فأنت تدرك أهمية الحفاظ عليها بشكل جيد أفضل من معظم الأشخاص. وفقًا للخبراء، يجب عليك تنظيف ستارة الحمام بشكل متكرر، في أي مكان من أسبوعين إلى كل ثلاثة أشهر. من الناحية المثالية، يجب عليك استبدالها بأخرى جديدة كل عام. كل قماش ستارة حمام في هذه القائمة، إلى جانب فوائده، له روتين تنظيف خاص به والذي من الضروري التعرف عليه قبل الشراء.
الفينيل (بي في سي)
إذا وجدت ستارة حمام غير قماشية، فمن المحتمل أنها مصنوعة من الفينيل، المعروف أيضًا باسم PVC (كلوريد البوليفينيل). هذا هو النوع الأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا من الستائر، وذلك بفضل قدرته على تحمل التكاليف ومتانته. لتنظيف ستارة الدش البلاستيكية هذه، يمكنك وضعها في الغسالة باستخدام الماء الدافئ ومنظف لطيف، أو يمكنك غسلها يدويًا بصودا الخبز وقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة. يُعرف الفينيل أيضًا بأنه ليس الخيار الأكثر صداقة للبيئة، لذا إذا كان هذا مهمًا بالنسبة لك، فقد ترغب في اختيار بديل يعتمد على القماش. لاحظ أن هذا النوع من المواد معروف أيضًا باحتمالية انبعاث مواد كيميائية ضارة.
قطن
إذا كنت تريد ستارة حمام سهلة التنظيف، فقد يكون القطن هو أفضل رهان لك. تتميز الستائر القطنية بأنها خفيفة وقابلة للتنفس وسهلة وضعها في الغسالة، وعادةً ما تكون ميسورة التكلفة وأكثر صداقة للبيئة من نظيراتها البلاستيكية. أنها تأتي في مجموعة واسعة من الألوان والأنماط والأنسجة، مما يجعل من السهل مطابقتها لبقية ديكور الحمام الخاص بك. للتنظيف، ما عليك سوى تشغيلها خلال دورة الغسيل البارد على جهازك. لإزالة الروائح الكريهة، يمكنك أيضًا معالجة ستارة الدش بالخل. ما عليك سوى نقعه في حوض الاستحمام مع نصف كوب من الخل.
الكتان
على غرار القطن، تعد ستارة الحمام المصنوعة من الكتان خيارًا ممتازًا وبأسعار معقولة وسهلة التنظيف أيضًا. على عكس القطن، تعتبر ستائر الكتان مضادة للميكروبات بشكل طبيعي، وذلك بفضل مادة الكتان. هذا النوع من المواد يمتص الرطوبة، وهي خاصية مفيدة عند منع نمو العفن. للتنظيف، يمكنك إما غسلها يدويًا أو تشغيلها في دورة باردة ولطيفة في الغسالة، باستخدام منظف خفيف. يجب عليك تجنب تجفيف الستائر الكتانية في المجفف وتعليقها بدلاً من ذلك.
البوليستر
يعد البوليستر خيارًا شائعًا آخر لستائر الدش. إلى جانب كونها متينة وسهلة التنظيف، فإن ستائر البوليستر معروفة بأنها مقاومة للتجاعيد. يجف هذا النوع من المواد بسرعة، مما يقلل من خطر نمو العفن. كما أنها عادةً ما تكون ميسورة التكلفة أكثر من المواد غير البلاستيكية الأخرى. للتنظيف، ما عليك سوى وضعها في الغسالة على دورة لطيفة ومنخفضة. لمزيد من مكافحة البقع والروائح الكريهة، يمكنك صب نصف كوب من صودا الخبز أو نصف كوب من الخل (أثناء دورة الشطف) في حوض الغسيل. يوصى بتعليق ستائر الدش المصنوعة من البوليستر جافة، بدلاً من تجفيفها آليًا.
القنب
يعد القنب خيارًا صديقًا للبيئة آخر لستائر الدش في حمامك. تجف هذه المادة بسرعة، مما يمنع نمو العفن والفطريات. على الرغم من أنها نباتية وتشبه الخيزران، إلا أن ستائر الدش المصنوعة من القنب أكثر ملاءمة للأرض نظرًا لأن القنب يتطلب عددًا أقل من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب للنمو. كما يتطلب الأمر أيضًا مواد كيميائية أقل لتحويل القنب إلى قماش. للتنظيف، اغسل ستارة الدش المصنوعة من القنب مرة واحدة على الأقل شهريًا في دورة غسيل باردة ولطيفة. لإزالة أي بقعة من البقع، يمكنك استخدام معجون الماء وصودا الخبز.
ستوكات
كما قد تتوقع، نظرًا لخصائص المادة المقاومة للرطوبة، تعد الألياف الدقيقة خيارًا شائعًا لستائر الدش. إنها ليست فقط طاردة للماء ولكنها سريعة الجفاف أيضًا. على عكس الستائر المصنوعة من القطن أو الخيزران، تعتبر الألياف الدقيقة مادة أثقل، مما يجعلها خيارًا جيدًا لأولئك الذين يعانون من ضغط ماء قوي. هذا النوع من المواد آمن لوضعه في الغسالة أو تنظيفه يدويًا. يوصى بتشغيله في دورة لطيفة مع الماء الدافئ مع منظف لطيف.
بيفا
أسيتات البولي إيثيلين فينيل، المعروفة أيضًا باسم PEVA، هي خيار شائع لستائر الدش. في حين يتم تجنب ستائر الفينيل في كثير من الأحيان لأنها تنبعث منها مواد كيميائية ضارة، فإن ستائر PEVA صديقة للبيئة أكثر بكثير ولا تنبعث منها رائحة كيميائية مثل ستائر الفينيل غالبًا. مادة PEVA مقاومة للماء وبأسعار معقولة، مما يجعلها خيارًا صناعيًا شائعًا. مثل معظم المواد الأخرى، يمكن تشغيل مادة PEVA في دورة غسيل لطيفة ويجب تعليقها حتى تجف.